SecModeStoch
- Indicadores
- Kazutaka Okuno
- Versión: 1.0
🌍 【SecMode Series】SecModeStoch - Oscilador estocástico de alta resolución basado en ticks.
📌 Visión general
SecModeStoch es parte de la serie SecMode, un conjunto de indicadores de próxima generación diseñados para revelar la microestructura de la acción del precio a nivel de tick/segundo, un nivel de detalle que los indicadores tradicionales de 1 minuto no pueden capturar.
Mientras que los osciladores estocásticos estándar sólo se actualizan una vez por minuto, SecModeStoch utiliza un motor patentado de segundo nivel para:
- Actualizarse hasta 60 veces por minuto (o a intervalos definidos por el usuario)
- Visualizar las condiciones de sobrecompra/sobreventa en tiempo real.
- Destacar las divergencias entre el marco temporal estándar (TF) y las señales estocásticas de segundo nivel (Sec).
- Funciona sin símbolos personalizados, lo que garantiza una configuración limpia y ligera
Esto proporciona una visión de alta resolución de los puntos de inflexión de impulso que los indicadores estocásticos convencionales son fundamentalmente incapaces de ofrecer.
Características principales
① Motor basado en ticks (no requiere símbolos personalizados)
La mayoría de los indicadores de segundo nivel se basan en:
- Creación de símbolos personalizados
- Guardado y mantenimiento de datos de segundo nivel
- Regeneración de datos cuando los archivos se corrompen
- Gran consumo de recursos de MT5
SecModeStoch evita todos estos problemas.
Genera datos de segundo nivel internamente a partir de flujos de ticks, ofreciendo:
- Configuración rápida y sencilla
- Integración limpia de gráficos
- Rendimiento ligero de MT5
- Funcionamiento estable incluso en entornos VPS
② Estructura de doble línea (TF × Sec)
Trazando líneas estocásticas TF (marco temporal estándar) y Sec (segundo nivel):
- El Estocástico Sec reacciona primero a las micro-reversiones.
- El estocástico TF reacciona después
Esto hace que los puntos de inflexión temprana visualmente obvio, dando a los comerciantes una ventaja en el momento de reversiones, pullbacks, y fracasos de ruptura.
③ Detección de sobrecompra/sobreventa de alta precisión
SecModeStoch mejora la lógica estocástica clásica con precisión de segundo nivel:
- Las zonas 80/20 se vuelven significativamente más precisas
- Los micro-picos y micro-bajas se hacen visibles
- Las "falsas rupturas" de segundo nivel revelan un agotamiento prematuro
- La confirmación del TF es más fácil y fiable
Esto permite a los operadores detectar
- Señales tempranas de reversión
- Compresión del impulso
- Roturas fallidas
- Divergencias de segundo nivel
④ Lógica de forma de onda limpia (sin cambios de color)
A diferencia de ADX y CMO, que utilizan la lógica de color direccional,
Estocástico transmite información a través del comportamiento de forma de onda solamente.
Esto mantiene la pantalla limpia y centrada:
- Cruces
- Toques de sobrecompra/sobreventa
- Reversiones tempranas a nivel de valores
- Diferencias temporales TF/Sec
⑤ Sin repintado (los valores finales siguen siendo finales)
SecModeStoch dibuja valores de segundo nivel directamente de los datos de tick:
- Las barras cerradas nunca cambian (no hay repintado)
- Las barras abiertas se actualizan rápidamente en tiempo real
Esto refleja el comportamiento natural de las velas y garantiza señales transparentes y fiables.
⑥ Interfaz de usuario unificada para toda la serie
Todos los indicadores SecMode comparten la misma interfaz y filosofía de diseño:
- CCI (Sec)
- RSI (Sec)
- Estocástico (Sec)
- ADX (Sec, con lógica de colores)
- CMO (Sec, con lógica de color)
Esta coherencia hace que las configuraciones multiindicador sean intuitivas y fluidas.
⑦ Tres motores CenterLine seleccionables (capa BB opcional)
Aunque el Estocástico no utiliza tradicionalmente una línea central,
SecModeStoch incluye una capa opcional de Banda de Bollinger para mejorar la visualización:
1. ALMA - Modo francotirador
- Latencia ultrabaja
- Respuesta más rápida
- Ideal para scalpers que detectan micro-reversiones
2. TMA - Modo Ciclo
- Curva más suave
- Destaca el ritmo y la estructura del ciclo
- Excelente para el análisis del entorno
- Nota: El TMA "sigue" naturalmente al precio hasta el cierre de la barra
3. SMA - Modo de referencia
- La media más ampliamente reconocida
- Comportamiento limpio y estándar de BB
- Añade un matiz de segundo nivel a las configuraciones clásicas de Stoch
🎁 Acerca de la versión gratuita
Esta edición gratuita proporciona acceso completo al núcleo del motor de segundo nivel y a la visualización Estocástica de alta resolución.
Para mantener el diseño racionalizado, las siguientes características se excluyen intencionalmente:
- Generación de señales
- Notificaciones de alerta
- Herramientas de dibujo automático
- Filtros avanzados
Todas las funciones esenciales -motor de tick, divergencia TF/Sec, comportamiento de sobrecompra/sobreventa- están totalmente disponibles.
Utilice esta edición básica simplificada para experimentar lo drásticamente diferente que es realmente el mercado de segundo nivel.
🧠 Ejemplos de uso
- Sec Stoch cruza primero → señal de reversión temprana
- Sec Stoch se dispara por encima de 80/20 → agotamiento del impulso
- Divergencia de TF/Sec → anticipación de reversión
- Sec micro-dip → detección temprana de pullback
🚀 Resumen
- Motor de segundo nivel basado en ticks (sin símbolos personalizados)
- La divergencia TF/Sec se convierte en lógica de entrada accionable
- Detección de sobrecompra/sobreventa de alta precisión
- Lógica de forma de onda limpia (sin cambios de color)
- Sin repintado(la TMA sigue al precio de forma natural hasta el cierre)
- Interfaz de usuario unificada para toda la serie SecMode
- Acceso gratuito a una perspectiva de mercado radicalmente diferente
Experimente un nivel de claridad de inversión que los indicadores estocásticos tradicionales son fundamentalmente incapaces de ofrecer.