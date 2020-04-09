Seconds Chart Generator FullVer

Por defecto, MetaTrader 5 sólo admite plazos de un minuto o superiores. Los gráficos a muy corto plazo, como los de 1 segundo o 5 segundos, no están disponibles en la plataforma estándar.

Seconds Chart Generator es una utilidad EA diseñada para generar gráficos basados en segundos en tiempo real utilizando datos de ticks, lo que permite a los operadores observar con precisión los movimientos de precios a muy corto plazo.

Simplemente conéctelo a cualquier gráfico estándar y creará automáticamente un símbolo personalizado que represente el gráfico basado en segundos. A continuación, podrá abrir y analizar este gráfico de forma independiente.

También se pueden aplicar indicadores estándar al gráfico generado, lo que permite una integración perfecta con sus métodos de análisis actuales.

Le recomendamos que empiece con la versión gratuita Simple para comprobar su funcionalidad. Si se adapta a sus necesidades, considere la posibilidad de actualizar a la versión Completa para un uso sin restricciones.

Características principales del generador de gráficos de segundos

  • Generación en tiempo real de gráficos de 1 segundo, 5 segundos y 15 segundos.
  • Opera directamente sobre gráficos en vivo y soporta indicadores estándar
  • Utilizable al instante adjuntándolo a cualquier símbolo
  • Crea automáticamente símbolos personalizados para el análisis independiente de gráficos de segundos.
  • Función de actualización del registro
  • Utilice el botón de reinicio del gráfico principal para una limpieza inmediata.
  • O active la limpieza automática a intervalos programados

Productos recomendados
Boleta RTrader
Rubens Pergentino Da Silva
Utilidades
RTrader Ticket - El Ticket más completo para MetaTrader 5 La herramienta definitiva para los traders que buscan precisión, agilidad y control total sobre sus operaciones en MetaTrader 5. **IMPORTANTE: Es recomendable desactivar el historial de operaciones en el gráfico de MT5 sólo cuando se utilicen salidas parciales y se necesite mover la orden parcial para evitar retrasos. --- CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES: EJECUCIÓN DE ÓRDENES **Compra y Venta Instantánea**: Ejecute órdenes de mercado con u
FiboPlusChart MT5
Sergey Malysh
Utilidades
Un sistema de negociación listo para usar basado en el trazado y seguimiento automáticos de los niveles de Fibonacci para comprar y vender cualquier símbolo en cualquier marco temporal. Ventajas Determina la dirección de la tendencia (14 indicadores) Muestra la fuerza de la tendencia y los valores de los indicadores que componen la dirección de la tendencia Trazado de niveles horizontales, líneas de soporte y resistencia, canales Selección del tipo de cálculo de los niveles de Fibonacci (6 méto
Weekly Levels Pro
N'da Lemissa Kouame
Indicadores
Español (Espagnol) – Weekly Levels Pro Weekly Levels Pro – Niveles Semanales Clave es un indicador simple pero poderoso para MetaTrader 5, diseñado para mostrar automáticamente los cuatro niveles más importantes de cada semana de trading: Máximo semanal (Weekly High) → nivel de resistencia natural Mínimo semanal (Weekly Low) → nivel de soporte natural Apertura semanal (Weekly Open) → punto de referencia de tendencia Cierre semanal (Weekly Close) → indicador de fuerza alcista o bajista Cara
NTL Pivot Lines
Northen Trading Labs
Indicadores
Líneas pivotantes (PL) Guía del usuario Visión general y características El indicador de líneas pivote (PL ) proporciona a los operadores una potente herramienta para identificar posibles niveles de soporte y resistencia basándose en métodos de cálculo de puntos pivote bien establecidos. Al ofrecer información sobre los posibles puntos de inflexión de los precios, este indicador ayuda a los operadores a tomar decisiones de negociación más informadas y a perfeccionar sus estrategias de entrada y
Fibonacci auto resistance levels
Ayman Ramadan Serour
Indicadores
Niveles automáticos de Fibonacci - Trazado inteligente y automático de Fibonacci. Cansado de dibujar manualmente niveles de Fibonacci cada vez que el mercado se mueve? Fibonacci Auto Levels es su compañero gráfico inteligente que detecta automáticamente las zonas de precios clave y dibuja niveles Fibonacci precisos - para que pueda centrarse en la estrategia, no en la configuración. Características principales: D etección automática de picos y valles basada en un lookback de velas persona
Fibonacci Auto
Makarii Gubaydullin
Indicadores
Traza automáticamente niveles Fibonacci, basado en los precios Máximo y Mínimo del marco de tiempo especificado Varias velas   pueden unirse: por ejemplo, puede obtener un Fibonacci basado en los Máximos y Mínimos de 10 días Mi   #1   Utilidad : 66+ funciones, incluido este indicador  |   Contácteme  para cualquier pregunta  |    Versión MT4 Ayuda a ver niveles potenciales de reversión; Los patrones formados en los niveles Fibonacci tienden a ser más fuertes; Reduce   significativamente   el   t
Auto Fib Retracements
Ross Adam Langlands Nelson
4.2 (5)
Indicadores
Indicador automático de línea de retroceso de Fibonacci. Este indicador toma la tendencia actual y, si es posible, traza líneas de retroceso de Fibonacci desde la oscilación hasta el precio actual. Los niveles de Fibonacci utilizados son: 0%, 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, 76,4%, 100%. Este indicador funciona para todos los gráficos en todos los plazos. Los niveles de Fibonacci también se registran en buffers para su uso por otros robots de trading. Cualquier comentario, preocupación o requisito de c
FREE
Fibonacci Waves MT5
Leonid Basis
Indicadores
La serie de Fibonacci. Esta secuencia numérica se forma como cada número subsiguiente es una suma de los dos anteriores. Resulta que se refiere a sus vecinos en la relación 0,618 y 1,618 . El método más utilizado para medir y pronosticar la longitud del movimiento del precio es a lo largo de la última onda, que terminó en la dirección opuesta El indicador de las Ondas de Fibonacci podría ser utilizado por los operadores para determinar las zonas en las que desearán tomar beneficios en el sigui
Monthly Levels et Pin Bar Pro
N'da Lemissa Kouame
Indicadores
Indicador Monthly Levels + Pin Bar Pro Descripción El indicador Monthly Levels + Pin Bar Pro combina los niveles clave mensuales (Alto, Bajo, Apertura, Cierre) con la detección automática de patrones de reversión Price Action (Pin Bars) . Diseñado para traders técnicos e institucionales, anticipa zonas de reacción del mercado y genera señales visuales claras en el gráfico. Funciones principales Niveles mensuales automáticos : Alto, Bajo, Apertura, Cierre. Detección de Pin Bars (alcist
WH Ultimate Harmonic Patterns MT5
Wissam Hussein
Indicadores
Bienvenido al indicador de reconocimiento Ultimate Harmonic Patterns Este indicador detecta el patrón de Gartley, el patrón de murciélago y el patrón de cifrado en función de HH y LL de la estructura de precios y los niveles de Fibonacci, y cuando se alcanzan ciertos niveles de fib, el indicador mostrará el patrón en el gráfico. Este indicador es una combinación de mis otros 3 indicadores que detecta patrones avanzados Características : Algoritmo avanzado para detectar el patrón con alta precisi
Win43 Scalper
Eadvisors Software Inc.
Asesores Expertos
El nuevo s43 Scalper for Mini-Indexes (WIN-IND) realiza operaciones a corto plazo en el marco temporal de 1min, buscando pequeñas variaciones en el mercado. Nueva tecnología de trading, los resultados intradía son increíbles, compruébelo: Después de la instalación, añádalo al gráfico de win instruments para visualizar los resultados del backtest. Recomendamos el timeframe de 1min.
Fibonacci Font Label
Rajesh Kumar Nait
Indicadores
Este indicador le permite mostrar etiquetas de niveles de Fibonacci con un tamaño de fuente grande . Admite hasta 25 niveles de Fibonacci. - Tan pronto como dibujas Fibonacci, muestra los niveles que agregaste como parámetro de entrada con un tamaño de fuente grande con el color y la fuente que elijas. Opciones personalizables: 1. Fuente de texto Fibo 2. Tamaño del texto Fibonacci 3. Color del texto Fibonacci 3. Agrega una descripción a cada nivel. 4. Otras opciones como Anclas y Grados
Market book saver
Aliaksandr Hryshyn
Utilidades
Guardar datos del libro de órdenes. Utilidad de reproducción de datos : https://www.mql5.com/en/market/product/71640 Biblioteca para uso en el comprobador de estrategias : h ttps:// www.mql5.com/en/market/product/81409 Quizás, entonces aparezca una librería para usar los datos guardados en el probador de estrategias, dependiendo del interés en este desarrollo. Ahora hay desarrollos de este tipo que utilizan memoria compartida, cuando sólo una copia de los datos está en la RAM. Esto no sólo res
FiboPlusElliottPlusCME MT5
Sergey Malysh
5 (1)
Utilidades
Fibo + Elliott + CME El Asesor Experto está diseñado como un asistente para el comercio manual. Sistema de comercio basado en   ondas de Elliott y niveles de Fibonacci . Una solución simple y asequible. Visualización de marcación de ondas de Elliott (principal o alternativa) en el gráfico. Formación de niveles horizontales, líneas de soporte y resistencia, canal. Superposición de los niveles de Fibonacci en las ondas 1, 3, 5, A Visualización de datos CME (CME - Chicago Mercantile Exchange Chicag
PZ Head and Shoulders MT5
PZ TRADING SLU
Indicadores
Un patrón de cabeza y hombros es una formación de gráfico que se asemeja a una línea de base con tres picos, los dos exteriores tienen una altura cercana y el medio es el más alto. Predice una inversión de tendencia alcista a bajista y se cree que es uno de los patrones de inversión de tendencia más confiables. Es uno de varios patrones principales que indican, con diversos grados de precisión, que una tendencia está llegando a su fin. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de
Camarilla Pivot
Philip Thakadiyil George
Asesores Expertos
Camarilla Pivot Pro EA es un robot de trading totalmente automatizado construido alrededor de la poderosa fórmula Camarilla Pivot Point. El EA calcula los niveles de pivote intradía (H1-H6 y L1-L6) y opera basándose en las reacciones de los precios en las principales zonas de inversión y ruptura de Camarilla. Está diseñado para los operadores que quieren una estrategia limpia, mecánica y probada basada en pivotes, sin señales de repintado o indicadores complicados.
Fibonacci Theft Mt5
Marta Gonzalez
Asesores Expertos
El robo de Fibonacci es un sistema de ultrascalping que utiliza los niveles de Fibonacci para lanzar un sistema de scalping que permite robar unos pips al mercado. Este sistema permite utilizar niveles de fibonacci, niveles predeterminados o un nivel elegido por el usuario. También presenta la opción de utilizar o no filtros de volumen e impulso. Al ser un sistema de scalping muy agresivo, sólo debe utilizarse en pares con un spread bajo y comisiones bajas. Este sistema es adecuado para cuenta
Pattern Head and Shoulders
Suleiman Alhawamdah
Indicadores
Precio de bienvenida: 35 USD El patrón   Cabeza y Hombros   es ideal para traders que buscan reconocimiento confiable de patrones, incluyendo formaciones alcistas y bajistas de Cabeza y Hombros, con niveles integrados de Fibonacci, detección de ruptura de línea de cuello y técnicas de predicción temprana. Una poderosa herramienta para MT5 para quienes valoran el análisis técnico y la precisión en la identificación de estructuras gráficas y reversiones de tendencia. Métodos Duales de Detección Mé
Pro Anchor auto TP and SL Trade Manager MT5
Mohammed Rafi Abdul Lathif
Asesores Expertos
Nombre del producto: Anchor auto TP y SL Trade Manager Pro MT5 El asistente manual definitivo. Convierte las operaciones en auto-grids con Hedging, Zero-Loss Breakeven & Spread Detection. Sus operaciones manuales se gestionarán automáticamente. Anchor Auto TP y SL Trade Manager MT5 Pro es la edición avanzada de nuestro popular asistente de operaciones. Transforma simples operaciones manuales en sofisticadas parrillas de recuperación de nivel profesional. A diferencia de la versión gratuita, esta
Fibo Retracao Maxima e Minima Full
Robson Ferreira
Indicadores
Descubre zonas de RETROCESO y DEFENSA trazadas automáticamente según el máximo y mínimo del día con el indicador Maximum and Minimum Fibonacci Retracement Full En este indicador, los niveles de retroceso se ajustarán automáticamente según el máximo y mínimo del día , permitiendo al operador analizar puntos clave de retroceso, como las Zonas Doradas (61,8%) . Para muchos, el indicador técnico de retroceso Fibonacci es esencial y constituye la base para prever los movimientos del mercado. La he
Prop Firm Lot Size Calculator
Christian Paul Anasco
5 (1)
Utilidades
Ahora tiene su propia CALCULADORA DEL TAMAÑO DEL LOTE DE PROPIEDAD INMOBILIARIA . Ahora dispone de las funciones de CIERRE PARCIAL y ROMPIMIENTO . No hay necesidad de ir a otros sitios web sólo para calcular el tamaño exacto del lote. También se abre el comercio con un clic de un botón. Todas las entradas en la calculadora se pueden editar. Así que si desea cambiar el SL o TP o el tamaño del lote, puede hacerlo antes de colocar una orden. ========================================== ENTRADAS (Por
Trade Command Pro
Taranjeet Singh
Utilidades
Enhanced Trader Manager Panel v2.0 El Enhanced Trad er Manager Panel v2.0 es un potente asistente de operaciones todo en uno para MT5 que combina una gestión avanzada del riesgo, una ejecución rápida y una gestión inteligente de las operaciones en una interfaz limpia y fácil de usar. Diseñado tanto para principiantes como para traders profesionales, esta herramienta ahorra tiempo, reduce errores y te da un control total sobre tus operaciones directamente desde el gráfico . Características princi
ZigZag WaveSize
Ivan Butko
Indicadores
Desarrollo de la versión previa del indicador ZigZag WaveSize MT4 ZigZag WaveSize - indicador ZigZag estándar modificado con información añadida sobre la longitud de onda en puntos, niveles, y diferentes lógicas de alertas Mejoras generales: Adaptación del código para MetaTrader 5 Optimizada la operación con objetos gráficos Novedades: Niveles horizontales en los extremos Selección del tipo de niveles: horizontal/rayos/segmentos Filtro de niveles líquidos (no rotos por el precio) Buffer para r
FREE
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Indicadores
El indicador SMC Venom Model BPR es una herramienta profesional para operadores que trabajan con el concepto de Dinero Inteligente (SMC). Identifica automáticamente dos patrones clave en el gráfico de precios: FVG   (Fair Value Gap) es una combinación de tres velas, con un gap entre la primera y la tercera. Forma una zona entre niveles donde no hay soporte de volumen, lo que suele provocar una corrección del precio. BPR   (Balanced Price Range) es una combinación de dos patrones FVG que forman
Mine Farm
Maryna Kauzova
Asesores Expertos
Mine Farm es una de las estrategias de scalping más clásicas y probadas en el tiempo, basada en la ruptura de fuertes niveles de precios. Mine Farm es la modificación del autor del sistema para determinar los puntos de entrada y salida en el mercado ... Mine Farm - es la combinación de un gran potencial con fiabilidad y seguridad. ¿Por qué Mine Farm? - cada orden tiene un Stop Loss dinámico corto - el asesor no utiliza ningún método arriesgado (promediado, martingala, rejilla, bloqueo, etc
TSO Bollinger Bandit Strategy MT5
Dionisis Nikolopoulos
5 (1)
Indicadores
TSO Bollinger Bandit Strategy es un indicador basado en la estrategia Bollinger Bandit Trading Strategy tal y como se presenta en el libro Building Winning Trading Systems with TradeStation de G. Pruitt y J. R. Hill. SCANNER está incluido . Ahora con Scanner usted puede encontrar oportunidades de trading y setups fácil y rápidamente . Características Una completa estrategia de entrada y salida para mercados en tendencia. Recibe notificaciones por correo electrónico / push cuando se produce una
Fibonacci Manager by Investio
Investio sp. z o.o.
4 (1)
Indicadores
Para qué se creó IFM Nuestro objetivo al crear IFM era proporcionar la herramienta para gestionar sus retrocesos de Fibonacci y otras herramientas de Fibo en MetaTrader 5. Este indicador le permite editar todos los ajustes sin entrar en él haciendo clic derecho sobre la herramienta. Esta es la forma más rápida y fácil de gestionar los objetos en su gráfico. Entradas Tamaño de fuente - cambiar el tamaño de fuente de los textos en el panel IFM. Esto es necesario porque algunos usuarios cambian el
Auto Fibonacci Multi Timeframe Toolkit
Pablo Daniel Palomino
Indicadores
AUTO FIBONACCI MULTI-TIMEFRAME TOOLKIT Herramienta de análisis técnico que dibuja automáticamente niveles de Fibonacci para sesiones de 4H, Diaria, Semanal y Mensual. RETROCESOS FIBONACCI AUTOMÁTICOS (7 NIVELES CLÁSICOS): - 0.0% (Mínimo de sesión anterior - nivel de soporte) - 23.6% (Fibonacci Golden Ratio - nivel de entrada temprana) - 38.2% (Nivel de retroceso fuerte) - 50.0% (Nivel pivote destacado en AMARILLO - equilibrio de mercado) - 61.8% (Golden Ratio principal - nivel crítico de decis
FibExtender
Syed Oarasul Islam
Indicadores
Este indicador dibuja los niveles de extensión de Fibonacci de dos maneras diferentes. Puede seleccionar si desea dibujar los niveles de extensión de Fibonacci en base a su configuración de ZigZag favorita o puede dejar que el indicador dibuje el nivel de extensión de Fibonacci en base a un número determinado de barras o velas. También puede configurar la notificación móvil y de correo electrónico para sus niveles de extensión favoritos de forma individual. Con este indicador usted no tendrá que
Murray Math Levels several oktavs for MT5
Vladyslav Goshkov
5 (1)
Indicadores
Este indicador calcula y muestra las Líneas Matemáticas Murrey en el gráfico. Esta versión MT5 es similar a la versión МТ4: Le permite trazar hasta 4 octavas, inclusive, utilizando datos de diferentes marcos de tiempo, lo que le permite evaluar la correlación entre las tendencias y los horizontes de inversión de diferentes longitudes. A diferencia de la versión МТ4, ésta selecciona automáticamente un algoritmo de búsqueda de la base para el cálculo de rangos. Puede obtener los valores de los niv
Los compradores de este producto también adquieren
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.41 (205)
Utilidades
Ayuda a calcular el riesgo por operación, la fácil instalación de una nueva orden, gestión de órdenes con funciones de cierre parcial, trailing stop de 7 tipos y otras funciones útiles. Materiales e instrucciones adicionales. Instrucciones de instalación   -   Instrucciones para la aplicación   -   Versión de prueba de la aplicación para una cuenta demo Función de línea -   Muestra en el gráfico la línea de apertura, Stop Loss, Take Profit. Con esta función es fácil establecer una nueva orden
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (581)
Utilidades
Bienvenido a Trade Manager EA: la herramienta definitiva de gestión de riesgos diseñada para hacer que el trading sea más intuitivo, preciso y eficiente. No es solo una herramienta para realizar órdenes; es una solución integral para la planificación de operaciones, gestión de posiciones y control del riesgo. Ya seas un principiante, un trader avanzado o un scalper que necesita ejecuciones rápidas, Trade Manager EA se adapta a tus necesidades, ofreciendo flexibilidad en todos los mercados, desde
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (147)
Utilidades
Trade Panel es un asistente comercial multifuncional. La aplicación contiene más de 50 funciones comerciales para operaciones manuales y le permite automatizar la mayoría de las acciones comerciales. Atención, la aplicación no funciona en el probador de estrategias. Antes de comprar, puede probar la versión demo en una cuenta de demostración. Versión de demostración aquí . Instrucciones completas aquí . Comercio. Le permite realizar operaciones comerciales con un solo clic: Abra una orden y posi
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.96 (116)
Utilidades
Experimente una copia de operaciones excepcionalmente rápida con Local Trade Copier EA MT5 . Con su fácil configuración de 1 minuto, este copiador de operaciones le permite copiar operaciones entre múltiples terminales de MetaTrader en la misma computadora con Windows o en Windows VPS con velocidades de copiado ultra rápidas de menos de 0.5 segundos. Ya seas un trader principiante o profesional, el   Local Trade Copier EA MT5   ofrece una amplia gama de opciones para personalizarlo según tus ne
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (13)
Utilidades
Versión Beta Telegram to MT5 Signal Trader está casi listo para el lanzamiento oficial en versión alfa. Algunas funciones aún están en desarrollo y puede que encuentre pequeños errores. Si experimenta problemas, por favor repórtelos, sus comentarios ayudan a mejorar el software para todos. El precio aumentará después de 20 ventas. Copias restantes a $90: 2/20 . Telegram to MT5 Signal Trader es una herramienta potente que copia señales de trading desde canales o grupos de Telegram directamente
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (7)
Utilidades
Ultimate Extractor - Analítica profesional para MT5 Ultimate Extractor transforma su historial de operaciones de MetaTrader 5 en información práctica con análisis completos, gráficos interactivos y seguimiento del rendimiento en tiempo real. Qué hace Fase 1: Analiza automáticamente su historial de operaciones MT5 a través de todos los Asesores Expertos y genera informes HTML detallados con visualizaciones interactivas. Realiza un seguimiento en tiempo real de las métricas de rendimiento, incluye
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.96 (105)
Utilidades
¿Cansado de complejas órdenes y cálculos manuales? Trade Dashboard es su solución. Con su interfaz fácil de usar, la colocación de órdenes se convierte en un esfuerzo, con un solo clic, puede abrir operaciones, establecer stop loss y tomar los niveles de beneficios, gestionar el tamaño del lote de comercio, y calcular el riesgo de recompensa, lo que le permite centrarse sólo en su estrategia. Diga adiós a los cálculos manuales y agilice su experiencia de trading con Trade Dashboard. Descargue la
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
5 (2)
Utilidades
Smart Stop Scanner – Sistema multiactivo de escaneo de stops basado en estructura de mercado Descripción general Smart Stop Scanner ofrece a los traders un monitoreo profesional de niveles de stop-loss a través de múltiples mercados. El sistema identifica automáticamente las zonas de stop más relevantes basadas en estructura real del mercado, rupturas clave y lógica de acción del precio, todo presentado en un panel unificado, claro y totalmente compatible con pantallas de alta resolución (DPI-
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
Utilidades
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Gato Copiador MT5) es un copiador de operaciones local y un marco completo de gestión de riesgos y ejecución diseñado para los desafíos comerciales de hoy. Desde desafíos de firmas prop hasta gestión de carteras personales, se adapta a cada situación con una combinación de ejecución robusta, protección de capital, configuración flexible y manejo avanzado de operaciones. El copiador funciona tanto en modo Master (emisor) como Slave (receptor), con sincronización en
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.82 (34)
Utilidades
La copiadora comercial para MT5 es un comercio   copiadora para la plataforma МetaТrader 5 . Copia operaciones de forex entre   cualquier cuenta  MT5  - MT5, MT4  - MT5 para la versión COPYLOT MT5 (o MT4 - MT4 MT5  - MT4 para la versión COPYLOT MT4) Copiadora confiable! Versión MT 4 Descripción completa +DEMO +PDF Cómo comprar Cómo instalar    Cómo obtener archivos de registro    Cómo probar y optimizar    Todos los productos de Expforex También puede copiar operaciones en el terminal МТ4 ( МТ
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilidades
Smart Stop Manager – Ejecución automática de stop-loss con precisión profesional Descripción general Smart Stop Manager es la capa de ejecución de la línea Smart Stop, diseñada para traders que necesitan una gestión de stop-loss estructurada, fiable y totalmente automatizada en múltiples posiciones abiertas. Supervisa continuamente todas las operaciones activas, calcula el nivel óptimo de stop utilizando la lógica de estructura de mercado de Smart Stop y actualiza los stops automáticamente sig
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (42)
Utilidades
Atención: la versión de demo para revisión y prueba está aquí . YuClusters es un sistema de análisis de mercado profesional. El comerciante tiene oportunidades únicas para analizar el flujo de órdenes, volúmenes comerciales, movimientos de precios utilizando varios gráficos, perfiles, indicadores y objetos gráficos. YuClusters opera con datos basados ​​en Time & Sales o información de ticks, dependiendo de lo que esté disponible en las cotizaciones de un instrumento financiero. YuClusters le pe
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.86 (28)
Utilidades
MT5 to Telegram Signal Provider es una utilidad fácil de usar y completamente personalizable que permite enviar señales especificadas al chat, canal o grupo de Telegram, convirtiendo tu cuenta en un proveedor de señales . A diferencia de la mayoría de los productos competidores, no utiliza importaciones DLL. [ Demo ] [ Manual ] [ Versión MT4 ] [ Versión Discord ] [ Canal de Telegram ]  New: [ Telegram To MT5 ] Configuración Está disponible una guía del usuario paso a paso. No se requiere conoci
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.58 (72)
Utilidades
Panel de comercio para operar en 1 clic. ¡Trabajando con posiciones y pedidos! Operar desde el gráfico o desde el teclado. Con nuestro panel de operaciones, puede ejecutar operaciones con un solo clic directamente desde el gráfico y realizar operaciones comerciales 30 veces más rápido que con el control estándar de MetaTrader. Los cálculos automáticos de parámetros y funciones hacen que las operaciones sean más rápidas y cómodas para los operadores. Consejos gráficos, etiquetas informativas e in
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.74 (19)
Utilidades
Este producto filtra todos los asesores expertos y los gráficos manuales durante el tiempo de noticias, por lo que no tendrás que preocuparte por los repentinos picos de precios que podrían destruir tus configuraciones de negociación manuales o las operaciones realizadas por otros asesores expertos. Este producto también viene con un sistema completo de gestión de órdenes que puede manejar tus posiciones abiertas y órdenes pendientes antes del lanzamiento de cualquier noticia. Una vez que compre
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.59 (17)
Utilidades
Seconds Chart — una herramienta única para crear gráficos en segundos en MetaTrader 5 . Con Seconds Chart , puede construir gráficos con marcos temporales definidos en segundos, proporcionando una flexibilidad y precisión de análisis ideales que no están disponibles en gráficos estándar de minutos u horas. Por ejemplo, el marco temporal S15 indica un gráfico con velas de 15 segundos. Puede utilizar cualquier indicador y asesor experto compatible con símbolos personalizados. Trabajar con ellos es
HINN MagicEntry Extra
ALGOFLOW OÜ
4.64 (11)
Utilidades
HINN MAGIC ENTRY es la mejor herramienta para la entrada y gestión de posiciones! Coloca órdenes a través de la selección de niveles en el gráfico! Funciones principales: - Órdenes a mercado, limitadas y pendientes - Cálculo automático de lotes - Contabilización automática de diferenciales y comisiones - Número ilimitado de tomas de posiciones intermedias - Breakeven y stop loss trailing - Interfaz intuitiva, adaptable y personalizable - Visualización de sesiones y niveles algorítmicos fuer
Custom Alerts MT5
Daniel Stein
5 (8)
Utilidades
Custom Alerts: Supervisa múltiples mercados y no pierdas ninguna oportunidad clave Descripción general Custom Alerts es una solución dinámica para traders que desean supervisar posibles configuraciones en múltiples instrumentos desde un solo lugar. Al integrar los datos de nuestras herramientas principales —como FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels e IX Power— Custom Alerts te notifica automáticamente sobre desarrollos importantes del mercado, sin necesidad de cambiar entre gráficos o pe
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
Utilidades
Trade Manager para ayudarle a entrar y salir rápidamente de operaciones mientras calcula automáticamente su riesgo. Incluye funciones que le ayudarán a evitar el exceso de operaciones, las operaciones de venganza y las operaciones emocionales. Las operaciones se pueden gestionar automáticamente y las métricas de rendimiento de la cuenta se pueden visualizar en un gráfico. Estas características hacen que este panel sea ideal para todos los operadores manuales y ayuda a mejorar la plataforma Meta
Grid Manual MT5
Alfiya Fazylova
4.9 (20)
Utilidades
Grid Manual es un panel de negociación para trabajar con una cuadrícula de órdenes. La utilidad es universal, tiene configuraciones flexibles y una interfaz intuitiva. Funciona con una cuadrícula de órdenes no solo en la dirección de promediar pérdidas, sino también en la dirección de aumentar las ganancias. El usuario no necesita crear y mantener una cuadrícula de órdenes, la utilidad lo hará. Basta con abrir un pedido y el "Grid manual" creará automáticamente una grilla de órdenes para el mism
Crypto Charting
Rajesh Kumar Nait
5 (5)
Utilidades
Crypto Charting for MT5 – Integración de gráficos de criptomonedas en MetaTrader 5 Descripción general Crypto Charting for MT5 proporciona gráficos OHLC en tiempo real mediante WebSocket. Compatible con múltiples exchanges y actualización automática del historial en MT5. Características Datos en tiempo real vía WebSocket Actualización automática del historial Sincronización programada tras cortes de conexión Compatibilidad con todos los marcos de tiempo de MT5 Datos OHLCV completos Soporte para
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
Utilidades
EASY Insight AIO – La solución todo en uno para un trading inteligente y sin esfuerzo Resumen Imagina poder analizar todo el mercado — Forex, Oro, Cripto, Índices e incluso Acciones — en segundos, sin tener que revisar gráficos manualmente, instalar indicadores o hacer configuraciones complicadas. EASY Insight AIO es tu herramienta definitiva de exportación para trading impulsado por IA, lista para usar al instante. Ofrece una visión completa del mercado en un único archivo CSV limpio, listo p
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
Utilidades
El producto copiará todas las señales de telegramas a MT5 (de la que usted es miembro), también puede funcionar como copiadora remota. Fácil de configurar, copia instantánea, puede trabajar con casi todos los formatos de señal, señal de imagen, soporte para traducir otros idiomas al inglés . Trabaja con todo tipo de canales o grupos, incluso canales con "Restricción de Guardar Contenido", trabaja con multi canales, multi MT5 . Funciona como copiadora remota: si la señal tiene número de ticket,
Crypto Ticks and Depth
Rajesh Kumar Nait
5 (1)
Utilidades
Crypto Ticks para MetaTrader 5 – Datos en Tiempo Real y Profundidad del Mercado Resumen Crypto Ticks transmite datos de ticks en tiempo real y profundidad de mercado desde las principales plataformas de criptomonedas a MetaTrader 5. Diseñado para traders que requieren datos precisos para scalping, estrategias algorítmicas y pruebas. Exchanges compatibles Binance: Spot (profundidad en la ventana activa) y Futuros (múltiples símbolos) KuCoin: Spot y Futuros Bybit: Futuros e Inverse Futuros XT.com
Auto Trade Copier for MT5
Vu Trung Kien
4.38 (26)
Utilidades
Auto Trade Copier está diseñado para copiar los oficios entre múltiples cuentas MT5 / terminales con una precisión absoluta. Con esta herramienta, puede actuar como proveedor (fuente ) o receptor (destino ) . Cada acciones comerciales podrán ser clonados del proveedor al receptor sin demora. Las siguientes son las funciones destacadas :     Cambie entre proveedores o función del receptor en una sola herramienta.     Un proveedor puede copiar los oficios a las cuentas de múltiples receptores.
Strategy Builder plus Optimizer by RunwiseFX MT5
Runwise Limited
5 (1)
Utilidades
Strategy Builder ofrece una increíble cantidad de funcionalidades. Combina un panel de operaciones con automatización configurable (indicadores encubiertos en un EA), estadísticas en tiempo real (ganancias y draw down) más optimización automática de SL, TP/salida, horas de operación, entradas de indicadores. Múltiples indicadores pueden ser combinados en una sola alerta/señal de operación y pueden incluir indicadores personalizados, incluso si solo tienen archivo ex4 o comprados en el Mercado.
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Utilidades
Lazy Trader es su asistente personal de gestión de riesgos que encuentra de forma independiente las mejores entradas en el mercado, gestiona posiciones y le ayuda a extraer el máximo beneficio de cada idea de trading. Supervisa los gráficos de M1 a W1 , encuentra puntos de entrada óptimos basados en sus parámetros y gestiona las operaciones sin su participación: - ¿Tiene una idea en el gráfico diario? No hay necesidad de esperar a que los plazos inferiores formen una señal - Lazy Trader lo comp
Trade Assistant 38 in 1
Makarii Gubaydullin
4.91 (22)
Utilidades
Ultimate Trade Assistant MT5 — Asistente de Trading Multifuncional Más de 66 herramientas profesionales integradas en una sola interfaz para operar de forma más inteligente, rápida y segura. Este asistente de trading combina gestión del riesgo, automatización de órdenes, control de posiciones y análisis del mercado en un panel intuitivo y potente. Diseñado tanto para principiantes como para traders experimentados, optimiza el flujo de trabajo y mejora la precisión en la toma de decisiones. Por q
X2 Copy MT5
Liubov' Shkandrii
Utilidades
Descubre la copia instantánea de operaciones con el revolucionario X2 Copy MT5. Con solo 10 segundos de configuración, obtendrás una herramienta poderosa para sincronizar operaciones entre terminales MetaTrader en una sola computadora con Windows o VPS a una velocidad sin precedentes: menos de 0,1 segundos. Ya sea que estés gestionando múltiples cuentas, siguiendo señales o escalando tu estrategia, X2 Copy MT5 se adapta a tu flujo de trabajo con una precisión y control inigualables. Deja de espe
Trade Manager DashPlus
Henry Lyubomir Wallace
5 (12)
Utilidades
DashPlus es una herramienta avanzada de gestión de operaciones diseñada para mejorar la eficiencia y efectividad de sus transacciones en la plataforma MetaTrader 5. Ofrece un conjunto integral de funciones, que incluyen cálculo de riesgos, gestión de órdenes, sistemas avanzados de cuadrícula, herramientas basadas en gráficos y análisis de rendimiento. Características Clave 1. Cuadrícula de Recuperación Implementa un sistema de cuadrícula de promediado y flexible para gestionar operaciones durant
Otros productos de este autor
TrendCompass ALMA
Kazutaka Okuno
Indicadores
TrendCompass ALMA - MT5 Descripción del Mercado (Español) TrendCompass ALMA es un indicador de tendencia de alta precisión que combina la suavidad de ALMA, el conocimiento de la volatilidad de las Bandas de Bollinger y el rango dinámico de los canales ATR. Revela instantáneamente la dirección y la fuerza de la tendencia a través de un sistema de color limpio de 5 niveles. Visualización de la pendiente en 5 colores Núcleo ALMA ultrasuave con ruido reducido Detección de compresión/expansión de BB
FREE
Seconds Chart Generator SimpleVer
Kazutaka Okuno
Utilidades
MT5 sólo admite de forma nativa gráficos basados en minutos y plazos superiores, y no proporciona gráficos de plazos ultracortos, como intervalos de 1 segundo o 5 segundos. La herramienta "Seconds Chart Generator SimpleVer" genera gráficos en tiempo real basados en segundos a partir de datos de ticks, lo que permite a los operadores observar con precisión los movimientos de precios a muy corto plazo. Basta con conectarla a cualquier gráfico estándar para empezar a utilizarla. Los gráficos de se
FREE
TrendScanner ALMA
Kazutaka Okuno
Indicadores
TrendScanner ALMA - Un observador de tendencias ligero que funciona en silencio TrendScanner ALMA monitorea silenciosamente el estado de la tendencia de sus símbolos y plazos seleccionados, escaneando a intervalos regulares para detectar cambios sutiles y notificarle-sin saturar su gráfico. Características Detección de tendencias basada en ALMA Basado en la media móvil de Arnaud Legoux (ALMA), este escáner emite señales de tendencia suaves y sensibles a la vez que filtra el ruido del mercado.
FREE
Multi Trendline Channel With Regression Bands
Kazutaka Okuno
5 (1)
Indicadores
**"Multi Trendline Channel With Regression Bands" - Canal de Regresión Lineal + Indicador de Banda de Desviación Estándar (MT5)** Este indicador traza automáticamente canales de regresión lineal multiperiodo junto con bandas de desviación estándar, ofreciendo a los operadores claridad instantánea sobre la dirección de la tendencia, la dispersión de precios y las zonas clave de soporte/resistencia. Al convertir un análisis complejo en imágenes sencillas e intuitivas, proporciona a los operadore
FREE
TrendBoard ALMA
Kazutaka Okuno
Indicadores
TrendBoard ALMA - Vea al instante las tendencias de múltiples marcos temporales de un vistazo TrendBoard ALMA es un potente pero ligero panel de visualización de tendencias que muestra el estado de la tendencia de múltiples pares de divisas a través de múltiples marcos de tiempo-diseñado para una máxima claridad, control y eficiencia en la toma de decisiones. Características Detección de tendencias basada en ALMA Basada en la media móvil de Arnaud Legoux (ALMA), esta herramienta proporciona s
FREE
FutureSight CCI Simple ver
Kazutaka Okuno
Indicadores
## FutureSight CCI - Ver más allá, operar por delante ### Qué es FutureSight CCI es un oscilador de nueva generación que actualiza el clásico CCI. Combina la detección de tendencias, señales cruzadas, Bandas de Bollinger, alertas y registros en una poderosa herramienta. Combinado con el **generador de gráficos de segundos**, le ofrece un control total del mercado a muy corto plazo. Perfecto para scalping y opciones binarias donde la velocidad y la precisión son lo más importante. --- ###
FREE
MultiTF Candle Delta Monitor
Kazutaka Okuno
Indicadores
Monitor Delta de Velas MultiTF - Panel de Diferencias Multi-Timeframe (Visualización de los cambios en las velas como valores numéricos) Visión general: Supervise las diferencias de las velas en múltiples marcos temporales en un panel numérico compacto. Cada fila representa un marco temporal, y cada celda muestra la diferencia reciente entre cierres (pips/ticks). Azul = al alza, Rojo = a la baja, Gris = sin cambios. Dado que sólo utiliza el renderizado de etiquetas, es ligero y no interfiere c
FREE
SecModeRSI
Kazutaka Okuno
Indicadores
【SecMode Series】SecModeRSI - Optimizado para los mercados mundiales Visión general SecModeRSI forma parte de la serie SecMode , un conjunto de indicadores de nueva generación diseñados para revelar la microestructura de la acción del precio a nivel de tick/segundo, un nivel de detalle que los indicadores tradicionales de 1 minuto simplemente no pueden captar. Mientras que los indicadores estándar sólo se actualizan una vez por minuto, SecModeRSI utiliza un motor patentado de segundo nivel
FREE
SecModeCCI
Kazutaka Okuno
Indicadores
【SecMode Series】SecModeCCI - Indicador CCI de alta resolución basado en ticks. Visión general SecModeCCI forma parte de la serie SecMode , un conjunto de indicadores de nueva generación diseñados para revelar la microestructura de la acción del precio a nivel de tick/segundo, un nivel de detalle que los indicadores tradicionales de 1 minuto no pueden captar. Mientras que los indicadores estándar sólo se actualizan una vez por minuto, SecModeCCI utiliza un motor patentado de segundo nivel
FREE
SecModeStoch
Kazutaka Okuno
Indicadores
【SecMode Series】SecModeStoch - Oscilador estocástico de alta resolución basado en ticks. Visión general SecModeStoch es parte de la serie SecMode , un conjunto de indicadores de próxima generación diseñados para revelar la microestructura de la acción del precio a nivel de tick/segundo, un nivel de detalle que los indicadores tradicionales de 1 minuto no pueden capturar. Mientras que los osciladores estocásticos estándar sólo se actualizan una vez por minuto, SecModeStoch utiliza un motor
FREE
SecModeADX
Kazutaka Okuno
Indicadores
【SecMode Series】SecModeADX - Indicador ADX de alta resolución basado en ticks. Visión general SecModeADX forma parte de la serie SecMode , un conjunto de indicadores de nueva generación diseñados para revelar la microestructura de la acción del precio a nivel de tick/segundo, un nivel de detalle que los indicadores tradicionales de 1 minuto no pueden capturar. Mientras que los indicadores estándar sólo se actualizan una vez por minuto, SecModeADX utiliza un motor patentado de segundo nive
FREE
SecModeCMO
Kazutaka Okuno
Indicadores
【SecMode Series】SecModeCMO - Indicador CMO de alta resolución basado en ticks. Visión general SecModeCMO forma parte de la serie SecMode , un conjunto de indicadores de nueva generación diseñados para revelar la microestructura de la acción del precio a nivel de tick/segundo, un nivel de detalle que los indicadores tradicionales de 1 minuto no pueden captar. Mientras que los indicadores estándar sólo se actualizan una vez por minuto, SecModeCMO utiliza un motor patentado de segundo nivel
FREE
FutureSight CCI
Kazutaka Okuno
Indicadores
## FutureSight CCI - Ver más allá de la tendencia ### Visión general del indicador **FutureSight CCI** es un oscilador de nueva generación que lleva el CCI tradicional al siguiente nivel. Combina todo lo que los operadores necesitan en una potente herramienta: detección de tendencias, señales cruzadas, bandas de Bollinger, alertas y registro CSV. Cuando se combina con el **Generador de Gráficos de Segundos de Barra**, se obtiene un control total sobre la acción del precio a muy corto plaz
FREE
SecScaleMultiSymbol Viewer
Kazutaka Okuno
Indicadores
Visor multisímbolo SecScale Precisión basada en segundos × Visión multiactivo × Una interfaz de usuario de negociación independiente Vea el verdadero impulso del mercado a través de cualquier activo - al instante. ¿Qué es el visor multisímbolo SecScale? SecScale es un indicador de próxima generación diseñado para comparar FX, cripto, índices y CFD en una sola escala unificada - algo que los indicadores tradicionales simplemente no pueden hacer. Un motor basado en segundos captura micro-movimi
FREE
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario