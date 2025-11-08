GoldDigger AI - Expert Advisor für XAUUSD

GoldDigger AI ist ein automatisierter Expert Advisor, der für das Instrument XAUUSD entwickelt wurde. Der EA bewertet Ausbruchs- und Trendbedingungen mithilfe von adaptiven Preiskanälen und volatilitätsbasierten Filtern und verwaltet Positionen durch seine interne Logik zur Expositionskontrolle.

Überblick über die Strategie

Preiskanalberechnungen werden verwendet, um dynamische obere und untere Bereiche auf der Grundlage der Marktvolatilität zu definieren.

Der EA bewertet die Ausbruchs- und Retracement-Bedingungen um diese Bereiche herum und verwaltet die Markt- oder Pending-Orders entsprechend.

Das System verlässt sich nicht auf feste Take-Profit- oder Stop-Loss-Werte pro Handel; das Positionsmanagement wird durch die internen Exposure-Regeln des EA geregelt.

Eine risikobasierte Positionsgröße ist über interne Money-Management-Parameter verfügbar.

Der EA ist für den XAUUSD gedacht und wird üblicherweise auf dem H1-Zeitrahmen verwendet. Benutzer können bei Bedarf auch andere Zeitrahmen testen.

Testen und Konfigurieren

Verwenden Sie den Strategy Tester mit "Every tick based on real ticks" für eine möglichst genaue Modellierung, da der EA auf feine Kursbewegungen reagiert.

Überprüfen Sie die Risikoparameter und passen Sie sie entsprechend Ihren Handelspräferenzen und Kontospezifikationen an.

Brokerbedingungen wie Spreads, Ausführungsqualität und Swap-Sätze können die Ergebnisse beeinflussen und sollten bei der Konfiguration des EA berücksichtigt werden.

Eingaben - gruppierte Parameterreferenz

Ausführung & Auftrag

preferredFillingType (ENUM_ORDER_TYPE_FILLING) - Standard: ORDER_FILLING_FOK.

(ENUM_ORDER_TYPE_FILLING) - Standard: ORDER_FILLING_FOK. forceFillingType (bool) - Voreinstellung: false.

(bool) - Voreinstellung: false. MAX_ORDER_RETRIES (int) - Standardwert: 20.

(int) - Standardwert: 20. ModifyInsteadOfReplacing (bool) - Voreinstellung: false.

(bool) - Voreinstellung: false. ExpirationTime (int) - Voreinstellung: 0 (Minuten; 0 = kein Verfall).

(int) - Voreinstellung: 0 (Minuten; 0 = kein Verfall). OpenBarDelay (int) - Voreinstellung: 0 (Minuten).

(int) - Voreinstellung: 0 (Minuten). tradeInSessionHoursOnly (bool) - Voreinstellung: true.

Kennzeichnung

CustomComment (string) - Standardwert: "GoldDigger AI".

(string) - Standardwert: "GoldDigger AI". MagicNumber / MagicNumber2 / MagicNumber3 - (falls vorhanden) eindeutige Auftragskennungen.

Raster, Größe & Eingabe

LotMulti (doppelt) - Voreinstellung: 2.

(doppelt) - Voreinstellung: 2. gridStepPips (double) - Voreinstellung: 100.

(double) - Voreinstellung: 100. maxTrades (int) - Voreinstellung: 9.

(int) - Voreinstellung: 9. initSize (double) - Voreinstellung: 0.01.

(double) - Voreinstellung: 0.01. BreakoutPeriod - Anzahl der Bars, die für den Breakout-Bereich verwendet werden (siehe EA-Eingaben).

- Anzahl der Bars, die für den Breakout-Bereich verwendet werden (siehe EA-Eingaben). EntryOffset - Offset in Punkten vom Breakout-Level (siehe EA-Eingaben).

- Offset in Punkten vom Breakout-Level (siehe EA-Eingaben). Direction - Wählen Sie Long, Short oder Both (siehe EA-Eingaben).

Risiko & Geldmanagement

RiskPercent (double) - Standardwert: 0.1.

(double) - Standardwert: 0.1. UseRiskPercent (bool) - Voreinstellung: true.

(bool) - Voreinstellung: true. maxLossPercent (double) - Voreinstellung: 100.

(double) - Voreinstellung: 100. UseMoneyManagement (bool) - Voreinstellung: true.

(bool) - Voreinstellung: true. mmRiskPercent (double) - Voreinstellung: 5.0.

(double) - Voreinstellung: 5.0. mmDecimals (int) - Voreinstellung: 2.

(int) - Voreinstellung: 2. mmStopLossPips (int) - Voreinstellung: 100.

(int) - Voreinstellung: 100. mmLotsIfNoMM (double) - Voreinstellung: 1.0.

(double) - Voreinstellung: 1.0. mmMaxLots (double) - Voreinstellung: 100,0.

(double) - Voreinstellung: 100,0. mmMultiplier (double) - Voreinstellung: 1.0.

(double) - Voreinstellung: 1.0. mmStep (double) - Voreinstellung: 0,01.

Stop Loss / Take Profit & Positionskontrollen

minTradesToUseTP (int) - Voreinstellung: 1.

(int) - Voreinstellung: 1. MinimumSL (int) - Voreinstellung: 0.

(int) - Voreinstellung: 0. MaximumSL (int) - Voreinstellung: 0.

(int) - Voreinstellung: 0. MinimumPT (int) - Voreinstellung: 0.

(int) - Voreinstellung: 0. MaximumPT (int) - Voreinstellung: 0.

(int) - Voreinstellung: 0. TrailingStopPoints - Trailing-Stop-Abstand (siehe EA-Eingaben).

- Trailing-Stop-Abstand (siehe EA-Eingaben). BreakEvenTrigger - Gewinnschwelle für Break-Even (siehe EA-Eingaben).

Zeit / Signalbereich

LimitTimeRange (bool) - Voreinstellung: false.

(bool) - Voreinstellung: false. SignalTimeRangeFrom (string) - Voreinstellung: "08:00".

(string) - Voreinstellung: "08:00". SignalTimeRangeTo (string) - Voreinstellung: "16:00".

(string) - Voreinstellung: "16:00". ExitAtEndOfRange (bool) - Voreinstellung: false.

Abstand & Limits

LimitMaxDistanceFromMarketPrice (bool) - Standardwert: false.

(bool) - Standardwert: false. MaxDistanceFromMarketPct (double) - Standardwert: 6.

(double) - Standardwert: 6. MaxTradesPerDay (int) - Voreinstellung: 0.

Empfohlene Verwendung

Instrument: XAUUSD

Empfohlener Zeitrahmen: H1 (M1 / M5 möglich mit Parameteranpassungen).

(M1 / M5 möglich mit Parameteranpassungen). Verwenden Sie den Strategy Tester mit Real-Tick-Modellierung, um die Einstellungen für Ihren Broker/Ihr Instrument zu überprüfen.

Berücksichtigen Sie die Besonderheiten des Brokers (Spread, Ausführung, Swap), wenn Sie die Strategie konfigurieren und auf Live-Konten ausführen.

Hinweise

Dieser EA verwendet eine interne Positions- und Exposure-Management-Logik. Dies ist eine Funktionsbeschreibung, keine Leistungsgarantie.

Historische oder Backtest-Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Performance.

Unterstützung

Nach dem Kauf ist eine Beispielkonfiguration verfügbar. Bei Fragen wenden Sie sich bitte über das interne MQL5-Nachrichtensystem an den Autor.