Gold Gambit
- Asesores Expertos
- Sigit Hariyono
- Versión: 1.2
- Actualizado: 22 septiembre 2025
- Activaciones: 15
Gold Gambit es un asesor experto totalmente automatizado que utiliza varios indicadores predeterminados de Metatrader. Este robot forex utiliza take profit y stop loss fijos, y cada posición de entrada tiene su propio algoritmo. Este EA funciona en todos los marcos de tiempo y todos los pares, pero está diseñado específicamente para el Oro H1 marco de tiempo.
Características principales:
- No Grid.
- No Martingala.
- No Promedio.
Parámetros de configuración:
- Expert Name - Nombre del EA y comentario de las operaciones.
- Número Mágico - Número de identificación del EA para identificar las operaciones, y debe ser diferente a otros EA.
- Dirección de la operación - Dirección de la operación, compra, venta o ambas.
- Entradas Múltiples - Si está activado, envía entradas múltiples para ambos lados.
- LotesFijos - Tamaño de lote fijo base.
- LotesAutomáticos - Calcula automáticamente el tamaño de lote dinámico.
- StopLoss - Stop loss fijo para cada posición.
- Take Profit - Take profit fijo para cada posición.
- Cesta TP - Cesta TP promediada para todas las posiciones en la divisa de la cuenta.
- Trailing Start - Punto de inicio para activar el trailing y establecer el SL en el punto de equilibrio.
- Filtros de Tiempo - Horas de entrada del EA y días para abrir posiciones.
Recomendaciones:
- XAUUSD (Oro vs Dólar USA) H1.
- Zero spread ECN o cuenta raw spread.
- Cuenta de cobertura.
muito bom