TrendCompass ALMA - MT5 Descripción del Mercado (Español)

TrendCompass ALMA es un indicador de tendencia de alta precisión que combina la suavidad de ALMA, el conocimiento de la volatilidad de las Bandas de Bollinger y el rango dinámico de los canales ATR.

Revela instantáneamente la dirección y la fuerza de la tendencia a través de un sistema de color limpio de 5 niveles.

Visualización de la pendiente en 5 colores

Núcleo ALMA ultrasuave con ruido reducido

Detección de compresión/expansión de BB

Bandas dinámicas ATR para un rango de mercado real

Preajustes para scalping, intradía y swing trading

Como su nombre indica, funciona como una brújula para las tendencias del mercado, ayudándole a navegar por la acción de los precios con claridad.

Uso gratuito hasta el 31 de enero de 2026.