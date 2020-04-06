Turtle with Random Muting EA

Random Long-Only Turtle Expert Advisor

Este EA implementa una estrategia de tortuga aleatoria de sólo largo con dos

características:

1. Enfoque a largo plazo basado en fundamentales :

El oro y Bitcoin son una cobertura contra la inflación y la incertidumbre de la política monetaria. El EA opera sólo a largo plazo en estos activos. Las pruebas retrospectivas muestran un fuerte

rendimiento durante los mercados alcistas de oro y Bitcoin.

2. Negociación aleatoria adaptativa en mercados cambiantes :

Muchas estrategias de seguimiento de tendencias fracasan porque las pérdidas en los mercados alcistas superan los beneficios de las tendencias. Este EA utiliza un algoritmo patentado para operar aleatoriamente durante la

consolidación, reduciendo

las pérdidas

de whipsaw

y preservando

los beneficios de tendencia .

Características principales

Estrategia sólo larga (sin posiciones cortas )

Optimizado para oro y Bitcoin

Reduce las pérdidas por fluctuaciones en los mercados

Preserva los beneficios durante los periodos de tendencia

Algoritmo de negociación aleatorio propio

Configuración recomendada

Instrumentos de negociación: XAUUSD (Oro), BTCUSD (Bitcoin)

Plazos : M30, H1,H4, D1