TrendCompass ALMA - MT5 Descripción del Mercado (Español)

TrendCompass ALMA es un indicador de tendencia de alta precisión que combina la suavidad de ALMA, el conocimiento de la volatilidad de las Bandas de Bollinger y el rango dinámico de los canales ATR.
Revela instantáneamente la dirección y la fuerza de la tendencia a través de un sistema de color limpio de 5 niveles.

  • Visualización de la pendiente en 5 colores
  • Núcleo ALMA ultrasuave con ruido reducido
  • Detección de compresión/expansión de BB
  • Bandas dinámicas ATR para un rango de mercado real
  • Preajustes para scalping, intradía y swing trading

Como su nombre indica, funciona como una brújula para las tendencias del mercado, ayudándole a navegar por la acción de los precios con claridad.

Uso gratuito hasta el 31 de enero de 2026.

Otros productos de este autor
Seconds Chart Generator FullVer
Kazutaka Okuno
Utilidades
Por defecto, MetaTrader 5 sólo admite plazos de un minuto o superiores. Los gráficos a muy corto plazo, como los de 1 segundo o 5 segundos, no están disponibles en la plataforma estándar. Seconds Chart Generator es una utilidad EA diseñada para generar gráficos basados en segundos en tiempo real utilizando datos de ticks, lo que permite a los operadores observar con precisión los movimientos de precios a muy corto plazo. Simplemente conéctelo a cualquier gráfico estándar y creará automáticamente
Seconds Chart Generator SimpleVer
Kazutaka Okuno
Utilidades
MT5 sólo admite de forma nativa gráficos basados en minutos y plazos superiores, y no proporciona gráficos de plazos ultracortos, como intervalos de 1 segundo o 5 segundos. La herramienta "Seconds Chart Generator SimpleVer" genera gráficos en tiempo real basados en segundos a partir de datos de ticks, lo que permite a los operadores observar con precisión los movimientos de precios a muy corto plazo. Basta con conectarla a cualquier gráfico estándar para empezar a utilizarla. Los gráficos de se
FREE
MultiTF Candle Delta Monitor
Kazutaka Okuno
Indicadores
Monitor Delta de Velas MultiTF - Panel de Diferencias Multi-Timeframe (Visualización de los cambios en las velas como valores numéricos) Visión general: Supervise las diferencias de las velas en múltiples marcos temporales en un panel numérico compacto. Cada fila representa un marco temporal, y cada celda muestra la diferencia reciente entre cierres (pips/ticks). Azul = al alza, Rojo = a la baja, Gris = sin cambios. Dado que sólo utiliza el renderizado de etiquetas, es ligero y no interfiere c
FREE
Multi Trendline Channel With Regression Bands
Kazutaka Okuno
5 (1)
Indicadores
**"Multi Trendline Channel With Regression Bands" - Canal de Regresión Lineal + Indicador de Banda de Desviación Estándar (MT5)** Este indicador traza automáticamente canales de regresión lineal multiperiodo junto con bandas de desviación estándar, ofreciendo a los operadores claridad instantánea sobre la dirección de la tendencia, la dispersión de precios y las zonas clave de soporte/resistencia. Al convertir un análisis complejo en imágenes sencillas e intuitivas, proporciona a los operadore
FREE
FutureSight CCI Simple ver
Kazutaka Okuno
Indicadores
## FutureSight CCI - Ver más allá, operar por delante ### Qué es FutureSight CCI es un oscilador de nueva generación que actualiza el clásico CCI. Combina la detección de tendencias, señales cruzadas, Bandas de Bollinger, alertas y registros en una poderosa herramienta. Combinado con el **generador de gráficos de segundos**, le ofrece un control total del mercado a muy corto plazo. Perfecto para scalping y opciones binarias donde la velocidad y la precisión son lo más importante. --- ###
FREE
FutureSight CCI
Kazutaka Okuno
Indicadores
## FutureSight CCI - Ver más allá de la tendencia ### Visión general del indicador **FutureSight CCI** es un oscilador de nueva generación que lleva el CCI tradicional al siguiente nivel. Combina todo lo que los operadores necesitan en una potente herramienta: detección de tendencias, señales cruzadas, bandas de Bollinger, alertas y registro CSV. Cuando se combina con el **Generador de Gráficos de Segundos de Barra**, se obtiene un control total sobre la acción del precio a muy corto plaz
