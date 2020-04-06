GoldDigger AI - Asesor Experto para XAUUSD

GoldDigger AI es un Asesor Experto automatizado diseñado para el instrumento XAUUSD. El EA evalúa las condiciones de ruptura y tendencia utilizando canales de precios adaptativos y filtros basados en la volatilidad, y gestiona las posiciones a través de su lógica interna de control de exposición.

Visión general de la estrategia

Los cálculos de los canales de precios se utilizan para definir rangos dinámicos superiores e inferiores basados en la volatilidad del mercado.

El AE evalúa las condiciones de ruptura y retroceso en torno a estos rangos y gestiona las órdenes de mercado o pendientes en consecuencia.

El sistema no se basa en Take Profit o Stop Loss fijos por operación; la gestión de posiciones se rige por las reglas de exposición internas del EA.

El tamaño de la posición basado en el riesgo está disponible a través de parámetros internos de gestión monetaria.

El EA está diseñado para XAUUSD y se utiliza normalmente en el marco temporal H1. Los usuarios pueden probar otros marcos temporales según sea necesario.

Pruebas y configuración

Utilice el Probador de Estrategias con "Cada tick basado en ticks reales" para obtener el modelado más preciso, ya que el EA responde a movimientos finos del precio.

Revise y ajuste los parámetros de riesgo de acuerdo con sus preferencias de negociación y las especificaciones de su cuenta.

Las condiciones de los brokers, como los diferenciales, la calidad de ejecución y las tasas de swap, pueden influir en los resultados y deben tenerse en cuenta al configurar el EA.

Entradas - referencia de parámetros agrupados

Ejecución y Orden

preferredFillingType (ENUM_ORDER_TYPE_FILLING) - por defecto: ORDER_FILLING_FOK.

(ENUM_ORDER_TYPE_FILLING) - por defecto: ORDER_FILLING_FOK. forceFillingType (bool) - por defecto: false.

(bool) - por defecto: false. MAX_ORDER_RETRIES (int) - por defecto: 20.

(int) - por defecto: 20. ModifyInsteadOfReplacing (bool) - por defecto: false.

(bool) - por defecto: false. ExpirationTime (int) - por defecto: 0 (minutos; 0 = sin expiración).

(int) - por defecto: 0 (minutos; 0 = sin expiración). OpenBarDelay (int) - por defecto: 0 (minutos).

(int) - por defecto: 0 (minutos). tradeInSessionHoursOnly (bool) - por defecto: true.

Identificación

CustomComment (string) - por defecto: "GoldDigger AI".

(string) - por defecto: "GoldDigger AI". MagicNumber / MagicNumber2 / MagicNumber3 - (si está presente) identificadores de orden únicos.

Parrilla, Tamaño y Entrada

LotMulti (doble) - por defecto: 2.

(doble) - por defecto: 2. gridStepPips (doble) - por defecto: 100.

(doble) - por defecto: 100. maxTrades (int) - por defecto: 9.

(int) - por defecto: 9. initSize (doble) - por defecto: 0.01.

(doble) - por defecto: 0.01. BreakoutPeriod - número de barras utilizadas para el rango de breakout (ver entradas de EA).

- número de barras utilizadas para el rango de breakout (ver entradas de EA). EntryOffset - desplazamiento en puntos desde el nivel de ruptura (ver entradas de EA).

- desplazamiento en puntos desde el nivel de ruptura (ver entradas de EA). Direction - seleccione Long, Short, o Both (ver entradas del EA).

Gestión de Riesgo y Dinero

RiskPercent (doble) - por defecto: 0.1.

(doble) - por defecto: 0.1. UseRiskPercent (bool) - por defecto: true.

(bool) - por defecto: true. maxLossPercent (doble) - por defecto: 100.

(doble) - por defecto: 100. UseMoneyManagement (bool) - por defecto: true.

(bool) - por defecto: true. mmRiskPercent (doble) - por defecto: 5.0.

(doble) - por defecto: 5.0. mmDecimals (int) - por defecto: 2.

(int) - por defecto: 2. mmStopLossPips (int) - por defecto: 100.

(int) - por defecto: 100. mmLotsIfNoMM (doble) - por defecto: 1.0.

(doble) - por defecto: 1.0. mmMaxLots (doble) - por defecto: 100.0.

(doble) - por defecto: 100.0. mmMultiplier (doble) - por defecto: 1.0.

(doble) - por defecto: 1.0. mmStep (doble) - por defecto: 0.01.

Stop Loss / Take Profit y Controles de Posición

minTradesToUseTP (int) - por defecto: 1.

(int) - por defecto: 1. MinimumSL (int) - por defecto: 0.

(int) - por defecto: 0. MaximumSL (int) - por defecto: 0.

(int) - por defecto: 0. MinimumPT (int) - por defecto: 0.

(int) - por defecto: 0. MaximumPT (int) - por defecto: 0.

(int) - por defecto: 0. TrailingStopPoints - distancia del trailing stop (ver entradas del EA).

- distancia del trailing stop (ver entradas del EA). BreakEvenTrigger - umbral de beneficio para el punto de equilibrio (ver entradas del EA).

Rango de Tiempo / Señal

LimitTimeRange (bool) - por defecto: false.

(bool) - por defecto: false. SignalTimeRangeFrom (cadena) - por defecto: "08:00".

(cadena) - por defecto: "08:00". SignalTimeRangeTo (cadena) - por defecto: "16:00".

(cadena) - por defecto: "16:00". ExitAtEndOfRange (bool) - por defecto: false.

Distancia y límites

LimitMaxDistanceFromMarketPrice (bool) - por defecto: false.

(bool) - por defecto: false. MaxDistanceFromMarketPct (double) - por defecto: 6.

(double) - por defecto: 6. MaxTradesPerDay (int) - por defecto: 0.

Uso recomendado

Instrumento: XAUUSD

Marco temporal sugerido: H1 (M1 / M5 posible con ajustes de parámetros).

(M1 / M5 posible con ajustes de parámetros). Utilice el Probador de Estrategias con modelado de ticks reales para validar los ajustes para su broker/instrumento.

Tenga en cuenta las especificidades del broker (spread, ejecución, swap) al configurar y ejecutar en cuentas reales.

Notas

Este EA utiliza lógica interna de gestión de posición y exposición. Esta es una descripción funcional, no una garantía de rendimiento.

Los resultados históricos o de backtest no garantizan el rendimiento futuro.

Soporte

Después de la compra, una configuración de muestra está disponible. Si tiene preguntas, póngase en contacto con el autor a través del sistema de mensajería interna MQL5.