BTC Digger AI
- Asesores Expertos
- Michal Kudela
- Versión: 1.4
- Actualizado: 8 diciembre 2025
- Activaciones: 10
BTC Digger es un Asesor Experto totalmente automatizado diseñado específicamente para operar con BTCUSD en condiciones de mercado de alta volatilidad.
El sistema integra varios modelos largos y cortos independientes, cada uno construido sobre conjuntos de reglas sistemáticas que evalúan el movimiento de los precios, la estructura de la tendencia y las características de la volatilidad.
El EA no utiliza martingala, estrategias de rejilla ni ningún método de escalado de posiciones. Cada posición se abre con parámetros de riesgo predefinidos y se gestiona mediante una lógica de salida clara y transparente.
Características principales
-
Múltiples modelos independientes de entrada y salida diseñados para distintos entornos de mercado
-
Análisis basado en indicadores, incluidos regresión lineal, rango real, índice de úlcera y filtros de precios basados en porcentajes
-
Sin martingala, sin rejilla, sin abuso de cobertura
-
Gestión monetaria totalmente personalizable con opciones de lote fijo o porcentaje de riesgo
-
Cada operación incluye un Stop Loss definido y condiciones de salida específicas del modelo
-
Compatible con brokers que ofrecen BTCUSD y cuentas de cobertura
-
Configuración sencilla apta tanto para usuarios experimentados como nuevos
Visión general de la lógica de negociación
El EA aplica varios modelos internos, cada uno capaz de generar señales de entrada largas o cortas cuando las condiciones de tendencia, volatilidad y precio-acción están alineadas.
Las operaciones pueden cerrarse por:
-
Stop Loss fijo
-
Objetivo de beneficios fijo
-
trailing stop ajustable
-
salida en función del tiempo tras un número determinado de barras
-
señales de salida basadas en indicadores
Esta estructura diversificada del modelo permite al EA adaptarse a las diferentes fases del mercado BTC.
Entradas y personalización
-
Números mágicos individuales para cada modelo
-
Tamaño de la posición mediante lote fijo o porcentaje de riesgo
-
Interruptores de activación/desactivación independientes para cada modelo
-
Parámetros configurables de Stop Loss, Profit Target y trailing stop
-
Coeficientes y periodos de los indicadores ajustables
-
Configuración de la salida en función del tiempo
Estas opciones permiten a los usuarios adaptar el EA a una amplia gama de preferencias de negociación y tolerancias de riesgo.
Ajustes recomendados
-
Símbolo: BTCUSD
-
Marco temporal: H1
-
Tipo de cuenta: Con cobertura
-
Spread: Bajo, dependiendo de las condiciones del broker
-
Pruebas: "Se recomienda "Cada tick basado en ticks reales
Aviso de riesgo
BTC Digger no garantiza beneficios ni rendimientos futuros.
Operar con criptomonedas implica un riesgo de mercado significativo. Los usuarios siempre deben realizar pruebas exhaustivas, preferiblemente en una cuenta demo, antes de implementar el EA en una cuenta real.
Soporte
Para obtener ayuda con la configuración, los parámetros, o la optimización de orientación, que son bienvenidos a ponerse en contacto conmigo.