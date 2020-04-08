Fib Levels Pro

# **📈 Multi-Timeframe Fibonacci Levels Pro**





**Transforme sus operaciones con análisis de Fibonacci de nivel institucional.





Multi-Timeframe Fibonacci Levels Pro es un revolucionario indicador de MetaTrader 5 diseñado para operadores diarios y scalpers. Calcula y muestra automáticamente los niveles de retroceso de Fibonacci de múltiples marcos temporales superiores directamente en sus gráficos de 1-5 minutos, dándole una visibilidad completa de la estructura del mercado sin cambiar entre marcos temporales. 🚀





---





## **🌟 Características clave**





**🔗 Confluencia de Fibonacci en múltiples marcos temporales**

- 📅 Muestra el máximo/mínimo del día anterior con los niveles Fibonacci completos (50%, 61,8%, R61,8%)

- 📊 Muestra el Máximo/Mínimo del día actual con niveles Fibonacci dinámicos y en tiempo real

- ⏰ Incluye niveles de Fibonacci seleccionables para marcos temporales superiores (H4, H1, M30, M15)

- 🎯 Todos los timeframes mostrados simultáneamente con organización codificada por colores





**Tecnología inteligente de actualización automática**.

- 🔄 Los niveles se actualizan automáticamente con cada nueva vela

- 📈 Incluye extensión dinámica de 35 barras para la visualización de niveles futuros

- ⚡ Transiciones de sesión automáticas sin necesidad de ajustes manuales

- 🔒 Los niveles del día anterior se bloquean al cierre de la sesión, los niveles del nuevo día se activan automáticamente





**🎨 Diseño visual profesional**.

- 🧹 Pantalla limpia y despejada con líneas de puntos

- 🎨 Sistema codificado por colores: 🟣 Morado (Día anterior), 🟢 Verde (Día actual), 🔴🔵 Rojo/Azul (Marco temporal superior)

- 🏷️ Etiquetas cortas y claras para un reconocimiento instantáneo (PDH/PDL, cdh/cdl, H4H/H4L)

- ⚙️ Colores, estilos de línea y anchos totalmente personalizables.





**🔔 Sistema de alerta avanzado**

- 📢 Alertas de proximidad de precios al acercarse a niveles clave de Fibonacci

- 🔔 Múltiples canales de notificación: 🔊 alertas sonoras, 📧 notificaciones por correo electrónico, 📱 notificaciones push

- ⚖️ Ajustes de tolerancia ajustables para evitar la fatiga de las alertas

- 🎯 Configurable para niveles y plazos específicos.





---





## **📊 Niveles mostrados**





**🟣 Niveles del día anterior (morado)**

- 📈 PDH (Máximo del día anterior)

- 📉 PDL (mínimo del día anterior)

- ⚖️ PD Retroceso de Fibonacci del 50

- 🥇 PD 61.8% Golden Ratio

- 🔄 PD R61.8% Nivel de reversión





**🟢 Niveles del día actual (Verde)**

- 📈 CDH (Máximo del día actual) - se actualiza en tiempo real

- 📉 CDL (mínimo del día actual) - actualizaciones en tiempo real

- ⚖️ CD 50% de retroceso de Fibonacci

- 🥇 CD 61,8% Golden Ratio

- 🔄 CD R61.8% Nivel de reversión





**🔴 Niveles superiores seleccionados (rojo/azul)**.

- ⏰ Máximo/Mínimo específico del marco temporal (H4H/H4L, H1H/H1L, M30H/M30L, M15H/M15L)

- ⚖️ 50% de retroceso de Fibonacci

- 🥇 61,8% Golden Ratio

- 🔄 R61,8% Nivel de reversión





---





## **🎯 Aplicaciones de Trading**





**🏃‍♂️ Para Scalpers (Gráficos de 1-5 minutos)**

- 🎯 Identificar puntos de reversión rápida utilizando la confluencia de Fibonacci de marco de tiempo superior.

- 🛡️ Establecer stop losses precisos más allá de los niveles clave de Fibonacci

- 🎯 Atrapar pequeños movimientos con mayor precisión mediante la confirmación de niveles.





**Para operadores diarios (gráficos de 5-15 minutos)**.

- 👁️ Comprender la estructura diaria del mercado de un vistazo

- ✅ Identifique zonas de entrada de alta probabilidad con alineación de múltiples marcos temporales

- 📋 Gestione las operaciones utilizando los niveles de Fibonacci para la salida y la gestión del riesgo





Para Swing Traders **📈 Para Swing Traders**

- ⏱️ Utilícelo en marcos temporales inferiores para una sincronización precisa de la entrada

- 🎯 Identifique las zonas óptimas de entrada utilizando los niveles diarios/semanales de Fibonacci

- 📋 Planifique operaciones swing con confirmación en múltiples marcos temporales





---





## **⚙️ Especificaciones Técnicas**





**💻 Compatibilidad y requisitos**

- 🖥️ Plataforma: MetaTrader 5 (se recomienda Build 1980 o superior).

- ⏰ Plazos: Optimizado para gráficos de 1, 3, 5 minutos (funciona en todos los marcos temporales).

- 🌐 Mercados: Todos los pares de divisas, acciones, índices, criptodivisas, materias primas

- Rendimiento: Código ligero, uso mínimo de CPU/RAM.

- 📥 Instalación: Instalación simple de arrastrar y soltar.





**🎨 Opciones de personalización**

- 👁️ Alternar la visibilidad de los niveles de Fibonacci de cada marco temporal de forma independiente

- 🎨 Ajuste de colores de línea, estilos (sólido / punteado / discontinuo), y el grosor

- 🔤 Modificar el texto de la etiqueta, el tamaño de la fuente y su posición

- 🔔 Configurar distancias de alerta, sonidos y métodos de notificación

- 🕐 Establecer horas de sesión de negociación personalizadas para un cálculo preciso del nivel diario





---





## **💡 Cómo utilizan los operadores este indicador**





**📈 Estrategias de entrada**

1. 🤝 Trading de Confluencia: Entre cuando el precio alcance la alineación de los niveles de Fibonacci de múltiples marcos temporales

2. 🔄 Reversal Trading: Operar rebotando en niveles clave de retroceso de Fibonacci

3. 🚀 Breakout Trading: Utilice las extensiones de Fibonacci como objetivos de beneficios después de las rupturas





**🛡️ Gestión del riesgo**

1. ⛔ Coloque stop losses más allá de los niveles clave de Fibonacci

2. ✅ Utilice las extensiones de Fibonacci como zonas de toma de beneficios

3. 📏 Ajuste el tamaño de la posición en función de la distancia a los niveles clave de Fibonacci





**🔍 Análisis del mercado**

1. 🎯 Identificar rápidamente los principales niveles de soporte y resistencia

2. 📊 Evaluar la fuerza de la tendencia observando las reacciones de los precios en los niveles de Fibonacci

3. 🌉 Comprender la estructura más amplia del mercado mientras opera en marcos temporales más bajos





---





## **🛟 Soporte y Actualizaciones**





**👨‍💼 Soporte al cliente**

- 🕐 Soporte técnico 24/7 por correo electrónico

- ⏱️ Tiempo máximo de respuesta de 24 horas

- 📚 Guías detalladas de instalación y configuración

- 🎯 Recomendaciones sobre estrategias de trading





**🔄 Actualizaciones del producto**

- 🔄 Mejoras regulares basadas en los comentarios de los traders

- 🔧 Actualizaciones de compatibilidad para las nuevas versiones de MT5

- ✨ Mejoras de funciones solicitadas por los usuarios





**🛡️ Protección de compras**

- Garantía de devolución del dinero de 30 días

- 💬 Política de reembolso sin preguntas

- 📜 Licencia de por vida sin suscripciones

- 🆓 Actualizaciones gratuitas para todas las versiones





---





## **⭐ ¿Por qué elegir nuestro indicador**?





**🔍 En comparación con el análisis manual**

- ⏰ Ahorra horas de cambio de gráfico y dibujo manual.

- ❌ Elimina el error humano en los cálculos de Fibonacci

- 📏 Proporciona una identificación de niveles coherente y objetiva

- 🎯 Permite centrarse en las decisiones de trading en lugar de en el análisis





**🛠️ En comparación con las herramientas básicas de Fibonacci**

- 🔗 Integración de múltiples marcos temporales en una sola herramienta

- 🤖 Actualizaciones automáticas y transiciones de sesión

- 🔔 Capacidades avanzadas de alerta

- 🎨 Presentación visual profesional





**💰 Propuesta de valor**

- 🏦 Análisis de nivel institucional para operadores minoristas

- ⚡ Diseñado específicamente para la negociación intradía de ritmo rápido

- 🧩 Combina las aplicaciones más importantes de Fibonacci en un solo indicador

- ⏰ Ahorra tiempo a la vez que mejora la precisión de las operaciones





---





## **🛒 Cómo comprar**





**⚡ Entrega digital instantánea**

1. 🛒 Haga clic en "Comprar" en el Mercado MQL5

2. 💳 Completa el pago seguro

3. 📥 Recibe el acceso a la descarga instantánea

4. 🚀 Instalar en menos de 2 minutos





**🛡️ Prueba sin riesgos**

- ✅ Garantía de devolución del dinero de 30 días

- 📊 Prueba con tu estrategia de trading

- 🎯 Compra sin riesgo





---





## **✨ Transforme sus operaciones hoy mismo ✨**





Deje de perderse los niveles clave y comience a operar con la claridad del análisis Fibonacci de marcos temporales múltiples. Únase a miles de traders que han mejorado su trading con esta herramienta profesional. 🚀





**📈 Multi-Timeframe Fibonacci Levels Pro - Tu ventaja en los mercados empieza aquí. 🎯**





---





**🖥️ MetaTrader 5 | 📦 MQL5 Marketplace | 🛠️ Professional Trading Tools**