MT5 sólo admite de forma nativa gráficos basados en minutos y plazos superiores, y no proporciona gráficos de plazos ultracortos, como intervalos de 1 segundo o 5 segundos.

La herramienta "Seconds Chart Generator SimpleVer" genera gráficos en tiempo real basados en segundos a partir de datos de ticks, lo que permite a los operadores observar con precisión los movimientos de precios a muy corto plazo.

Basta con conectarla a cualquier gráfico estándar para empezar a utilizarla. Los gráficos de segundos generados se crean automáticamente como símbolos personalizados, lo que le permite abrirlos como gráficos independientes para un análisis detallado.

También puede aplicar sus indicadores habituales, lo que facilita la combinación del análisis basado en segundos con sus métodos de negociación actuales.

Esta utilidad puede generar gráficos de 1 segundo, 5 segundos y 15 segundos en tiempo real.

Todas las restricciones de funciones se han levantado temporalmente, y la funcionalidad completa está disponible hasta el 31 de enero de 2026.

Esto lo hace ideal para experimentar gráficos basados en segundos directamente en gráficos en vivo antes de su adopción total.





Si disfruta utilizándolo, estaremos encantados de que adquiera la versión completa o introduzca **FutureSightCCI**.





⚡ **Características de SimpleVer:**

- Generación en tiempo real de gráficos de 1 segundo, 5 segundos y 15 segundos (cada uno seleccionable en la configuración).

- Funciona con gráficos reales y admite indicadores estándar

- Utilizable al instante adjuntándolo a cualquier símbolo

- Genera automáticamente símbolos personalizados, lo que permite utilizar gráficos de segundos como gráficos independientes.

- Funciona durante 10 minutos tras su inicio y se detiene automáticamente (el límite de 10 minutos puede eliminarse introduciendo la clave de desbloqueo).





La clave de desbloqueo se proporciona en la sección de configuración de **FutureSightCCI**.