Gold Gambit

5

Gold Gambit es un asesor experto totalmente automatizado que utiliza varios indicadores predeterminados de Metatrader. Este robot forex utiliza take profit y stop loss fijos, y cada posición de entrada tiene su propio algoritmo. Este EA funciona en todos los marcos de tiempo y todos los pares, pero está diseñado específicamente para el Oro H1 marco de tiempo.


Características principales:

  • No Grid.
  • No Martingala.
  • No Promedio.

Parámetros de configuración:

  • Expert Name - Nombre del EA y comentario de las operaciones.
  • Número Mágico - Número de identificación del EA para identificar las operaciones, y debe ser diferente a otros EA.
  • Dirección de la operación - Dirección de la operación, compra, venta o ambas.
  • Entradas Múltiples - Si está activado, envía entradas múltiples para ambos lados.
  • LotesFijos - Tamaño de lote fijo base.
  • LotesAutomáticos - Calcula automáticamente el tamaño de lote dinámico.
  • StopLoss - Stop loss fijo para cada posición.
  • Take Profit - Take profit fijo para cada posición.
  • Cesta TP - Cesta TP promediada para todas las posiciones en la divisa de la cuenta.
  • Trailing Start - Punto de inicio para activar el trailing y establecer el SL en el punto de equilibrio.
  • Filtros de Tiempo - Horas de entrada del EA y días para abrir posiciones.


Recomendaciones:

  • XAUUSD (Oro vs Dólar USA) H1.
  • Zero spread ECN o cuenta raw spread.
  • Cuenta de cobertura.


Otros productos se pueden encontrar aquí.


Comentarios 1
Alexandre Bellini
614
Alexandre Bellini 2025.09.17 00:01 
 

muito bom

Productos recomendados
SmartScalp Pro MT5
Serhii Shtepa
Asesores Expertos
Bot de scalping para el par oro/dólar (XAU/USD) : una solución potente y versátil para operadores, diseñada para ofrecer la máxima eficiencia en un mercado dinámico. Este bot está diseñado específicamente para el scalping: analiza los cambios de precios y coloca operaciones incluso antes de que comiencen los movimientos significativos del mercado. Esto le permite asegurar posiciones ventajosas con antelación y capitalizar incluso las fluctuaciones más pequeñas del mercado. Características princi
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (235)
Asesores Expertos
Hamster Scalping es un asesor comercial totalmente automatizado que no utiliza martingala. Estrategia de scalping nocturno. El indicador RSI y el filtro ATR se utilizan como entradas. El asesor requiere un tipo de cuenta de cobertura. El seguimiento del trabajo real, así como mis otros desarrollos, se puede encontrar aquí: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Recomendaciones generales Depósito mínimo de $ 100, use cuentas ECN con margen mínimo, configuración predeterminada para euru
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Asesores Expertos
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Asesores Expertos
| Solución de negociación totalmente automatizada inspirada en el Concepto de Dinero Inteligente (TIC) y con capacidad multiestrategia | Construido por un operador de la red >> para operadores de la red. This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions) Señal de seguimiento real --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - abreviatura de Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor es un multi-moneda de próxima generación multi-timeframe E
Advanced Rsi Grid Hedge Mt5
Cesar Napoleon Guio Martinez
Asesores Expertos
Advanced RSI Grid Hedge es un Asesor Experto que identifica las reversiones de precios a corto plazo dentro de las zonas de sobrecompra y sobreventa, al tiempo que alinea las operaciones con la tendencia principal del mercado. El sistema aplica un mecanismo de cobertura basado en una cuadrícula y no utiliza martingala ni promedios. Utiliza dos indicadores RSI combinados con un filtro de tendencia incorporado para determinar las condiciones de entrada en configuraciones técnicas específicas. Car
Ilan
Andrey Khatimlianskii
4.71 (7)
Asesores Expertos
Ilan para MetaTrader 5 Gracias al uso de las operaciones virtuales ahora es posible tradear en ambas direcciones, es decir comprar y vender  simultáneamente. Precisamente eso ha permitido adaptar completamente la estrategia popular al control netting de posiciones que se utiliza en MetaTrader 5. Ajustes del Asesor Experto Los ajustes del Asesor Experto son muy simples pero permiten regular todos los parámetros importantes de la estrategia. Están disponibles los siguientes ajustes: MagicNumber ú
Universal US100 HFT
Murad Nagiev
Asesores Expertos
"Universal US100 HFT" es un bot de scalping de alta frecuencia diseñado para operar en el índice NASDAQ 100 (US100). El robot se enfoca en operaciones a corto plazo, aprovechando las pequeñas fluctuaciones del mercado para generar ganancias. No utiliza estrategias riesgosas como grid o martingala, lo que lo hace más seguro y resistente a la volatilidad del mercado. Características principales: Scalping de alta frecuencia:   El bot está diseñado para realizar operaciones rápidas con un tiempo de
Nova WDX Trader
Anita Monus
Asesores Expertos
Nova WDX Trader es una implementación refinada del clásico algoritmo ADX de Wilder para la fuerza de la tendencia, diseñado como una estrategia de negociación disciplinada y automatizada que respeta el impulso, la estructura y el momento. Se basa en la lógica original introducida por Welles Wilder, mejorándola con una ejecución y un control del riesgo modernos. En lugar de reaccionar a la volatilidad a corto plazo, Nova WDX Trader espera la confirmación de la fuerza direccional basada en la fórm
Universal MT5 MACD
Volodymyr Hrybachov
Asesores Expertos
Robot comercial en el indicador MACD Esta es una versión simplificada del robot comercial, utiliza solo una estrategia de entrada (la versión avanzada tiene más de 10 estrategias) Beneficios para expertos: Scalping, Martingale, grid trading. Puede configurar el comercio con una sola orden o una cuadrícula de órdenes. Una cuadrícula de órdenes altamente personalizable con un paso dinámico, fijo o multiplicador y un lote de negociación le permitirá adaptar el Asesor Experto a casi cualquier i
ThanosAlgotrade
Irina Manikeeva
1 (1)
Asesores Expertos
ThanosAlgotrade es un asesor de trading automático para obtener beneficios estables durante un largo periodo de tiempo. No requiere intervención manual. Diseñado para trabajar en el terminal MT5 en cuentas de tipo "cobertura". El Asesor necesita ser instalado en el gráfico del par de divisas EURUSD en el marco de tiempo M1 y habilitar el trading automático. El seguimiento del trabajo del asesor se puede ver aquí
Max ScalperSpeed MT5
Paranchai Tensit
Asesores Expertos
Max ScalperSpeed MT5 es un asesor experto totalmente automatizado. Este sistema ha sido desarrollado para mejorar la eficiencia de generar más rendimientos. Se basa en estrategias de trading de scalping y estrategias de recuperación con frecuencias de trading apropiadas, y también capaz de trabajar bien en todas las condiciones de mercado, ya sea tendencia o lateral, capaz de operar a tiempo completo en todas las condiciones. Activar o desactivar el filtrado de noticias de acuerdo a las necesid
Supertrend G5 Prime
Van Minh Nguyen
Asesores Expertos
Trend Trading - Protección del capital - Optimizado para tendencias fuertes Supertrend G5 Prime es una versión mejorada de Supertrend G5 para MetaTrader 5. Está diseñado para explotar las fuertes tendencias del mercado, mientras que la protección del capital con herramientas profesionales de gestión de riesgos. El EA utiliza el indicador Supertrend combinado con un filtro EMA 200 en el marco de tiempo D1 para abrir operaciones sólo en la dirección de la tendencia principal. Estrategia principa
HMA Scalper Pro EA
Vladimir Shumikhin
5 (2)
Asesores Expertos
HMA Scalper Pro EA     es un robot multifuncional diseñado para el trading activo en los instrumentos financieros más demandados, incluidas las parejas de divisas más populares (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CAD), el oro (XAU/USD), el petróleo (Brent, WTI) y las criptomonedas (BTC, ETH, LTC, entre otras). La base del algoritmo es una versión modernizada de la media móvil Hull (HMA), que proporciona señales más claras en comparación con las medias móviles clásicas. El asesor reacciona d
Boom and Crash Upgrade
Godbless C Nygu
Asesores Expertos
Únete Deriv enlace en el perfil>>> Boom and Crash ACTUALIZACIÓN BOOM AND CRASH upgrade es un asesor experto 100% adaptativo basado en el movimiento de los precios. Tiene incorporado un algoritmo único de recuperación inteligente. Sólo un comercio a la vez. Cada operación tiene Stop Loss y Take Profit desde el principio, y no cambian. Esto es para aquellos que buscan un crecimiento estable a largo plazo. AJUSTES SL-1000 TP-10000 TSTOP-7 TSTEP-5 GESTIÓN MONETARIA - LOTE CONSTANTE VALOR PARA "MON
IlanisMT5
Mikhail Sergeev
3.86 (7)
Asesores Expertos
Ilanis es un Asesor Experto para el comercio de acciones, puede ser utilizado para el comercio en Forex y otros mercados, incluyendo materias primas, metales y mercados de índices. Para determinar la entrada en el mercado, el EA utiliza el moderno y ultraligero indicador adaptativo FourAverage. El principio de mantenimiento de posiciones es similar al del popular robot de Forex Ilan, que utiliza el promedio. Pero a diferencia de Ilan, Ilanis utiliza una entrada precisa en el mercado. El robot pr
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Asesores Expertos
SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家 - 专为开启交易而设计！ 这是一个使用特殊创新和先进算法来计算其价值的交易机器人，是您在金融市场世界中的助手。 使用我们来自 SolarTrade Suite 系列的指标集来更好地选择启动此机器人的时机。 在描述底部查看我们来自 SolarTrade Suite 系列的其他产品。 您想自信地驾驭投资和金融市场的世界吗？ SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家是一款创新软件，旨在帮助您做出明智的投资决策并增加您的利润。 SolarTrade Suite 金融机器人的优势：LaunchPad 市场专家： - 准确计算：我们的机器人使用先进的算法和分析方法来准确预测市场走势。 计算购买和出售资产的最佳时机。 - 用户友好界面：直观的界面将使您能够轻松掌握程序并在安装后立即开始享受其好处。 - 专家支持：我们的专业团队随时准备为您解答任何问题，并为您提供有关使用该程序的建议。 立即试用 SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad Market
PairsTrading MT5
Evgenii Kuznetsov
Asesores Expertos
El EA identifica divergencias en dos pares de divisas correlacionados y opera en la dirección en la que convergen de nuevo. Marco temporal de trabajo: M30 Parámetros de entrada MagicNumber - número de identificación para el EA. OrdersComment - comentario a la orden, automático si se establece un valor vacío. Lots - tamaño del lote. DepoPer001Lot - cálculo automático del lote (especifique el saldo por 0.01 lote) (si es 0, se utiliza el valor del parámetro "Lots"). TimeFrame - marco de tiempo de
Investopedia FIVE
Joseph Anthony Aya-ay Yutig
Asesores Expertos
Investopedia FIVE EA se basa en este artículo: https://www.investopedia.com/articles/forex/08/five-minute-momo.asp CONDICIONES COMERCIALES - Busque el comercio de pares de divisas por debajo de la EMA y el MACD del período X para estar en territorio negativo. - Espere a que el precio cruce por encima de la EMA del período X, luego asegúrese de que el MACD esté en proceso de cruzar de negativo a positivo o haya cruzado a territorio positivo dentro de cinco barras. - Vaya largo X pips por en
Grid Balance
Tan Au Phuong
3.67 (3)
Asesores Expertos
Estrategia Automatizada de Trading con Rejillas Grid Balance EA es una herramienta de grid trading potente y altamente personalizable desarrollada en MQL5 . Abre automáticamente órdenes de compra y venta, asigna niveles de take-profit individuales a cada operación y cierra todas las posiciones cuando se alcanza el objetivo global de beneficios, agilizando y optimizando todo el proceso de trading automatizado. Es un asistente fiable para el grid trading que requiere eficiencia y disciplina. Consi
Trend Sentry Pro
K2021665571 (SOUTH AFRICA)
Asesores Expertos
Product Description Trend Sentry Pro es un sofisticado Asesor Experto (EA) completamente automatizado y orientado a posiciones largas que capitaliza las tendencias alcistas usando un avanzado indicador de línea de tendencia. El EA abre posiciones de compra cuando el precio cierra por encima de la línea de tendencia, señalando una tendencia alcista confirmada, y cierra operaciones cuando el precio cae por debajo de la línea de tendencia, marcando una posible reversión de tendencia. Este enfoque p
Bollinger Stoch Grid
Igor Do Carmo Moreira
Asesores Expertos
Bollinger Stoch Grid   es un Asesor Experto (EA) totalmente automatizado que combina indicadores clássicos con una potente estrategia de gestión de cuadrícula (grid/martingala). La lógica central del robot se basa en la sinergia entre tres indicadores clásicos. Em vez de abrir posiciones de cuadrícula a ciegas, el EA utiliza una combinación de   Bandas de Bollinger (Bollinger Bands)   y el   Oscilador Estocástico (Stochastic Oscillator)   para identificar puntos de agotamiento y reversión de alt
PipFinite EA Breakout EDGE MT5
Karlo Wilson Vendiola
5 (3)
Asesores Expertos
La versión automatizada oficial del indicador fiable PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE toma la señal del indicador PipFinite Breakout EDGE y gestiona la operación por usted. Debido a los numerosos instrumentos financieros a considerar, muchos operadores quieren que las señales sean totalmente automatizadas. El EA se asegurará de que todas sus operaciones se ejecuten desde la entrada hasta la salida. Le ahorrará tiempo y esfuerzo a la vez que maximizará sus beneficios. La ventaja de la
VR Black Box MT5
Vladimir Pastushak
1 (1)
Asesores Expertos
El robot comercial VR Black Box se basa en la popular y probada estrategia de seguimiento de tendencias. A lo largo de varios años, se ha mejorado en las cuentas comerciales reales mediante actualizaciones periódicas y la introducción de nuevas ideas. Gracias a esto, VR Black Box se ha convertido en un robot comercial poderoso y único que puede impresionar tanto a principiantes como a operadores experimentados. Para familiarizarse con el robot y evaluar su eficacia, basta con instalarlo en una c
Grid ATR Bands Bounce EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Asesores Expertos
Grid ATR Bands Bounce EA Aviso Importante: Este Asesor Experto se proporciona en su configuración base y requiere optimización para sus preferencias específicas de negociación y las condiciones del mercado. El EA sirve como marco para el desarrollo de su estrategia de negociación personal. Descripción: El EA de Rebote de Bandas ATR de Cuadrícula combina el análisis técnico con la metodología de trading de cuadrícula para identificar y capitalizar los rebotes de precios desde niveles dinámicos de
Fundamental Robot MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Asesores Expertos
El Robot Fundamental es un Asesor Experto basado en el Indicador de Señales Fundamentales. El Indicador de Señales Fundamentales tiene un potente motor de cálculo que puede predecir el movimiento del mercado en más de 30000 puntos. El indicador se llama fundamental porque puede predecir tendencias con grandes movimientos, sin entradas complicadas y con bajo riesgo. El EA trabaja con bajos niveles de margen y por lo tanto tiene bajo riesgo. Uso del EA : El EA es muy sencillo y sin parámetros
Robot Scalping Specialist XAUUSD
Jinarto
Asesores Expertos
EA351 - Escalador de Momento Multi-Entrada (MT5) EA351 es un sistema de trading automatizado diseñado para el escaneo de alta frecuencia y entradas multiposición en el marco temporal M5 , optimizado para el trading de 0,01 lotes . El EA escanea continuamente el mercado; cuando se cumplen todas las condiciones, puede abrir múltiples posiciones (piramidación) para maximizar los movimientos de impulso. Cuando los beneficios aumentan, el AE gestiona la operación utilizando la protección de arrastre
Expert Robocode Pro MT5
Ruslan Pishun
Asesores Expertos
El EA utiliza una estrategia de tendencia basada en numerosos indicadores técnicos "Moving Average" en el marco de tiempo: M4, M5, M6, M10, M12, M15, M20, M30, H1. El Asesor Experto utiliza elementos de estrategias como Martingala, Cuadrícula y Promedio. En la negociación, se pueden abrir hasta 3 órdenes simultáneamente en cada uno de los pares de divisas. El EA utiliza un algoritmo de cierre parcial de órdenes y Stop Loss, Take Profit, Break Even y Trailing Stop ocultos. Un asesor multidivisa o
PSAR Expert Extended MT5
Alexander Fedosov
Asesores Expertos
Este robot opera basado en el indicador Parabolic SAR. Verion para MetaTrader4 aquí . La versión avanzada del EA incluye los siguientes cambios y mejoras: El comportamiento del EA ha sido monitorizado en varios tipos de cuentas y en diferentes condiciones (spread fijo/flota, cuentas ECN/cent, etc.) Se ha ampliado la funcionalidad del EA. Presenta mayor flexibilidad y eficiencia, mejor monitoreo de las posiciones abiertas. Funciona con brokers de 4 y 5 dígitos. El EA no utiliza martingala, rejill
LT Gap EA
Sie Samuel Roland Youl
Asesores Expertos
Descubra la solución definitiva para operar en los gaps del mercado con el EA LT Gap, ahora disponible en MQL5. Con tres potentes estrategias a su disposición, podrá maximizar su potencial de negociación de gaps como nunca antes. Características principales: Estrategias versátiles: Elija entre tres estrategias distintas de gap trading. Opere con todos los gaps, céntrese en los gaps que cumplan unos criterios mínimos predefinidos o ejecute operaciones exclusivamente cuando las distancias de los
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (380)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: MT4 por defecto (Más de 7 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Más de 5 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de trading con EA de Forex en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14.000 miembros en MQL5 . ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades li
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.68 (40)
Asesores Expertos
AOT MT5 - Sistema Multi-Divisa de IA de Nueva Generación Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  | AOT Official Channel   ¡IMPORTANTE! Después de la compra, envíeme un mensaje privado para recibir el manual de instalación y las instrucciones de configuración: Recurso Descripción Comprensión de la Frecuencia de Trading de AOT Por qué el bot no opera todos los días Cómo Configurar el Bot AOT Guía de instalación paso a paso Set files AOT MT5 es un Expert Advisor av
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Asesores Expertos
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (89)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (5)
Asesores Expertos
Nota importante: Para garantizar total transparencia, estoy proporcionando acceso a la cuenta de inversor real vinculada a este EA, lo que le permite monitorear su rendimiento en vivo sin manipulación alguna. En solo 5 días, todo el capital inicial fue retirado por completo, y desde entonces, el EA ha estado operando exclusivamente con fondos de ganancias, sin ninguna exposición al saldo original. El precio actual de $199 es una oferta de lanzamiento limitada, y se incrementará después de vende
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Asesores Expertos
Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (11)
Asesores Expertos
X Fusion AI — Sistema de Trading Híbrido con Adaptación Neural Descuento por tiempo limitado. Solo quedan 7 de 20 — casi agotado. El precio promocional actual es de 149 USD y pronto volverá a 999 USD. Demostración de funcionamiento Rendimiento en cuenta real   Después de la compra, no olvides enviarnos un mensaje privado para recibir los parámetros recomendados, instrucciones, precauciones, consejos de uso y otra información. Muchas gracias por tu apoyo. 1. Descripción General X Fusion AI es u
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Asesores Expertos
Crecimiento a Largo Plazo. Consistencia. Resiliencia. Pivot Killer EA no es un sistema de ganancias rápidas, sino un algoritmo de trading profesional diseñado para hacer crecer tu cuenta de manera sostenible a largo plazo . Desarrollado exclusivamente para XAUUSD (ORO) , Pivot Killer es el resultado de años de investigación, pruebas y desarrollo disciplinado. Su filosofía es simple: la consistencia vence a la suerte . Este sistema ha sido puesto a prueba en distintos ciclos de mercado, cambios d
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (5)
Asesores Expertos
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autónomo con Núcleo Analítico Cuántico SEÑAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoy en día, muchos traders manipulan los resultados ejecutando sus Expert Advisors en cuentas cent o con saldos muy pequeños , lo cual demuestra en realidad que no confían en sus propios sistemas . Este señal, en cambio, opera en una cuenta real de 20.000 USD . Refleja una inversión de capital auténtica y ofrece un rendimiento transparente , sin amplificaciones artificia
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Asesores Expertos
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (8)
Asesores Expertos
Resumen Golden Hen EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para XAUUSD . Opera combinando ocho estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza grid, martingala ni técnicas de promedios . Todas las operaciones abiertas por e
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.42 (26)
Asesores Expertos
Un nuevo paso adelante | Precisión impulsada por IA encuentra la lógica del mercado Con Argos Rage , se introduce un nuevo nivel de automatización en el trading, impulsado por un sistema DeepSeek AI integrado que analiza el comportamiento del mercado en tiempo real. Si bien se basa en las fortalezas de Argos Fury, este EA sigue un camino estratégico diferente: más flexibilidad, una interpretación más amplia y una mayor interacción con el mercado. Live Signal Marco temporal: M30 Apalancamiento
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Asesores Expertos
señal en directo https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Señales+Mi Canal público https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp; Ultimate Pulse ***El precio de lanzamiento finaliza el 6 de enero**** Visión general Ultimate Pulse es un Asesor Experto diseñado para extraer beneficios del movimiento natural del mercado. Obtiene beneficios de cada posición individualmente o en cuadrículas dependiendo de las condiciones. Simple, metódico, eficaz. Optimizado para XAUUSD (Oro) en
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
Remstone
Remstone
5 (8)
Asesores Expertos
Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en vivo
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.64 (11)
Asesores Expertos
Autorithm AI Descripción Técnica AUTORITHM es un sistema de trading avanzado impulsado por inteligencia artificial, diseñado para MetaTrader 5, que implementa 10 capas especializadas de IA para un análisis integral del mercado. El Asesor Experto utiliza algoritmos sofisticados de IA que trabajan en armonía para procesar datos de mercado, identificar oportunidades de negociación y ejecutar operaciones con protocolos inteligentes de gestión de riesgos. [guide line]     Características Principales
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Asesores Expertos
IMPORTANTE   : Este paquete solo se venderá al precio actual para un número muy limitado de copias.    El precio subirá a 1499$ muy rápido.    ¡+100 estrategias incluidas   y más por venir! BONIFICACIÓN   : Por un precio de $999 o superior -> ¡elige  5     de mis otros EA gratis!  TODOS LOS ARCHIVOS CONFIGURADOS GUÍA COMPLETA DE CONFIGURACIÓN Y OPTIMIZACIÓN GUÍA DE VIDEO SEÑALES EN VIVO REVISIÓN (de terceros) ¡Bienvenido al SISTEMA DE BREAKOUT DEFINITIVO! Me complace presentar el Ultimate Bre
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Asesores Expertos
PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Asesores Expertos
Hola a todos, déjenme presentarme: Soy   Quantum StarMan,   el miembro más electrizante y fresco de la familia   Quantum EAs   . Soy un asesor experto (EA) multidivisa totalmente automatizado con la capacidad de gestionar hasta 5 pares dinámicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD y USDCAD   . Con la máxima precisión y una responsabilidad inquebrantable, llevaré tu trading al siguiente nivel. Y lo mejor de todo: no utilizo estrategias Martingala. En su lugar, utilizo un sofisticado sistema de cu
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Asesores Expertos
Golden Synapse EA es un sistema de trading diseñado con precisión que combina una estrategia avanzada con un estricto análisis técnico para ofrecer un rendimiento constante y de bajo riesgo. Diseñado para operar con disciplina, evita los enfoques arriesgados y se centra totalmente en la calidad sobre la cantidad. Cada operación se selecciona cuidadosamente y siempre está protegida por un stop loss. Golden Synapse nunca utiliza sistemas de cuadrícula o martingala. Sólo abre una posición cada vez,
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Asesores Expertos
¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
The Techno Deity EA MT5
Solomon Din
Asesores Expertos
The Techno Deity — Dominio Digital en XAUUSD Señal en vivo y monitoreo: Siga el rendimiento del sistema en tiempo real en la cuenta oficial: https://www.mql5.com/en/signals/2349716 Promoción: Puede recibir el asesor Cryon X-9000 como regalo. Para aclarar las condiciones y obtener acceso, contácteme directamente. The Techno Deity es un ecosistema de trading de alta tecnología creado para quienes valoran el orden estructural en el caos del mercado del oro. El sistema se basa en un algoritmo de int
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Asesores Expertos
AxonShift — Sistema Algorítmico con Lógica de Ejecución Adaptativa AxonShift es un algoritmo de trading autónomo diseñado y optimizado específicamente para operar en XAUUSD dentro del marco temporal H1. Su arquitectura se basa en una lógica modular que interpreta el comportamiento del mercado a través de la combinación de dinámicas de corto plazo e impulsos de tendencia intermedia. El sistema evita la sobreexposición reactiva o enfoques de alta frecuencia, centrándose en ciclos de operaciones co
Otros productos de este autor
Gold Surfer
Sigit Hariyono
Asesores Expertos
Gold Surfer MT5 EA es un asesor experto totalmente automatizado que utiliza un complejo algoritmo basado principalmente en varios indicadores meta trader por defecto. Este robot de trading no utiliza martingala, y sí utiliza stop loss y take profit. Este EA Forex funciona en todos los marcos de tiempo y todos los pares, pero está especialmente diseñado para XAUUSD (Oro) H1 marco de tiempo. ¡¡¡Promoción de lanzamiento !!! Sólo $ 50 Características principales: No Grid. No Promedio. No Martingala.
Rover Pro EA MT5
Sigit Hariyono
5 (1)
Asesores Expertos
Rover Pro EA es un asesor de trading totalmente automático que contiene varios sistemas de trading basados principalmente en Medias Móviles, Alligator, CCI, MACD, ADX, Oscilador Estocástico, Envolventes, Momentum, Desviación Estándar, Bandas de Bollinger, Bull Power, WPR, DeMarker, Awesome Oscillator y ATR. Cada sistema de comercio tiene su propia entrada con la pérdida de parada fija y tomar ganancias. Este robot se puede utilizar para todos los pares y todos los marcos de tiempo, pero está es
SH TrendFlow
Sigit Hariyono
Indicadores
El indicador SH Trend Flow se calcula en base a un algoritmo avanzado de varios indicadores. El algoritmo proporciona puntos de entrada altamente fiables, y sus sencillos ajustes permiten utilizarlo para cualquier símbolo y estilo de negociación. Las señales se generan al cierre de una barra y no se repintan. Parámetros iPeriod - Periodo del indicador xSmooth - Bajar este valor suavizará el indicador PopUpAlert - true/false para mostrar una alerta emergente EmailAlert - true/false para enviar u
Robin Scalper Indicator
Sigit Hariyono
Indicadores
El indicador Robin Scalper se calcula en base a un algoritmo avanzado de varios indicadores. El algoritmo proporciona puntos de entrada altamente fiables, y sus sencillos ajustes permiten utilizarlo para todos los símbolos, marcos de tiempo y estilos de negociación. Las señales se generan al cierre de una barra y no se repintan . Parámetros de configuración : Nombre del Indicador - Nombre del indicador. Período de Tendencia - Período de tendencia del indicador. Filtro - Suavidad de la señal
Endless Grid
Sigit Hariyono
Asesores Expertos
Endless Grid es un robot de trading de tipo grid. Utiliza la cuadrícula y el promedio para enviar órdenes y no utiliza martingala. Este robot funciona enviando continuamente órdenes sin indicador de acuerdo a la distancia de la cuadrícula. Puede ser una herramienta útil como cazador de reembolsos. Este EA se puede utilizar en todos los marcos de tiempo y todos los pares de comercio. Parámetros de configuración: Expert Name - Nombre del EA y comentario de las operaciones. Magic Number - Número d
Gold Ranger
Sigit Hariyono
Asesores Expertos
Gold Ranger es un robot de trading totalmente automático. Utiliza la tendencia del mercado para enviar órdenes y utiliza el promedio sólo con fines de recuperación. Este robot está diseñado específicamente para el Oro o XAUUSD con marco de tiempo H1, pero también se puede utilizar en todos los marcos de tiempo y todos los pares de negociación. Parámetros de configuración: Expert Name - Nombre del EA y comentario de las operaciones. Magic Number - Número de identificación del EA para identifica
Rover Pro EA MT4
Sigit Hariyono
Asesores Expertos
Rover Pro EA es un asesor de trading totalmente automático que contiene varios sistemas de trading basados principalmente en Medias Móviles, Alligator, CCI, MACD, ADX, Oscilador Estocástico, Envolventes, Momentum, Desviación Estándar, Bandas de Bollinger, Bull Power, WPR, DeMarker, Awesome Oscillator y ATR. Cada sistema de comercio tiene su propia entrada con la pérdida de parada fija y tomar ganancias. Este robot se puede utilizar para todos los pares y todos los marcos de tiempo, pero está es
Goldenclaw
Sigit Hariyono
Asesores Expertos
Goldenclaw EA es un único scalping Trading Robot basado en múltiples capas de red neuronal y varios indicadores predeterminados. El algoritmo funciona mediante el cálculo de los valores de diferentes marcos de tiempo para proporcionar la señal de salida para el marco de tiempo actual. Este EA no utiliza técnicas peligrosas como martingala, promediación, rejilla o cobertura. Todas las órdenes están protegidas por stop loss y sólo una dirección comercial de compra o venta depende del algoritmo d
Gold Slinger
Sigit Hariyono
5 (1)
Asesores Expertos
Gold Slinger es un asesor experto totalmente automático que contiene varios sistemas de trading basados principalmente en indicadores meta trader por defecto, soporte resistencia, redes neuronales simples y formaciones de velas. Cada sistema de negociación tiene su propio algoritmo de entrada y salida, y a veces se cubren entre sí para reducir la reducción de capital. Este asesor de operaciones puede utilizarse para todos los pares y todos los marcos temporales, pero está diseñado específicamen
Gold Relic
Sigit Hariyono
5 (1)
Asesores Expertos
Gold Relic EA es un robot de trading automatizado que utiliza un algoritmo complejo basado principalmente en MACD, Momentum, Envelopes, Bulls Power, Bears Power, Standard Deviation, ADX, RSI, Support Resistance, Candlestick Formations y otros indicadores predeterminados de MetaTrader. Este asesor experto funciona en todos los marcos de tiempo y todos los pares, pero se recomienda su uso en el marco de tiempo GOLD H1 . Parámetros de configuración: Expert Name - Nombre del Asesor Experto y coment
EURO Binder
Sigit Hariyono
Asesores Expertos
EURO Binder EA es un asesor de trading totalmente automático que contiene varios sistemas de trading basados principalmente en Estocástico, Medias Móviles, Desviación Estándar, Momentum, Envolventes, Bandas de Bollinger, Oscilador Impresionante, Oscilador Acelerador, CCI, ATR, ADX, OSMA, MACD, RSI, WPR, Bulls Power, Bears Power, Soporte Resistencia y Formaciones de Velas. Cada sistema de comercio tiene su propia entrada con la pérdida de parada fija y tomar ganancias. Este robot forex se puede
Filtro:
Alexandre Bellini
614
Alexandre Bellini 2025.09.17 00:01 
 

muito bom

Respuesta al comentario