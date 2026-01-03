Visión general

Golden Hen Basic es un Asesor Experto diseñado específicamente para XAUUSD. Funciona mediante la combinación de cinco estrategias de negociación independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y plazos (M5, M30, H2, H4, H6).

El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en la identificación de señales específicas. Golden Hen Basic no utiliza técnicas de rejilla, martingala o promediación.

Todas las operaciones abiertas por el EA utilizan un Stop Loss y Take Profit predefinidos.





Visión general de las cinco estrategias

El EA analiza el gráfico XAUUSD a través de múltiples marcos temporales simultáneamente:

Estrategia 1 (M30): Esta estrategia analiza una secuencia específica de barras recientes para identificar posibles señales de reversión alcista tras un patrón bajista definido. Estrategia 2 (H4): Esta estrategia identifica un fuerte impulso alcista tras una tendencia bajista sostenida. Utiliza el mínimo de la barra H4 anterior como punto de referencia para su análisis. Estrategia 3 (M30): Se trata de una estrategia basada en la sesión. Supervisa la acción del precio en relación con el mínimo de una sesión anterior para identificar posibles puntos de entrada. Estrategia 4 (H2/H6): Es una estrategia de seguimiento de tendencias. Utiliza un indicador de tendencia en un marco temporal superior como filtro principal y busca señales de entrada en un marco temporal inferior. Estrategia 5 (M5): Se trata de una estrategia de ruptura de sesión. Identifica el rango máximo y mínimo de la sesión de Tokio y busca rupturas de precios en relación con estos niveles durante la sesión de Londres.

Las cinco estrategias están incluidas en el EA y operan juntas. Puede activar o desactivar cada estrategia individualmente a través de los parámetros de entrada.



Preciocon descuento: El precio se incrementará en 100 $ cada 10 compras.

Configuración recomendada: Símbolo: XAUUSD Marco de tiempo: Cualquiera Apalancamiento: Mínimo 1:30 Depósito: Mínimo $200 Brokers Recomendados: IC Markets, Puprime, Eightcap, Pepperstone, FP Markets, FXOpen, Tickmill, Fxpro

VPS y Operación Continua (Importante) Para un rendimiento óptimo, el EA requiere un funcionamiento ininterrumpido 24/7. Algunas estrategias (como la Estrategia 4) siguen las condiciones del mercado paso a paso. Reiniciar MT5 o el EA reinicia esta memoria interna, lo que puede hacer que el EA omita señales válidas. Por lo tanto, se recomienda ejecutar el EA en un VPS fiable.

Configuración: Haga clic aquí para descargar el archivo .set. Simplemente cárguelo y ¡ya está! No se requieren configuraciones complejas. $201 - $500 Saldo : 0 .01 lotes

$501 - $1,000 Saldo: 0 .01 - 0.02 lotes

$1,000+ Balance: 0 .01 - 0.02 lotes por cada $1,000 en su cuenta

Para empresas de puntales, utilice 0,01 lotes por cada 5.000 $ de saldo.



Características principales



5 Estrategias en un solo EA - Señales de inversión a corto y medio plazo, todas trabajando independientemente.

Sistema inteligente de lotes automáticos - Gestión del dinero integrada con 3 niveles de riesgo seleccionables (Bajo, Medio, Alto) para calcular automáticamente el tamaño de los lotes en función de su saldo.

Protección Diaria Prop Firm - Mecanismo de seguridad incorporado que cierra instantáneamente todas las operaciones abiertas y bloquea las nuevas entradas hasta el día siguiente si se alcanza el límite de "Pérdida Máxima Diaria", evitando violaciones de drawdown.

Filtros avanzados de acción del precio - Identifica fuertes retrocesos del mercado con un mínimo de señales falsas.

Funciona con niveles fijos de Stop Loss y Take Profit para un mejor control del riesgo.

Totalmente automatizado - No requiere intervención manual.

XAUUSD Optimizado - Desarrollado y optimizado específicamente para el Oro.

Broker Friendly - Funciona con brokers de 4 o 5 dígitos, cuentas ECN, y soporta el cumplimiento FIFO.



Gestión del riesgo





Validación integrada de márgenes, tamaños de lote y niveles de stop. Filtro de protección de saldo: Desactiva automáticamente todas las nuevas operaciones si el saldo de la cuenta cae por debajo de un valor monetario mínimo definido por el usuario, protegiendo su capital.

Gestión automática de errores y comprobación de órdenes para garantizar una ejecución segura.





Take Profit ajustable, tamaño de lote y buffer SL opcional para un mayor control. Filtro dinámico de volatilidad para pausar automáticamente la negociación durante periodos de alto riesgo, proporcionando una capa esencial de seguridad. Filtro dinámico de volatilidad para pausar automáticamente la negociación durante periodos de alto riesgo, proporcionando una capa esencial de seguridad.





¿Por qué elegir este EA?

En lugar de basarse en una única configuración de negociación, este AE utiliza cinco perspectivas diferentes de la estructura del mercado. Esta diversificación es parte de su diseño, con el objetivo de proporcionar un enfoque de trading estable, basado en reglas y sin toma de decisiones emocionales.