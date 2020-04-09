Seconds Chart Generator FullVer

Por defecto, MetaTrader 5 sólo admite plazos de un minuto o superiores. Los gráficos a muy corto plazo, como los de 1 segundo o 5 segundos, no están disponibles en la plataforma estándar.

Seconds Chart Generator es una utilidad EA diseñada para generar gráficos basados en segundos en tiempo real utilizando datos de ticks, lo que permite a los operadores observar con precisión los movimientos de precios a muy corto plazo.

Simplemente conéctelo a cualquier gráfico estándar y creará automáticamente un símbolo personalizado que represente el gráfico basado en segundos. A continuación, podrá abrir y analizar este gráfico de forma independiente.

También se pueden aplicar indicadores estándar al gráfico generado, lo que permite una integración perfecta con sus métodos de análisis actuales.

Le recomendamos que empiece con la versión gratuita Simple para comprobar su funcionalidad. Si se adapta a sus necesidades, considere la posibilidad de actualizar a la versión Completa para un uso sin restricciones.

Características principales del generador de gráficos de segundos

Generación en tiempo real de gráficos de 1 segundo, 5 segundos y 15 segundos.

Opera directamente sobre gráficos en vivo y soporta indicadores estándar

Utilizable al instante adjuntándolo a cualquier símbolo

Crea automáticamente símbolos personalizados para el análisis independiente de gráficos de segundos.

Función de actualización del registro