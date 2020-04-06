Prophet HFT MT5
- Asesores Expertos
- Alfie Oliver Beechey
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
¿Quieres pasar tus desafíos Prop Firm lo más rápido posible? No busque más. Prophet HFT MT5 tiene un historial probado de ayudar a los traders a pasar cientos de Prop Firm Challenges sin demora.
(Precio actual: $200 - El precio aumenta a $250 en enero).
Lista de Prop Firms soportados (Actualizado 22 de diciembre 2025):
- WeFund (1 Step HFT Challenge)
- Sure Leverage Funding (Desafío EA)
- Eden Funding (1 Step HFT Challenge)
- Fusion Funded (1 Step HFT Challenge)
- Paid to Trade (Evaluación Pro Path)
- Capalantis (1 Phase HFT Challenge)
- Delta Funding FX (evite esta empresa)
- Aura Funded (evite esta empresa)
- Funded Folks (No muy seguro de esta empresa Prop así que ten cuidado)
- HFTFunded (Los usuarios informaron de que esta empresa prop HFT no está proporcionando verdadera cuenta HFT, ya no se admite)
Canal MQL5: https: //www.mql5.com/en/channels/prophetservices
Soporte 24/7:
Estoy aquí para apoyarle en cada paso del camino. Póngase en contacto en cualquier momento para obtener orientación, solución de problemas, o consejos sobre cómo sacar el máximo provecho de Prophet HFT MT5. Tu éxito es mi prioridad.
¿Por qué Prophet HFT MT5?
Resultados probados - Este bot está diseñado para la máxima eficiencia, permitiendo resultados rápidos y fiables para ayudarle a superar los retos.
Ejecución de alta velocidad - Diseñado para el comercio debaja latencia, capturando incluso los movimientos más pequeños del mercado.
Ajustes personalizables - Ajuste los trailing stops, las distancias de entrada y los niveles de stop-loss para adaptarlos a las condiciones específicas de su broker.
Mejores prácticas para obtener resultados óptimos:
- Póngase en contacto conmigo antes de empezar - Póngase en contacto conmigo para asegurarse de que está obteniendo la mejor configuración para el bot antes de operar.
-Diseñado para US30 - Este bot está optimizado para operar con US30, pero puede funcionar con otros pares. Por favor, consulte conmigo primero si usted está considerando otros pares.
-Opere durante el solapamiento Londres/NY - Maximice el rendimiento utilizando el bot durante los periodos de mayor volumen de mercado.
Aviso importante:
Prophet HFT MT5 está diseñado específicamente para ayudar a pasar los desafíos Prop Firm. No está diseñado para el comercio de cuentas reales, Prop Firms que no permiten HFT, y el uso de este bot en cuentas reales es probable que resulte en la descalificación por su Prop Firm o corredor.
Operar en Forex y participar en los desafíos de Prop Firm conlleva riesgos inherentes. Si usted no está familiarizado con los riesgos involucrados o no está seguro acerca de las implicaciones del uso de este bot, no lo compre. Al comprar y activar este EA, usted reconoce que no se emitiránreembolsos después de la activación. Por favor, asegúrese de que entiende completamente los riesgos y la funcionalidad del bot antes de proceder con su compra.