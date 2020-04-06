GoldDigger AI
- Asesores Expertos
- Michal Kudela
- Versión: 1.2
- Actualizado: 8 noviembre 2025
- Activaciones: 10
GoldDigger AI - Asesor Experto para XAUUSD
GoldDigger AI es un Asesor Experto automatizado diseñado para el instrumento XAUUSD. El EA evalúa las condiciones de ruptura y tendencia utilizando canales de precios adaptativos y filtros basados en la volatilidad, y gestiona las posiciones a través de su lógica interna de control de exposición.
Visión general de la estrategia
- Los cálculos de los canales de precios se utilizan para definir rangos dinámicos superiores e inferiores basados en la volatilidad del mercado.
- El AE evalúa las condiciones de ruptura y retroceso en torno a estos rangos y gestiona las órdenes de mercado o pendientes en consecuencia.
- El sistema no se basa en Take Profit o Stop Loss fijos por operación; la gestión de posiciones se rige por las reglas de exposición internas del EA.
- El tamaño de la posición basado en el riesgo está disponible a través de parámetros internos de gestión monetaria.
- El EA está diseñado para XAUUSD y se utiliza normalmente en el marco temporal H1. Los usuarios pueden probar otros marcos temporales según sea necesario.
Pruebas y configuración
- Utilice el Probador de Estrategias con "Cada tick basado en ticks reales" para obtener el modelado más preciso, ya que el EA responde a movimientos finos del precio.
- Revise y ajuste los parámetros de riesgo de acuerdo con sus preferencias de negociación y las especificaciones de su cuenta.
- Las condiciones de los brokers, como los diferenciales, la calidad de ejecución y las tasas de swap, pueden influir en los resultados y deben tenerse en cuenta al configurar el EA.
Entradas - referencia de parámetros agrupados
Ejecución y Orden
- preferredFillingType (ENUM_ORDER_TYPE_FILLING) - por defecto: ORDER_FILLING_FOK.
- forceFillingType (bool) - por defecto: false.
- MAX_ORDER_RETRIES (int) - por defecto: 20.
- ModifyInsteadOfReplacing (bool) - por defecto: false.
- ExpirationTime (int) - por defecto: 0 (minutos; 0 = sin expiración).
- OpenBarDelay (int) - por defecto: 0 (minutos).
- tradeInSessionHoursOnly (bool) - por defecto: true.
Identificación
- CustomComment (string) - por defecto: "GoldDigger AI".
- MagicNumber / MagicNumber2 / MagicNumber3 - (si está presente) identificadores de orden únicos.
Parrilla, Tamaño y Entrada
- LotMulti (doble) - por defecto: 2.
- gridStepPips (doble) - por defecto: 100.
- maxTrades (int) - por defecto: 9.
- initSize (doble) - por defecto: 0.01.
- BreakoutPeriod - número de barras utilizadas para el rango de breakout (ver entradas de EA).
- EntryOffset - desplazamiento en puntos desde el nivel de ruptura (ver entradas de EA).
- Direction - seleccione Long, Short, o Both (ver entradas del EA).
Gestión de Riesgo y Dinero
- RiskPercent (doble) - por defecto: 0.1.
- UseRiskPercent (bool) - por defecto: true.
- maxLossPercent (doble) - por defecto: 100.
- UseMoneyManagement (bool) - por defecto: true.
- mmRiskPercent (doble) - por defecto: 5.0.
- mmDecimals (int) - por defecto: 2.
- mmStopLossPips (int) - por defecto: 100.
- mmLotsIfNoMM (doble) - por defecto: 1.0.
- mmMaxLots (doble) - por defecto: 100.0.
- mmMultiplier (doble) - por defecto: 1.0.
- mmStep (doble) - por defecto: 0.01.
Stop Loss / Take Profit y Controles de Posición
- minTradesToUseTP (int) - por defecto: 1.
- MinimumSL (int) - por defecto: 0.
- MaximumSL (int) - por defecto: 0.
- MinimumPT (int) - por defecto: 0.
- MaximumPT (int) - por defecto: 0.
- TrailingStopPoints - distancia del trailing stop (ver entradas del EA).
- BreakEvenTrigger - umbral de beneficio para el punto de equilibrio (ver entradas del EA).
Rango de Tiempo / Señal
- LimitTimeRange (bool) - por defecto: false.
- SignalTimeRangeFrom (cadena) - por defecto: "08:00".
- SignalTimeRangeTo (cadena) - por defecto: "16:00".
- ExitAtEndOfRange (bool) - por defecto: false.
Distancia y límites
- LimitMaxDistanceFromMarketPrice (bool) - por defecto: false.
- MaxDistanceFromMarketPct (double) - por defecto: 6.
- MaxTradesPerDay (int) - por defecto: 0.
Uso recomendado
- Instrumento: XAUUSD
- Marco temporal sugerido: H1 (M1 / M5 posible con ajustes de parámetros).
- Utilice el Probador de Estrategias con modelado de ticks reales para validar los ajustes para su broker/instrumento.
- Tenga en cuenta las especificidades del broker (spread, ejecución, swap) al configurar y ejecutar en cuentas reales.
Notas
- Este EA utiliza lógica interna de gestión de posición y exposición. Esta es una descripción funcional, no una garantía de rendimiento.
- Los resultados históricos o de backtest no garantizan el rendimiento futuro.
Soporte
Después de la compra, una configuración de muestra está disponible. Si tiene preguntas, póngase en contacto con el autor a través del sistema de mensajería interna MQL5.