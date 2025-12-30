TrendScanner ALMA

🧾 TrendScanner ALMA - Un observador de tendencias ligero que funciona en silencio

TrendScanner ALMA monitorea silenciosamente el estado de la tendencia de sus símbolos y plazos seleccionados, escaneando a intervalos regulares para detectar cambios sutiles y notificarle-sin saturar su gráfico.

Características

  • Detección de tendencias basada en ALMA Basado en la media móvil de Arnaud Legoux (ALMA), este escáner emite señales de tendencia suaves y sensibles a la vez que filtra el ruido del mercado.

  • Monitorización silenciosa de cambios de tendencia Detecta no sólo tendencias alcistas, bajistas y rangos, sino también retrocesos y transiciones. Cambie entre el modo de cierre de barras y la detección en tiempo real para adaptarse a su estilo de negociación.

  • Análisis por lotes de símbolos y plazos Configure libremente cualquier combinación de símbolos y plazos. Ejemplo: EURUSD H1, USDJPY M15, GBPUSD H4 - adáptelo a su estrategia.

  • Cuando se detecta un cambio de tendencia, el escáner activa alertas, notificaciones o registros. Sin desorden visual - sólo la información que necesita, entregada limpiamente.

  • Ligero y silencioso por diseño Sin dibujo de gráficos, sin ruido innecesario. Diseñado para "vigilar sin ser visto", se mantiene fuera de su camino mientras le mantiene informado.

🎯 Perfecto para operadores que:

  • Quieren detectar cambios de tendencia de forma silenciosa y fiable

  • Necesitan monitorizar múltiples símbolos y marcos temporales a la vez

  • Prefieren recibir alertas sin saturar sus gráficos

  • Aprecian la suave capacidad de respuesta de la lógica de tendencias basada en ALMA

  • Utilícelo junto con TrendBoard ALMA oTrendCompass ALMA para obtener un flujo de trabajo de tendencias visual y basado en alertas completo.

🆓 Uso gratuito hasta el 31 de enero de 2026


