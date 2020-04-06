Gold AIA Mql5

AIA Trader Bot es un sistema inteligente de trading automatizado diseñado para traders que buscan beneficios consistentes con un drawdown mínimo y estabilidad a largo plazo.

Sigue las tendencias del mercado y se centra en abrir posiciones más seguras y fiables, evitando estrategias agresivas o arriesgadas. Este enfoque le ayuda a proteger su capital a la vez que hace crecer su cuenta de forma constante.





El algoritmo analiza múltiples marcos temporales para identificar las tendencias fuertes del mercado, pero funciona mejor y de forma más segura en los marcos temporales más altos. Nuestra configuración recomendada son los gráficos de 15 minutos (M15) o superiores, y el bot está optimizado para XAUUSD (Oro).





Si usted es un principiante o un operador experimentado, Gold Trader Bot proporciona un enfoque equilibrado y sistemático para el comercio - que le ayuda a lograr un rendimiento constante con confianza y seguridad.





Par recomendado: XAUUSD (Oro)

Plazo recomendado: M15 y superiores

Estilo de negociación: Siguiendo la tendencia / Reducción baja / Crecimiento a largo plazo





¡Utilícelo sabiamente y deje que la tendencia trabaje a su favor!