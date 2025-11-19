Gold Highest BreakOut

Asesor Experto Breakout para XAUUSD (Oro) - coloca órdenes pendientes de Compra/Venta filtradas por ATR basadas en rangos altos/bajos recientes (recomendado H1).

Breve descripción:
Gold Highest BreakOut es un Asesor Experto automatizado diseñado para operar con XAUUSD. Coloca órdenes pendientes Buy Stop / Sell Stop en los niveles de ruptura derivados de los rangos altos/bajos recientes y utiliza filtros ATR y de rango para reducir las entradas falsas.

Puntos clave:

  • Estrategia: ruptura de máximos y mínimos recientes durante un periodo configurable.

  • Filtros: Controles de volatilidad basados en ATR y rango máximo/mínimo.

  • Riesgo: cada operación incluye Stop Loss; opcional Take Profit y trailing stop. No se utilizan técnicas de rejilla, martingala o multiplicación de posiciones.

  • Recomendado: instrumento XAUUSD, timeframe H1 (M1/M5 posible con ajuste de parámetros). Pruébelo en el Probador de Estrategias antes de utilizarlo en vivo.

Ajustes recomendados (ejemplo):

  • mmRiskPercent = 2.0, UseMoneyManagement = true.
    (La lista completa de parámetros y los valores por defecto se encuentran en la sección Más... / manual incluido).

Soporte y pruebas:
Por favor, pruebe en el Probador de Estrategias y sólo se ejecutan en cuentas con riesgo adecuado. Para preguntas contacte con el autor a través de la mensajería interna de MQL5.

Misa Bau
23
Misa Bau 2025.12.05 17:35 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Lukas Adamec
203
Lukas Adamec 2025.12.04 19:07 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Derrick Kofo
18
Derrick Kofo 2025.12.03 18:34 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Michal Kudela
482
Respuesta del desarrollador Michal Kudela 2025.12.07 09:27
Thank you for your feedback. I appreciate your experience with the EA and wish you successful further testing.
Respuesta al comentario