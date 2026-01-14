Ma Crossover Trading System

MA Crossover Trading System es un asesor experto automatizado que utiliza una estrategia de cruce de medias móviles. El experto abre operaciones cuando las medias móviles rápidas y lentas se cruzan, lo que le permite captar el inicio de los movimientos de tendencia.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
- Operaciones automatizadas basadas en el cruce de medias móviles
- Configuración flexible de los periodos de las MA rápidas y lentas (por defecto 7 y 14)
- Elección del método de cálculo de la MA (EMA, SMA, LWMA, SMMA)
- Gestión del riesgo con cálculo del tamaño del lote en función del porcentaje de riesgo
- Protección contra saldo insuficiente y exceso de margen
- Stop loss y take profit configurables
- Trailing stop opcional para proteger los beneficios
- Cierre automático de posiciones opuestas
- Panel informativo que muestra la tendencia actual y las estadísticas
- Registro detallado de todas las operaciones

PARÁMETROS DE CONFIGURACIÓN:
- Periodos de media móvil (MA rápida, MA lenta)
- Método de cálculo de la media móvil (EMA, SMA, LWMA, SMMA)
- Porcentaje de riesgo por operación o tamaño de lote fijo
- Tamaño máximo del lote
- Saldo mínimo para operar
- Número máximo de posiciones simultáneas
- Stop loss y take profit en puntos
- Parámetros de trailing stop
- Parámetros de deslizamiento y número mágico

SEGURIDAD Y FIABILIDAD:
- Comprobación de la suficiencia del margen antes de abrir una posición
- Validación de todos los parámetros de entrada
- Protección contra la apertura de posiciones con saldo insuficiente
- Gestión de errores con registro detallado
- Comprobación de las distancias mínimas para stop loss y take profit

RECOMENDACIONES:
- Recomendado para su uso en plazos M15, M30, H1 y superiores
- Pruébelo en una cuenta de demostración antes de utilizarlo en una cuenta real
- Configure los parámetros de riesgo de acuerdo con su estrategia de negociación
- Utilice el stop loss para limitar las pérdidas

El experto es adecuado para el comercio en cualquier par de divisas y otros instrumentos disponibles en MetaTrader 5.
