MGNFY Gold
- Experten
- Benjamin Jr Dimalanta
- Version: 1.11
- Aktualisiert: 4 November 2025
- Aktivierungen: 5
Hören Sie auf zu raten . Handeln Sie Gold mit einerregelbasierten Engine , die sich der Volatilität anpasst , den Trend filtert und Gewinne automatisch sichert .
- Entwickelt für XAUUSD ( Gold). Entwickelt, um anpassungsfähig , diszipliniert und praktisch zusein.
- ATR-basiertes Risiko (keine festen Pips ) + partielleTake-Profits und optionales ATR-Trailing .
- Der EMA-Filter mit höheremZeitrahmensorgt dafür, dass der Einstieg am vorherrschenden Trend ausgerichtet ist.
- New-Bar-Bestätigungen , umRauschen zu reduzieren ; Spread-, Session- und Margin-Schutz .
- Clean Profit HUD mit laufender P/L , Total P/L und Kontostand .
- Funktioniert von kleinen bis zu großen Konten (optionale Profiterfassung für kleine Konten inbegriffen ).
- Adaptives Risiko : SL/TP und Trailing folgen der Volatilität(ATR), nicht willkürlichen Pip-Zahlen .
- Kontext-Filterung:EMAs mit höherem TF(z. B. H4 EMA 200 ) verhindern dasAbreißen des Gegentrends .
- Professionelle Ausstiege :Scale-out bei 1R/2R/3R, Bewegung zum Breakeven und optionaler ATR-Trail .
- Intelligente Sitzungskontrolle : Überspringen vondünnen/flüssigen Stunden und Ausbreitung von Spikes.
- Echtzeit-HUD: Sehen Sie den laufenden Gewinn ( konfigurierbarer Umfang ), den Gesamtgewinn und den Saldo auf einen Blick .
- Modus für kleineKonten(optional): für kleine Guthaben , um frühe Gewinne sicher zu sichern(Teilschluss + BE).
- Händler, dieeinen disziplinierten , regelbasiertenAnsatz für Gold wünschen , ohne auf den Chart aufzupassen .
- Anwender, die adaptives Risiko, Trendausrichtung und professionelle Ausstiegslogik schätzen .
- Sowohl Demo-Entdecker als auch Live-Händler - das Risiko beginnt klein , die Skalierung ist optional.
- ATRRegimeBreakouts & EMA Midline Logik
- EMA-Trendfilter für höhereZeitrahmen(+ optionale Steigung )
- ATR-basierter SL/TP (1R/2R/3R) +Breakeven + ATR nachlaufend
- Teilweise Ausstiege bei TP1/TP2, endgültig bei TP3
- Spread-, Margin- und Session-Hour-Schutz
- HUD: Laufender Gewinn (Heute / Von-Anfang an/ Rollendes Fenster), Gesamtgewinn (gesamte Historie), Kontostand
- Optionale Gewinnermittlung für kleine Konten(Teilschluss+ BE-Puffer)
- Saubere Optik;"nur letzter Balken" zur Minimierung der Unübersichtlichkeit
- Vollständige Eingabesteuerung und Voreinstellungen für konservative/ausgewogene/aktive Profile
MGNFY GOLD ist ein EA, der mit XAUUSD (GOLD) arbeitet. Völlig automatischer Berater.
- EA SETUP:
|Symbol
|XAUUSD
|Zeitrahmen
|M15
|Test von
|2003
|Einstellungen
|Standardeinstellung
|Makler
|Beliebig
|Mindest-Einzahlung
|$100/0,01 Lot
|Empfohlene Einzahlung
|$500/0.01 lot(Für Drawdown ca. 10%)
|Besonderheit
|
- Kein Martingale, kein Grid
- Einfach zu bedienen mit Standardeinstellung
|