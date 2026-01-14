MA Crossover Trading System es un asesor experto automatizado que utiliza una estrategia de cruce de medias móviles. El experto abre operaciones cuando las medias móviles rápidas y lentas se cruzan, lo que le permite captar el inicio de los movimientos de tendencia.





CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

- Operaciones automatizadas basadas en el cruce de medias móviles

- Configuración flexible de los periodos de las MA rápidas y lentas (por defecto 7 y 14)

- Elección del método de cálculo de la MA (EMA, SMA, LWMA, SMMA)

- Gestión del riesgo con cálculo del tamaño del lote en función del porcentaje de riesgo

- Protección contra saldo insuficiente y exceso de margen

- Stop loss y take profit configurables

- Trailing stop opcional para proteger los beneficios

- Cierre automático de posiciones opuestas

- Panel informativo que muestra la tendencia actual y las estadísticas

- Registro detallado de todas las operaciones





PARÁMETROS DE CONFIGURACIÓN:

- Periodos de media móvil (MA rápida, MA lenta)

- Método de cálculo de la media móvil (EMA, SMA, LWMA, SMMA)

- Porcentaje de riesgo por operación o tamaño de lote fijo

- Tamaño máximo del lote

- Saldo mínimo para operar

- Número máximo de posiciones simultáneas

- Stop loss y take profit en puntos

- Parámetros de trailing stop

- Parámetros de deslizamiento y número mágico





SEGURIDAD Y FIABILIDAD:

- Comprobación de la suficiencia del margen antes de abrir una posición

- Validación de todos los parámetros de entrada

- Protección contra la apertura de posiciones con saldo insuficiente

- Gestión de errores con registro detallado

- Comprobación de las distancias mínimas para stop loss y take profit





RECOMENDACIONES:

- Recomendado para su uso en plazos M15, M30, H1 y superiores

- Pruébelo en una cuenta de demostración antes de utilizarlo en una cuenta real

- Configure los parámetros de riesgo de acuerdo con su estrategia de negociación

- Utilice el stop loss para limitar las pérdidas





El experto es adecuado para el comercio en cualquier par de divisas y otros instrumentos disponibles en MetaTrader 5.