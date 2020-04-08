Fib Levels Pro
- Indicadores
- Jam Irshad Habib
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
# **📈 Multi-Timeframe Fibonacci Levels Pro**
**Transforme sus operaciones con análisis de Fibonacci de nivel institucional.
Multi-Timeframe Fibonacci Levels Pro es un revolucionario indicador de MetaTrader 5 diseñado para operadores diarios y scalpers. Calcula y muestra automáticamente los niveles de retroceso de Fibonacci de múltiples marcos temporales superiores directamente en sus gráficos de 1-5 minutos, dándole una visibilidad completa de la estructura del mercado sin cambiar entre marcos temporales. 🚀
---
## **🌟 Características clave**
**🔗 Confluencia de Fibonacci en múltiples marcos temporales**
- 📅 Muestra el máximo/mínimo del día anterior con los niveles Fibonacci completos (50%, 61,8%, R61,8%)
- 📊 Muestra el Máximo/Mínimo del día actual con niveles Fibonacci dinámicos y en tiempo real
- ⏰ Incluye niveles de Fibonacci seleccionables para marcos temporales superiores (H4, H1, M30, M15)
- 🎯 Todos los timeframes mostrados simultáneamente con organización codificada por colores
**Tecnología inteligente de actualización automática**.
- 🔄 Los niveles se actualizan automáticamente con cada nueva vela
- 📈 Incluye extensión dinámica de 35 barras para la visualización de niveles futuros
- ⚡ Transiciones de sesión automáticas sin necesidad de ajustes manuales
- 🔒 Los niveles del día anterior se bloquean al cierre de la sesión, los niveles del nuevo día se activan automáticamente
**🎨 Diseño visual profesional**.
- 🧹 Pantalla limpia y despejada con líneas de puntos
- 🎨 Sistema codificado por colores: 🟣 Morado (Día anterior), 🟢 Verde (Día actual), 🔴🔵 Rojo/Azul (Marco temporal superior)
- 🏷️ Etiquetas cortas y claras para un reconocimiento instantáneo (PDH/PDL, cdh/cdl, H4H/H4L)
- ⚙️ Colores, estilos de línea y anchos totalmente personalizables.
**🔔 Sistema de alerta avanzado**
- 📢 Alertas de proximidad de precios al acercarse a niveles clave de Fibonacci
- 🔔 Múltiples canales de notificación: 🔊 alertas sonoras, 📧 notificaciones por correo electrónico, 📱 notificaciones push
- ⚖️ Ajustes de tolerancia ajustables para evitar la fatiga de las alertas
- 🎯 Configurable para niveles y plazos específicos.
---
## **📊 Niveles mostrados**
**🟣 Niveles del día anterior (morado)**
- 📈 PDH (Máximo del día anterior)
- 📉 PDL (mínimo del día anterior)
- ⚖️ PD Retroceso de Fibonacci del 50
- 🥇 PD 61.8% Golden Ratio
- 🔄 PD R61.8% Nivel de reversión
**🟢 Niveles del día actual (Verde)**
- 📈 CDH (Máximo del día actual) - se actualiza en tiempo real
- 📉 CDL (mínimo del día actual) - actualizaciones en tiempo real
- ⚖️ CD 50% de retroceso de Fibonacci
- 🥇 CD 61,8% Golden Ratio
- 🔄 CD R61.8% Nivel de reversión
**🔴 Niveles superiores seleccionados (rojo/azul)**.
- ⏰ Máximo/Mínimo específico del marco temporal (H4H/H4L, H1H/H1L, M30H/M30L, M15H/M15L)
- ⚖️ 50% de retroceso de Fibonacci
- 🥇 61,8% Golden Ratio
- 🔄 R61,8% Nivel de reversión
---
## **🎯 Aplicaciones de Trading**
**🏃♂️ Para Scalpers (Gráficos de 1-5 minutos)**
- 🎯 Identificar puntos de reversión rápida utilizando la confluencia de Fibonacci de marco de tiempo superior.
- 🛡️ Establecer stop losses precisos más allá de los niveles clave de Fibonacci
- 🎯 Atrapar pequeños movimientos con mayor precisión mediante la confirmación de niveles.
**Para operadores diarios (gráficos de 5-15 minutos)**.
- 👁️ Comprender la estructura diaria del mercado de un vistazo
- ✅ Identifique zonas de entrada de alta probabilidad con alineación de múltiples marcos temporales
- 📋 Gestione las operaciones utilizando los niveles de Fibonacci para la salida y la gestión del riesgo
Para Swing Traders **📈 Para Swing Traders**
- ⏱️ Utilícelo en marcos temporales inferiores para una sincronización precisa de la entrada
- 🎯 Identifique las zonas óptimas de entrada utilizando los niveles diarios/semanales de Fibonacci
- 📋 Planifique operaciones swing con confirmación en múltiples marcos temporales
---
## **⚙️ Especificaciones Técnicas**
**💻 Compatibilidad y requisitos**
- 🖥️ Plataforma: MetaTrader 5 (se recomienda Build 1980 o superior).
- ⏰ Plazos: Optimizado para gráficos de 1, 3, 5 minutos (funciona en todos los marcos temporales).
- 🌐 Mercados: Todos los pares de divisas, acciones, índices, criptodivisas, materias primas
- Rendimiento: Código ligero, uso mínimo de CPU/RAM.
- 📥 Instalación: Instalación simple de arrastrar y soltar.
**🎨 Opciones de personalización**
- 👁️ Alternar la visibilidad de los niveles de Fibonacci de cada marco temporal de forma independiente
- 🎨 Ajuste de colores de línea, estilos (sólido / punteado / discontinuo), y el grosor
- 🔤 Modificar el texto de la etiqueta, el tamaño de la fuente y su posición
- 🔔 Configurar distancias de alerta, sonidos y métodos de notificación
- 🕐 Establecer horas de sesión de negociación personalizadas para un cálculo preciso del nivel diario
---
## **💡 Cómo utilizan los operadores este indicador**
**📈 Estrategias de entrada**
1. 🤝 Trading de Confluencia: Entre cuando el precio alcance la alineación de los niveles de Fibonacci de múltiples marcos temporales
2. 🔄 Reversal Trading: Operar rebotando en niveles clave de retroceso de Fibonacci
3. 🚀 Breakout Trading: Utilice las extensiones de Fibonacci como objetivos de beneficios después de las rupturas
**🛡️ Gestión del riesgo**
1. ⛔ Coloque stop losses más allá de los niveles clave de Fibonacci
2. ✅ Utilice las extensiones de Fibonacci como zonas de toma de beneficios
3. 📏 Ajuste el tamaño de la posición en función de la distancia a los niveles clave de Fibonacci
**🔍 Análisis del mercado**
1. 🎯 Identificar rápidamente los principales niveles de soporte y resistencia
2. 📊 Evaluar la fuerza de la tendencia observando las reacciones de los precios en los niveles de Fibonacci
3. 🌉 Comprender la estructura más amplia del mercado mientras opera en marcos temporales más bajos
---
## **🛟 Soporte y Actualizaciones**
**👨💼 Soporte al cliente**
- 🕐 Soporte técnico 24/7 por correo electrónico
- ⏱️ Tiempo máximo de respuesta de 24 horas
- 📚 Guías detalladas de instalación y configuración
- 🎯 Recomendaciones sobre estrategias de trading
**🔄 Actualizaciones del producto**
- 🔄 Mejoras regulares basadas en los comentarios de los traders
- 🔧 Actualizaciones de compatibilidad para las nuevas versiones de MT5
- ✨ Mejoras de funciones solicitadas por los usuarios
**🛡️ Protección de compras**
- Garantía de devolución del dinero de 30 días
- 💬 Política de reembolso sin preguntas
- 📜 Licencia de por vida sin suscripciones
- 🆓 Actualizaciones gratuitas para todas las versiones
---
## **⭐ ¿Por qué elegir nuestro indicador**?
**🔍 En comparación con el análisis manual**
- ⏰ Ahorra horas de cambio de gráfico y dibujo manual.
- ❌ Elimina el error humano en los cálculos de Fibonacci
- 📏 Proporciona una identificación de niveles coherente y objetiva
- 🎯 Permite centrarse en las decisiones de trading en lugar de en el análisis
**🛠️ En comparación con las herramientas básicas de Fibonacci**
- 🔗 Integración de múltiples marcos temporales en una sola herramienta
- 🤖 Actualizaciones automáticas y transiciones de sesión
- 🔔 Capacidades avanzadas de alerta
- 🎨 Presentación visual profesional
**💰 Propuesta de valor**
- 🏦 Análisis de nivel institucional para operadores minoristas
- ⚡ Diseñado específicamente para la negociación intradía de ritmo rápido
- 🧩 Combina las aplicaciones más importantes de Fibonacci en un solo indicador
- ⏰ Ahorra tiempo a la vez que mejora la precisión de las operaciones
---
## **🛒 Cómo comprar**
**⚡ Entrega digital instantánea**
1. 🛒 Haga clic en "Comprar" en el Mercado MQL5
2. 💳 Completa el pago seguro
3. 📥 Recibe el acceso a la descarga instantánea
4. 🚀 Instalar en menos de 2 minutos
**🛡️ Prueba sin riesgos**
- ✅ Garantía de devolución del dinero de 30 días
- 📊 Prueba con tu estrategia de trading
- 🎯 Compra sin riesgo
---
## **✨ Transforme sus operaciones hoy mismo ✨**
Deje de perderse los niveles clave y comience a operar con la claridad del análisis Fibonacci de marcos temporales múltiples. Únase a miles de traders que han mejorado su trading con esta herramienta profesional. 🚀
**📈 Multi-Timeframe Fibonacci Levels Pro - Tu ventaja en los mercados empieza aquí. 🎯**
---
**🖥️ MetaTrader 5 | 📦 MQL5 Marketplace | 🛠️ Professional Trading Tools**