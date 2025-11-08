GoldDigger AI

GoldDigger AI - Expert Advisor für XAUUSD

GoldDigger AI ist ein automatisierter Expert Advisor, der für das Instrument XAUUSD entwickelt wurde. Der EA bewertet Ausbruchs- und Trendbedingungen mithilfe von adaptiven Preiskanälen und volatilitätsbasierten Filtern und verwaltet Positionen durch seine interne Logik zur Expositionskontrolle.

Überblick über die Strategie

  • Preiskanalberechnungen werden verwendet, um dynamische obere und untere Bereiche auf der Grundlage der Marktvolatilität zu definieren.
  • Der EA bewertet die Ausbruchs- und Retracement-Bedingungen um diese Bereiche herum und verwaltet die Markt- oder Pending-Orders entsprechend.
  • Das System verlässt sich nicht auf feste Take-Profit- oder Stop-Loss-Werte pro Handel; das Positionsmanagement wird durch die internen Exposure-Regeln des EA geregelt.
  • Eine risikobasierte Positionsgröße ist über interne Money-Management-Parameter verfügbar.
  • Der EA ist für den XAUUSD gedacht und wird üblicherweise auf dem H1-Zeitrahmen verwendet. Benutzer können bei Bedarf auch andere Zeitrahmen testen.

Testen und Konfigurieren

  • Verwenden Sie den Strategy Tester mit "Every tick based on real ticks" für eine möglichst genaue Modellierung, da der EA auf feine Kursbewegungen reagiert.
  • Überprüfen Sie die Risikoparameter und passen Sie sie entsprechend Ihren Handelspräferenzen und Kontospezifikationen an.
  • Brokerbedingungen wie Spreads, Ausführungsqualität und Swap-Sätze können die Ergebnisse beeinflussen und sollten bei der Konfiguration des EA berücksichtigt werden.

Eingaben - gruppierte Parameterreferenz

Ausführung & Auftrag

  • preferredFillingType (ENUM_ORDER_TYPE_FILLING) - Standard: ORDER_FILLING_FOK.
  • forceFillingType (bool) - Voreinstellung: false.
  • MAX_ORDER_RETRIES (int) - Standardwert: 20.
  • ModifyInsteadOfReplacing (bool) - Voreinstellung: false.
  • ExpirationTime (int) - Voreinstellung: 0 (Minuten; 0 = kein Verfall).
  • OpenBarDelay (int) - Voreinstellung: 0 (Minuten).
  • tradeInSessionHoursOnly (bool) - Voreinstellung: true.

Kennzeichnung

  • CustomComment (string) - Standardwert: "GoldDigger AI".
  • MagicNumber / MagicNumber2 / MagicNumber3 - (falls vorhanden) eindeutige Auftragskennungen.

Raster, Größe & Eingabe

  • LotMulti (doppelt) - Voreinstellung: 2.
  • gridStepPips (double) - Voreinstellung: 100.
  • maxTrades (int) - Voreinstellung: 9.
  • initSize (double) - Voreinstellung: 0.01.
  • BreakoutPeriod - Anzahl der Bars, die für den Breakout-Bereich verwendet werden (siehe EA-Eingaben).
  • EntryOffset - Offset in Punkten vom Breakout-Level (siehe EA-Eingaben).
  • Direction - Wählen Sie Long, Short oder Both (siehe EA-Eingaben).

Risiko & Geldmanagement

  • RiskPercent (double) - Standardwert: 0.1.
  • UseRiskPercent (bool) - Voreinstellung: true.
  • maxLossPercent (double) - Voreinstellung: 100.
  • UseMoneyManagement (bool) - Voreinstellung: true.
  • mmRiskPercent (double) - Voreinstellung: 5.0.
  • mmDecimals (int) - Voreinstellung: 2.
  • mmStopLossPips (int) - Voreinstellung: 100.
  • mmLotsIfNoMM (double) - Voreinstellung: 1.0.
  • mmMaxLots (double) - Voreinstellung: 100,0.
  • mmMultiplier (double) - Voreinstellung: 1.0.
  • mmStep (double) - Voreinstellung: 0,01.

Stop Loss / Take Profit & Positionskontrollen

  • minTradesToUseTP (int) - Voreinstellung: 1.
  • MinimumSL (int) - Voreinstellung: 0.
  • MaximumSL (int) - Voreinstellung: 0.
  • MinimumPT (int) - Voreinstellung: 0.
  • MaximumPT (int) - Voreinstellung: 0.
  • TrailingStopPoints - Trailing-Stop-Abstand (siehe EA-Eingaben).
  • BreakEvenTrigger - Gewinnschwelle für Break-Even (siehe EA-Eingaben).

Zeit / Signalbereich

  • LimitTimeRange (bool) - Voreinstellung: false.
  • SignalTimeRangeFrom (string) - Voreinstellung: "08:00".
  • SignalTimeRangeTo (string) - Voreinstellung: "16:00".
  • ExitAtEndOfRange (bool) - Voreinstellung: false.

Abstand & Limits

  • LimitMaxDistanceFromMarketPrice (bool) - Standardwert: false.
  • MaxDistanceFromMarketPct (double) - Standardwert: 6.
  • MaxTradesPerDay (int) - Voreinstellung: 0.

Empfohlene Verwendung

  • Instrument: XAUUSD
  • Empfohlener Zeitrahmen: H1 (M1 / M5 möglich mit Parameteranpassungen).
  • Verwenden Sie den Strategy Tester mit Real-Tick-Modellierung, um die Einstellungen für Ihren Broker/Ihr Instrument zu überprüfen.
  • Berücksichtigen Sie die Besonderheiten des Brokers (Spread, Ausführung, Swap), wenn Sie die Strategie konfigurieren und auf Live-Konten ausführen.

Hinweise

  • Dieser EA verwendet eine interne Positions- und Exposure-Management-Logik. Dies ist eine Funktionsbeschreibung, keine Leistungsgarantie.
  • Historische oder Backtest-Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Performance.

Unterstützung

Nach dem Kauf ist eine Beispielkonfiguration verfügbar. Bei Fragen wenden Sie sich bitte über das interne MQL5-Nachrichtensystem an den Autor.

