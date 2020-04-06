¿Quieres pasar tus desafíos Prop Firm lo más rápido posible? No busque más. Prophet HFT MT5 tiene un historial probado de ayudar a los traders a pasar cientos de Prop Firm Challenges sin demora.





Lista de Prop Firms soportados (Actualizado 22 de diciembre 2025):

WeFund (1 Step HFT Challenge)

Sure Leverage Funding (Desafío EA)

Eden Funding (1 Step HFT Challenge)

Fusion Funded (1 Step HFT Challenge)

Paid to Trade (Evaluación Pro Path)

Capalantis (1 Phase HFT Challenge)

Delta Funding FX (evite esta empresa)

Aura Funded (evite esta empresa)

Funded Folks (No muy seguro de esta empresa Prop así que ten cuidado)

HFTFunded (Los usuarios informaron de que esta empresa prop HFT no está proporcionando verdadera cuenta HFT, ya no se admite)









¿Por qué Prophet HFT MT5?

Resultados probados - Este bot está diseñado para la máxima eficiencia, permitiendo resultados rápidos y fiables para ayudarle a superar los retos.

Ejecución de alta velocidad - Diseñado para el comercio debaja latencia, capturando incluso los movimientos más pequeños del mercado.

Ajustes personalizables - Ajuste los trailing stops, las distancias de entrada y los niveles de stop-loss para adaptarlos a las condiciones específicas de su broker.









Mejores prácticas para obtener resultados óptimos:

- Póngase en contacto conmigo antes de empezar - Póngase en contacto conmigo para asegurarse de que está obteniendo la mejor configuración para el bot antes de operar.



-Diseñado para US30 - Este bot está optimizado para operar con US30, pero puede funcionar con otros pares. Por favor, consulte conmigo primero si usted está considerando otros pares.

-Opere durante el solapamiento Londres/NY - Maximice el rendimiento utilizando el bot durante los periodos de mayor volumen de mercado.









Aviso importante:

Prophet HFT MT5 está diseñado específicamente para ayudar a pasar los desafíos Prop Firm. No está diseñado para el comercio de cuentas reales, Prop Firms que no permiten HFT, y el uso de este bot en cuentas reales es probable que resulte en la descalificación por su Prop Firm o corredor.







Operar en Forex y participar en los desafíos de Prop Firm conlleva riesgos inherentes. Si usted no está familiarizado con los riesgos involucrados o no está seguro acerca de las implicaciones del uso de este bot, no lo compre. Al comprar y activar este EA, usted reconoce que no se emitiránreembolsos después de la activación. Por favor, asegúrese de que entiende completamente los riesgos y la funcionalidad del bot antes de proceder con su compra.