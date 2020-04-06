DAX Highest BreakOut MT4

DAX Highest BreakOut MT4 - EA flexible para DAX con gestión de riesgo opcional

Este Asesor Experto para MetaTrader 5 está diseñado para operar con el índice DAX (DE40) en el gráfico H1, ofreciendo la posibilidad de elegir entre una gestión monetaria dinámica o fija para adaptar el riesgo según las preferencias del usuario.

  • El EA combina tres estrategias basadas en los indicadores SRPercentRank, SuperTrend y DeMarker, centrándose en las señales de ruptura e inversión para reducir la dependencia de un solo tipo de mercado.

  • Los parámetros de los indicadores y los ajustes de riesgo (incluidos trailing stops, stop losses y objetivos de beneficios) son totalmente configurables por el usuario para adaptarse a las distintas condiciones del mercado y estilos de negociación.

  • La opción de riesgo fijo (porcentaje de cuenta ajustable) o de dimensionamiento dinámico de las posiciones garantiza un mejor control de las pérdidas y los beneficios potenciales.

  • Los ajustes personalizables incluyen restricciones de negociación los fines de semana, al final del día (20:35) y los viernes (19:00), además de filtros de tiempo opcionales (por ejemplo, de 9 a 15 horas).

  • Todos los indicadores de estrategia están totalmente integrados y optimizados, aunque los valores específicos pueden ser ajustados por el usuario en función de sus preferencias personales y pruebas.

El EA se adapta a una amplia gama de usuarios y brokers; se recomienda probarlo a fondo en cuentas demo antes de utilizarlo en vivo. El rendimiento depende de las condiciones del mercado y de la configuración de la estrategia.

Mi siguiente estrategia BreakOut: Oro Highest BreakOut MT4 y MT5, DAX Highest BreakOut MT5

Si está buscando una estrategia grid/swap para el oro (XAUUSD), eche un vistazo a mi otro EA: GoldDigger AI, también disponible en mi cartera.



