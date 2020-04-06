MGNFY Gold
- Asesores Expertos
- Benjamin Jr Dimalanta
- Versión: 1.11
- Actualizado: 4 noviembre 2025
- Activaciones: 5
Deje de adivinar . Opere en oro con un motor basado en reglas que se adapta a la volatilidad , filtra la tendencia y bloquea los beneficios automáticamente .
- Diseñado para XAUUSD ( oro). Creado para ser adaptable , disciplinado y práctico.
- Riesgo basadoen ATR(no pips fijos ) +take-profits parciales y ATR trailing opcional .
- El filtro EMA demarcotemporal superiormantiene las entradas alineadas con la tendencia dominante.
- Confirmaciones denuevabarrapara reducir el ruido;protecciones de diferencial, sesión y margen .
- HUD de beneficios limpio con P/L en ejecución, P/L total y saldo de cuenta .
- Funciona con cuentas pequeñas y grandes ( captura de beneficios opcional para cuentas pequeñas incluida ).
- Riesgo adaptativo: SL/TP y trailing follow volatility(ATR), no recuentos arbitrarios de pips.
- Filtrado contextual:La EMA más alta(p. ej., H4 EMA 200 ) evitala caída contra tendencia .
- Salidas profesionales:scale-out a 1R/2R/3R, move to breakeven, ytrailing ATR opcional .
- Controlinteligentede la sesión : omite las horas de poca liquidez y lospicos de dispersión .
- HUDen tiempo real: vea el Beneficio en ejecución ( alcance configurable), el P/L total y el Saldo de un vistazo .
- Modo de cuentapequeña(opcional): para saldos pequeños, obtenga beneficios anticipadosde forma segura(cierre parcial + BE).
- Traders que desean unenfoque disciplinado y basado en reglas para el oro sin tener que cuidar el gráfico .
- Usuarios que valoran el riesgo adaptable, la alineación de tendencias y la lógica de salida profesional .
- Exploradores de demostración y operadores reales: el riesgo comienza siendo pequeño y la ampliación es opcional.
- ATRRégimenBreakouts & EMA Midline lógica
- Filtro de tendencia EMA de plazosuperior(+ pendiente opcional)
- SL/TP basadoen ATR(1R/2R/3R) +Breakeven + ATR trailing
- Salidas parciales en TP1/TP2, final en TP3
- Protecciones de diferencial, margen y hora de sesión
- HUD: Beneficio corriente (hoy / desde el inicio/ ventana móvil), P/L total (todo el historial), saldo de la cuenta
- Capturaopcionalde beneficios en cuentas pequeñas(cierre parcial+ buffer BE)
- Visuales limpios;"mantener sólo la última barra" para minimizar el desorden
- Controltotalde entrada y preajustes para perfiles Conservador / Equilibrado/ Activo
MGNFY GOLD es un EA que trabaja con XAUUSD (ORO). Asesor totalmente automático.
- EA SETUP:
|Símbolo
|XAUUSD
|Marco de tiempo
|M15
|Prueba Desde
|2003
|Ajustes
|Configuración por defecto
|Corredores
|Cualquier
|Depósito mínimo
|$100/0.01 lote
|Depósito recomendado
|$500/0.01 lote(Para drawdown de aproximadamente 10%)
|Característica
|
- No Martingale, No Grid
- Fácil de usar con la configuración por defecto
|