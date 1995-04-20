FisherYur4ik by Yuri

El indicador Fisher Yur4ik es un indicador de momentum originado por Yuri Prokiev (Ruso). Combiné el indicador Fisher Test con otros indicadores para tamizar/filtrar señales. No se utiliza como un indicador independiente, sino en combinación para filtrar las señales de acción del precio.

He subido este indicador (prueba de Fisher) para su descarga junto con el indicador de señal 3Bar_Play para que aparezcan las señales.

Es gratuito.



