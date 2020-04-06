Prophet HFT MT5

¿Quieres pasar tus desafíos Prop Firm lo más rápido posible? No busque más. Prophet HFT MT5 tiene un historial probado de ayudar a los traders a pasar cientos de Prop Firm Challenges sin demora.


(Precio actual: $200 - El precio aumenta a $250 en enero).


Lista de Prop Firms soportados (Actualizado 22 de diciembre 2025):

  • WeFund (1 Step HFT Challenge)
  • Sure Leverage Funding (Desafío EA)
  • Eden Funding (1 Step HFT Challenge)
  • Fusion Funded (1 Step HFT Challenge)
  • Paid to Trade (Evaluación Pro Path)
  • Capalantis (1 Phase HFT Challenge)
  • Delta Funding FX (evite esta empresa)
  • Aura Funded (evite esta empresa)
  • Funded Folks (No muy seguro de esta empresa Prop así que ten cuidado)
  • HFTFunded (Los usuarios informaron de que esta empresa prop HFT no está proporcionando verdadera cuenta HFT, ya no se admite)


Canal MQL5: https: //www.mql5.com/en/channels/prophetservices



Soporte 24/7:

Estoy aquí para apoyarle en cada paso del camino. Póngase en contacto en cualquier momento para obtener orientación, solución de problemas, o consejos sobre cómo sacar el máximo provecho de Prophet HFT MT5. Tu éxito es mi prioridad.



¿Por qué Prophet HFT MT5?

Resultados probados - Este bot está diseñado para la máxima eficiencia, permitiendo resultados rápidos y fiables para ayudarle a superar los retos.

Ejecución de alta velocidad - Diseñado para el comercio debaja latencia, capturando incluso los movimientos más pequeños del mercado.

Ajustes personalizables - Ajuste los trailing stops, las distancias de entrada y los niveles de stop-loss para adaptarlos a las condiciones específicas de su broker.



Mejores prácticas para obtener resultados óptimos:

- Póngase en contacto conmigo antes de empezar - Póngase en contacto conmigo para asegurarse de que está obteniendo la mejor configuración para el bot antes de operar.

-Diseñado para US30 - Este bot está optimizado para operar con US30, pero puede funcionar con otros pares. Por favor, consulte conmigo primero si usted está considerando otros pares.

-Opere durante el solapamiento Londres/NY - Maximice el rendimiento utilizando el bot durante los periodos de mayor volumen de mercado.



Aviso importante:

Prophet HFT MT5 está diseñado específicamente para ayudar a pasar los desafíos Prop Firm. No está diseñado para el comercio de cuentas reales, Prop Firms que no permiten HFT, y el uso de este bot en cuentas reales es probable que resulte en la descalificación por su Prop Firm o corredor.


Operar en Forex y participar en los desafíos de Prop Firm conlleva riesgos inherentes. Si usted no está familiarizado con los riesgos involucrados o no está seguro acerca de las implicaciones del uso de este bot, no lo compre. Al comprar y activar este EA, usted reconoce que no se emitiránreembolsos después de la activación. Por favor, asegúrese de que entiende completamente los riesgos y la funcionalidad del bot antes de proceder con su compra.

Productos recomendados
Nusa Patterns MT5
John Folly Akwetey
Asesores Expertos
El asesor experto opera rompiendo fractales hacia arriba o fractales hacia abajo. Se utiliza " Fractales ST Patrones Estrategia " o "4.0 Fractales Dirección ST Patrones MT5 " indicadores fractales. También el asesor experto utiliza trailing stop estándar. A continuación se describen algunas entradas. Orden de operación - dirección de la operación (sólo compra, sólo venta o compra y venta) Fractal Indicator - opción de indicador fractal utilizado ("Fractals ST Patterns" - indicador "Fractals ST P
Win43 Scalper
Eadvisors Software Inc.
Asesores Expertos
El nuevo s43 Scalper for Mini-Indexes (WIN-IND) realiza operaciones a corto plazo en el marco temporal de 1min, buscando pequeñas variaciones en el mercado. Nueva tecnología de trading, los resultados intradía son increíbles, compruébelo: Después de la instalación, añádalo al gráfico de win instruments para visualizar los resultados del backtest. Recomendamos el timeframe de 1min.
Forex Attack
Ivan Simonika
Asesores Expertos
Le presentamos un sistema experto, que es un scalper universal. El sistema experto funciona con spreads pequeños y en un canal de Internet rápido. La configuración es bastante simple y fácil de ajustar. El sistema experto Forex Attack es un scalper de alta velocidad, y en consecuencia trabaja con ticks, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de probar el sistema. El sistema experto funciona en todo tipo de cuentas: netting, hedging. El bot no utiliza el historial almacenado en la base de dato
Gordian Knot 1
Hidenori Tanaka
Asesores Expertos
Este EA es un sencillo sistema de trading automatizado para la plataforma Meta Trader 5. Utiliza el SAR parabólico para ajustar automáticamente el tamaño del lote en función de las tendencias del mercado. De esta manera, el EA no asume una gran cantidad de riesgo, sino que acumula beneficios de manera constante. Características principales El EA no utiliza el método de martingala para el ajuste del tamaño del lote. Si se toma una posición antes del cierre del mercado de divisas, la posición se
Cypher invest
Arnold Byarufu
Asesores Expertos
Le presentamos "CypherInvest", su Asesor Experto de confianza en el dinámico mundo de los mercados financieros. Con tecnología de vanguardia y algoritmos avanzados, CypherInvest analiza los datos del mercado, identifica patrones y descubre oportunidades ocultas para ayudarle a tomar decisiones de inversión informadas. Nuestro enfoque innovador combina el poder de la criptografía y el análisis de datos, desvelando los secretos del mercado para maximizar sus beneficios. Gracias al algoritmo Secr
FiboPlusWaveRunner MT5
Sergey Malysh
Asesores Expertos
Experto en trading automático y manual Sistema de comercio basado en ondas de Elliott y niveles de Fibonacci . Una solución simple y asequible Visualización de marcación de ondas de Elliott (principal o alternativa) en el gráfico Formación de niveles horizontales, líneas de soporte y resistencia, canal Superposición de los niveles de Fibonacci en las ondas 1, 3, 5, A Sistema de alerta (en pantalla, correo electrónico, notificaciones push) Panel visual para la apertura de órdenes en el comercio m
Tiger A Phoenix One
Yutthichai Artkaew
Asesores Expertos
Phoenix One A v3.211 - Oro EA สำหรับ MetaTrader 5 การเรียนรู้อย่างชาญฉลาด การปรับตัวที่แท้จริง ปลอดภัยในตลาด Phoenix One A v3.211 คือ Asesor Experto ระดับมืออาชีพ ที่ออกแบบมาสำหรับ XAUUSD (ทองคำ ) โดย จะเรียนรู้รูปแบบการเทรดจากข้อมูลตลาดจริงในช่วง 7 วันแรก (ช่วงสะสม) จากนั้นจะเปลี่ยนเป็น โหมด Winners-Sólo โดยอัตโนมัติ โดยเทรดเฉพาะรูปแบบสัญญาณที่ทำกำไรได้มากที่สุดเท่านั้น สิ่งที่ทำให้ฉันแตกต่าง ระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง - ฉันศึกษาการซื้อขายของตัวเอง บันทึกคะแนน และกรองการตั้งค่าที่อ่อนแออ
Extremum Save
Ruslan Papou
Asesores Expertos
Versión para MT4: Extremum Save MT4 Comunidad UP Grupo Únete Extremum Save - es un algoritmo de scalping totalmente automatizado con el mayor ratio SL/PT posible. Extremum Save no necesita optimización. La estrategia mostró grandes resultados cuando se probó en datos históricos con la mejor calidad de simulación posible durante más de 10 años. Las operaciones reales demuestran los mismos resultados. Extremum Save no utiliza ningún método de negociación arriesgado como martingala, rejilla, etc.
Boris
ALEKSANDR IVANOV
Asesores Expertos
Boris- Asesor Experto totalmente automático y agresivo basado en cálculos matemáticos, escrito específicamente para el par de divisas EUR/USD. Periodo H1. ¡El Asesor Experto utiliza su propio stopploss y take profit virtuales automáticos ! Su corredor no verá, retrasar la modificación, se olvide de poner una parada y así sucesivamente. Recomiendo probar sólo con calidad 100% ticks de corredores que dan cotizaciones reales. Parámetros de entrada: Magic=77777; - Magia de las ordenes StartHour=1
Phoenix MT5
Volodymyr Hrybachov
Asesores Expertos
Asesor Experto no indicador, no utiliza indicadores, cuadrícula de pedidos ni martingala. El número de operaciones por día puede ser estrictamente limitado, solo puede haber 1 orden en el mercado a la vez. Las operaciones están protegidas por un stop loss, puede ser real o virtual (oculto al corredor). Funciona durante la sesión asiática, en un mercado tranquilo. Tiene protección incorporada contra deslizamiento y ensanchamiento. No transfiere operaciones de lunes a viernes, tiene la función de
Sequoia mt5
Yvan Musatov
Asesores Expertos
El Asesor Experto Sequoia es un analista de mercado profesional que trabaja utilizando un algoritmo especializado. Basándose en el análisis de los precios durante un intervalo de tiempo específico, revela la fuerza y la amplitud de los precios utilizando un sistema de indicación único basado en datos reales. Cuando la fuerza de la tendencia y su dirección cambian, el experto cierra la posición actual y abre una nueva. Los algoritmos del bot incluyen señales sobre mercados sobrecomprados y sobre
Gonadri EA
Mario Bellanco Vaquero
Asesores Expertos
GONADRI EA: Toma el control de tus operaciones con inteligencia. Si quieres gonadri gratis contacta conmigo por privado pideme por privado el set file Cualquier duda me la pueden preguntar por privado ES EXCLUSIVAMENTE PARA BROKERS CON 2 DECIMALES EN EL ORO Y SPREAD INFERIOR A 10, POR EJEMPLO: VTMARKETS ECN RAW, ULTIMAMARKETS ECN RAW Y SIMILARES Usalo siempre en el ORO, pero puedes intentar hacerlo funcionar en otros pares, por ejemplo en FTMO funciona muy bien en GER40.  Timeframe:  M5 Deposi
Project Evolution Breakout Scalper MT5
Ruslan Pishun
Asesores Expertos
El EA utiliza una estrategia de scalping en una ruptura, utiliza tecnologías avanzadas innovadoras utilizando una red neuronal. Para crear el EA , hemos utilizado los últimos algoritmos avanzados para encontrar los mejores momentos para entrar en el mercado. El EA utiliza muchos filtros inteligentes para adaptarse a casi cualquier situación económica. El EA establece una orden stop de protección, por lo que el trader no tiene que preocuparse de que el robot permita drawdowns significativos. El a
Insight AInvestor
Oleksii Ferbei
Asesores Expertos
Inversor Insight: Bot avanzado para operar con múltiples divisas Introducción En el vertiginoso mundo del mercado de divisas, contar con las herramientas adecuadas puede mejorar significativamente su experiencia de negociación. Insight Invest or es un avanzado robot de negociación multidivisa diseñado para automatizar y optimizar sus operaciones de negociación. Este asesor experto emplea algoritmos modernos para analizar las condiciones del mercado y ejecutar las operaciones, con el objetivo de
Neuro Control EA
STEPHANE LAURENT CHRISTIAN LARUAZ
Asesores Expertos
NUEVO: Alquile este EA como -> SEÑAL <- Neuro Control EA es un controlador proporcional-integral-derivativo ( controlador PID ) mejorado con: - un módulo de aprendizaje profundo perceptrón - un módulo de rejilla - una martingala suave basada en volumen - un sistema de gestión de dinero Las licencias de alquiler de Neuro Control EA vienen preconfiguradas y listas para colocar en una cuenta H1 EUR/USD x500 $1000 mql5 no-hedging. Está listo para usarse tal cual: simplemente colóquelo en una cuenta
Draggon EA
Albert Andrei Brandel
Asesores Expertos
Draggon es un Asesor Experto (EA) avanzado diseñado para MetaTrader 5, con énfasis en la simplicidad, eficiencia y rentabilidad consistente. Este sistema de trading algorítmico sigue las tendencias del mercado y emplea una sofisticada combinación de indicadores para identificar oportunidades de trading de alta probabilidad en el par EUR/USD en un gráfico de 4 minutos. Las pruebas retrospectivas desde el 01.01.2019 hasta hoy mostraron que, comenzando con un depósito inicial de $300, Draggon pudo
Horus AI
Nestor Alejandro Chiariello
Asesores Expertos
Hola traders, he diseñado de forma rigurosa esta herramienta con resultados reales, herramienta basada en varias de mis Estrategias anteriores, adaptándola al Mercado Forex, por lo tanto está adaptada a la inteligencia artificial de machine learning, es decir, la IA leerá parámetros para luego consultarlos a mi estrategia, luego aprenderá para que las entradas sean de mejor calidad, también tiene un nodo donde puedes recuperar posiciones, otra de las cosas innovadoras que encontrarás es que tod
CRT Advanced
Jose Antonio Cantonero Velasco
Asesores Expertos
SISTEMA DE TRADING ALGORITMICO PROFESIONAL VISIÓN GENERAL CRT ADVANCED   es un sistema de trading automatizado de alta precisión que opera basado en el análisis de formaciones de velas japonesas. Desarrollado específicamente para mercados de Forex, indices y commodities, implementa una metodología sistemática que combina price action puro con gestión avanzada de riesgo. Contacte conmigo después de la compra, le enviaré sets y soporte gratuito. Gracias.
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Asesores Expertos
Experto forex profesional Gyroscope ( para los pares EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY) que analiza el mercado utilizando el índice de ondas de Elliot. La teoría de las ondas de Elliott es la interpretación de los procesos en los mercados financieros a través de un sistema de modelos visuales (ondas) en los gráficos de precios. El autor de la teoría, Ralph Elliott, identificó ocho variantes de ondas alternas (de las cuales cinco está
Capital Smart
Yvan Musatov
Asesores Expertos
Innovador robot de trading Smart Capital: Su socio de confianza en el mercado Forex Smart Capital es un avanzado robot de trading creado para analizar en profundidad los mercados financieros mediante algoritmos especializados. Este robot está diseñado para evaluar datos complejos del mercado, lo que le permite predecir con precisión los cambios de tendencia y tomar decisiones de trading óptimas. Con su ayuda, puede aumentar significativamente la eficiencia de sus inversiones. Ventajas de Smar
Neuromios MultiNet
Dmytro Kucherenko
Asesores Expertos
Neuromios MultiNet es un moderno asesor de trading multidivisa basado en redes neuronales con una arquitectura única. Esta versión contiene 12 estrategias de trading basadas en redes neuronales entrenadas en 6 pares de divisas: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, EURGBP, EURJPY, USDCAD. Opera en un marco temporal diario. Por defecto, las operaciones se realizan simultáneamente utilizando todas las estrategias. Puede elegir una estrategia para probar y operar. Las operaciones se abren no más de una vez al d
SIR IchiMoku with Lot Control
Sergio Izquierdo Rodriguez
Asesores Expertos
Asesor Experto de seguimiento de tendencias que actúa según los indicadores Ichimoku. Está programado para identificar momentos de tendencia fuertes y garantizar una mayor precisión en las decisiones de entrada para un mejor rendimiento en las operaciones. Ofrece control opcional de stop-loss basado en el porcentaje de cambio de precio, o "stop and reverse" entre estos momentos, y escalado de lotes basado en el crecimiento del saldo. Aprenda qué parámetros ofrecen un mejor rendimiento para cada
Trend Following EA Simple
Van Quang Nguyen
Asesores Expertos
Descripción General Trending Following EA Simple es un Asesor Experto robusto de seguimiento de tendencia, diseñado para capturar los movimientos principales del mercado con una lógica sencilla pero altamente efectiva. Al centrarse en configuraciones de alta probabilidad dentro de tendencias sostenidas, elimina la complejidad y busca un rendimiento constante. Este EA está optimizado para instrumentos populares y volátiles, y funciona perfectamente en el marco temporal H2, lo que lo convierte en
Ksm mt5
Andriy Sydoruk
5 (1)
Asesores Expertos
Ksm: Solución inteligente para el trading automatizado en Forex Ksm es una herramienta diseñada para automatizar el trading en Forex, utilizando métodos modernos de análisis de datos de series temporales para trabajar con múltiples pares de divisas en diferentes marcos temporales. Principales características y ventajas Soporte multidivisa : Ksm permite operar con múltiples pares de divisas, ayudando a los operadores a adaptar sus estrategias a las distintas condiciones del mercado. Se pueden añ
SMTM MartinBB Genuine
Xu Wu Peng
Asesores Expertos
Una extraña estrategia tipo Martin con un stop loss, que de hecho puede interpretarse como una estrategia de tendencia paso a paso. Hay una serie de parámetros personalizables, así que siéntete libre de ajustarlos tanto como te sientas cómodo. Como referencia, he proporcionado algunos de mis propios archivos de configuración de parámetros ajustados, he estado experimentando con estos parámetros durante unos meses en una placa de demostración, por lo que la estrategia se adapta bastante bien, al
AbacuQuant
Cristian David Castillo Arrieta
Asesores Expertos
AbacuQuant   le  ofrece la posibilidad de tener en sus manos multiples estrategias en multiples instrumentos con una gran variedad de filtros que permiten segmentar las operaciones y diversificar las estrategias de mil formas, tomese el tiempo necesario para probar y optimizar su propia estrategia, verifique los inputs de AbacuQuant, muy seguramente encontrará lo que necesita, o si lo desea, puede optimizar e iniciar su propia busqueda con los parametros que mejor se adapten a usted, en todo ca
Volatilities Scalper
BILLY ARANDUQUE ABCEDE
Asesores Expertos
Volatilities Scalper es un EA basado en los máximos/mínimos de una vela, utiliza muchos indicadores para obtener una entrada precisa, cobertura si el precio está en dirección opuesta. Ver los parámetros de abajo y por favor no utilice la configuración predeterminada. Siéntase libre de optimizar también para que pueda ver sus capacidades en el mercado en vivo. Para el índice de volatilidad 75 Utilice la configuración de abajo : Autolotes :0.0000001 SL : Opcional TP : Opcional Cerrar todo en Pips
Premium Gold Sniper
Premananth R
Asesores Expertos
Premium Gold Snipper Premium Gold Snipper es un sistema de trading automatizado desarrollado para XAUUSD en el marco temporal M15 . Utiliza la lógica algorítmica y el análisis basado en datos para identificar oportunidades de negociación basadas en reglas predefinidas. Configuraciones soportadas Símbolo: XAUUSD Brokers recomendados: Deriv y XM o un broker con tipo de spread ECN/RAW/LOW (consulte el artículo) Marco temporal: M5 - M15 Tipo de estrategia: Algorítmica / Basada en datos Single Order
The Gold Buyer
Moses Aboliwen Aduboa
Asesores Expertos
Siga la tendencia del oro con un sencillo EA de sólo compra El EA es un Asesor Experto Buy-Only totalmente automatizado para MetaTrader 5. Está diseñado para capturar oportunidades de mercado alcistas con una gestión segura del riesgo y una ejecución sin fisuras. Por qué lo eligen los traders: El mejor rendimiento en Oro (XAUUSD) - de gran liquidez y tendencia. Buy-Only EA - se centra puramente en posiciones largas. Plug & Play configuración - adjuntar y dejar que el comercio de forma
EA Gold Reaper MT5
Amazing Traders
Asesores Expertos
Este súper EA utiliza la última y más avanzada Inteligencia Artificial específica para el oro con una precisión sin igual para identificar puntos de compra y venta. Representa un avance revolucionario en el comercio de oro en el mercado Forex. Mezclado con unos pocos indicadores, un filtro, una rejilla de cobertura, tras el análisis, elimina las señales falsas y detecta súper entradas. EA utiliza un trailing stop adaptativo.
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: MT4 por defecto (Más de 7 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Más de 5 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de trading con EA de Forex en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14.000 miembros en MQL5 . ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades li
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Asesores Expertos
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Asesores Expertos
Nota importante: Para garantizar total transparencia, estoy proporcionando acceso a la cuenta de inversor real vinculada a este EA, lo que le permite monitorear su rendimiento en vivo sin manipulación alguna. En solo 5 días, todo el capital inicial fue retirado por completo, y desde entonces, el EA ha estado operando exclusivamente con fondos de ganancias, sin ninguna exposición al saldo original. El precio actual de $199 es una oferta de lanzamiento limitada, y se incrementará después de vende
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Asesores Expertos
Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Asesores Expertos
Crecimiento a Largo Plazo. Consistencia. Resiliencia. Pivot Killer EA no es un sistema de ganancias rápidas, sino un algoritmo de trading profesional diseñado para hacer crecer tu cuenta de manera sostenible a largo plazo . Desarrollado exclusivamente para XAUUSD (ORO) , Pivot Killer es el resultado de años de investigación, pruebas y desarrollo disciplinado. Su filosofía es simple: la consistencia vence a la suerte . Este sistema ha sido puesto a prueba en distintos ciclos de mercado, cambios d
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Asesores Expertos
Un nuevo paso adelante | Precisión impulsada por IA encuentra la lógica del mercado Con Argos Rage , se introduce un nuevo nivel de automatización en el trading, impulsado por un sistema DeepSeek AI integrado que analiza el comportamiento del mercado en tiempo real. Si bien se basa en las fortalezas de Argos Fury, este EA sigue un camino estratégico diferente: más flexibilidad, una interpretación más amplia y una mayor interacción con el mercado. Live Signal Marco temporal: M30 Apalancamiento
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Asesores Expertos
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autónomo con Núcleo Analítico Cuántico SEÑAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoy en día, muchos traders manipulan los resultados ejecutando sus Expert Advisors en cuentas cent o con saldos muy pequeños , lo cual demuestra en realidad que no confían en sus propios sistemas . Este señal, en cambio, opera en una cuenta real de 20.000 USD . Refleja una inversión de capital auténtica y ofrece un rendimiento transparente , sin amplificaciones artificia
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Asesores Expertos
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Asesores Expertos
PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
EA Pips Hunter
Ihor Otkydach
4.2 (5)
Asesores Expertos
Monitoreo real. Pruebas honestas. Cero hype. LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES Antes de entrar en los detalles técnicos, hay dos cosas que debes saber: PipsHunter está confirmado por una señal de monitoreo con dinero real. El EA ha estado operando en una cuenta real (Pepperstone) durante varios meses, y el monitoreo es totalmente público. Sin simulaciones, sin cuentas ocultas, sin “solo backtests perfectos” — los resultados reales de trading confirman su rendimiento auténtico. Los backtests son 1
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Asesores Expertos
How To Trade Pro (HTTP) EA — un asesor de trading profesional para operar con cualquier activo sin martingala ni redes del autor con más de 25 años de experiencia. La mayoría de los asesores top trabajan con oro en ascenso. Lucen brillantes en las pruebas... mientras el oro sube. Pero ¿qué pasa cuando el trend se agota? ¿Quién protegerá tu depósito? HTTP EA no cree en el crecimiento eterno — se adapta al mercado cambiante y está diseñado para diversificar ampliamente tu cartera de inversión y pr
Remstone
Remstone
5 (8)
Asesores Expertos
Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en vivo.
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Asesores Expertos
¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Asesores Expertos
Resumen Golden Hen EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para XAUUSD . Funciona combinando ocho estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza técnicas de grid (cuadrícula), martingala ni promedios . Todas las operacione
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Asesores Expertos
Hola a todos, déjenme presentarme: Soy   Quantum StarMan,   el miembro más electrizante y fresco de la familia   Quantum EAs   . Soy un asesor experto (EA) multidivisa totalmente automatizado con la capacidad de gestionar hasta 5 pares dinámicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD y USDCAD   . Con la máxima precisión y una responsabilidad inquebrantable, llevaré tu trading al siguiente nivel. Y lo mejor de todo: no utilizo estrategias Martingala. En su lugar, utilizo un sofisticado sistema de cu
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Asesores Expertos
AxonShift — Sistema Algorítmico con Lógica de Ejecución Adaptativa AxonShift es un algoritmo de trading autónomo diseñado y optimizado específicamente para operar en XAUUSD dentro del marco temporal H1. Su arquitectura se basa en una lógica modular que interpreta el comportamiento del mercado a través de la combinación de dinámicas de corto plazo e impulsos de tendencia intermedia. El sistema evita la sobreexposición reactiva o enfoques de alta frecuencia, centrándose en ciclos de operaciones co
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Asesores Expertos
Por primera vez en esta plataforma | Un EA que entiende el mercado Por primera vez en esta plataforma, un Asesor Experto (EA) utiliza todo el poder de Deep Seek. Combinado con la estrategia Dynamic Reversal Zoning, se crea un sistema que no solo detecta los movimientos del mercado, sino que los comprende. Señal en vivo __________ Configuración Temporalidad: H1 Apalancamiento: mín. 1:30 Depósito: mín. $200 Símbolo: XAUUSD Broker: cualquiera Esta combinación de Deep Seek y la estrategia de rev
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Asesores Expertos
IMPORTANTE   : Este paquete solo se venderá al precio actual para un número muy limitado de copias.    El precio subirá a 1499$ muy rápido.    ¡+100 estrategias incluidas   y más por venir! BONIFICACIÓN   : Por un precio de $999 o superior -> ¡elige  5     de mis otros EA gratis!  TODOS LOS ARCHIVOS CONFIGURADOS GUÍA COMPLETA DE CONFIGURACIÓN Y OPTIMIZACIÓN GUÍA DE VIDEO SEÑALES EN VIVO REVISIÓN (de terceros) ¡Bienvenido al SISTEMA DE BREAKOUT DEFINITIVO! Me complace presentar el Ultimate Bre
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
Asesores Expertos
Autorithm AI Descripción Técnica AUTORITHM es un sistema de trading avanzado impulsado por inteligencia artificial, diseñado para MetaTrader 5, que implementa 10 capas especializadas de IA para un análisis integral del mercado. El Asesor Experto utiliza algoritmos sofisticados de IA que trabajan en armonía para procesar datos de mercado, identificar oportunidades de negociación y ejecutar operaciones con protocolos inteligentes de gestión de riesgos. [guide line]     Características Principales
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
Asesores Expertos
VIERNES NEGRO 50% DE DESCUENTO - NANO MACHINE GPT Precio regular: $997 a Viernes Negro: $498.50 (El precio con descuento se reflejará durante la promoción.) Inicio de la venta: 27 de noviembre de 2025 - evento de Viernes Negro por tiempo limitado. Sorteo del Viernes Negro: Todos los compradores de Nano Machine GPT durante el evento del Viernes Negro pueden participar en un sorteo aleatorio para ganar: 1 x activación de Syna 1 x activación de AiQ 1 x activación de Mean Machine GPT Cómo particip
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario