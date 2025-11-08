GoldDigger AI
- Experten
- Michal Kudela
- Version: 1.2
- Aktualisiert: 8 November 2025
- Aktivierungen: 10
GoldDigger AI - Expert Advisor für XAUUSD
GoldDigger AI ist ein automatisierter Expert Advisor, der für das Instrument XAUUSD entwickelt wurde. Der EA bewertet Ausbruchs- und Trendbedingungen mithilfe von adaptiven Preiskanälen und volatilitätsbasierten Filtern und verwaltet Positionen durch seine interne Logik zur Expositionskontrolle.
Überblick über die Strategie
- Preiskanalberechnungen werden verwendet, um dynamische obere und untere Bereiche auf der Grundlage der Marktvolatilität zu definieren.
- Der EA bewertet die Ausbruchs- und Retracement-Bedingungen um diese Bereiche herum und verwaltet die Markt- oder Pending-Orders entsprechend.
- Das System verlässt sich nicht auf feste Take-Profit- oder Stop-Loss-Werte pro Handel; das Positionsmanagement wird durch die internen Exposure-Regeln des EA geregelt.
- Eine risikobasierte Positionsgröße ist über interne Money-Management-Parameter verfügbar.
- Der EA ist für den XAUUSD gedacht und wird üblicherweise auf dem H1-Zeitrahmen verwendet. Benutzer können bei Bedarf auch andere Zeitrahmen testen.
Testen und Konfigurieren
- Verwenden Sie den Strategy Tester mit "Every tick based on real ticks" für eine möglichst genaue Modellierung, da der EA auf feine Kursbewegungen reagiert.
- Überprüfen Sie die Risikoparameter und passen Sie sie entsprechend Ihren Handelspräferenzen und Kontospezifikationen an.
- Brokerbedingungen wie Spreads, Ausführungsqualität und Swap-Sätze können die Ergebnisse beeinflussen und sollten bei der Konfiguration des EA berücksichtigt werden.
Eingaben - gruppierte Parameterreferenz
Ausführung & Auftrag
- preferredFillingType (ENUM_ORDER_TYPE_FILLING) - Standard: ORDER_FILLING_FOK.
- forceFillingType (bool) - Voreinstellung: false.
- MAX_ORDER_RETRIES (int) - Standardwert: 20.
- ModifyInsteadOfReplacing (bool) - Voreinstellung: false.
- ExpirationTime (int) - Voreinstellung: 0 (Minuten; 0 = kein Verfall).
- OpenBarDelay (int) - Voreinstellung: 0 (Minuten).
- tradeInSessionHoursOnly (bool) - Voreinstellung: true.
Kennzeichnung
- CustomComment (string) - Standardwert: "GoldDigger AI".
- MagicNumber / MagicNumber2 / MagicNumber3 - (falls vorhanden) eindeutige Auftragskennungen.
Raster, Größe & Eingabe
- LotMulti (doppelt) - Voreinstellung: 2.
- gridStepPips (double) - Voreinstellung: 100.
- maxTrades (int) - Voreinstellung: 9.
- initSize (double) - Voreinstellung: 0.01.
- BreakoutPeriod - Anzahl der Bars, die für den Breakout-Bereich verwendet werden (siehe EA-Eingaben).
- EntryOffset - Offset in Punkten vom Breakout-Level (siehe EA-Eingaben).
- Direction - Wählen Sie Long, Short oder Both (siehe EA-Eingaben).
Risiko & Geldmanagement
- RiskPercent (double) - Standardwert: 0.1.
- UseRiskPercent (bool) - Voreinstellung: true.
- maxLossPercent (double) - Voreinstellung: 100.
- UseMoneyManagement (bool) - Voreinstellung: true.
- mmRiskPercent (double) - Voreinstellung: 5.0.
- mmDecimals (int) - Voreinstellung: 2.
- mmStopLossPips (int) - Voreinstellung: 100.
- mmLotsIfNoMM (double) - Voreinstellung: 1.0.
- mmMaxLots (double) - Voreinstellung: 100,0.
- mmMultiplier (double) - Voreinstellung: 1.0.
- mmStep (double) - Voreinstellung: 0,01.
Stop Loss / Take Profit & Positionskontrollen
- minTradesToUseTP (int) - Voreinstellung: 1.
- MinimumSL (int) - Voreinstellung: 0.
- MaximumSL (int) - Voreinstellung: 0.
- MinimumPT (int) - Voreinstellung: 0.
- MaximumPT (int) - Voreinstellung: 0.
- TrailingStopPoints - Trailing-Stop-Abstand (siehe EA-Eingaben).
- BreakEvenTrigger - Gewinnschwelle für Break-Even (siehe EA-Eingaben).
Zeit / Signalbereich
- LimitTimeRange (bool) - Voreinstellung: false.
- SignalTimeRangeFrom (string) - Voreinstellung: "08:00".
- SignalTimeRangeTo (string) - Voreinstellung: "16:00".
- ExitAtEndOfRange (bool) - Voreinstellung: false.
Abstand & Limits
- LimitMaxDistanceFromMarketPrice (bool) - Standardwert: false.
- MaxDistanceFromMarketPct (double) - Standardwert: 6.
- MaxTradesPerDay (int) - Voreinstellung: 0.
Empfohlene Verwendung
- Instrument: XAUUSD
- Empfohlener Zeitrahmen: H1 (M1 / M5 möglich mit Parameteranpassungen).
- Verwenden Sie den Strategy Tester mit Real-Tick-Modellierung, um die Einstellungen für Ihren Broker/Ihr Instrument zu überprüfen.
- Berücksichtigen Sie die Besonderheiten des Brokers (Spread, Ausführung, Swap), wenn Sie die Strategie konfigurieren und auf Live-Konten ausführen.
Hinweise
- Dieser EA verwendet eine interne Positions- und Exposure-Management-Logik. Dies ist eine Funktionsbeschreibung, keine Leistungsgarantie.
- Historische oder Backtest-Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Performance.
Unterstützung
Nach dem Kauf ist eine Beispielkonfiguration verfügbar. Bei Fragen wenden Sie sich bitte über das interne MQL5-Nachrichtensystem an den Autor.