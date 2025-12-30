TrendBoard ALMA
- Indicadores
- Kazutaka Okuno
- Versión: 1.1
- Actualizado: 30 diciembre 2025
🧾 TrendBoard ALMA - Vea al instante las tendencias de múltiples marcos temporales de un vistazo
TrendBoard ALMA es un potente pero ligero panel de visualización de tendencias que muestra el estado de la tendencia de múltiples pares de divisas a través de múltiples marcos de tiempo-diseñado para una máxima claridad, control y eficiencia en la toma de decisiones.
Características
Detección de tendencias basada en ALMA Basada en la media móvil de Arnaud Legoux (ALMA), esta herramienta proporciona señales de tendencia suaves y sensibles, al tiempo que minimiza el ruido del mercado.
Visualización de Tendencias en 5 Etapas Más allá de la subida, la bajada y el rango, TrendBoard destaca los cambios y transiciones de tendencia. Con iconos intuitivos e indicadores parpadeantes, podrá detectar al instante los cambios del mercado.
Cuadrícula Multi-Tiempo × Multi-Símbolo Combine libremente cualquier símbolo y marco temporal para adaptarlo a su estrategia. Ejemplo: EURUSD, USDJPY, GBPUSD × M5, M15, H1, H4, D1
Inicio del gráfico con un solo clic + configuración automática de indicadores Haga clic en cualquier celda para abrir instantáneamente un nuevo gráfico para ese símbolo y marco temporal. Se aplicarán automáticamente hasta tres indicadores preconfigurados, por lo que estará listo para analizar en cuestión de segundos.
Diseño ligero y silencioso Dibujo mínimo, sin alertas ni registros innecesarios. Sólo "ver, hacer clic y actuar"-sin distracciones, sin desorden.
🎯 Perfecto para los comerciantes que:
Quieren supervisar las tendencias de múltiples símbolos y marcos temporales de un vistazo
Necesitan captar los cambios de tendencia y las transiciones en el momento en que se producen
Prefieren lanzar gráficos directamente desde un panel visual
Aprecian la fluida capacidad de respuesta de la detección de tendencias basada en ALMA
Desean que sus indicadores favoritos se carguen automáticamente en los nuevos gráficos para agilizar el análisis.
Utilícelo junto con TrendScanner ALMA o TrendCompass ALMA para un completo flujo de trabajo de tendencias visual + basado en alertas
🔗 Funciona muy bien con: TrendCompass ALMA
🆓 Uso gratuito hasta el 31 de enero de 2026