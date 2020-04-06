Turtle with Random Muting EA
- Asesores Expertos
- Wen Qian
- Versión: 1.0
Random Long-Only Turtle Expert Advisor Este EA implementa una estrategia de tortuga aleatoria de sólo largo con doscaracterísticas: 1.Enfoquea largo plazo basado en fundamentales: El oro y Bitcoin son una cobertura contra la inflación y la incertidumbre de la política monetaria. El EA opera sólo a largo plazo en estos activos. Las pruebas retrospectivas muestran un fuerterendimiento durante los mercados alcistas de oro y Bitcoin. 2. Negociación aleatoria adaptativaenmercadoscambiantes: Muchas estrategias de seguimiento de tendencias fracasan porque las pérdidas en los mercados alcistas superan los beneficios de las tendencias. Este EA utiliza un algoritmo patentado para operar aleatoriamente durante laconsolidación, reduciendolas pérdidasde whipsawy preservandolos beneficios de tendencia . Características principales:
- Estrategia sólo larga (sinposicionescortas)
- Optimizadopara oroy Bitcoin
- Reduce las pérdidas por fluctuaciones en los mercados
- Preserva los beneficiosdurante los periodos de tendencia
- Algoritmo de negociación aleatorio propio
- Instrumentos de negociación: XAUUSD (Oro), BTCUSD (Bitcoin)
- Plazos: M30, H1,H4, D1
- Adecuado para mercados con tendencia y oscilantes