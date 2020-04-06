Gold Surfer
- Asesores Expertos
- Sigit Hariyono
- Versión: 1.4
- Activaciones: 15
Gold Surfer MT5 EA es un asesor experto totalmente automatizado que utiliza un complejo algoritmo basado principalmente en varios indicadores meta trader por defecto. Este robot de trading no utiliza martingala, y sí utiliza stop loss y take profit. Este EA Forex funciona en todos los marcos de tiempo y todos los pares, pero está especialmente diseñado para XAUUSD (Oro) H1 marco de tiempo.
|¡¡¡Promoción de lanzamiento !!! Sólo $ 50
Características principales:
- No Grid.
- No Promedio.
- No Martingala.
Parámetros de configuración:
- Expert Name - Nombre del EA y comentario de las operaciones.
- Número Mágico - Número de identificación del EA para identificar las operaciones, y debe ser diferente a otros EA.
- Dirección de la operación - Dirección de la operación, compra, venta o ambas.
- Entradas Múltiples - Si está activado, envía entradas múltiples para ambos lados.
- Lotes Fijos - Tamaño de lote fijo base.
- StopLoss - Stop loss fijo para cada posición.
- Take Profit - Toma de ganancias fija para cada posición.
- Cesta TP - Cesta TP promediada para todas las posiciones en la divisa de la cuenta.
- Trailing Start - Punto de partida para activar el trailing y establecer el SL en el punto de equilibrio.
- Filtros de Tiempo - Horas de entrada del EA y días para abrir posiciones.
Recomendaciones:
- XAUUSD (Oro vs Dólar USA) H1.
- Zero spread ECN o cuenta raw spread.
- Cuenta de cobertura.
Otros productos se pueden encontrar aquí.