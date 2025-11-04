MGNFY Gold

Hören Sie auf zu raten . Handeln Sie Gold mit einerregelbasierten Engine , die sich der Volatilität anpasst , den Trend filtert und Gewinne automatisch sichert .

  • Entwickelt für XAUUSD ( Gold). Entwickelt, um anpassungsfähig , diszipliniert und praktisch zusein.
  • ATR-basiertes Risiko (keine festen Pips ) + partielleTake-Profits und optionales ATR-Trailing .
  • Der EMA-Filter mit höheremZeitrahmensorgt dafür, dass der Einstieg am vorherrschenden Trend ausgerichtet ist.
  • New-Bar-Bestätigungen , umRauschen zu reduzieren ; Spread-, Session- und Margin-Schutz .
  • Clean Profit HUD mit laufender P/L , Total P/L und Kontostand .
  • Funktioniert von kleinen bis zu großen Konten (optionale Profiterfassung für kleine Konten inbegriffen ).
Der Unterschied
  • Adaptives Risiko : SL/TP und Trailing folgen der Volatilität(ATR), nicht willkürlichen Pip-Zahlen .
  • Kontext-Filterung:EMAs mit höherem TF(z. B. H4 EMA 200 ) verhindern dasAbreißen des Gegentrends .
  • Professionelle Ausstiege :Scale-out bei 1R/2R/3R, Bewegung zum Breakeven und optionaler ATR-Trail .
  • Intelligente Sitzungskontrolle : Überspringen vondünnen/flüssigen Stunden und Ausbreitung von Spikes.
  • Echtzeit-HUD: Sehen Sie den laufenden Gewinn ( konfigurierbarer Umfang ), den Gesamtgewinn und den Saldo auf einen Blick .
  • Modus für kleineKonten(optional): für kleine Guthaben , um frühe Gewinne sicher zu sichern(Teilschluss + BE).
Für wen ist es geeignet
  • Händler, dieeinen disziplinierten , regelbasiertenAnsatz für Gold wünschen , ohne auf den Chart aufzupassen .
  • Anwender, die adaptives Risiko, Trendausrichtung und professionelle Ausstiegslogik schätzen .
  • Sowohl Demo-Entdecker als auch Live-Händler - das Risiko beginnt klein , die Skalierung ist optional.
Wichtigste Merkmale
  • ATRRegimeBreakouts & EMA Midline Logik
  • EMA-Trendfilter für höhereZeitrahmen(+ optionale Steigung )
  • ATR-basierter SL/TP (1R/2R/3R) +Breakeven + ATR nachlaufend
  • Teilweise Ausstiege bei TP1/TP2, endgültig bei TP3
  • Spread-, Margin- und Session-Hour-Schutz
  • HUD: Laufender Gewinn (Heute / Von-Anfang an/ Rollendes Fenster), Gesamtgewinn (gesamte Historie), Kontostand
  • Optionale Gewinnermittlung für kleine Konten(Teilschluss+ BE-Puffer)
  • Saubere Optik;"nur letzter Balken" zur Minimierung der Unübersichtlichkeit
  • Vollständige Eingabesteuerung und Voreinstellungen für konservative/ausgewogene/aktive Profile

MGNFY GOLD ist ein EA, der mit XAUUSD (GOLD) arbeitet. Völlig automatischer Berater.

- EA SETUP:

Symbol XAUUSD
Zeitrahmen M15
Test von 2003
Einstellungen Standardeinstellung
Makler Beliebig
Mindest-Einzahlung $100/0,01 Lot
Empfohlene Einzahlung $500/0.01 lot(Für Drawdown ca. 10%)
Besonderheit

- Kein Martingale, kein Grid

- Der Auftrag ist immer durch Stoploss geschützt

- Einfach zu bedienen mit Standardeinstellung


Warnung:
  • Ich verkaufe EA's nur über MQL5.com. Wenn Sie jemand kontaktiert und behauptet, ich sei es, der Ihnen etwas verkaufen will, handelt es sich um einen Scammer. Blockieren und melden Sie sie als Spam.
  • Wenn Sie diesen EA irgendwo anders als bei MQL5 kaufen, handelt es sich um eine gefälschte Version, die nicht wie die echte Version funktionieren wird, und Sie werden niemals Updates oder Support erhalten.


