Gold Relic EA es un robot de trading automatizado que utiliza un algoritmo complejo basado principalmente en MACD, Momentum, Envelopes, Bulls Power, Bears Power, Standard Deviation, ADX, RSI, Support Resistance, Candlestick Formations y otros indicadores predeterminados de MetaTrader.

Este asesor experto funciona en todos los marcos de tiempo y todos los pares, pero se recomienda su uso en el marco de tiempo GOLD H1.





Parámetros de configuración:

Expert Name - Nombre del Asesor Experto y comentario de operaciones.

Nombre del Asesor Experto y comentario de operaciones. Número Mágico - Número de identificación del EA.

Número de identificación del EA. Dirección de la operación - Compra, venta o ambas.

- Compra, venta o ambas. Modo Agresivo - Si es verdadero, el EA opera más a menudo.

- Si es verdadero, el EA opera más a menudo. Entradas Múltiples - Si es verdadero, envía múltiples compras y ventas.

- Si es verdadero, envía múltiples compras y ventas. Lotes fijos - Tamaño de lote fijo.

Tamaño de lote fijo. Lotes Autom áticos - Calcula automáticamente el tamaño de lote dinámico.

áticos - Calcula automáticamente el tamaño de lote dinámico. Riesgo de lotes automáticos - Riesgo de tamaño de lote dinámico.

de lotes automáticos - Riesgo de tamaño de lote dinámico. Stop Loss - Stop Loss.

Stop Loss. Take Profit - Toma de ganancias.

Toma de ganancias. Trailing Mode - All Orders significa seguir todas las órdenes, First Only significa seguir sólo la primera orden antes de aplicar el promedio.

- All Orders significa seguir todas las órdenes, First Only significa seguir sólo la primera orden antes de aplicar el promedio. Ajustes de promediación.

Configuración del Indicador .

Filtros de Tiempo .

EA Unload Date Time - Si es True , el EA comienza a descargarse en la fecha dada y sólo se ejecuta si no hay operaciones activas después de la fecha dada. Y para recargar el EA, hay que hacerlo manualmente .





Recomendaciones:

XAUUSD (Oro vs Dólar USA) H1.

Cuenta con spread cero ECN o raw spread.

Cuenta que soporte cobertura.

Otros productos se pueden encontrar aquí.



