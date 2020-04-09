Pips Trailing Stop EA MT5
- Utilidades
- Udeme Anietie Okon
- Versión: 1.0
- Activaciones: 20
Este EA rastrea sus stops tanto para operaciones abiertas manualmente como para operaciones abiertas automáticamente. Este EA funcionará tanto si ha establecido manual o automáticamente stop loss como si no.
Trailing stop es una variación más flexible de una orden de salida normal. Trailing stop es la práctica de mover el nivel de stop-loss más cerca del precio actual cuando el precio se mueve a su favor. El arrastre del stop-loss permite a los operadores limitar sus pérdidas y salvaguardar sus operaciones positivas. Es una práctica muy popular. Este EA gestionará el stop-loss de su orden moviéndolo a pasos fijos. Un trailing stop permitirá que una orden de stop siga el último precio negociado basándose en una distancia preestablecida, y se moverá automáticamente para bloquear las operaciones positivas. Sigue una regla simple y no depende de ningún indicador.
Busque "Pips Trailing Stop EA MT4" para la versión MT4 del mismo EA.
