Pharaoh Gold V
- Asesores Expertos
- Dmitriq Evgenoeviz Ko
- Versión: 5.26
- Actualizado: 22 diciembre 2025
- Activaciones: 5
Pharaoh Gold ha sido cuidadosamente diseñado para una negociación eficaz del oro y de cualquier activo en divisas, centrándose en reducir los riesgos y aumentar los beneficios potenciales. La negociación se realiza mediante órdenes pendientes en la dirección de la tendencia.
La lista completa está disponible para su comodidad en https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller.
El asesor se adapta a la dinámica cambiante del mercado, identificando patrones de precios estadísticamente significativos con un alto grado de precisión de previsión. Esto le permite determinar las posiciones óptimas de apertura y cierre, maximizando los beneficios potenciales. Su éxito financiero a largo plazo es nuestra prioridad, por lo que el asesor está equipado con mecanismos avanzados de protección de depósitos. Mediante algoritmos avanzados de gestión de riesgos y parámetros de deslizamiento personalizables, se minimizan las pérdidas potenciales y se protege su capital.
Características principales de Pharaoh Gold:
Modelos de movimiento de precios probados: Identifican patrones de precios estadísticamente significativos para determinar los puntos óptimos de entrada y salida.
Adaptabilidad: Actualiza continuamente los algoritmos basándose en los datos actuales para adaptarse a los cambios del mercado y aprovechar las nuevas oportunidades.
Rentabilidad constante: Ofrece resultados consistentes y rentables a través de una variedad de condiciones de mercado.
Sólida protección de la cuenta: Minimiza las caídas y protege el capital con funciones avanzadas de gestión del riesgo.
Versatilidad: Adecuado tanto para operadores profesionales como para inversores particulares que buscan el éxito a largo plazo.
Ventajas de Pharaoh Gold:
Alta precisión en las operaciones: Ejecuta las operaciones con gran precisión, lo que aumenta la eficacia de las operaciones y el potencial de beneficios.
Ventaja competitiva: Proporciona a los traders las herramientas para navegar con confianza en el mercado y lograr resultados consistentes.
Mitigación del riesgo: minimiza el impacto de las caídas y protege el capital mediante una gestión eficaz del riesgo.
Confianza para operar: Permite a los operadores entrar en el mercado con una comprensión y una estrategia claras.
Independientemente de su experiencia comercial, Pharaoh Gold le permite operar con confianza, ejecutar con precisión y alcanzar sus objetivos financieros de forma consistente. Una combinación única de tecnología de inteligencia artificial, estrategias de negociación probadas y protección avanzada de la cuenta permite a los operadores lograr un éxito constante y navegar con confianza en el mercado.
Recomendaciones:
Plazo recomendado: Cualquiera.
Método de backtesting recomendado: M5 + cada tick
Pares de divisas soportados: XAUUSD + cualquiera
Configuración recomendada: configuración por defecto
Características principales de Pharaoh Gold:
Lógica de negociación eficaz.
Algoritmo de negociación avanzado basado en IA.
Alta frecuencia de negociación para obtener el máximo beneficio.
Totalmente automatizado: configúrelo y olvídese.
Sistema inteligente de gestión financiera.
Sistema de protección contra hundimientos.
Algoritmos precisos de entrada y salida.
Protección de diferenciales.
Sistema de protección de beneficios.
Algoritmos para reducir los drawdowns.
Nota importante:
Operar en mercados financieros implica riesgos. Recomendamos probar Pharaoh Gold en una cuenta demo antes de utilizarlo en una cuenta real. Los resultados anteriores no garantizan la rentabilidad futura, y las pérdidas son posibles.