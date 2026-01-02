🌍 【SecMode Series】SecModeStoch - Oscilador estocástico de alta resolución basado en ticks.

📌 Visión general

SecModeStoch es parte de la serie SecMode, un conjunto de indicadores de próxima generación diseñados para revelar la microestructura de la acción del precio a nivel de tick/segundo, un nivel de detalle que los indicadores tradicionales de 1 minuto no pueden capturar.

Mientras que los osciladores estocásticos estándar sólo se actualizan una vez por minuto, SecModeStoch utiliza un motor patentado de segundo nivel para:

Actualizarse hasta 60 veces por minuto (o a intervalos definidos por el usuario)

(o a intervalos definidos por el usuario) Visualizar las condiciones de sobrecompra/sobreventa en tiempo real.

real. Destacar las divergencias entre el marco temporal estándar (TF) y las señales estocásticas de segundo nivel (Sec) .

y las señales estocásticas de . Funciona sin símbolos personalizados, lo que garantiza una configuración limpia y ligera

Esto proporciona una visión de alta resolución de los puntos de inflexión de impulso que los indicadores estocásticos convencionales son fundamentalmente incapaces de ofrecer.

Características principales

① Motor basado en ticks (no requiere símbolos personalizados)

La mayoría de los indicadores de segundo nivel se basan en:

Creación de símbolos personalizados

Guardado y mantenimiento de datos de segundo nivel

Regeneración de datos cuando los archivos se corrompen

Gran consumo de recursos de MT5

SecModeStoch evita todos estos problemas.

Genera datos de segundo nivel internamente a partir de flujos de ticks, ofreciendo:

Configuración rápida y sencilla

Integración limpia de gráficos

Rendimiento ligero de MT5

Funcionamiento estable incluso en entornos VPS

② Estructura de doble línea (TF × Sec)

Trazando líneas estocásticas TF (marco temporal estándar) y Sec (segundo nivel):

El Estocástico Sec reacciona primero a las micro-reversiones .

. El estocástico TF reacciona después

Esto hace que los puntos de inflexión temprana visualmente obvio, dando a los comerciantes una ventaja en el momento de reversiones, pullbacks, y fracasos de ruptura.

③ Detección de sobrecompra/sobreventa de alta precisión

SecModeStoch mejora la lógica estocástica clásica con precisión de segundo nivel:

Las zonas 80/20 se vuelven significativamente más precisas

se vuelven significativamente más precisas Los micro-picos y micro-bajas se hacen visibles

Las "falsas rupturas" de segundo nivel revelan un agotamiento prematuro

La confirmación del TF es más fácil y fiable

Esto permite a los operadores detectar

Señales tempranas de reversión

Compresión del impulso

Roturas fallidas

Divergencias de segundo nivel

④ Lógica de forma de onda limpia (sin cambios de color)

A diferencia de ADX y CMO, que utilizan la lógica de color direccional,

Estocástico transmite información a través del comportamiento de forma de onda solamente.

Esto mantiene la pantalla limpia y centrada:

Cruces

Toques de sobrecompra/sobreventa

Reversiones tempranas a nivel de valores

Diferencias temporales TF/Sec

⑤ Sin repintado (los valores finales siguen siendo finales)

SecModeStoch dibuja valores de segundo nivel directamente de los datos de tick:

Las barras cerradas nunca cambian (no hay repintado)

(no hay repintado) Las barras abiertas se actualizan rápidamente en tiempo real

Esto refleja el comportamiento natural de las velas y garantiza señales transparentes y fiables.

⑥ Interfaz de usuario unificada para toda la serie

Todos los indicadores SecMode comparten la misma interfaz y filosofía de diseño:

CCI (Sec)

RSI (Sec)

Estocástico (Sec)

ADX (Sec, con lógica de colores)

CMO (Sec, con lógica de color)

Esta coherencia hace que las configuraciones multiindicador sean intuitivas y fluidas.

⑦ Tres motores CenterLine seleccionables (capa BB opcional)

Aunque el Estocástico no utiliza tradicionalmente una línea central,

SecModeStoch incluye una capa opcional de Banda de Bollinger para mejorar la visualización:

1. ALMA - Modo francotirador

Latencia ultrabaja

Respuesta más rápida

Ideal para scalpers que detectan micro-reversiones

2. TMA - Modo Ciclo

Curva más suave

Destaca el ritmo y la estructura del ciclo

Excelente para el análisis del entorno

Nota: El TMA "sigue" naturalmente al precio hasta el cierre de la barra

3. SMA - Modo de referencia

La media más ampliamente reconocida

Comportamiento limpio y estándar de BB

Añade un matiz de segundo nivel a las configuraciones clásicas de Stoch

🎁 Acerca de la versión gratuita

Esta edición gratuita proporciona acceso completo al núcleo del motor de segundo nivel y a la visualización Estocástica de alta resolución.

Para mantener el diseño racionalizado, las siguientes características se excluyen intencionalmente:

Generación de señales

Notificaciones de alerta

Herramientas de dibujo automático

Filtros avanzados

Todas las funciones esenciales -motor de tick, divergencia TF/Sec, comportamiento de sobrecompra/sobreventa- están totalmente disponibles.

Utilice esta edición básica simplificada para experimentar lo drásticamente diferente que es realmente el mercado de segundo nivel.

🧠 Ejemplos de uso

Sec Stoch cruza primero → señal de reversión temprana

Sec Stoch se dispara por encima de 80/20 → agotamiento del impulso

Divergencia de TF/Sec → anticipación de reversión

Sec micro-dip → detección temprana de pullback

🚀 Resumen

Motor de segundo nivel basado en ticks (sin símbolos personalizados)

La divergencia TF/Sec se convierte en lógica de entrada accionable

Detección de sobrecompra/sobreventa de alta precisión

Lógica de forma de onda limpia (sin cambios de color)

Sin repintado(la TMA sigue al precio de forma natural hasta el cierre)

Interfaz de usuario unificada para toda la serie SecMode

Acceso gratuito a una perspectiva de mercado radicalmente diferente

Experimente un nivel de claridad de inversión que los indicadores estocásticos tradicionales son fundamentalmente incapaces de ofrecer.