BTC Digger AI

BTC Digger es un Asesor Experto totalmente automatizado diseñado específicamente para operar con BTCUSD en condiciones de mercado de alta volatilidad.

El sistema integra varios modelos largos y cortos independientes, cada uno construido sobre conjuntos de reglas sistemáticas que evalúan el movimiento de los precios, la estructura de la tendencia y las características de la volatilidad.

El EA no utiliza martingala, estrategias de rejilla ni ningún método de escalado de posiciones. Cada posición se abre con parámetros de riesgo predefinidos y se gestiona mediante una lógica de salida clara y transparente.

Características principales

Múltiples modelos independientes de entrada y salida diseñados para distintos entornos de mercado

Análisis basado en indicadores, incluidos regresión lineal, rango real, índice de úlcera y filtros de precios basados en porcentajes

Sin martingala, sin rejilla, sin abuso de cobertura

Gestión monetaria totalmente personalizable con opciones de lote fijo o porcentaje de riesgo

Cada operación incluye un Stop Loss definido y condiciones de salida específicas del modelo

Compatible con brokers que ofrecen BTCUSD y cuentas de cobertura

Configuración sencilla apta tanto para usuarios experimentados como nuevos

Visión general de la lógica de negociación

El EA aplica varios modelos internos, cada uno capaz de generar señales de entrada largas o cortas cuando las condiciones de tendencia, volatilidad y precio-acción están alineadas.

Las operaciones pueden cerrarse por:

Stop Loss fijo

Objetivo de beneficios fijo

trailing stop ajustable

salida en función del tiempo tras un número determinado de barras

señales de salida basadas en indicadores

Esta estructura diversificada del modelo permite al EA adaptarse a las diferentes fases del mercado BTC.

Entradas y personalización

Números mágicos individuales para cada modelo

Tamaño de la posición mediante lote fijo o porcentaje de riesgo

Interruptores de activación/desactivación independientes para cada modelo

Parámetros configurables de Stop Loss, Profit Target y trailing stop

Coeficientes y periodos de los indicadores ajustables

Configuración de la salida en función del tiempo

Estas opciones permiten a los usuarios adaptar el EA a una amplia gama de preferencias de negociación y tolerancias de riesgo.

Ajustes recomendados

Símbolo: BTCUSD

Marco temporal: H1

Tipo de cuenta: Con cobertura

Spread: Bajo, dependiendo de las condiciones del broker

Pruebas: "Se recomienda "Cada tick basado en ticks reales

Aviso de riesgo

BTC Digger no garantiza beneficios ni rendimientos futuros.

Operar con criptomonedas implica un riesgo de mercado significativo. Los usuarios siempre deben realizar pruebas exhaustivas, preferiblemente en una cuenta demo, antes de implementar el EA en una cuenta real.

Soporte

Para obtener ayuda con la configuración, los parámetros, o la optimización de orientación, que son bienvenidos a ponerse en contacto conmigo.