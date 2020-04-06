GoldDigger AI

GoldDigger AI - Asesor Experto para XAUUSD

GoldDigger AI es un Asesor Experto automatizado diseñado para el instrumento XAUUSD. El EA evalúa las condiciones de ruptura y tendencia utilizando canales de precios adaptativos y filtros basados en la volatilidad, y gestiona las posiciones a través de su lógica interna de control de exposición.

Visión general de la estrategia

  • Los cálculos de los canales de precios se utilizan para definir rangos dinámicos superiores e inferiores basados en la volatilidad del mercado.
  • El AE evalúa las condiciones de ruptura y retroceso en torno a estos rangos y gestiona las órdenes de mercado o pendientes en consecuencia.
  • El sistema no se basa en Take Profit o Stop Loss fijos por operación; la gestión de posiciones se rige por las reglas de exposición internas del EA.
  • El tamaño de la posición basado en el riesgo está disponible a través de parámetros internos de gestión monetaria.
  • El EA está diseñado para XAUUSD y se utiliza normalmente en el marco temporal H1. Los usuarios pueden probar otros marcos temporales según sea necesario.

Pruebas y configuración

  • Utilice el Probador de Estrategias con "Cada tick basado en ticks reales" para obtener el modelado más preciso, ya que el EA responde a movimientos finos del precio.
  • Revise y ajuste los parámetros de riesgo de acuerdo con sus preferencias de negociación y las especificaciones de su cuenta.
  • Las condiciones de los brokers, como los diferenciales, la calidad de ejecución y las tasas de swap, pueden influir en los resultados y deben tenerse en cuenta al configurar el EA.

Entradas - referencia de parámetros agrupados

Ejecución y Orden

  • preferredFillingType (ENUM_ORDER_TYPE_FILLING) - por defecto: ORDER_FILLING_FOK.
  • forceFillingType (bool) - por defecto: false.
  • MAX_ORDER_RETRIES (int) - por defecto: 20.
  • ModifyInsteadOfReplacing (bool) - por defecto: false.
  • ExpirationTime (int) - por defecto: 0 (minutos; 0 = sin expiración).
  • OpenBarDelay (int) - por defecto: 0 (minutos).
  • tradeInSessionHoursOnly (bool) - por defecto: true.

Identificación

  • CustomComment (string) - por defecto: "GoldDigger AI".
  • MagicNumber / MagicNumber2 / MagicNumber3 - (si está presente) identificadores de orden únicos.

Parrilla, Tamaño y Entrada

  • LotMulti (doble) - por defecto: 2.
  • gridStepPips (doble) - por defecto: 100.
  • maxTrades (int) - por defecto: 9.
  • initSize (doble) - por defecto: 0.01.
  • BreakoutPeriod - número de barras utilizadas para el rango de breakout (ver entradas de EA).
  • EntryOffset - desplazamiento en puntos desde el nivel de ruptura (ver entradas de EA).
  • Direction - seleccione Long, Short, o Both (ver entradas del EA).

Gestión de Riesgo y Dinero

  • RiskPercent (doble) - por defecto: 0.1.
  • UseRiskPercent (bool) - por defecto: true.
  • maxLossPercent (doble) - por defecto: 100.
  • UseMoneyManagement (bool) - por defecto: true.
  • mmRiskPercent (doble) - por defecto: 5.0.
  • mmDecimals (int) - por defecto: 2.
  • mmStopLossPips (int) - por defecto: 100.
  • mmLotsIfNoMM (doble) - por defecto: 1.0.
  • mmMaxLots (doble) - por defecto: 100.0.
  • mmMultiplier (doble) - por defecto: 1.0.
  • mmStep (doble) - por defecto: 0.01.

Stop Loss / Take Profit y Controles de Posición

  • minTradesToUseTP (int) - por defecto: 1.
  • MinimumSL (int) - por defecto: 0.
  • MaximumSL (int) - por defecto: 0.
  • MinimumPT (int) - por defecto: 0.
  • MaximumPT (int) - por defecto: 0.
  • TrailingStopPoints - distancia del trailing stop (ver entradas del EA).
  • BreakEvenTrigger - umbral de beneficio para el punto de equilibrio (ver entradas del EA).

Rango de Tiempo / Señal

  • LimitTimeRange (bool) - por defecto: false.
  • SignalTimeRangeFrom (cadena) - por defecto: "08:00".
  • SignalTimeRangeTo (cadena) - por defecto: "16:00".
  • ExitAtEndOfRange (bool) - por defecto: false.

Distancia y límites

  • LimitMaxDistanceFromMarketPrice (bool) - por defecto: false.
  • MaxDistanceFromMarketPct (double) - por defecto: 6.
  • MaxTradesPerDay (int) - por defecto: 0.

Uso recomendado

  • Instrumento: XAUUSD
  • Marco temporal sugerido: H1 (M1 / M5 posible con ajustes de parámetros).
  • Utilice el Probador de Estrategias con modelado de ticks reales para validar los ajustes para su broker/instrumento.
  • Tenga en cuenta las especificidades del broker (spread, ejecución, swap) al configurar y ejecutar en cuentas reales.

Notas

  • Este EA utiliza lógica interna de gestión de posición y exposición. Esta es una descripción funcional, no una garantía de rendimiento.
  • Los resultados históricos o de backtest no garantizan el rendimiento futuro.

Soporte

Después de la compra, una configuración de muestra está disponible. Si tiene preguntas, póngase en contacto con el autor a través del sistema de mensajería interna MQL5.

Productos recomendados
Dynamic Linear Regression EA
Abraao Moreira
4.71 (7)
Asesores Expertos
El Asesor Experto (EA) se basa en el indicador de Regresión Lineal Dinámica (https://www.mql5.com/en/market/product/49702) . Entradas del usuario: Número de velas se considera al calcular la regresión lineal; Distancia a la línea superior; Distancia a la línea inferior; Detener la pérdida de. El EA ejecuta órdenes de compra y venta en el mercado cuando se alcanza el valor de una línea, superior o inferior, al precio actual, cuando se alcanza la línea inferior se ejecuta una orden de compra a m
FREE
GatorDeviation Breakout
Dipak Dilip Reddy
3 (2)
Asesores Expertos
El código MQL5 dado es para un Asesor Experto (EA) que implementa una estrategia de trading utilizando el indicador Alligator y el indicador Desviación Estándar. He aquí un desglose del código: El código define varios parámetros de entrada para el EA, incluyendo lotes de entrada, stop loss, take profit, parámetros del indicador y ajustes del experto. La función OnInit() inicializa el EA estableciendo algunas variables y validando la inicialización. La función OnTick() es llamada en cada tick d
FREE
Smart BOS
MB Ledger Innovation
Asesores Expertos
Smart Break of Structure Expert Advisor, como su nombre indica, opera con el concepto Smart Money - BOS. Con controles de confluencia añadidos para la fuerza de la ruptura y la divergencia en la ruptura para filtrar el ruido y las falsas rupturas. Expert Advisort también tiene la capacidad de DCA (dólar costo promedio) en el comercio si el precio se mueve en contra de la orden inicial. La lógica virtual de toma de beneficios y stop loss ayuda a minimizar los riesgos. Longitud de la ventana para
Gangorra Risk EURUSD
Willian Roberto Silva Klafke
Asesores Expertos
Descripción de EURUSD_Gangorra_Risk EURUSD_Gangorra_Risk – Robot contracorriente en M30 con confluencias y gestión de riesgo por % Visión General EURUSD_Gangorra_Risk es un Asesor Experto profesional de reversión (mean-reversion) diseñado para EURUSD en M30 (también funciona en otros pares/TFs con ajuste de parámetros). Identifica toques o aproximaciones del precio en zonas de soporte/resistencia (Donchian/Bollinger) y confirma la entrada mediante confluencias configurables (RSI, desviación r
Multi Currency Portfolio EA Ichi
Tetsushi O-nishi
Asesores Expertos
Sin Martingala ni lógica de trading de cuadrícula. Este EA opera en tres pares de divisas EURUSD, GBPUSD, USDJPY con las mismas reglas de negociación. Además, las reglas de negociación para Comprar (largo) y Vender (corto) son simétricas. Es decir, no está sobre-optimizado. Bajo las condiciones de "múltiples pares de divisas" y "Comprar (largo), Vender (corto) simetría", este EA puede soportar backtesting a largo plazo durante casi 20 años. Este EA no destruirá su cuenta después de unas poca
Fx Vol 20 WinRate
Angel Torres
Asesores Expertos
Fx Vol 20 WinRate M30    Brokers: Weltrade Importante: Antes de ejecutar el backtest o usarlo en cuenta real, debes cargar el archivo .set que se dejará en la sección de comentarios o discusión. MQL5 restringe el uso del interés compuesto, por lo tanto, los parámetros de riesgo deben configurarse manualmente. Asegúrate de activar UseMoneyManagement = true y establecer mmRiskPercent = 10 , ya que esta configuración mantiene la lógica original del sistema con un riesgo fijo por operación y sin ac
Tokyo Fix Strategy GotoBi USDJPY 1min
Yu Song
Asesores Expertos
Descripción La estrategia de Tokyo Fix en el comercio de divisas (FX) implica operar alrededor del momento en que se establece un tipo de cambio de referencia para el yen japonés (JPY) en Tokio. Este tipo de cambio, que generalmente se fija a las 9:55 AM hora de Tokio, proporciona una tasa de referencia utilizada por instituciones financieras y corporaciones para diversas transacciones. ¿Qué es el Tokyo Fix? Definición: El Tokyo Fix es un proceso diario en el que se determina un tipo de cambio
FOZ OneShot Sessions
Morgana Brol Mendonca
Asesores Expertos
FOZ One Shot Sessions - Una operación. Una oportunidad. Todos los días. La disciplina vence al ruido. La simplicidad gana a la complejidad. El EA FOZ One Shot Sessions está construido para los traders que quieren claridad, solidez y disciplina a largo plazo. En lugar de perseguir señales todo el día, toma solo una operación precisa por sesión, limpia, controlada y totalmente transparente. Principales características Una operación al día por sesión habilitada (por defecto = Londres)
FREE
Gap Catcher
Mikita Kurnevich
5 (4)
Asesores Expertos
Lea más sobre mis productos Gap Cather- es un algoritmo de negociación totalmente automatizado basado en la estrategia de negociación GAP (brecha de precios). Este fenómeno no ocurre a menudo, pero en algunos pares de divisas, como el AUDNZD, sucede más a menudo que en otros. La estrategia se basa en el patrón GAP pullback. Recomendaciones: AUDNZD TF M1 apalancamiento 1:100 o superior depósito mínimo 10 USD Parámetros: MinDistancePoints - altura mínima del GAP PercentProfit - porcentaje de
FREE
Double RSI Trend EA
Hasmukh B Kholia
4.5 (4)
Asesores Expertos
Doble RSI EA - Estrategia inteligente en múltiples marcos de tiempo. Este Asesor Experto utiliza dos indicadores RSI de diferentes marcos temporales para confirmar las señales de Compra/Venta. Una operación se abre sólo cuando ambos valores de RSI cumplen con el nivel requerido - reduciendo las entradas falsas y mejorando la precisión. Confirmación de doble RSI (por ejemplo, H1 + M15). SL/TP basado en el precio y trailing stop opcional. Sólo una operación activa a la vez Operacio
FREE
Superior GOLD Rentable
Jairo Elias Montesinos Paredes
Asesores Expertos
Superior GOLD Rentable es un EA que utiliza 3 indicadores, Accelerator Oscillator, MACD, RSI, lo cual le permite hacer operaciones efectivas y minimizando el riesgo de perdida. Este  EA usa stop loss para todas las órdenes, el EA no utiliza ningún método de negociación peligroso: sin cuadrícula, sin martingala,... Superior GOLD Rentable esta optimizado para trabajar con los metales y en especial con el ORO, en la temporalidad de 15m, aunque puede trabajar en cualquier marco temporal;  Sin embarg
Auto Breakeven and Partial Close Manager
Chan Wei Sik
Asesores Expertos
Deje de mirar los gráficos. Deje que el "Auto breakeven" asegure sus ganancias. Usted entró en un comercio perfecto en XAUUSD, pero entonces el mercado invirtió mientras usted estaba ausente, convirtiendo un ganador en un perdedor. No deje que eso vuelva a suceder. Este EA de utilidad está diseñado específicamente para la volatilidad del Oro (XAUUSD) , pero es totalmente personalizable para cualquier par de divisas. Actúa como su gestor de riesgos personal, moviendo automáticamente su Stop Loss
DYJ Williams Percent Range MT5
Daying Cao
Asesores Expertos
El DYJ Williams Percent Range es una herramienta de trading única de alta calidad y fácil de usar y asequible porque hemos incorporado una serie de características propias e indicadores Williams' Percent Range . Los valores del indicador que oscilan entre -80% y -100% indican que el mercado está sobrevendido. Los valores del indicador que oscilan entre -0% y -20% indican que el mercado está sobrecomprado. Parámetros de entrada Parámetros WPR InpSpread = 50 -- Cuando la dispersión es mayor o igua
AlgoMasterGold
Jyotirmoy Sarkar
Asesores Expertos
AlgoMaster Gold — EA Inteligente de Reversiones para XAUUSD AlgoMaster Gold es un Asesor Experto profesional desarrollado exclusivamente para Oro (XAUUSD) . Detecta los grandes giros del mercado con colocación estricta de stop y gestión progresiva de beneficios, garantizando un control disciplinado del riesgo y un crecimiento constante del capital. Características Optimizado solo para Oro (XAUUSD) Entradas en reversiones en puntos clave Salidas parciales progresivas (33% → BE, 33% → benefic
Price Gold
Yuriy Kuzmin
5 (1)
Asesores Expertos
Precio final: $999. ¡¡¡¡Compre pronto, ahorre dinero y obtenga AI Engine Crypto MT5 o AI Engine Crypto MT4 Bonus!!!! Hola a todos los entusiastas del trading con oro, les presento un nuevo asesor de trading - Price Gold, diseñado específicamente para la plataforma de trading MT5. Asesor Experto automatizado para los comerciantes que son capaces de esperar y emocionalmente listo para operar en el mercado, experto en el caso mayor para el comercio a largo plazo. El Asesor Experto se desarrolla en
Weekly grid
Aleksandr Zakhvatkin
Asesores Expertos
Al comienzo de la semana de negociación, el Asesor Experto coloca una cuadrícula de órdenes pendientes (stop o límite) e intenta alcanzar el beneficio semanal especificado en la configuración. El viernes, si no se alcanza el beneficio objetivo, el Asesor Experto durante el día o bien espera a cualquier resultado positivo o cero para la semana y cierra el resto de la cuadrícula y las posiciones abiertas, o en la última hora de negociación cierra forzosamente todas ellas. Ajustes del EA Cálculo au
A key Breakeven
Kai Wei Luo
Asesores Expertos
Una función clave del punto de equilibrio: Para múltiples órdenes de la misma divisa pero diferentes tipos de orden (venta o compra), bajo la condición de que la posición global sea rentable, establezca el mismo nivel de stop-loss o nivel de take-profit. Por ejemplo: actualmente hay 10 órdenes EURUSD, incluyendo 7 órdenes de venta y 3 órdenes de compra. Cuando la posición global es rentable, si el take-profit global para las órdenes de venta se fija en 50 puntos: (1) Cuando el beneficio total d
Scalper Marti 5
Prafull Manohar Nikam
Asesores Expertos
Simple scalping EA que utiliza el sistema de lotes martingala. Scalping sucede en el patrón de velas y el tamaño de la vela en pips. Este es un sistema de comercio automático completo que tiene la opción de gestión de dinero automático también. CARACTERÍSTICAS: 1. Martingala 2. NO Grid 3. Scalping 4. Hard Stop Loss 5. Take Profit fácil 6. 6. Utiliza patrones de velas Nota Importante : - Como su nombre indica se trata de un sistema de Martingala. ¡Siempre es mejor utilizar la configuración mínima
EMA Scalper 5
Prafull Manohar Nikam
Asesores Expertos
Muy simple EA utiliza la famosa tendencia scalping es decir, EMA Crossover scalping para abrir operaciones con sistema de lotes martingala. Incluye 03 EMA, es decir, medias móviles exponenciales, para decidir en qué dirección operar. También comprueba la distancia de una media móvil rápida de la media móvil de tendencia. Después de que todas estas condiciones se cumplen se abre una posición. Una posición a la vez con stop loss y take profit. Características: 1. Martingala 2. Utiliza indicadores
Turtle with Random Muting EA
Wen Qian
Asesores Expertos
Random Long-Only Turtle Expert Advisor Este EA implementa una estrategia de tortuga aleatoria de sólo largo con dos características: 1. Enfoque a largo plazo basado en fundamentales : El oro y Bitcoin son una cobertura contra la inflación y la incertidumbre de la política monetaria. El EA opera sólo a largo plazo en estos activos. Las pruebas retrospectivas muestran un fuerte rendimiento durante los mercados alcistas de oro y Bitcoin. 2. Negociación aleatoria adaptativa en mercados cambiantes :
FREE
MaxOrderLimiter202
Santi Maliprom
Asesores Expertos
MaxOrderLimiter202 EA XAUUSD + BTCUSDm Cobertura-Segura Versión: 2.02 | Plataforma: MT5 Símbolos: XAUUSD, BTCUSDm | Timeframe: H1 recomendado Trading Automatizado Profesional para Oro y Bitcoin EA XAUUSD + BTCUSDm Hedging-Safe es un EA totalmente automatizado diseñado para XAUUSD (Oro) y BTCUSDm (Bitcoin) . Combina la detección de tendencias (EMA200) y señales de swing (Strong High / Weak Low) para abrir operaciones de alta probabilidad al tiempo que garantiza una gestión segura del riesgo y e
EV Adaptative Stack Trader
Enrique Valeros Muriana
5 (1)
Asesores Expertos
RSI Weighted Scaler Pro 2.8 es un sistema de trading multientrada controlado diseñado para explotar los puntos de reversión y agotamiento basados en RSI con un escalado estable y de lote fijo. El EA añade posiciones sólo cuando las condiciones del mercado siguen siendo favorables, sin aumentar el tamaño de los lotes ni aplicar modelos de riesgo agresivos. La estrategia utiliza los niveles de sobrecompra y sobreventa del RSI para generar zonas de entrada de alta probabilidad. Los operadores puede
FREE
GBPCrasher
Marco Resseghini
Asesores Expertos
¡Descubre GBPCrasher: el bot diseñado para aquellos que quieren optimizar sus operaciones en el mercado Forex con atención y estrategia! GBPCrasher es un bot de trading algorítmico desarrollado para operar en el mercado GBP con un timeframe de M15. Diseñado para quienes buscan una solución automatizada a largo plazo, su objetivo es aprovechar las fluctuaciones del mercado con un enfoque prudente y orientado al crecimiento constante del capital. Estrategia basada en análisis técnicos avanzados qu
X Tesla EA
Calvin Andile Mahlangu
Asesores Expertos
X Tesla Expert Advisor - Sistema de seguimiento de tendencias para las acciones de Tesla Siga la tendencia. Filtre el ruido. Opere con precisión. El X Tesla EA es un sistema de trading totalmente automatizado diseñado específicamente para Tesla (TSLA) . Combina la potencia de dos medias móviles , el SAR parabólico y un filtro de tasa de cambio (ROC) para captar tendencias fuertes y salir de las operaciones en el momento adecuado. El sistema entra en las operaciones cuando la acción del precio s
XAU Smart Risk Fusion
Suresh Krishnan Ganesan
Asesores Expertos
XAU Smart Risk Fusion - Motor de Trading de Precisión para XAUUSD XAU Smart Risk Fusion es un Asesor Experto de alto rendimiento diseñado para operar con oro. Diseñado para los operadores que buscan tanto una ejecución rápida como un control de riesgo refinado, este EA se adapta perfectamente a las condiciones del mercado para capturar movimientos favorables al tiempo que protege su capital. Se asegura de que sólo una orden activa se mantiene en cualquier momento, lo que permite una negociación
CCI Crossover EA MT5
J Gomat
Asesores Expertos
Sólo las primeras 5 copias costará 50 $ y luego se convertirá a su precio original. Esta estrategia EA M5 vela cerca de media móvil vs CCI Rosse más de 1M. Correr Verry Smoothly en todos los pares, especialmente en ORO que le dará buenos beneficios. Las entradas son entradas importantes: inp7_PipsAway: -50 a -500 para Oro, -2 para USDJPY, EURUSD, GBPUSD inp9_ProfitAmountPips: 50 para Oro, 2 para USDJPY, GBPUSD, EURUSD todos los Stoploss objetivo se establece en cero Todos los instrumentos funcio
EA Smile 3 MT5
Luis Enrique Ricales
Asesores Expertos
Trabajo con órdenes pendientes Buy stop y Sell stop . Canal a base de dos indicadores iMA (Moving Average, MA). Parámetros de entrada Take Profit   - Take Profit; Trailing Stop   - Trailing; Trailing Step   - paso del trailing; Lots   - el tamaño del lote se establece manualmente, (CONDICIÓN IMPRESCINDIBLE: el parámetro   Risk   tiene que ser igual a cero); Risk   - el tamaño del lote se calcula automáticamente, en por cientos del riesgo por transacción (CONDICIÓN IMPRESCINDIBLE: el parámetro L
FREE
Advance Gold Pro MT5
Vikas Rundla
Asesores Expertos
Advance Gold Pro EA - Visión general Libere el poder del trading de precisión con Advance Gold Pro , un Asesor Experto (EA) de última generación diseñado exclusivamente para el Oro (XAUUSD) en el marco temporal M30 . Impulsado por algoritmos de inspiración cuántica, este EA redefine la precisión, señalando puntos de entrada y salida de alta probabilidad para maximizar los beneficios al tiempo que protege su capital. Si usted es un principiante o un operador experimentado, Advance Gold Pro ofr
Project Maximum Heat MT5
Ruslan Pishun
Asesores Expertos
Project Maximum Heat es un sistema único totalmente automatizado diseñado para operar en 28 pares de divisas y 5 marcos temporales: M5, M15, M30, H1, H4. La estrategia se basa en numerosas estrategias tales como trabajar en una tendencia lateral, tendencia bajista, tendencia alcista, ruptura de tendencias triangulares y otras. Para calcular las combinaciones necesarias, se utilizan indicadores tales como: Media móvil, MACD, desviación estándar, Commodity Channel Index, RSI, Momentum, Bandas de B
Reversal Composite Candles
MetaQuotes Ltd.
3.67 (15)
Asesores Expertos
La esencia del sistema consiste en la identificación del momento de formación de la vela compuesta "de vuelta" con características determinadas (tamaño de la vela en puntos, estructura de sombras).En el análisis de las velas japonesas el análogo de estas velas de vuelta son "Martillo" (Hammer) y "Hombre colgado" (Hanging Man), pero en este sistema el cuerpo de la vela no tiene que ser obligatoriamente pequeño, y la vela resultante se construye de varias velas. Parámetros de entrada del sistema:
FREE
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.73 (37)
Asesores Expertos
AOT MT5 - Sistema Multi-Divisa de IA de Nueva Generación Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  | AOT Official Channel   ¡IMPORTANTE! Después de la compra, envíeme un mensaje privado para recibir el manual de instalación y las instrucciones de configuración: Recurso Descripción Comprensión de la Frecuencia de Trading de AOT Por qué el bot no opera todos los días Cómo Configurar el Bot AOT Guía de instalación paso a paso Set files AOT MT5 es un Expert Advisor av
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: MT4 por defecto (Más de 7 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Más de 5 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de trading con EA de Forex en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14.000 miembros en MQL5 . ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades li
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Asesores Expertos
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Asesores Expertos
Nota importante: Para garantizar total transparencia, estoy proporcionando acceso a la cuenta de inversor real vinculada a este EA, lo que le permite monitorear su rendimiento en vivo sin manipulación alguna. En solo 5 días, todo el capital inicial fue retirado por completo, y desde entonces, el EA ha estado operando exclusivamente con fondos de ganancias, sin ninguna exposición al saldo original. El precio actual de $199 es una oferta de lanzamiento limitada, y se incrementará después de vende
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Asesores Expertos
Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
Asesores Expertos
P recio especial de  $109  (precio regular: $365) . Guía de configuración y uso :  ABS Channel . Monitoreo en tiempo real:   ABS Signal .  Archivo de configuración de señal en vivo Archivo de configuración básica ¿Qué es ABS EA? ABS EA es un robot de trading profesional desarrollado específicamente para XAUUSD (Oro) en el marco temporal H1. Se basa en un sistema Martingala con controles de riesgo integrados . Diseñado tanto para traders nuevos como experimentados, ABS EA es fácil de confi
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (5)
Asesores Expertos
X Fusion AI — Sistema de Trading Híbrido con Adaptación Neural Descuento por tiempo limitado. Solo quedan 7 de 20 — casi agotado. El precio promocional actual es de 149 USD y pronto volverá a 999 USD. Demostración de funcionamiento Rendimiento en cuenta real   Después de la compra, no olvides enviarnos un mensaje privado para recibir los parámetros recomendados, instrucciones, precauciones, consejos de uso y otra información. Muchas gracias por tu apoyo. 1. Descripción General X Fusion AI es u
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Asesores Expertos
Crecimiento a Largo Plazo. Consistencia. Resiliencia. Pivot Killer EA no es un sistema de ganancias rápidas, sino un algoritmo de trading profesional diseñado para hacer crecer tu cuenta de manera sostenible a largo plazo . Desarrollado exclusivamente para XAUUSD (ORO) , Pivot Killer es el resultado de años de investigación, pruebas y desarrollo disciplinado. Su filosofía es simple: la consistencia vence a la suerte . Este sistema ha sido puesto a prueba en distintos ciclos de mercado, cambios d
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Asesores Expertos
Un nuevo paso adelante | Precisión impulsada por IA encuentra la lógica del mercado Con Argos Rage , se introduce un nuevo nivel de automatización en el trading, impulsado por un sistema DeepSeek AI integrado que analiza el comportamiento del mercado en tiempo real. Si bien se basa en las fortalezas de Argos Fury, este EA sigue un camino estratégico diferente: más flexibilidad, una interpretación más amplia y una mayor interacción con el mercado. Live Signal Marco temporal: M30 Apalancamiento
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Asesores Expertos
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autónomo con Núcleo Analítico Cuántico SEÑAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoy en día, muchos traders manipulan los resultados ejecutando sus Expert Advisors en cuentas cent o con saldos muy pequeños , lo cual demuestra en realidad que no confían en sus propios sistemas . Este señal, en cambio, opera en una cuenta real de 20.000 USD . Refleja una inversión de capital auténtica y ofrece un rendimiento transparente , sin amplificaciones artificia
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Asesores Expertos
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Asesores Expertos
PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
EA Pips Hunter
Ihor Otkydach
4.2 (5)
Asesores Expertos
Monitoreo real. Pruebas honestas. Cero hype. LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES Antes de entrar en los detalles técnicos, hay dos cosas que debes saber: PipsHunter está confirmado por una señal de monitoreo con dinero real. El EA ha estado operando en una cuenta real (Pepperstone) durante varios meses, y el monitoreo es totalmente público. Sin simulaciones, sin cuentas ocultas, sin “solo backtests perfectos” — los resultados reales de trading confirman su rendimiento auténtico. Los backtests son 1
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
5 (1)
Asesores Expertos
¡El primer algoritmo de arbitraje público del mundo entre oro y Bitcoin! ¡Ofertas abiertas todos los días! Señal en vivo -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Brokers recomendados a lo largo del tiempo como:   IC Markets Pares negociados:   XAUUSD, BTCUSD Símbolo de archivo adjunto:   XAUUSD H1 ¡Asegúrese de verificar que   los pares de divisas negociados se agreguen   a la ventana   Observación del mercado   ! Tipo de cuenta: ECN/Raw Spread Configuración de prefijo: Si su bróker tie
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Asesores Expertos
How To Trade Pro (HTTP) EA — un asesor de trading profesional para operar con cualquier activo sin martingala ni redes del autor con más de 25 años de experiencia. La mayoría de los asesores top trabajan con oro en ascenso. Lucen brillantes en las pruebas... mientras el oro sube. Pero ¿qué pasa cuando el trend se agota? ¿Quién protegerá tu depósito? HTTP EA no cree en el crecimiento eterno — se adapta al mercado cambiante y está diseñado para diversificar ampliamente tu cartera de inversión y pr
Remstone
Remstone
5 (8)
Asesores Expertos
Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en vivo.
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Asesores Expertos
¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Asesores Expertos
Resumen Golden Hen EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para XAUUSD . Funciona combinando ocho estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza técnicas de grid (cuadrícula), martingala ni promedios . Todas las operacione
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Asesores Expertos
Hola a todos, déjenme presentarme: Soy   Quantum StarMan,   el miembro más electrizante y fresco de la familia   Quantum EAs   . Soy un asesor experto (EA) multidivisa totalmente automatizado con la capacidad de gestionar hasta 5 pares dinámicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD y USDCAD   . Con la máxima precisión y una responsabilidad inquebrantable, llevaré tu trading al siguiente nivel. Y lo mejor de todo: no utilizo estrategias Martingala. En su lugar, utilizo un sofisticado sistema de cu
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Asesores Expertos
Golden Synapse EA es un sistema de trading diseñado con precisión que combina una estrategia avanzada con un estricto análisis técnico para ofrecer un rendimiento constante y de bajo riesgo. Diseñado para operar con disciplina, evita los enfoques arriesgados y se centra totalmente en la calidad sobre la cantidad. Cada operación se selecciona cuidadosamente y siempre está protegida por un stop loss. Golden Synapse nunca utiliza sistemas de cuadrícula o martingala. Sólo abre una posición cada vez,
Otros productos de este autor
Gold Highest BreakOut
Michal Kudela
Asesores Expertos
Asesor Experto Breakout para XAUUSD (Oro) - coloca órdenes pendientes de Compra/Venta filtradas por ATR basadas en rangos altos/bajos recientes (recomendado H1). Breve descripción: Gold Highest BreakOut es un Asesor Experto automatizado diseñado para operar con XAUUSD . Coloca órdenes pendientes Buy Stop / Sell Stop en los niveles de ruptura derivados de los rangos altos/bajos recientes y utiliza filtros ATR y de rango para reducir las entradas falsas. Puntos clave: Estrategia: ruptura de máxi
DAX Highest BreakOut MT4
Michal Kudela
Asesores Expertos
DAX Highest BreakOut MT4 - EA flexible para DAX con gestión de riesgo opcional Este Asesor Experto para MetaTrader 5 está diseñado para operar con el índice DAX (DE40) en el gráfico H1, ofreciendo la posibilidad de elegir entre una gestión monetaria dinámica o fija para adaptar el riesgo según las preferencias del usuario. El EA combina tres estrategias basadas en los indicadores SRPercentRank, SuperTrend y DeMarker, centrándose en las señales de ruptura e inversión para reducir la dependencia d
Gold Highest BreakOut MT4
Michal Kudela
Asesores Expertos
Asesor Experto Breakout para XAUUSD (Oro) - coloca órdenes pendientes de Compra/Venta filtradas por ATR basadas en rangos altos/bajos recientes (recomendado H1). Breve descripción: Gold Highest BreakOut es un Asesor Experto automatizado diseñado para operar con XAUUSD . Coloca órdenes pendientes Buy Stop / Sell Stop en los niveles de ruptura derivados de los rangos altos/bajos recientes y utiliza filtros ATR y de rango para reducir las entradas falsas. Puntos clave: Estrategia: ruptura de máxi
BTC Digger AI
Michal Kudela
Asesores Expertos
BTC Digger es un Asesor Experto totalmente automatizado diseñado específicamente para operar con BTCUSD en condiciones de mercado de alta volatilidad. El sistema integra varios modelos largos y cortos independientes, cada uno construido sobre conjuntos de reglas sistemáticas que evalúan el movimiento de los precios, la estructura de la tendencia y las características de la volatilidad. El EA no utiliza martingala, estrategias de rejilla ni ningún método de escalado de posiciones. Cada posición
DAX Highest BreakOut
Michal Kudela
Asesores Expertos
Este Asesor Experto para MetaTrader 5 está diseñado para operar con el índice DAX (DE40) en el marco temporal H1 , con tamaño de posición fijo o dinámico opcional para una gestión adaptable del riesgo. Resumen de la estrategia El EA combina tres enfoques complementarios basados en los indicadores SRPercentRank , SuperTrend y DeMarker . Estos métodos se centran en las condiciones de ruptura e inversión para proporcionar diversas señales comerciales en diferentes entornos de mercado. Característi
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario