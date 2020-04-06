Gold Surfer

Gold Surfer MT5 EA es un asesor experto totalmente automatizado que utiliza un complejo algoritmo basado principalmente en varios indicadores meta trader por defecto. Este robot de trading no utiliza martingala, y sí utiliza stop loss y take profit. Este EA Forex funciona en todos los marcos de tiempo y todos los pares, pero está especialmente diseñado para XAUUSD (Oro) H1 marco de tiempo.

¡¡¡Promoción de lanzamiento !!! Sólo $ 50

Características principales:

  • No Grid.
  • No Promedio.
  • No Martingala.

Parámetros de configuración:

  • Expert Name - Nombre del EA y comentario de las operaciones.
  • Número Mágico - Número de identificación del EA para identificar las operaciones, y debe ser diferente a otros EA.
  • Dirección de la operación - Dirección de la operación, compra, venta o ambas.
  • Entradas Múltiples - Si está activado, envía entradas múltiples para ambos lados.
  • Lotes Fijos - Tamaño de lote fijo base.
  • StopLoss - Stop loss fijo para cada posición.
  • Take Profit - Toma de ganancias fija para cada posición.
  • Cesta TP - Cesta TP promediada para todas las posiciones en la divisa de la cuenta.
  • Trailing Start - Punto de partida para activar el trailing y establecer el SL en el punto de equilibrio.
  • Filtros de Tiempo - Horas de entrada del EA y días para abrir posiciones.


Recomendaciones:

  • XAUUSD (Oro vs Dólar USA) H1.
  • Zero spread ECN o cuenta raw spread.
  • Cuenta de cobertura.


Otros productos se pueden encontrar aquí.


Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (380)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: MT4 por defecto (Más de 7 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Más de 5 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de trading con EA de Forex en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14.000 miembros en MQL5 . ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades li
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.68 (40)
Asesores Expertos
AOT MT5 - Sistema Multi-Divisa de IA de Nueva Generación Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  | AOT Official Channel   ¡IMPORTANTE! Después de la compra, envíeme un mensaje privado para recibir el manual de instalación y las instrucciones de configuración: Recurso Descripción Comprensión de la Frecuencia de Trading de AOT Por qué el bot no opera todos los días Cómo Configurar el Bot AOT Guía de instalación paso a paso Set files AOT MT5 es un Expert Advisor av
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Asesores Expertos
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (89)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (5)
Asesores Expertos
Nota importante: Para garantizar total transparencia, estoy proporcionando acceso a la cuenta de inversor real vinculada a este EA, lo que le permite monitorear su rendimiento en vivo sin manipulación alguna. En solo 5 días, todo el capital inicial fue retirado por completo, y desde entonces, el EA ha estado operando exclusivamente con fondos de ganancias, sin ninguna exposición al saldo original. El precio actual de $199 es una oferta de lanzamiento limitada, y se incrementará después de vende
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Asesores Expertos
Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (11)
Asesores Expertos
X Fusion AI — Sistema de Trading Híbrido con Adaptación Neural Descuento por tiempo limitado. Solo quedan 7 de 20 — casi agotado. El precio promocional actual es de 149 USD y pronto volverá a 999 USD. Demostración de funcionamiento Rendimiento en cuenta real   Después de la compra, no olvides enviarnos un mensaje privado para recibir los parámetros recomendados, instrucciones, precauciones, consejos de uso y otra información. Muchas gracias por tu apoyo. 1. Descripción General X Fusion AI es u
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Asesores Expertos
Crecimiento a Largo Plazo. Consistencia. Resiliencia. Pivot Killer EA no es un sistema de ganancias rápidas, sino un algoritmo de trading profesional diseñado para hacer crecer tu cuenta de manera sostenible a largo plazo . Desarrollado exclusivamente para XAUUSD (ORO) , Pivot Killer es el resultado de años de investigación, pruebas y desarrollo disciplinado. Su filosofía es simple: la consistencia vence a la suerte . Este sistema ha sido puesto a prueba en distintos ciclos de mercado, cambios d
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (5)
Asesores Expertos
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autónomo con Núcleo Analítico Cuántico SEÑAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoy en día, muchos traders manipulan los resultados ejecutando sus Expert Advisors en cuentas cent o con saldos muy pequeños , lo cual demuestra en realidad que no confían en sus propios sistemas . Este señal, en cambio, opera en una cuenta real de 20.000 USD . Refleja una inversión de capital auténtica y ofrece un rendimiento transparente , sin amplificaciones artificia
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Asesores Expertos
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (8)
Asesores Expertos
Resumen Golden Hen EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para XAUUSD . Opera combinando ocho estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza grid, martingala ni técnicas de promedios . Todas las operaciones abiertas por e
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.42 (26)
Asesores Expertos
Un nuevo paso adelante | Precisión impulsada por IA encuentra la lógica del mercado Con Argos Rage , se introduce un nuevo nivel de automatización en el trading, impulsado por un sistema DeepSeek AI integrado que analiza el comportamiento del mercado en tiempo real. Si bien se basa en las fortalezas de Argos Fury, este EA sigue un camino estratégico diferente: más flexibilidad, una interpretación más amplia y una mayor interacción con el mercado. Live Signal Marco temporal: M30 Apalancamiento
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Asesores Expertos
señal en directo https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Señales+Mi Canal público https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp; Ultimate Pulse ***El precio de lanzamiento finaliza el 6 de enero**** Visión general Ultimate Pulse es un Asesor Experto diseñado para extraer beneficios del movimiento natural del mercado. Obtiene beneficios de cada posición individualmente o en cuadrículas dependiendo de las condiciones. Simple, metódico, eficaz. Optimizado para XAUUSD (Oro) en
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
Remstone
Remstone
5 (8)
Asesores Expertos
Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en vivo
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.64 (11)
Asesores Expertos
Autorithm AI Descripción Técnica AUTORITHM es un sistema de trading avanzado impulsado por inteligencia artificial, diseñado para MetaTrader 5, que implementa 10 capas especializadas de IA para un análisis integral del mercado. El Asesor Experto utiliza algoritmos sofisticados de IA que trabajan en armonía para procesar datos de mercado, identificar oportunidades de negociación y ejecutar operaciones con protocolos inteligentes de gestión de riesgos. [guide line]     Características Principales
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Asesores Expertos
IMPORTANTE   : Este paquete solo se venderá al precio actual para un número muy limitado de copias.    El precio subirá a 1499$ muy rápido.    ¡+100 estrategias incluidas   y más por venir! BONIFICACIÓN   : Por un precio de $999 o superior -> ¡elige  5     de mis otros EA gratis!  TODOS LOS ARCHIVOS CONFIGURADOS GUÍA COMPLETA DE CONFIGURACIÓN Y OPTIMIZACIÓN GUÍA DE VIDEO SEÑALES EN VIVO REVISIÓN (de terceros) ¡Bienvenido al SISTEMA DE BREAKOUT DEFINITIVO! Me complace presentar el Ultimate Bre
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Asesores Expertos
PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Asesores Expertos
Hola a todos, déjenme presentarme: Soy   Quantum StarMan,   el miembro más electrizante y fresco de la familia   Quantum EAs   . Soy un asesor experto (EA) multidivisa totalmente automatizado con la capacidad de gestionar hasta 5 pares dinámicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD y USDCAD   . Con la máxima precisión y una responsabilidad inquebrantable, llevaré tu trading al siguiente nivel. Y lo mejor de todo: no utilizo estrategias Martingala. En su lugar, utilizo un sofisticado sistema de cu
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Asesores Expertos
Golden Synapse EA es un sistema de trading diseñado con precisión que combina una estrategia avanzada con un estricto análisis técnico para ofrecer un rendimiento constante y de bajo riesgo. Diseñado para operar con disciplina, evita los enfoques arriesgados y se centra totalmente en la calidad sobre la cantidad. Cada operación se selecciona cuidadosamente y siempre está protegida por un stop loss. Golden Synapse nunca utiliza sistemas de cuadrícula o martingala. Sólo abre una posición cada vez,
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Asesores Expertos
¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
The Techno Deity EA MT5
Solomon Din
Asesores Expertos
The Techno Deity — Dominio Digital en XAUUSD Señal en vivo y monitoreo: Siga el rendimiento del sistema en tiempo real en la cuenta oficial: https://www.mql5.com/en/signals/2349716 Promoción: Puede recibir el asesor Cryon X-9000 como regalo. Para aclarar las condiciones y obtener acceso, contácteme directamente. The Techno Deity es un ecosistema de trading de alta tecnología creado para quienes valoran el orden estructural en el caos del mercado del oro. El sistema se basa en un algoritmo de int
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Asesores Expertos
AxonShift — Sistema Algorítmico con Lógica de Ejecución Adaptativa AxonShift es un algoritmo de trading autónomo diseñado y optimizado específicamente para operar en XAUUSD dentro del marco temporal H1. Su arquitectura se basa en una lógica modular que interpreta el comportamiento del mercado a través de la combinación de dinámicas de corto plazo e impulsos de tendencia intermedia. El sistema evita la sobreexposición reactiva o enfoques de alta frecuencia, centrándose en ciclos de operaciones co
Gold Gambit
Sigit Hariyono
5 (1)
Asesores Expertos
Gold Gambit es un asesor experto totalmente automatizado que utiliza varios indicadores predeterminados de Metatrader. Este robot forex utiliza take profit y stop loss fijos, y cada posición de entrada tiene su propio algoritmo. Este EA funciona en todos los marcos de tiempo y todos los pares, pero está diseñado específicamente para el Oro H1 marco de tiempo. Características principales: No Grid. No Martingala. No Promedio. Parámetros de configuración: Expert Name - Nombre del EA y comentario d
Rover Pro EA MT5
Sigit Hariyono
5 (1)
Asesores Expertos
Rover Pro EA es un asesor de trading totalmente automático que contiene varios sistemas de trading basados principalmente en Medias Móviles, Alligator, CCI, MACD, ADX, Oscilador Estocástico, Envolventes, Momentum, Desviación Estándar, Bandas de Bollinger, Bull Power, WPR, DeMarker, Awesome Oscillator y ATR. Cada sistema de comercio tiene su propia entrada con la pérdida de parada fija y tomar ganancias. Este robot se puede utilizar para todos los pares y todos los marcos de tiempo, pero está es
SH TrendFlow
Sigit Hariyono
Indicadores
El indicador SH Trend Flow se calcula en base a un algoritmo avanzado de varios indicadores. El algoritmo proporciona puntos de entrada altamente fiables, y sus sencillos ajustes permiten utilizarlo para cualquier símbolo y estilo de negociación. Las señales se generan al cierre de una barra y no se repintan. Parámetros iPeriod - Periodo del indicador xSmooth - Bajar este valor suavizará el indicador PopUpAlert - true/false para mostrar una alerta emergente EmailAlert - true/false para enviar u
Robin Scalper Indicator
Sigit Hariyono
Indicadores
El indicador Robin Scalper se calcula en base a un algoritmo avanzado de varios indicadores. El algoritmo proporciona puntos de entrada altamente fiables, y sus sencillos ajustes permiten utilizarlo para todos los símbolos, marcos de tiempo y estilos de negociación. Las señales se generan al cierre de una barra y no se repintan . Parámetros de configuración : Nombre del Indicador - Nombre del indicador. Período de Tendencia - Período de tendencia del indicador. Filtro - Suavidad de la señal
Endless Grid
Sigit Hariyono
Asesores Expertos
Endless Grid es un robot de trading de tipo grid. Utiliza la cuadrícula y el promedio para enviar órdenes y no utiliza martingala. Este robot funciona enviando continuamente órdenes sin indicador de acuerdo a la distancia de la cuadrícula. Puede ser una herramienta útil como cazador de reembolsos. Este EA se puede utilizar en todos los marcos de tiempo y todos los pares de comercio. Parámetros de configuración: Expert Name - Nombre del EA y comentario de las operaciones. Magic Number - Número d
Gold Ranger
Sigit Hariyono
Asesores Expertos
Gold Ranger es un robot de trading totalmente automático. Utiliza la tendencia del mercado para enviar órdenes y utiliza el promedio sólo con fines de recuperación. Este robot está diseñado específicamente para el Oro o XAUUSD con marco de tiempo H1, pero también se puede utilizar en todos los marcos de tiempo y todos los pares de negociación. Parámetros de configuración: Expert Name - Nombre del EA y comentario de las operaciones. Magic Number - Número de identificación del EA para identifica
Rover Pro EA MT4
Sigit Hariyono
Asesores Expertos
Rover Pro EA es un asesor de trading totalmente automático que contiene varios sistemas de trading basados principalmente en Medias Móviles, Alligator, CCI, MACD, ADX, Oscilador Estocástico, Envolventes, Momentum, Desviación Estándar, Bandas de Bollinger, Bull Power, WPR, DeMarker, Awesome Oscillator y ATR. Cada sistema de comercio tiene su propia entrada con la pérdida de parada fija y tomar ganancias. Este robot se puede utilizar para todos los pares y todos los marcos de tiempo, pero está es
Goldenclaw
Sigit Hariyono
Asesores Expertos
Goldenclaw EA es un único scalping Trading Robot basado en múltiples capas de red neuronal y varios indicadores predeterminados. El algoritmo funciona mediante el cálculo de los valores de diferentes marcos de tiempo para proporcionar la señal de salida para el marco de tiempo actual. Este EA no utiliza técnicas peligrosas como martingala, promediación, rejilla o cobertura. Todas las órdenes están protegidas por stop loss y sólo una dirección comercial de compra o venta depende del algoritmo d
Gold Slinger
Sigit Hariyono
5 (1)
Asesores Expertos
Gold Slinger es un asesor experto totalmente automático que contiene varios sistemas de trading basados principalmente en indicadores meta trader por defecto, soporte resistencia, redes neuronales simples y formaciones de velas. Cada sistema de negociación tiene su propio algoritmo de entrada y salida, y a veces se cubren entre sí para reducir la reducción de capital. Este asesor de operaciones puede utilizarse para todos los pares y todos los marcos temporales, pero está diseñado específicamen
Gold Relic
Sigit Hariyono
5 (1)
Asesores Expertos
Gold Relic EA es un robot de trading automatizado que utiliza un algoritmo complejo basado principalmente en MACD, Momentum, Envelopes, Bulls Power, Bears Power, Standard Deviation, ADX, RSI, Support Resistance, Candlestick Formations y otros indicadores predeterminados de MetaTrader. Este asesor experto funciona en todos los marcos de tiempo y todos los pares, pero se recomienda su uso en el marco de tiempo GOLD H1 . Parámetros de configuración: Expert Name - Nombre del Asesor Experto y coment
EURO Binder
Sigit Hariyono
Asesores Expertos
EURO Binder EA es un asesor de trading totalmente automático que contiene varios sistemas de trading basados principalmente en Estocástico, Medias Móviles, Desviación Estándar, Momentum, Envolventes, Bandas de Bollinger, Oscilador Impresionante, Oscilador Acelerador, CCI, ATR, ADX, OSMA, MACD, RSI, WPR, Bulls Power, Bears Power, Soporte Resistencia y Formaciones de Velas. Cada sistema de comercio tiene su propia entrada con la pérdida de parada fija y tomar ganancias. Este robot forex se puede
