MGNFY Gold

Deje de adivinar . Opere en oro con un motor basado en reglas que se adapta a la volatilidad , filtra la tendencia y bloquea los beneficios automáticamente .

  • Diseñado para XAUUSD ( oro). Creado para ser adaptable , disciplinado y práctico.
  • Riesgo basadoen ATR(no pips fijos ) +take-profits parciales y ATR trailing opcional .
  • El filtro EMA demarcotemporal superiormantiene las entradas alineadas con la tendencia dominante.
  • Confirmaciones denuevabarrapara reducir el ruido;protecciones de diferencial, sesión y margen .
  • HUD de beneficios limpio con P/L en ejecución, P/L total y saldo de cuenta .
  • Funciona con cuentas pequeñas y grandes ( captura de beneficios opcional para cuentas pequeñas incluida ).
Lo que lo hace diferente
  • Riesgo adaptativo: SL/TP y trailing follow volatility(ATR), no recuentos arbitrarios de pips.
  • Filtrado contextual:La EMA más alta(p. ej., H4 EMA 200 ) evitala caída contra tendencia .
  • Salidas profesionales:scale-out a 1R/2R/3R, move to breakeven, ytrailing ATR opcional .
  • Controlinteligentede la sesión : omite las horas de poca liquidez y lospicos de dispersión .
  • HUDen tiempo real: vea el Beneficio en ejecución ( alcance configurable), el P/L total y el Saldo de un vistazo .
  • Modo de cuentapequeña(opcional): para saldos pequeños, obtenga beneficios anticipadosde forma segura(cierre parcial + BE).
A quién va dirigido
  • Traders que desean unenfoque disciplinado y basado en reglas para el oro sin tener que cuidar el gráfico .
  • Usuarios que valoran el riesgo adaptable, la alineación de tendencias y la lógica de salida profesional .
  • Exploradores de demostración y operadores reales: el riesgo comienza siendo pequeño y la ampliación es opcional.
Características principales
  • ATRRégimenBreakouts & EMA Midline lógica
  • Filtro de tendencia EMA de plazosuperior(+ pendiente opcional)
  • SL/TP basadoen ATR(1R/2R/3R) +Breakeven + ATR trailing
  • Salidas parciales en TP1/TP2, final en TP3
  • Protecciones de diferencial, margen y hora de sesión
  • HUD: Beneficio corriente (hoy / desde el inicio/ ventana móvil), P/L total (todo el historial), saldo de la cuenta
  • Capturaopcionalde beneficios en cuentas pequeñas(cierre parcial+ buffer BE)
  • Visuales limpios;"mantener sólo la última barra" para minimizar el desorden
  • Controltotalde entrada y preajustes para perfiles Conservador / Equilibrado/ Activo

MGNFY GOLD es un EA que trabaja con XAUUSD (ORO). Asesor totalmente automático.

- EA SETUP:

Símbolo XAUUSD
Marco de tiempo M15
Prueba Desde 2003
Ajustes Configuración por defecto
Corredores Cualquier
Depósito mínimo $100/0.01 lote
Depósito recomendado $500/0.01 lote(Para drawdown de aproximadamente 10%)
Característica

- No Martingale, No Grid

- La orden siempre está protegida por Stoploss

- Fácil de usar con la configuración por defecto


Advertencia:
  • Sólo vendo EA a través de MQL5.com. Si alguien se pone en contacto con usted diciendo que soy yo tratando de venderle algo, es un estafador. Bloquear y reportar como spam.
  • Si usted compra este EA en cualquier lugar que no sea MQL5 es una versión falsa que no funcionará como la versión real y nunca recibirá actualizaciones o soporte.


