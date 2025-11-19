Asesor Experto Breakout para XAUUSD (Oro) - coloca órdenes pendientes de Compra/Venta filtradas por ATR basadas en rangos altos/bajos recientes (recomendado H1).

Breve descripción:

Gold Highest BreakOut es un Asesor Experto automatizado diseñado para operar con XAUUSD. Coloca órdenes pendientes Buy Stop / Sell Stop en los niveles de ruptura derivados de los rangos altos/bajos recientes y utiliza filtros ATR y de rango para reducir las entradas falsas.

Puntos clave:

Estrategia: ruptura de máximos y mínimos recientes durante un periodo configurable.

Filtros: Controles de volatilidad basados en ATR y rango máximo/mínimo.

Riesgo: cada operación incluye Stop Loss; opcional Take Profit y trailing stop. No se utilizan técnicas de rejilla, martingala o multiplicación de posiciones.

Recomendado: instrumento XAUUSD, timeframe H1 (M1/M5 posible con ajuste de parámetros). Pruébelo en el Probador de Estrategias antes de utilizarlo en vivo.

Ajustes recomendados (ejemplo):

mmRiskPercent = 2.0, UseMoneyManagement = true.

(La lista completa de parámetros y los valores por defecto se encuentran en la sección Más... / manual incluido).

Soporte y pruebas:

Por favor, pruebe en el Probador de Estrategias y sólo se ejecutan en cuentas con riesgo adecuado. Para preguntas contacte con el autor a través de la mensajería interna de MQL5.