Gold Highest BreakOut MT4

Asesor Experto Breakout paraXAUUSD (Oro) - coloca órdenes pendientes de Compra/Venta filtradas por ATR basadas en rangos altos/bajos recientes (recomendado H1).

Breve descripción:
Gold Highest BreakOut es un Asesor Experto automatizado diseñado para operar conXAUUSD. Coloca órdenes pendientes Buy Stop / Sell Stop en los niveles de ruptura derivados de los rangos altos/bajos recientes y utiliza filtros ATR y de rango para reducir las entradas falsas.

Puntos clave:

  • Estrategia: ruptura de máximos y mínimos recientes durante un periodo configurable.

  • Filtros: Controles de volatilidad basados en ATR y rango máximo/mínimo.

  • Riesgo: cada operación incluye Stop Loss; opcional Take Profit y trailing stop. No se utilizan técnicas de rejilla, martingala o multiplicación de posiciones.

  • Recomendado: instrumento XAUUSD, timeframe H1 (M1/M5 posible con ajuste de parámetros). Pruébelo en el Probador de Estrategias antes de utilizarlo en vivo.

Ajustes recomendados (ejemplo):

  • mmRiskPercent = 2.0, UseMoneyManagement = true.
    (La lista completa de parámetros y los valores por defecto se encuentran en la secciónMás... / manual incluido).

Soporte y pruebas:
Por favor, pruebe en el Probador de Estrategias y ejecute sólo en cuentas con el riesgo adecuado. Para preguntas contacte con el autor a través de la mensajería interna de MQL5.

