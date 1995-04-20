FisherYur4ik by Yuri

El indicador Fisher Yur4ik es un indicador de momentum originado por Yuri Prokiev (Ruso). Combiné el indicador Fisher Test con otros indicadores para tamizar/filtrar señales. No se utiliza como un indicador independiente, sino en combinación para filtrar las señales de acción del precio.

He subido este indicador (prueba de Fisher) para su descarga junto con el indicador de señal 3Bar_Play para que aparezcan las señales.

Es gratuito.


Otros productos de este autor
Th3 BarPlay Signals Mt4
Nnamdi Kennedy Ifeorah
Indicadores
Esta es una estrategia basada en Price Action conocida como 3Bar_Play y se basa en la formación del patrón de velas 3Bar. Se agregan indicadores adicionales para el filtro y las confirmaciones antes de que aparezcan las flechas de señal de compra/venta. Se puede negociar en un mercado de tendencia alcista, bajista o lateral. Los indicadores agregados incluyen: Estocástico - Momentum Pescador - Tendencia ATR - Volatilidad que también define claramente la colocación de Stop-Loss en la base de la
GT SqueezeBreakOut Signal Indicator
Nnamdi Kennedy Ifeorah
Indicadores
El indicador de señal GT_SqueezeBreakOut es una estrategia basada en el impulso que utiliza las bandas de bollinger y los indicadores de desviación estándar (que indican períodos de baja volatilidad y eventual ruptura), así como el indicador de impulso/tendencia de Fisher para filtrar las señales comerciales de calidad. Muestra los períodos de compresión (consolidación de precios) en el gráfico y también las señales de ruptura de compresión/consolidación de precios. Obtendrá una alerta instantán
