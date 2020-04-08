Visión general:

Happy Lion escanea los datos históricos para identificar patrones específicos de velas, estas son las zonas donde las grandes instituciones (bancos/fondos de cobertura) dejan "huellas" significativas en forma de órdenes no cumplidas.

Zonas de demanda (alcistas): Destaca la última vela bajista antes de una fuerte e impulsiva ruptura al alza.

Zonas de oferta (bajistas): Destaca la última vela alcista antes de una ruptura fuerte e impulsiva a la baja.

Dibujo automático: Una vez que se encuentra una zona válida, el indicador dibuja un rectángulo que se extiende hacia el futuro, proporcionando un objetivo visual claro para las repeticiones del precio.





Funciones clave:

1. Configuración de los parámetros de entrada

Número de barras a analizar: Establezca cuántas velas históricas debe analizar el indicador para encontrar zonas (Predeterminado: 300).

Impluse Check: Ajuste la "fuerza" requerida para una zona. Un número mayor (por ejemplo, 3 ó 4) significa que sólo las rupturas muy fuertes crearán una zona.

Zona de borrado de datos: Verdadero: Las zonas desaparecen en cuanto el precio las toca; Falso: Todas las zonas históricas permanecen en el gráfico.

Configuración de colores: Personalice BullColor (Demanda) y BearColor (Oferta) para que coincidan con el tema de su gráfico.





2. Estrategia de negociación e interpretación

Identifique la Oferta (Granate): Estas representan áreas donde ocurrieron ventas institucionales. Busque configuraciones de "Venta" cuando el precio vuelva a estas casillas.

Identifique la Demanda (Azul Marino): Estas representan áreas donde ocurrieron compras institucionales. Busque configuraciones de "Compra" cuando el precio vuelva a probar estas casillas.

Múltiples marcos temporales: Para una mayor precisión, busque "Zonas Anidadas"-donde un Bloque de Orden de 15 minutos se encuentra dentro de un Bloque de Orden de 4 horas.





3. Mantenimiento y resolución de problemas

Actualizar gráfico: Si las zonas aparecen atascadas, haga clic con el botón derecho del ratón en el gráfico y seleccione Actualizar.

Prioridad Visual: Si los cuadros cubren las velas, pulse F8, vaya a la pestaña Común y desmarque Gráfico en primer plano.

Eliminar indicador: Haga clic con el botón derecho del ratón en el gráfico, vaya a la Lista de indicadores y haga clic en Eliminar. Esto limpiará automáticamente todos los rectángulos de su gráfico.