Start Time

Detección y Monitorización de Reinicio de Terminal VPS para Usuarios de MetaTrader

Comprendiendo la Necesidad de Monitorear el Reinicio del VPS

Cuando se ejecuta MetaTrader 5 (MT5) o MetaTrader 4 (MT4) Asesores Expertos en un Servidor Virtual (VPS), la detección de reinicios de terminal es fundamental para mantener la continuidad de las operaciones comerciales automatizadas. Los servidores VPS pueden reiniciarse inesperadamente debido a mantenimiento, actualizaciones, fallos del sistema o procesos de gestión de recursos. Sin una monitorización adecuada, los operadores pueden descubrir horas más tarde que sus sistemas de negociación han estado fuera de línea, perdiendo potencialmente oportunidades rentables o fallando en la gestión de posiciones abiertas.

Por qué se produce el reinicio de terminales en los VPS

Los proveedores de VPS ocasionalmente realizan mantenimiento programado o de emergencia que requiere reiniciar el servidor. Además, las actualizaciones de Windows, el agotamiento de recursos o errores a nivel de sistema pueden desencadenar reinicios automáticos. El servicio MQL5 VPS, por ejemplo, puede reiniciarse durante las actualizaciones, aunque éstas suelen tardar sólo 5-10 segundos antes de que se restaure el entorno de trading. Sin embargo, los proveedores de VPS de terceros pueden tener períodos de inactividad más largos, por lo que la detección de reinicios es aún más crucial.

Implementación de soluciones de detección de reinicios

Configuración automatizada del arranque: La primera línea de defensa es asegurar que MetaTrader se reinicie automáticamente después de reiniciar el VPS. Esto implica colocar el acceso directo terminal.exe en la carpeta de inicio de Windows (accesible a través del comando shell:startup) y configurar la utilidad Autologon de Windows para iniciar sesión automáticamente sin intervención manual. Esto asegura que cuando el VPS se reinicia, MT5 se lanza automáticamente sin requerir la presencia del usuario.

Sistemas de monitorización de latidos: El método de detección más efectivo implica implementar una señal periódica de "latido" desde su EA a un sistema de monitoreo externo. Esto se puede lograr a través de código MQL5 personalizado que envía actualizaciones de estado regulares a través de peticiones HTTP, mensajes de Telegram o notificaciones por correo electrónico cada pocos minutos. Cuando el latido se detiene, el sistema externo le alerta inmediatamente de un posible fallo del terminal o del VPS.

Indicador de Alerta de Hora de Inicio: Un enfoque simple pero eficaz es el uso de un indicador personalizado o EA que activa una alerta con información de marca de tiempo cada vez que MT5 se inicializa. Esta alerta se puede enviar a su dispositivo móvil a través de Telegram, correo electrónico o notificaciones push. Mediante el registro de estas horas de inicio, puede realizar un seguimiento exacto de cuándo se produjeron los reinicios y correlacionarlos con cualquier interrupción de las operaciones .

Monitorización del Programador de Tareas: Programador de tareas de Windows se puede configurar para ejecutar secuencias de comandos de monitoreo a intervalos regulares, comprobando si el proceso de MetaTrader se está ejecutando y reiniciarlo automáticamente si es necesario. Esto añade una capa adicional de redundancia a su sistema de supervisión.

Buenas prácticas para la gestión de reinicios

Los operadores deben mantener registros de todos los eventos de reinicio para identificar patrones en la fiabilidad del VPS. Configure sus EAs para manejar reinicios inesperados con gracia mediante la reconstrucción de la información de toma de decisiones y la readopción de operaciones huérfanas que permanecen abiertas con su broker. Establezca la prioridad de los procesos en "Por debajo de lo normal" en el Administrador de tareas para evitar el agotamiento de los recursos que podría desencadenar caídas.

La supervisión periódica de las estadísticas de tiempo de actividad del VPS y la implementación de métodos de notificación redundantes le garantizan el conocimiento inmediato de cualquier reinicio del terminal, lo que minimiza las posibles interrupciones de las operaciones y mantiene la coherencia de las operaciones de trading automatizadas.