Gold AIA Mql5
- Asesores Expertos
- Atena Esmaeili
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
AIA Trader Bot es un sistema inteligente de trading automatizado diseñado para traders que buscan beneficios consistentes con un drawdown mínimo y estabilidad a largo plazo.
Sigue las tendencias del mercado y se centra en abrir posiciones más seguras y fiables, evitando estrategias agresivas o arriesgadas. Este enfoque le ayuda a proteger su capital a la vez que hace crecer su cuenta de forma constante.
El algoritmo analiza múltiples marcos temporales para identificar las tendencias fuertes del mercado, pero funciona mejor y de forma más segura en los marcos temporales más altos. Nuestra configuración recomendada son los gráficos de 15 minutos (M15) o superiores, y el bot está optimizado para XAUUSD (Oro).
Si usted es un principiante o un operador experimentado, Gold Trader Bot proporciona un enfoque equilibrado y sistemático para el comercio - que le ayuda a lograr un rendimiento constante con confianza y seguridad.
Par recomendado: XAUUSD (Oro)
Plazo recomendado: M15 y superiores
Estilo de negociación: Siguiendo la tendencia / Reducción baja / Crecimiento a largo plazo
¡Utilícelo sabiamente y deje que la tendencia trabaje a su favor!