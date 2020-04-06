Golden Shower V

Las preguntas y respuestas sobre el Asesor Experto Golden Shower ayudan a comprender mejor las peculiaridades de su funcionamiento y las ventajas sobre otras herramientas de trading. Veamos los puntos clave en detalle.


Los principios básicos de Golden Shower


1. Estrategia de scalping

La estrategia se basa en operaciones cortas, cuyo objetivo es fijar rápidamente un pequeño beneficio. Este enfoque reduce el riesgo de pérdidas significativas y contribuye a la estabilidad de las ganancias, especialmente con pequeñas fluctuaciones de precios.

Pregunta: ¿Por qué es eficaz el scalping?

Respuesta: El scalping permite reaccionar rápidamente a los movimientos más pequeños del mercado, fijando pequeños beneficios muchas veces seguidas. Esto reduce el riesgo global y aumenta la probabilidad de obtener un resultado positivo en las operaciones.


2- Optimizar los beneficios y proteger el capital

Cada operación abierta va acompañada de niveles Stop Loss y Trailing Stop, que reducen la probabilidad de perder una parte significativa de su depósito. Estas herramientas le permiten cerrar una posición inmediatamente, tan pronto como se alcance el beneficio objetivo o exista la amenaza de una pérdida grave.

Pregunta: ¿Cómo funciona el mecanismo de protección del capital?

Respuesta: El sistema establece de forma independiente el Stop Loss y el Trailing Stop para cada operación, basándose en las condiciones actuales del mercado. Si el precio se mueve en contra de la operación, el sistema la cerrará rápidamente, limitando las pérdidas. Cuando el mercado es favorable, la posición permanece abierta durante más tiempo, lo que le permite bloquear más beneficios.


3. Sistema inteligente de gestión del riesgo

Golden Shower supervisa constantemente las condiciones del mercado y selecciona los puntos óptimos de entrada y salida. Los algoritmos minimizan el impacto negativo de factores como los diferenciales y los deslizamientos, garantizando la máxima protección de los fondos.

Pregunta: ¿Qué es la gestión inteligente del riesgo?

Respuesta: Es un conjunto de medidas que incluyen la supervisión constante del mercado, la selección del momento óptimo para abrir y cerrar operaciones, el uso de órdenes de protección y algoritmos especiales para evitar riesgos no deseados.


4. Adaptación al mercado

Una estrategia es capaz de adaptarse con flexibilidad a cualquier situación del mercado ajustando automáticamente su comportamiento en función de las condiciones del mercado y de la cantidad de capital disponible.

Pregunta: ¿De qué sirve la adaptación a las distintas condiciones del mercado?

Respuesta: Gracias a esta cualidad, una estrategia sigue siendo muy eficaz independientemente de los cambios en las condiciones del mercado. Se adapta a la volatilidad, la liquidez y el tamaño del depósito, aumentando las posibilidades de éxito de las operaciones.


Ventajas de utilizar Golden Shower

+ Riesgos mínimos gracias al rechazo de técnicas agresivas como la Martingala y el arbitraje.
+ Ejecución de alta calidad de las operaciones gracias a la reducción de los factores negativos (spread y deslizamiento).
+ Configuración flexible y capacidad de adaptación a las condiciones cambiantes del mercado.
+ Análisis automatizado del mercado con indicadores únicos.
+ Sólida protección del capital gracias a las herramientas integradas de control del riesgo.

Pregunta: ¿Qué ventajas obtiene un operador al utilizar Golden Shower?

Respuesta: El usuario obtiene un sistema que le ayuda a reducir el riesgo, mejora la precisión del análisis y automatiza las operaciones de trading, lo que le libera de tiempo y nervios, permitiéndole centrarse en el análisis del mercado y la gestión de la cartera.
Recomendaciones de uso

Configuraciones recomendadas:

  • Divisa: XAUUSD (oro)
  • Tipo de cuenta: Cualquier tipo de cuenta es adecuada.
  • Apalancamiento: Cualquier apalancamiento es posible
  • Marco temporal: M5 (5 minutos)
  • Servidor recomendado: Servidor VPS para un funcionamiento sin problemas


Precauciones adicionales

  • No martingala
  • Limitación de pérdidas diarias
  • Control de reducción máxima
  • Restricciones de la hora del día
  • Negociación simultánea con una posición



Conclusión

Golden Shower Expert Advisor está dirigido a operadores experimentados que desean aumentar la seguridad y rentabilidad de sus operaciones. Su funcionalidad incluye mecanismos únicos de mitigación de riesgos, adaptabilidad al mercado y automatización de todos los procesos de toma de decisiones. Es una poderosa herramienta para aquellos que buscan beneficios sostenibles y quieren reducir la carga emocional del trading en Forex.

Antes de utilizar cualquier EA, asegúrese de que:

El rendimiento pasado no es garantía de rentabilidad futura (el EA también puede incurrir en pérdidas).
Las pruebas retrospectivas mostradas (por ejemplo, en las capturas de pantalla) están altamente optimizadas para encontrar los mejores parámetros, pero por lo tanto los resultados no son transferibles al trading real.
Esta estrategia siempre utilizará un stop loss, pero la ejecución del SL sigue dependiendo de su broker.

