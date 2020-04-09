Seconds Chart Generator SimpleVer

MT5 sólo admite de forma nativa gráficos basados en minutos y plazos superiores, y no proporciona gráficos de plazos ultracortos, como intervalos de 1 segundo o 5 segundos.

La herramienta "Seconds Chart Generator SimpleVer" genera gráficos en tiempo real basados en segundos a partir de datos de ticks, lo que permite a los operadores observar con precisión los movimientos de precios a muy corto plazo.

Basta con conectarla a cualquier gráfico estándar para empezar a utilizarla. Los gráficos de segundos generados se crean automáticamente como símbolos personalizados, lo que le permite abrirlos como gráficos independientes para un análisis detallado.

También puede aplicar sus indicadores habituales, lo que facilita la combinación del análisis basado en segundos con sus métodos de negociación actuales.

Esta utilidad puede generar gráficos de 1 segundo, 5 segundos y 15 segundos en tiempo real.

Todas las restricciones de funciones se han levantado temporalmente, y la funcionalidad completa está disponible hasta el 31 de enero de 2026.

Esto lo hace ideal para experimentar gráficos basados en segundos directamente en gráficos en vivo antes de su adopción total.


Si disfruta utilizándolo, estaremos encantados de que adquiera la versión completa o introduzca **FutureSightCCI**.


⚡ **Características de SimpleVer:**

- Generación en tiempo real de gráficos de 1 segundo, 5 segundos y 15 segundos (cada uno seleccionable en la configuración).

- Funciona con gráficos reales y admite indicadores estándar

- Utilizable al instante adjuntándolo a cualquier símbolo

- Genera automáticamente símbolos personalizados, lo que permite utilizar gráficos de segundos como gráficos independientes.

- Funciona durante 10 minutos tras su inicio y se detiene automáticamente (el límite de 10 minutos puede eliminarse introduciendo la clave de desbloqueo).


La clave de desbloqueo se proporciona en la sección de configuración de **FutureSightCCI**.

    Productos recomendados
    Free Automatic Fibonacci MT5
    Tonny Obare
    4.86 (49)
    Indicadores
    Fibonacci automático gratuito es un indicador que traza automáticamente un retroceso de Fibonacci en función del número de barras que seleccione en la configuración BarsToScan del indicador. El Fibonacci se actualiza automáticamente en tiempo real a medida que aparecen nuevos valores máximos y mínimos entre las barras seleccionadas. Puede seleccionar qué valores de nivel se mostrarán en la configuración del indicador. También puede seleccionar el color de los niveles, permitiendo así que el oper
    FREE
    Pivot Point MT5 Indicator by PipTick
    Michal Jurnik
    4.09 (11)
    Indicadores
    El indicador Punto Pivote calcula y muestra automáticamente la línea del punto pivote y los niveles de soporte y resistencia. El pivote puede calcularse según la fórmula Clásica, Suelo, Fibonacci, Woodie, Camarilla o DeMark. También es posible seleccionar el periodo de cálculo del indicador. El operador puede elegir entre periodos diarios, semanales, mensuales o definidos por el usuario. Tipos de pivotes Clásico Suelo Fibonacci Woodie Camarilla DeMark Características principales El indicador
    FREE
    Zigzag Price Arrows
    Aiman Saeed Salem Dahbag
    Indicadores
    El indicador Zigzag Price Arrow es una versión mejorada del clásico indicador Zigzag, que combina el patrón de zigzag tradicional con características visuales avanzadas. No sólo identifica los principales puntos de inflexión del mercado, sino que también proporciona señales de trading claras a través de: - Flechas direccionales: Muestra flechas de colores (verde para comprar, magenta para vender) que indican posibles direcciones de tendencia. - Etiquetas de precios: Muestra los valores exactos
    FREE
    ZigZag WaveSize
    Ivan Butko
    Indicadores
    Desarrollo de la versión previa del indicador ZigZag WaveSize MT4 ZigZag WaveSize - indicador ZigZag estándar modificado con información añadida sobre la longitud de onda en puntos, niveles, y diferentes lógicas de alertas Mejoras generales: Adaptación del código para MetaTrader 5 Optimizada la operación con objetos gráficos Novedades: Niveles horizontales en los extremos Selección del tipo de niveles: horizontal/rayos/segmentos Filtro de niveles líquidos (no rotos por el precio) Buffer para r
    FREE
    Simple lines synchronisation
    Fedor Arkhipov
    4.63 (8)
    Utilidades
    Este indicador copia objetos gráficos (líneas verticales, líneas horizontales, etiquetas de texto, fibo y etc.) del gráfico maestro a otros gráficos. Por ejemplo, puede copiar líneas del gráfico GBPUSD con periodo H1 al gráfico GBPUSD con periodo M15. Esto simplifica el análisis técnico. Mostrar etiqueta - mostrar etiqueta en el gráfico maestro, donde se dibujan los objetos gráficos a copiar; Tamaño de fuente - tamaño de fuente de la etiqueta; Tipo de sincronización - tipo de sincronización Copi
    FREE
    Auto Fib Retracements
    Ross Adam Langlands Nelson
    4.2 (5)
    Indicadores
    Indicador automático de línea de retroceso de Fibonacci. Este indicador toma la tendencia actual y, si es posible, traza líneas de retroceso de Fibonacci desde la oscilación hasta el precio actual. Los niveles de Fibonacci utilizados son: 0%, 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, 76,4%, 100%. Este indicador funciona para todos los gráficos en todos los plazos. Los niveles de Fibonacci también se registran en buffers para su uso por otros robots de trading. Cualquier comentario, preocupación o requisito de c
    FREE
    Fibo Trader FREE MT5
    Grzegorz Korycki
    3 (3)
    Asesores Expertos
    Fibo Trader es un asesor experto que le permite crear preajustes automatizados para patrones de oscilación en referencia a los valores de los retrocesos de Fibonacci utilizando una cuadrícula totalmente automatizada y creada dinámicamente. El proceso se logra optimizando primero el EA, y luego ejecutándolo en modo automatizado. EA le permite cambiar entre el modo automático y manual. Cuando está en modo manual el usuario utilizará un panel gráfico que permite gestionar las condiciones actuales d
    FREE
    Fast Fibonacci Grid MT5
    Grzegorz Korycki
    2.5 (2)
    Utilidades
    ¿Alguna vez se sintió irritado por ajustar manualmente los niveles de retroceso de Fibonacci? ¿Alguna vez has querido tener una herramienta que se ajusta automáticamente a ciertos niveles de Fibonacci con su comercio? Bueno, aquí es una herramienta para usted: ¡Rápido indicador de Fibonacci y el comerciante Grid le permite ajustar rápidamente los niveles de retroceso de Fibonacci o construir rejilla de extensión de Fibonacci! También puede configurar rápidamente su comercio de cuadrícula sobre l
    FREE
    How the day starts
    Sergio Antoni Escudero Tirado
    Indicadores
    Este indicador dibuja el precio intradía máximo y el precio intradía mínimo de los n primeros minutos del día. El gráfico muestra los días con líneas verticales y dos líneas horizontales para indicar el precio de cierre máximo y mínimo de los n primeros minutos del día. Las líneas max/min comienzan y terminan con el día calculado. Con este indicador se puede ver como empieza el día en comparación con los días anteriores. Es válido para cualquier mercado ya que la hora de inicio se calcula con l
    FREE
    EMAs Mago Trader
    Flavio Javier Jarabeck
    5 (2)
    Indicadores
    Para aquellos traders y estudiantes que siguen al famoso trader brasileño Igor Rodrigues (Mago Trader) aquí están sus famosas 2 EMAs - basadas en ratios Phi - y con un giro: un Área de Relleno , para detectar fácil y visualmente la tendencia correspondiente en el gráfico. Puede activar y desactivar este relleno. Si no conoces a Igor Rodrigues y eres un trader y estudiante brasileño, búscalo en Google... Indicador muy simple y útil. If you are looking also for the MACD -based indicator of this t
    FREE
    Fibonacci Trend Indicator
    Vinoth Durairaj Durairaj
    Indicadores
    Indicador de Tendencia Fibonacci para MT5 Unlock the power of Fibonacci analysis on your MetaTrader 5 charts! Nuestro indicador de tendencia Fibonacci traza automáticamente niveles dinámicos de soporte y resistencia para que pueda detectar tendencias, retrocesos y oportunidades de ruptura de un vistazo. Características y Ventajas Niveles de Fibonacci automáticos Muestra al instante siete niveles clave de retroceso de Fibonacci basados en los precios más altos y más bajos del periodo de retroce
    FREE
    VadineroLab MT5 Export Master to CSV Exel JSON
    Vadym Gapon
    Utilidades
    VadineroLab MT5 Exportar Maestro a CSV EXEL JSON - Asesor Experto para exportar y analizar símbolos, cuenta, parámetros de terminal, operaciones activas, estado actual de la cuenta, historial de operaciones, variables globales. Genera los siguientes tipos de informes: * Parámetros de símbolos - spread, tamaño de tick, lote mín./máx., swap, ... * Parámetros de cuenta - saldo, capital, apalancamiento, divisa, información de margen, ... * Parámetros del terminal - servidor, versión, idioma, fecha,
    FREE
    Fibonacci Moving Averages
    Brendan Jonathan Stoyanowski-campbell
    2 (1)
    Indicadores
    VISIÓN GENERAL Las Medias Móviles Fibonacci son un conjunto de herramientas que permiten al usuario configurar diferentes tipos de Medias Móviles basadas en números clave de Fibonacci. Las medias móviles se utilizan para visualizar el soporte y la resistencia a corto y largo plazo, que pueden utilizarse como señal de dónde puede continuar o retroceder el precio. Las Medias Móviles sirven como una herramienta simple pero poderosa que puede ayudar a los operadores en su toma de decisiones y ayu
    FREE
    Babel Assistant
    Iurii Bazhanov
    4.5 (8)
    Asesores Expertos
    Babel asistente 1 El robot "Babel_assistant_1" de MT5 utiliza el indicador ZigZag para generar niveles Fibonacci en los periodos M1, M5, M15, H1, H4, D1, W1 de los gráficos , calcula la fuerza de las tendencias para comprar y vender. Abre una posición con "Lote para abrir una posición" si se supera el nivel de tendencia especificado 4,925. A continuación, Babel coloca órdenes pendientes en algunos niveles de Fibonacci y coloca Stop Loss y Take Profit especificados. La pantalla muestra los resul
    FREE
    Delete Objects by Name and Type
    Ynal Al Khalil
    Utilidades
    Esta herramienta puede borrar cualquier objeto dibujado en los gráficos de la plataforma MT5. Puede borrar Line_Objects (Vertical_Line, Horizontal_Line, Trend_Line, TrendLinebyAngle, Cycle_Line) Channel_Objects (Fibo_Channel, Equidistant, Linear_Regression, Standard_Deviation, Andrews_Pitchfork) Gann_Objects (Gann_Line, Gann_Fan, Gann_Grid) Fibonacci_Objects (Fibo_Retracement, Fibo_TimeZones, Fibo_Fan, Fibo_Arcs, Fibo_Expansion) Elliott (ElliottOndaMotiva, ElliottOndaCorrectiva) Shapes_Objects (
    FREE
    LT Agression Indicator
    Thiago Duarte
    5 (3)
    Indicadores
    Este es un indicador de agresión comprador y vendedor que analiza la forma de cada vela y proyecta estos datos en forma de histograma. Hay 4 histogramas en uno. En la parte delantera tenemos dos: Superior - Fuerza del comprador. Inferior - Fuerza vendedora. En el fondo también tenemos dos histogramas, ambos con el mismo color. Miden la fuerza combinada de compradores y vendedores. Estos histogramas pueden ser desactivados en Parámetros de Entrada. También es posible tener el volumen real o tick
    FREE
    CloseAll MT5
    Mr Sorachai Pitakjarukul
    4.5 (2)
    Utilidades
    ขอบคุณ แรงบันดาลใจ จากโค้ชแพม ที่ทำให้เริ่มทำ Cerrar todo ตัวนี้ และขอขอบคุณทุกคนที่ให้ความรู็มาโดยตลอด ไม่ว่าจะทางตรงทางอ้อม ขอบคุณทุกคนที่ให้ความรู้เพื่อนร่วมเทรด ทั้งนี้เพื่อให้นักเทรดทุกคนได้มีเครื่องมือในการควบคุมการปิดการซื้อขาย จึงขอพัฒนาโปรแกรม cerrar todo versión 5 ได้ใช้ทุกคน Cerrar todo y actualizar el beneficio Versión 1.00 (MT5) Versión completa Dale gratis Para MT4 Haga clic https://www.mql5.com/en/market/product/79252 Fix TPSL calcular Función del programa Pestaña 1 Función de
    FREE
    FiboPlusMultiTFDemo MT5
    Sergey Malysh
    Utilidades
    Sistema de trading multitiempo basado en el trazado y seguimiento automático de los niveles de Fibonacci para la compra y venta de cualquier símbolo. Versión demo - no se realiza el cálculo de las últimas 390 barras. Ventajas Determina la dirección de la tendencia basándose en un complejo de 14 indicadores (Cx ), extremos de ZigZag (Z ), RSI (R ), Impulso (I ) Visualización de los valores de 14 indicadores que componen la dirección de la tendencia (Cx ) Trazado de niveles horizontales, líneas d
    FREE
    Price Ray
    Keni Chetankumar Gajanan -
    5 (7)
    Utilidades
    El indicador Price Ray es una utilidad que mejorará su forma de operar. Principalmente, muestra el precio Bid, Ask o Last como un rayo de línea que se proyecta hasta la vela actual, la última vela visible del gráfico o se extiende a todas las barras de la vela. Las características mejoradas de este indicador proporcionan información en un área en la que usted se centra más, justo al lado de la vela actual. Puede seleccionar el texto que se mostrará por encima o por debajo del rayo de precio. El
    FREE
    Raymond Cloudy Day
    The Hung Ngo
    5 (3)
    Indicadores
    Raymond Cloudy Day Indicador para MT5 - Pivote basado en la reversión y los niveles de tendencia Raymond Cloudy Day Indicator es un indicador de nivel basado en pivotes para MetaTrader 5 (MT5). Fue desarrollado por Ngo The Hung basado en la idea original de Raymond y está diseñado para dar una visión estructurada de las posibles zonas de reversión, extensiones de tendencia y niveles de soporte / resistencia directamente en el gráfico. La configuración predeterminada está optimizada para XAUUSD e
    FREE
    CandleStick Scanner for MT5
    Mounir Cheikh
    Utilidades
    El CandleStick Scanner es una herramienta que le permite realizar un escaneo del mercado y buscar cualquier patrón de vela que ya haya creado en el gráfico actual, Puede realizar una búsqueda rápida en el gráfico actual (se escanearán 500 barras), Esta es una versión lite de CandleStick Factory para MT5 . El video de la versión completa se puede encontrar aquí : https://www.youtube.com/watch?v=fq7pLXqVO94 La versión completa se puede comprar aquí: https: //www.mql5.com/en/market/product/75434 C
    FREE
    Bounce Zone MT5
    Nguyen Thanh Cong
    4.56 (9)
    Indicadores
    Introducción El indicador Zona de Rebote es una herramienta técnica de vanguardia que no repinta y que se ha creado para identificar zonas clave en el gráfico de precios en las que es probable que el sentimiento del mercado provoque una reversión significativa del precio. Utilizando algoritmos avanzados y análisis de datos históricos de precios, este indicador señala zonas potenciales de rebote. Combinado con otras señales de entrada, este indicador puede ayudar a los operadores de divisas a r
    FREE
    GridShowAverageMT5
    Andrei Novichkov
    3 (1)
    Utilidades
    Para cualquier número de órdenes de mercado y pendientes, la utilidad calcula el "nivel de equilibrio" - precio medio ponderado. El cálculo se realiza individualmente para las órdenes de compra y venta. El precio medio ponderado se marca con una etiqueta y una línea horizontal de color también por separado - una línea para el precio de compra, y la otra para el precio de venta. Parámetros de entrada: Incluir pendientes. Incluye las órdenes pendientes en el cálculo. El valor por defecto de este
    FREE
    Nexus Pivot Points
    Mohammed Kaddour
    Indicadores
    Los puntos pivote son utilizados por los operadores de Forex para encontrar niveles de soporte y resistencia basados en la acción del precio del día anterior. Hay varias maneras de calcular los puntos pivote, incluyendo el promedio de la apertura, el máximo, el mínimo y el cierre del precio del gráfico del día anterior. Los operadores de Forex utilizan una combinación de puntos pivote con medias móviles para encontrar oportunidades de negociación en los mercados de divisas. Los puntos pivote
    FREE
    Auto Fibo Retracement MT5
    Nguyen Tuan Son
    5 (10)
    Indicadores
    Auto Fibonacci Retracement Indicator - Flexible y fiable Este no es sólo otro indicador Auto Fibonacci Retracement. Es una de las herramientas más flexibles y fiables disponibles . Si le resulta útil, por favor considere dejar una reseña o comentario - ¡sus comentarios significan mucho! Echa un vistazo a mis otras herramientas útiles a continuación: Smart Alert Manager - Configura alertas avanzadas y envíalas a Móvil, Telegram, Discord, Webhook... Timeframes Trend Scanner - Escanea la tendencia
    FREE
    Bar Color Trend
    Germano Chagas
    4.38 (8)
    Indicadores
    Combinando lo mejor de la Acción del Precio , el Movimiento Direccional y el análisis de Divergencia/Convergencia , Candle Color Trend es una forma fácil y fiable de identificar la dirección de la tendencia. El indicador pinta automáticamente las velas de acuerdo con el supuesto de que una tendencia alcista se define por precios que forman una serie de máximos y mínimos más altos. Por el contrario, una tendencia bajista se define por precios que forman una serie de máximos más bajos y mínimos má
    FREE
    Bollinger Bands Advanced Edition For 5
    Kaijun Wang
    4.4 (5)
    Indicadores
    Necessary for traders: tools and indicators Waves automatically calculate indicators, channel trend trading Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT4 Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT5 Local Trading copying Easy And Fast Copy , MT4 Easy And Fast Copy , MT5 Local Trading copying For DEMO Easy And Fast Copy , MT4 DEMO Easy And Fast Copy , MT5 DEMO Bandas de Bollinger avanzadas: 1. El riel de Bollinger cambiará de color con la dirección "
    FREE
    Daily Levels Indicator
    Aissam Atti
    5 (1)
    Indicadores
    Daily Support and Resistance Levels es un indicador profesional que calcula y muestra automáticamente los niveles clave de precio para el trading intradía mediante Puntos Pivote clásicos. Características principales: Cálculo automático del Punto Pivote (PP) 3 niveles de resistencia (R1, R2, R3) 3 niveles de soporte (S1, S2, S3) Máximo/Mínimo del día anterior Panel de información en tiempo real Sesgo del mercado (Alcista/Bajista) Distancia a los niveles más cercanos Colores y visualización person
    FREE
    Fibo Pivot Optimus
    Syamsurizal Dimjati
    5 (1)
    Indicadores
    Ritz Smart FIBOPIVOT Optimus Pro Sistema avanzado de negociación Fibonacci en múltiples marcos temporales PREDICCIÓN INTELIGENTE Y PRONÓSTICO PRECISO La revolucionaria tecnología de p ivote Fibonacci combina los puntos de pivote tradicionales con las extensiones Fibonacci avanzadas, creando una potente herramienta de predicción para operadores profesionales. Nuestro algoritmo detecta de forma inteligente niveles de precios significativos en múltiples marcos temporales, proporcionando zonas de s
    FREE
    Easy GOLD MT5
    Franck Martin
    4.03 (40)
    Asesores Expertos
    Easy Gold es la última incorporación a la familia BotGPT. Es sorprendente y muy potente. Es ideal para principiantes debido a su simplicidad. No hay absolutamente nada que hacer, es 100% automatizado, simplemente indique el porcentaje de riesgo que desea tomar por operación y el EA está listo. Sea cual sea su capital, el EA se encarga de todo. Optimizado en (XAUUSD). Libere toda la potencia con la versión profesional (AGI Gold) y su conexión a la red neuronal, disponible en mi tienda. Mis otros
    FREE
    Los compradores de este producto también adquieren
    Trade Assistant MT5
    Evgeniy Kravchenko
    4.41 (205)
    Utilidades
    Ayuda a calcular el riesgo por operación, la fácil instalación de una nueva orden, gestión de órdenes con funciones de cierre parcial, trailing stop de 7 tipos y otras funciones útiles. Materiales e instrucciones adicionales. Instrucciones de instalación   -   Instrucciones para la aplicación   -   Versión de prueba de la aplicación para una cuenta demo Función de línea -   Muestra en el gráfico la línea de apertura, Stop Loss, Take Profit. Con esta función es fácil establecer una nueva orden
    Forex Trade Manager MT5
    InvestSoft
    4.97 (579)
    Utilidades
    Bienvenido a Trade Manager EA: la herramienta definitiva de gestión de riesgos diseñada para hacer que el trading sea más intuitivo, preciso y eficiente. No es solo una herramienta para realizar órdenes; es una solución integral para la planificación de operaciones, gestión de posiciones y control del riesgo. Ya seas un principiante, un trader avanzado o un scalper que necesita ejecuciones rápidas, Trade Manager EA se adapta a tus necesidades, ofreciendo flexibilidad en todos los mercados, desde
    Local Trade Copier EA MT5
    Juvenille Emperor Limited
    4.96 (116)
    Utilidades
    Experimente una copia de operaciones excepcionalmente rápida con Local Trade Copier EA MT5 . Con su fácil configuración de 1 minuto, este copiador de operaciones le permite copiar operaciones entre múltiples terminales de MetaTrader en la misma computadora con Windows o en Windows VPS con velocidades de copiado ultra rápidas de menos de 0.5 segundos. Ya seas un trader principiante o profesional, el   Local Trade Copier EA MT5   ofrece una amplia gama de opciones para personalizarlo según tus ne
    TradePanel MT5
    Alfiya Fazylova
    4.86 (146)
    Utilidades
    Trade Panel es un asistente comercial multifuncional. La aplicación contiene más de 50 funciones comerciales para operaciones manuales y le permite automatizar la mayoría de las acciones comerciales. Atención, la aplicación no funciona en el probador de estrategias. Antes de comprar, puede probar la versión demo en una cuenta de demostración. Versión de demostración aquí . Instrucciones completas aquí . Comercio. Le permite realizar operaciones comerciales con un solo clic: Abra una orden y posi
    Ultimate Extractor
    Clifton Creath
    5 (7)
    Utilidades
    Ultimate Extractor - Analítica profesional para MT5 Ultimate Extractor transforma su historial de operaciones de MetaTrader 5 en información práctica con análisis completos, gráficos interactivos y seguimiento del rendimiento en tiempo real. Qué hace Fase 1: Analiza automáticamente su historial de operaciones MT5 a través de todos los Asesores Expertos y genera informes HTML detallados con visualizaciones interactivas. Realiza un seguimiento en tiempo real de las métricas de rendimiento, incluye
    Telegram To MT5 Signal Trader
    Lukas Roth
    5 (13)
    Utilidades
    Versión Beta Telegram to MT5 Signal Trader está casi listo para el lanzamiento oficial en versión alfa. Algunas funciones aún están en desarrollo y puede que encuentre pequeños errores. Si experimenta problemas, por favor repórtelos, sus comentarios ayudan a mejorar el software para todos. El precio aumentará después de 20 ventas. Copias restantes a $90: 2/20 . Telegram to MT5 Signal Trader es una herramienta potente que copia señales de trading desde canales o grupos de Telegram directamente
    Trade Dashboard MT5
    Fatemeh Ameri
    4.96 (103)
    Utilidades
    ¿Cansado de complejas órdenes y cálculos manuales? Trade Dashboard es su solución. Con su interfaz fácil de usar, la colocación de órdenes se convierte en un esfuerzo, con un solo clic, puede abrir operaciones, establecer stop loss y tomar los niveles de beneficios, gestionar el tamaño del lote de comercio, y calcular el riesgo de recompensa, lo que le permite centrarse sólo en su estrategia. Diga adiós a los cálculos manuales y agilice su experiencia de trading con Trade Dashboard. Descargue la
    Smart Stop Scanner MT5
    Daniel Stein
    5 (2)
    Utilidades
    Smart Stop Scanner – Sistema multiactivo de escaneo de stops basado en estructura de mercado Descripción general Smart Stop Scanner ofrece a los traders un monitoreo profesional de niveles de stop-loss a través de múltiples mercados. El sistema identifica automáticamente las zonas de stop más relevantes basadas en estructura real del mercado, rupturas clave y lógica de acción del precio, todo presentado en un panel unificado, claro y totalmente compatible con pantallas de alta resolución (DPI-
    Smart Stop Manager MT5
    Daniel Stein
    5 (1)
    Utilidades
    Smart Stop Manager – Ejecución automática de stop-loss con precisión profesional Descripción general Smart Stop Manager es la capa de ejecución de la línea Smart Stop, diseñada para traders que necesitan una gestión de stop-loss estructurada, fiable y totalmente automatizada en múltiples posiciones abiertas. Supervisa continuamente todas las operaciones activas, calcula el nivel óptimo de stop utilizando la lógica de estructura de mercado de Smart Stop y actualiza los stops automáticamente sig
    The News Filter MT5
    Leolouiski Gan
    4.74 (19)
    Utilidades
    Este producto filtra todos los asesores expertos y los gráficos manuales durante el tiempo de noticias, por lo que no tendrás que preocuparte por los repentinos picos de precios que podrían destruir tus configuraciones de negociación manuales o las operaciones realizadas por otros asesores expertos. Este producto también viene con un sistema completo de gestión de órdenes que puede manejar tus posiciones abiertas y órdenes pendientes antes del lanzamiento de cualquier noticia. Una vez que compre
    Copy Cat More Trade Copier MT5
    Dilwyn Tng
    5 (6)
    Utilidades
    Copy Cat More Trade Copier MT5 (Gato Copiador MT5) es un copiador de operaciones local y un marco completo de gestión de riesgos y ejecución diseñado para los desafíos comerciales de hoy. Desde desafíos de firmas prop hasta gestión de carteras personales, se adapta a cada situación con una combinación de ejecución robusta, protección de capital, configuración flexible y manejo avanzado de operaciones. El copiador funciona tanto en modo Master (emisor) como Slave (receptor), con sincronización en
    EasyInsight AIO MT5
    Alain Verleyen
    4.91 (11)
    Utilidades
    EASY Insight AIO – La solución todo en uno para un trading inteligente y sin esfuerzo Resumen Imagina poder analizar todo el mercado — Forex, Oro, Cripto, Índices e incluso Acciones — en segundos, sin tener que revisar gráficos manualmente, instalar indicadores o hacer configuraciones complicadas. EASY Insight AIO es tu herramienta definitiva de exportación para trading impulsado por IA, lista para usar al instante. Ofrece una visión completa del mercado en un único archivo CSV limpio, listo p
    MT5 to Telegram Signal Provider
    Lukas Roth
    4.86 (28)
    Utilidades
    MT5 to Telegram Signal Provider es una utilidad fácil de usar y completamente personalizable que permite enviar señales especificadas al chat, canal o grupo de Telegram, convirtiendo tu cuenta en un proveedor de señales . A diferencia de la mayoría de los productos competidores, no utiliza importaciones DLL. [ Demo ] [ Manual ] [ Versión MT4 ] [ Versión Discord ] [ Canal de Telegram ]  New: [ Telegram To MT5 ] Configuración Está disponible una guía del usuario paso a paso. No se requiere conoci
    VirtualTradePad One Click Trading Panel
    Vladislav Andruschenko
    4.58 (72)
    Utilidades
    Panel de comercio para operar en 1 clic. ¡Trabajando con posiciones y pedidos! Operar desde el gráfico o desde el teclado. Con nuestro panel de operaciones, puede ejecutar operaciones con un solo clic directamente desde el gráfico y realizar operaciones comerciales 30 veces más rápido que con el control estándar de MetaTrader. Los cálculos automáticos de parámetros y funciones hacen que las operaciones sean más rápidas y cómodas para los operadores. Consejos gráficos, etiquetas informativas e in
    Trade copier MT5
    Alfiya Fazylova
    4.58 (33)
    Utilidades
    Trade Copier es una utilidad profesional diseñada para copiar y sincronizar operaciones entre cuentas comerciales. La copia ocurre desde la cuenta / terminal del proveedor a la cuenta / terminal del destinatario, instalada en la misma computadora o vps. Antes de comprar, puede probar la versión de demostración en una cuenta de demostración. Versión de demostración aquí . Instrucciones completas aquí . Principales funcionalidades y beneficios: Admite la copia de MT5> MT5, MT4> MT5, MT5> MT4, incl
    Exp COPYLOT CLIENT for MT5
    Vladislav Andruschenko
    3.82 (34)
    Utilidades
    La copiadora comercial para MT5 es un comercio   copiadora para la plataforma МetaТrader 5 . Copia operaciones de forex entre   cualquier cuenta  MT5  - MT5, MT4  - MT5 para la versión COPYLOT MT5 (o MT4 - MT4 MT5  - MT4 para la versión COPYLOT MT4) Copiadora confiable! Versión MT 4 Descripción completa +DEMO +PDF Cómo comprar Cómo instalar    Cómo obtener archivos de registro    Cómo probar y optimizar    Todos los productos de Expforex También puede copiar operaciones en el terminal МТ4 ( МТ
    Seconds Chart MT5
    Boris Sedov
    4.59 (17)
    Utilidades
    Seconds Chart — una herramienta única para crear gráficos en segundos en MetaTrader 5 . Con Seconds Chart , puede construir gráficos con marcos temporales definidos en segundos, proporcionando una flexibilidad y precisión de análisis ideales que no están disponibles en gráficos estándar de minutos u horas. Por ejemplo, el marco temporal S15 indica un gráfico con velas de 15 segundos. Puede utilizar cualquier indicador y asesor experto compatible con símbolos personalizados. Trabajar con ellos es
    Grid Manual MT5
    Alfiya Fazylova
    4.9 (20)
    Utilidades
    Grid Manual es un panel de negociación para trabajar con una cuadrícula de órdenes. La utilidad es universal, tiene configuraciones flexibles y una interfaz intuitiva. Funciona con una cuadrícula de órdenes no solo en la dirección de promediar pérdidas, sino también en la dirección de aumentar las ganancias. El usuario no necesita crear y mantener una cuadrícula de órdenes, la utilidad lo hará. Basta con abrir un pedido y el "Grid manual" creará automáticamente una grilla de órdenes para el mism
    HINN MagicEntry Extra
    ALGOFLOW OÜ
    4.64 (11)
    Utilidades
    HINN MAGIC ENTRY es la mejor herramienta para la entrada y gestión de posiciones! Coloca órdenes a través de la selección de niveles en el gráfico! Funciones principales: - Órdenes a mercado, limitadas y pendientes - Cálculo automático de lotes - Contabilización automática de diferenciales y comisiones - Número ilimitado de tomas de posiciones intermedias - Breakeven y stop loss trailing - Interfaz intuitiva, adaptable y personalizable - Visualización de sesiones y niveles algorítmicos fuer
    ChartSync MT5
    Alfiya Fazylova
    5 (2)
    Utilidades
    Indicador de sincronización de gráficos: diseñado para sincronizar objetos gráficos en ventanas de terminal. Puede utilizarse como una excelente adición a TradePanel . Antes de comprar, puede probar la versión demo en una cuenta de demostración. Demostración aquí . Para trabajar, instale el indicador en el gráfico del que desea copiar objetos. Los objetos gráficos creados en este gráfico serán copiados automáticamente por el indicador a todos los gráficos con el mismo símbolo. El indicador tambi
    Crypto Charting
    Rajesh Kumar Nait
    5 (4)
    Utilidades
    Crypto Charting for MT5 – Integración de gráficos de criptomonedas en MetaTrader 5 Descripción general Crypto Charting for MT5 proporciona gráficos OHLC en tiempo real mediante WebSocket. Compatible con múltiples exchanges y actualización automática del historial en MT5. Características Datos en tiempo real vía WebSocket Actualización automática del historial Sincronización programada tras cortes de conexión Compatibilidad con todos los marcos de tiempo de MT5 Datos OHLCV completos Soporte para
    KT Equity Protector MT5
    KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
    4.25 (4)
    Utilidades
    Protege tu capital de trading sin esfuerzo Proteger tu capital es tan importante como hacerlo crecer. KT Equity Protector es tu gestor de riesgos personal, que supervisa constantemente la equidad de tu cuenta y actúa automáticamente para evitar pérdidas o asegurar ganancias cerrando todas las órdenes activas y pendientes cuando se alcanzan los niveles predefinidos de ganancias o pérdidas. Sin decisiones emocionales, sin adivinanzas—solo protección confiable del capital trabajando incansablemente
    OrderManager MT5
    Lukas Roth
    4.83 (24)
    Utilidades
    Presentamos el   OrderManager : Una herramienta revolucionaria para MT5 Gestiona tus operaciones como un profesional con la nueva utilidad Order Manager para MetaTrader 5. Diseñado con la simplicidad y la facilidad de uso en mente, Order Manager te permite definir y visualizar fácilmente el riesgo asociado con cada operación, permitiéndote tomar decisiones informadas y optimizar tu estrategia de trading. Para más información sobre OrderManager, por favor consulta el manual. [ Manual ] [ Versión
    Telegram To MT5 Copier
    Trinh Dat
    5 (49)
    Utilidades
    El producto copiará todas las señales de telegramas a MT5 (de la que usted es miembro), también puede funcionar como copiadora remota. Fácil de configurar, copia instantánea, puede trabajar con casi todos los formatos de señal, señal de imagen, soporte para traducir otros idiomas al inglés . Trabaja con todo tipo de canales o grupos, incluso canales con "Restricción de Guardar Contenido", trabaja con multi canales, multi MT5 . Funciona como copiadora remota: si la señal tiene número de ticket,
    Trade Manager DaneTrades
    Levi Dane Benjamin
    4.33 (27)
    Utilidades
    Trade Manager para ayudarle a entrar y salir rápidamente de operaciones mientras calcula automáticamente su riesgo. Incluye funciones que le ayudarán a evitar el exceso de operaciones, las operaciones de venganza y las operaciones emocionales. Las operaciones se pueden gestionar automáticamente y las métricas de rendimiento de la cuenta se pueden visualizar en un gráfico. Estas características hacen que este panel sea ideal para todos los operadores manuales y ayuda a mejorar la plataforma Meta
    Telegram to MT5 Coppy
    Sergey Batudayev
    5 (7)
    Utilidades
    De Telegram a MT5:   La solución definitiva para copiar señales Simplifique sus operaciones con Telegram a MT5, la moderna herramienta que copia señales de trading directamente desde los canales y chats de Telegram a su plataforma MetaTrader 5, sin necesidad de DLL. Esta potente solución garantiza una ejecución precisa de señales, amplias opciones de personalización, ahorra tiempo y aumenta su eficiencia. [ Instructions and DEMO ] Características principales Integración directa de la API de Tele
    Zentral Trading Manager
    Ray Zeanrik Parreno Fredeluces
    5 (4)
    Utilidades
    Gestor comercial central Su centro de mando para el trading de precisión: ahora más fuerte que nunca Tome el control de sus operaciones como nunca antes. Zentral Trading Manager es su panel de operación manual todo-en-uno para MetaTrader 5 - construido para scalpers, day traders, y ejecución de estrategias serias. Totalmente compatible con portátiles Mac y Windows . Alto-DPI seguro. No más problemas de diseño. Características principales (Última actualización 2025): - One-Click Close - Cierre i
    HINN Lazy Trader
    ALGOFLOW OÜ
    5 (2)
    Utilidades
    Lazy Trader es su asistente personal de gestión de riesgos que encuentra de forma independiente las mejores entradas en el mercado, gestiona posiciones y le ayuda a extraer el máximo beneficio de cada idea de trading. Supervisa los gráficos de M1 a W1 , encuentra puntos de entrada óptimos basados en sus parámetros y gestiona las operaciones sin su participación: - ¿Tiene una idea en el gráfico diario? No hay necesidad de esperar a que los plazos inferiores formen una señal - Lazy Trader lo comp
    Trade Assistant 38 in 1
    Makarii Gubaydullin
    4.91 (22)
    Utilidades
    Ultimate Trade Assistant MT5 — Asistente de Trading Multifuncional Más de 66 herramientas profesionales integradas en una sola interfaz para operar de forma más inteligente, rápida y segura. Este asistente de trading combina gestión del riesgo, automatización de órdenes, control de posiciones y análisis del mercado en un panel intuitivo y potente. Diseñado tanto para principiantes como para traders experimentados, optimiza el flujo de trabajo y mejora la precisión en la toma de decisiones. Por q
    Trade Manager DashPlus
    Henry Lyubomir Wallace
    5 (12)
    Utilidades
    DashPlus es una herramienta avanzada de gestión de operaciones diseñada para mejorar la eficiencia y efectividad de sus transacciones en la plataforma MetaTrader 5. Ofrece un conjunto integral de funciones, que incluyen cálculo de riesgos, gestión de órdenes, sistemas avanzados de cuadrícula, herramientas basadas en gráficos y análisis de rendimiento. Características Clave 1. Cuadrícula de Recuperación Implementa un sistema de cuadrícula de promediado y flexible para gestionar operaciones durant
    Otros productos de este autor
    Seconds Chart Generator FullVer
    Kazutaka Okuno
    Utilidades
    Por defecto, MetaTrader 5 sólo admite plazos de un minuto o superiores. Los gráficos a muy corto plazo, como los de 1 segundo o 5 segundos, no están disponibles en la plataforma estándar. Seconds Chart Generator es una utilidad EA diseñada para generar gráficos basados en segundos en tiempo real utilizando datos de ticks, lo que permite a los operadores observar con precisión los movimientos de precios a muy corto plazo. Simplemente conéctelo a cualquier gráfico estándar y creará automáticamente
    TrendCompass ALMA
    Kazutaka Okuno
    Indicadores
    TrendCompass ALMA - MT5 Descripción del Mercado (Español) TrendCompass ALMA es un indicador de tendencia de alta precisión que combina la suavidad de ALMA, el conocimiento de la volatilidad de las Bandas de Bollinger y el rango dinámico de los canales ATR. Revela instantáneamente la dirección y la fuerza de la tendencia a través de un sistema de color limpio de 5 niveles. Visualización de la pendiente en 5 colores Núcleo ALMA ultrasuave con ruido reducido Detección de compresión/expansión de BB
    FREE
    MultiTF Candle Delta Monitor
    Kazutaka Okuno
    Indicadores
    Monitor Delta de Velas MultiTF - Panel de Diferencias Multi-Timeframe (Visualización de los cambios en las velas como valores numéricos) Visión general: Supervise las diferencias de las velas en múltiples marcos temporales en un panel numérico compacto. Cada fila representa un marco temporal, y cada celda muestra la diferencia reciente entre cierres (pips/ticks). Azul = al alza, Rojo = a la baja, Gris = sin cambios. Dado que sólo utiliza el renderizado de etiquetas, es ligero y no interfiere c
    FREE
    Multi Trendline Channel With Regression Bands
    Kazutaka Okuno
    5 (1)
    Indicadores
    **"Multi Trendline Channel With Regression Bands" - Canal de Regresión Lineal + Indicador de Banda de Desviación Estándar (MT5)** Este indicador traza automáticamente canales de regresión lineal multiperiodo junto con bandas de desviación estándar, ofreciendo a los operadores claridad instantánea sobre la dirección de la tendencia, la dispersión de precios y las zonas clave de soporte/resistencia. Al convertir un análisis complejo en imágenes sencillas e intuitivas, proporciona a los operadore
    FREE
    FutureSight CCI Simple ver
    Kazutaka Okuno
    Indicadores
    ## FutureSight CCI - Ver más allá, operar por delante ### Qué es FutureSight CCI es un oscilador de nueva generación que actualiza el clásico CCI. Combina la detección de tendencias, señales cruzadas, Bandas de Bollinger, alertas y registros en una poderosa herramienta. Combinado con el **generador de gráficos de segundos**, le ofrece un control total del mercado a muy corto plazo. Perfecto para scalping y opciones binarias donde la velocidad y la precisión son lo más importante. --- ###
    FREE
    FutureSight CCI
    Kazutaka Okuno
    Indicadores
    ## FutureSight CCI - Ver más allá de la tendencia ### Visión general del indicador **FutureSight CCI** es un oscilador de nueva generación que lleva el CCI tradicional al siguiente nivel. Combina todo lo que los operadores necesitan en una potente herramienta: detección de tendencias, señales cruzadas, bandas de Bollinger, alertas y registro CSV. Cuando se combina con el **Generador de Gráficos de Segundos de Barra**, se obtiene un control total sobre la acción del precio a muy corto plaz
    Filtro:
    No hay comentarios
    Respuesta al comentario