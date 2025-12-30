TrendScanner ALMA

La utilidad dibuja niveles de pivote para el marco temporal seleccionado en el método clásico. Pivot = (high + close + low) / 3 R1 = ( 2 * Pivot) - low S1 = ( 2 * Pivot) - high R2 = Pivot + ( high - low ) R3 = high + ( 2 * (Pivot - low)) S2 = Pivot - (high - low) S3 = low - ( 2 * (high - Pivot)) Puede cambiar el marco temporal, los colores y el tamaño de la fuente. También puede cambiar el texto de los niveles. Diviértete y dar retroalimentación ...

