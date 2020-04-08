Volume Color Bar

Este indicador personaliza las velas de volumen del mismo color que la vela del precio.



Si es una vela alcista, la vela del volumen será verde...

Y si es una vela bajista, la vela del volumen será rojo...



Muy util para ver de un vistazo la fuerza dominante...



Podrás personalizar el color de las velas de volumen, el grosor, el estilo, incluso en qué periodos quieres que se representen...



Es como el indicador por defecto de Volumen del MT5, pero éste tiene la opción de personalizar colores y estilos...