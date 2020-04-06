Auto Breakeven and Partial Close Manager

Deje de mirar los gráficos. Deje que el "Auto breakeven" asegure sus ganancias.

Usted entró en un comercio perfecto en XAUUSD, pero entonces el mercado invirtió mientras usted estaba ausente, convirtiendo un ganador en un perdedor. No deje que eso vuelva a suceder.

Este EA de utilidad está diseñado específicamente para la volatilidad del Oro (XAUUSD), pero es totalmente personalizable para cualquier par de divisas. Actúa como su gestor de riesgos personal, moviendo automáticamente su Stop Loss al punto de equilibrio y acumulando ganancias parciales a medida que su operación se mueve a su favor.

Características principales:

Auto-Breakeven: Asegura automáticamente su precio de entrada una vez que la operación se mueve X puntos en ganancia. Incluye una función opcional de "Bloqueo" para asegurar unos pips extra de beneficio (¡cubre tus comisiones!).

Cierre parcial en 5 fases: ¡No salga demasiado pronto! Salga de su posición en 5 etapas distintas para maximizar una tendencia mientras acumula efectivo en el camino.

Lógica oculta: El EA trabaja silenciosamente en segundo plano gestionando sus operaciones manuales.

Compatibilidad Universal: Optimizado para XAUUSD, pero funciona en EURUSD, GBPJPY, US30, y BTCUSD (puntos totalmente ajustables).

⚙️ Cómo usar:

Adjunte el EA a cualquier gráfico (por ejemplo, XAUUSD M15). Establezca su Breakeven Trigger (por ejemplo, 200 puntos). Establezca sus porcentajes de Cierre Parcial (por ejemplo, Cierre 20% a 200 puntos, 30% a 500 puntos). Abra sus operaciones manualmente como de costumbre. El EA las detectará y gestionará al instante.

✅ ¿Por qué comprar este EA?

Proteja su capital de retrocesos repentinos.

Elimine el estrés psicológico de "cuándo cerrar".

Perfecto para scalpers y day traders que no pueden mirar la pantalla 24/7.



