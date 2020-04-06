Silver Wave

Silver Wave – Súbete a la ola alcista de la plata

Silver Wave es un Expert Advisor profesional diseñado para aprovechar los grandes movimientos del precio de la plata (XAGUSD). La plata es uno de los activos más explosivos del mercado, y Silver Wave está creado para capturar esas olas de impulso que pueden marcar la diferencia en una cuenta de trading.

Este robot no opera al azar. Analiza el mercado, detecta la fuerza del movimiento y entra cuando la probabilidad está a favor, buscando acompañar tendencias reales y evitar zonas de ruido.

 Ventajas clave

  •  Especializado exclusivamente en XAGUSD
  •  Diseñado para mercados con fuerte momentum
  •  Enfoque en movimientos amplios, no scalping agresivo
  •  Gestión de riesgo incorporada
  •  Trading automático 24/5, sin emociones
  •  Ideal para cuentas ECN y Standard

 ¿Qué hace diferente a Silver Wave?

La mayoría de los EAs son genéricos. Silver Wave es específico, directo y enfocado. Su estrategia está pensada para subirse al movimiento dominante de la plata, permitiendo que el precio haga su trabajo mientras el robot gestiona las entradas y salidas con disciplina.

Si crees que la plata aún tiene recorrido y buscas una herramienta que opere con lógica y consistencia, Silver Wave es el aliado perfecto.

 Pensado para traders que buscan

  • Exposición inteligente a la plata
  • Automatización profesional
  • Aprovechar tendencias potentes del mercado


QuantLot Expert MT5
Phinnustda Warrarungruengskul
Asesores Expertos
QuantLot Expert: El Sistema de Reversión Definitivo para EURUSD QuantLot Expert es un Asesor Experto (EA) profesional diseñado para el gráfico EURUSD M15 . Se trata de un sistema automatizado avanzado que utiliza una potente estrategia de Reversión para identificar los posibles puntos de inflexión de los precios y capitalizar los movimientos del mercado. Este EA está diseñado para los operadores que exigen consistencia y libertad del monitoreo continuo del mercado. Características principales
Gold SWmax EA
Sergei Linskii
Asesores Expertos
Gold SWmax EA es uno de los mejores asesores expertos para Meta Trader 5. El algoritmo único del asesor analiza el movimiento del precio del activo, teniendo en cuenta los factores del análisis técnico y matemático, determina los puntos de entrada y salida rentables y utiliza una gestión avanzada del dinero y un multiplicador de lotes.  Contact me immediately after purchase. After confirms the purchase of this EA via MQL5 you will receive Set file for real RoboForex/Weltrade accounts + Set file
Gold SDmax EA
Sergei Linskii
Asesores Expertos
Gold SDmax EA es uno de los mejores asesores expertos para Meta Trader 5. El algoritmo único del asesor analiza el movimiento del precio del activo, teniendo en cuenta los factores del análisis técnico y matemático, determina los puntos de entrada y salida rentables y utiliza una gestión avanzada del dinero y un multiplicador de lotes.  Contact me immediately after purchase. After confirms the purchase of this EA via MQL5, you will receive Set file for real RoboForex/Weltrade accounts + Set fil
Kintech Gold
Doan Van Hai
Asesores Expertos
Following our guide, you will gain more than you lose. EA para largo plazo. Beneficio estable - riesgo mínimo. Símbolo: XAUUSD Adjuntar a cualquier marco de tiempo Depósito mínimo: 3000$ - Calcular el beneficio por mes Señal en vivo: https: //www.mql5.com/en/signals/2080910?source=Site+Signals+My EA instrucción de entrada: 1. Con XAU 2 dígitos (por ejemplo: 1843.23) por favor, establezca - Entrada [3. Max spread]: 55 - Entrada [ 9. Punto de paso]: 100 2. Con XAU 3 dígitos (ej: 1843.235) por fav
Gold Throne
DRT Circle
4.36 (11)
Asesores Expertos
Gold Throne EA: Sistema de trading de cuadrícula sin Martingala para oro (XAUUSD) El Gold Throne EA es un Asesor Experto diseñado exclusivamente para operar con Oro (XAUUSD). Opera con una metodología de trading de cuadrícula estructurada, evitando el uso de la gestión de capital martingala. En lugar de aumentar exponencialmente el tamaño de los lotes tras pérdidas, el EA utiliza un enfoque de tamaño de lote fijo o ajustable de forma incremental, lo que ofrece a los operadores un mayor control
