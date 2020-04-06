EURO Binder

EURO Binder EA es un asesor de trading totalmente automático que contiene varios sistemas de trading basados principalmente en Estocástico, Medias Móviles, Desviación Estándar, Momentum, Envolventes, Bandas de Bollinger, Oscilador Impresionante, Oscilador Acelerador, CCI,ATR, ADX, OSMA, MACD, RSI, WPR, Bulls Power,Bears Power, Soporte Resistencia y Formaciones de Velas. Cada sistema de comercio tiene su propia entrada con la pérdida de parada fija y tomar ganancias. Este robot forex se puede utilizar para todos los pares y todos los marcos de tiempo, pero está especialmente diseñado paraEURUSD 1H marco de tiempo.

¡¡¡Oferta de lanzamiento !!! Sólo $ 50

Características principales:
  • Sin Martingala.
  • No Grid.
  • Sin Promedio.


Parámetros de ajuste:

  • Expert Name - Nombre del EA y comentario de las operaciones.
  • Número Mágico - Número de identificación del EA para identificar las operaciones, y debe ser diferente a otros EA.
  • Dirección de la operación - Dirección de la operación, compra, venta o ambas.
  • Entradas Múltiples - Si está activado, envía entradas múltiples para ambos lados.
  • LotesFijos - Tamaño de lote fijo base.
  • Lote Automático - Cálculo automático del tamaño del lote.
  • StopLoss - Stop loss fijo para cada posición.
  • Take Profit - Take profit fijo para cada posición.
  • Cesta TP - Cesta TP promediada para todas las posiciones en la divisa de la cuenta.
  • Trailing Start - Punto de inicio para activar el trailing y establecer el SL en el punto de equilibrio.
  • Filtros de tiempo - Horas de entrada del EA y días para abrir posiciones.
Recomendaciones:
  • EURUSD H1.
  • Cuenta ECN con spread bruto cero.
  • Cuenta que soporte hedging.

Productos recomendados
TradeBuilderMT5
Sergey Deev
5 (2)
Asesores Expertos
El experto le permite construir un sistema de comercio basado en un conjunto arbitrario de indicadores técnicos MT5. El EA utiliza las siguientes señales: - OpenBuy / OpenSell - apertura de posiciones; - StopBuy / StopSell - cierre de posiciones; - TakeProfitBuy / TakeProfitSell - obtención de niveles TP; - StopLossBuy / StopLossSell - obtención de niveles SL; - NoLossBuy / NoLossSell - transferir al estado de equilibrio; - MinProfitBuy / MinProfitSell - cerrar parte de una posición; - CancelBuy
Chip Tech
Brian Atari Omari
Asesores Expertos
Chip Tech EA trabaja en varios principios afiliados a MACD (Moving average convergence/divergence). Para que se produzca la entrada en corto, el precio tiene que estar por encima de MA o EMA 200, la línea de señal de cruce en MACD de abajo hacia arriba y el cruce se produce por debajo de la línea cero en el MACD. La entrada se produce en la vela posterior al cruce, el stop loss se sitúa por debajo de la media móvil y el take profit en una proporción de 1:1,5.
AW Three MA MT5
AW Trading Software Limited
4.5 (2)
Asesores Expertos
Un Asesor Experto que opera en la intersección de dos medias móviles utiliza la tercera media móvil para filtrar la dirección de la tendencia actual. Tiene configuraciones de entrada flexibles, pero al mismo tiempo simples. Resolución de problemas ->   AQUÍ   / Versión MT4 ->   AQUÍ   / Instrucción   ->       AQUÍ     Beneficios: Fácil configuración intuitiva Apto para cualquier tipo de instrumento y cualquier período de tiempo. Tiene tres tipos de notificaciones. Sistema enchufable de superpos
MA and MACD EA
Nanthachak Khamhung
Asesores Expertos
MA and MACD EA (MAXD) , una herramienta de trading potente y fiable diseñada para operadores que desean mejorar su estrategia de trading utilizando una combinación de indicadores de Media Móvil (MA) y MACD. MAXD ofrece configuraciones personalizables que pueden adaptarse a cualquier activo, garantizando la flexibilidad a través de diversas condiciones de mercado. Con funciones integradas de gestión de riesgos, MAXD permite a los operadores establecer niveles precisos de Stop Loss y Take Profit,
Trading Range Break Out as Trend following
Dao Thanh Tan
Asesores Expertos
Estimado usuario Este es un EA desarrollado basado en el método de acción de precios utilizando el canal de Donchian combinado con el método de seguimiento de tendencia. Opera con múltiples pares de divisas al mismo tiempo. Beneficio medio superior al 2500% en cinco años (ajustes de SL y TP en función del proceso de optimización). Ventajas: El asesor no tiene rejillas, o martingala.... Establecer la relación de riesgo de caída de balance El asesor Utilice un algoritmo de stop loss de acuerdo co
CuanHunter Robot Gold and crypto
Jivi Muzaqi Guntur
Asesores Expertos
CuanHunter Robot EA - Auto Trading para XAUUSD & BTCUSD Características principales: Trading Automático: Ejecuta señales de COMPRA/VENTA basadas en cruces rápidos/lentos de EMA + ATR. Modos de preajuste duales: Elija XAUUSD (Oro) o BTCUSD (Bitcoin) - parámetros optimizados para cada uno, sin necesidad de ajustes manuales. Auto SL/TP con comprobaciones a prueba de brokers: Los niveles de Stop Loss y Take Profit se calculan automáticamente respetando las reglas de stop mínimo del broker. Señale
MA Price Action EA MT5
Dominik Rueffer
Asesores Expertos
El MA Price Action EA es un sistema de scalping de acción de precio de media móvil que utiliza el cambio de precio y patrones de velas relacionados junto con indicadores de media móvil. Las operaciones se abren al cambiar el precio y cruzar ciertos límites de medias móviles y se siguen con un trailing stop hasta que se alcanza un punto de equilibrio (trigger). Una vez alcanzado el punto de equilibrio (trigger), el trailing stop se cambia a pequeños incrementos para asegurar la operación hasta qu
TradeGhost
Stefano Padovano
Asesores Expertos
¡Presentamos TradeGhost! ¡es un Ea muy potente con una estrategia que prefiero mantener oculta! ¡sin embargo voy a explicar cómo funciona en breve! ¡Este ea gracias al control de varios factores crea una operación Fantasma que obviamente no se abre ! pero queda registrada para poder ver si esa operación fue perdedora o ganadora. (Debo añadir que esto es un poco de un comercio Secreto puesto en este ea, NoN hace scalping pero cuando se abre usted tiene algún tipo de tranquilidad de que incluso si
Sangkakala Merbabu MT5
Yudi Sri Warsito
5 (1)
Asesores Expertos
Sangkakala Merbabu es un asesor experto muy preciso para AUDCAD. Este EA está diseñado con muchos indicador de impulso para los puntos de entrada. Características de la señal : IMF Índice de Fuerza De Marcador WPR CCI RSI Estocástico Bandas de Bollinger Señal adicional : Media móvil PSAR MACD ADX Recomendaciones: Par de divisas: AUDCAD Marco temporal: M5 Depósito mínimo divisas : $500 Tipo de cuenta: Standart, Raw o cuentas de spread cero IMPORTANTE: ¡Es muy importante utilizar cuentas con
AW Heiken Ashi EA MT5
AW Trading Software Limited
Asesores Expertos
Asesor automatizado multifuncional que opera con las señales del indicador de tendencia AW Heiken Ashi. Ofrece configuraciones avanzadas y flexibles para la gestión de riesgos, volúmenes, lógica de entrada y soporte de posiciones. Si es necesario, utiliza promedios, niveles ajustables de TakeProfit y StopLoss, función de superposición integrada y escalonamiento dinámico entre órdenes. Indicador AW Heiken Ashi -   AQUÍ   / Versión MT4 del asesor -   AQUÍ Funciones principales: Trabajando con el i
Multi Indicator Strategy EA
Biswarup Banerjee
Asesores Expertos
Multi Indicator Strategy EA MT5 es una herramienta de trading sofisticada para MetaTrader 5 diseñada para automatizar las entradas y salidas de operaciones utilizando nueve indicadores técnicos: ADX, Bandas de Bollinger, CCI, MACD, Media Móvil, RSI, Estocástico, Awesome Oscillator y RVI. Con amplias opciones de personalización, incluyendo múltiples estrategias de entrada/salida y modos de combinación AND/OR/NA, este EA ofrece a los traders una flexibilidad inigualable. Ampliamente probado, garan
GolderCross
Paulo Henrique Aparecido Leonel
Asesores Expertos
Asesor Experto GolderCross - una herramienta para el comercio automatizado GolderCross es un Asesor Experto desarrollado sobre la base del algoritmo de cruce de medias móviles, diseñado para automatizar las operaciones en el mercado Forex. Las principales características de GolderCross: Algoritmo de medias móviles (MA) : Utiliza el cruce de dos medias móviles para generar señales de trading. Los parámetros del algoritmo se pueden ajustar con flexibilidad para adaptarse a las diferentes condicio
Sakura Pipstorm
Edwin Mogusu Nyamache
Asesores Expertos
Este Asesor Experto está meticulosamente diseñado para operar exclusivamente en el par USDJPY, operando en el marco temporal de 15 minutos para una precisión y rendimiento óptimos. Emplea estrategias avanzadas, como el seguimiento de tendencias, la detección de rupturas y el análisis de marcos temporales múltiples, mejoradas con filtros de volatilidad para identificar configuraciones comerciales de alta probabilidad. Con un requisito de saldo inicial mínimo de sólo 100 $, es apto para operadore
MA7 Agave C3 MT5
Andrey Minaev
Asesores Expertos
Descripción del trabajo El asesor experto MA7 Agave C3 se basa en el indicador MA7 Agave. Cuando aparece una señal del indicador incorporado, el asesor experto abre una posición, establece el takeprofit y el nivel para abrir una posición de promediación. Cuando la parrilla está totalmente abierta, el asesor experto establece un stoploss. Información detallada sobre el indicador MA7 Agave . Características de trabajo Diseñado para trabajar en cuentas de cobertura; Recupera sus datos en caso de a
MA7 Aster C3 MT5
Andrey Minaev
Asesores Expertos
Descripción del trabajo El asesor experto MA7 Aster C3 se basa en el indicador MA7 Aster. Cuando aparece una señal del indicador incorporado, el asesor experto abre una posición, establece el takeprofit y el nivel para abrir una posición de promediación. Cuando la parrilla está totalmente abierta, el asesor experto establece un stoploss. Información detallada sobre el indicador MA7 Aster . Características de trabajo Diseñado para trabajar en cuentas de cobertura; Recupera sus datos en caso de a
RoyalTrade Pro
Milton Giovanny Jaramillo Herrera
Asesores Expertos
RoyalProfit EA Pro - Sistema automatizado de ruptura de Londres/Nueva York. Aproveche la estrategia utilizada por los traders institucionales: Identifica niveles clave durante la sesión de Londres y ejecuta breakouts precisos cuando abra Nueva York. 100% automatizado. ¿Qué hace este EA? RoyalProfit EA Pro implementa una estrategia institucional probada: durante la sesión de negociación de Londres, el EA marca automáticamente l
Niguru MARSI
Nino Guevara Ruwano
Asesores Expertos
EA de trading multifiltro - ¡Alta precisión con 4 medias móviles y 2 RSI! Mejore su rendimiento comercial con un Asesor Experto que combina el poder de 4 Medias Móviles y 2 RSI como filtros inteligentes , construido para sobresalir en XAU (Oro) , pares de divisas y criptoactivos . Características principales: Optimizado para marcos de tiempo bajos - más oportunidades de trading cada día Interfaz limpia y fácil de usar - perfecto para principiantes y profesionales Equipado con Take Pro
BBMA Mania
Ade Imba Wahyu Pratama -
Asesores Expertos
BBMA es una fusión de 2 indicadores que son la Banda de Bolinger y la Media Móvil. La Ley Básica de BBMA es que la Media Móvil no puede estar fuera de la Banda de Bollinger y que las Velas no pueden cerrar fuera de la Banda de Bollinger. Configuración en la Banda de Bollinger Desde la base de la BBMA se sabe claramente que la MA cerrada fuera de la Banda de Bollinger está mostrando una cierta configuración. Y si la vela se cierra fuera de la banda de Bollinger también muestra una cierta configur
Bison XAUUSD
Sivaprasanthan Kandasamy
Asesores Expertos
Bison es un Asesor Experto (EA) diseñado para MetaTrader 5 (MT5), específicamente para el comercio XAUUSD (Oro) en el marco de tiempo de 15 minutos. Suena como que viene con una relación riesgo-recompensa preestablecida y ajusta el tamaño del lote de negociación en consecuencia, lo que haría que sea muy fácil de usar, especialmente para el comercio de estilo plug-and-play. ¿Tiene alguna característica particular de gestión de riesgos, como niveles de stop loss o take profit? ¿O se centra princi
WickHunter
David A Abercrombie
Asesores Expertos
WickHunter EA - Precisión en los cambios de tendencia WickHunter es un potente Asesor Experto multi-marco de tiempo diseñado para capturar con precisión los cambios bruscos de tendencia. Ahora mejorado con controles configurables por el usuario , WickHunter ofrece lo mejor de la automatización y la flexibilidad, por lo que es perfecto para los operadores que desean una ejecución inteligente y un control total sobre el riesgo y el comportamiento de las operaciones. Basado en una media móvil intel
Seven Candles for MT5
Luiz Tim
Asesores Expertos
El Seven Candles es un Asesor Experto que implementa una estrategia descrita originalmente en el libro Short Term Trading Strategies That Work de Larry Connors y Cesar Alvarez. Desarrollada para operar con índices bursátiles (SP500, Down Jones, NASDAQ, BOVESPA, Nikkei, etc.), esta estrategia busca oportunidades de trading basándose en dónde se encuentra el precio de cierre en relación con el indicador de Media Móvil Simple. Sin embargo, para que se active, también debe producirse un patrón entre
RSI Scalper Multi Profit Targets
SASA MIJIN
Asesores Expertos
RSI Scalper Multi Profit Targets es un EA totalmente automatizado. Utiliza el indicador RSI para las entradas. Usted puede hacer contra tendencia cuero cabelludo (por ejemplo, vender en 72, y comprar en 25) - por defecto (tendencia de compra-venta - falso) o puede hacer el mismo comercio dirección (tendencia de compra-venta - verdadero). Usted puede encontrar los mejores objetivos de beneficio en backtesting y optimización, ya que funciona casi en todos los pares en algunos TF (Time Frame). Yo
DYJ SuperGamingTrend
Daying Cao
Asesores Expertos
Dyj super Game Trend EA funciona sobre la base del indicador dyj camaleón . Utiliza el color de la línea de tendencia del camaleón dyj para controlar la señal de apertura de bits largos y cortos. Las señales falsas se filtran con Ma rápida, ma media y Ma lenta. EA utiliza la estrategia gmaing para corregir las pérdidas causadas por la apertura de la señal de error para que sea rentable y ajustable. Para mostrar la curva de color de tendencia del indicador dyj camaleón en el tiempo de ejecución
LL Grid EA MT5
Leopoldo Licari
Asesores Expertos
********** OFERTA DE NAVIDAD - TIEMPO LIMITADO SOLO 30$ ********** QUEDAN 6 EJEMPLARES DE 10 A 35$ ---> SIGUIENTE PRECIO 55 ACTUALIZADA v1.8 SALDRÁ EN MARZO DE 2022 " I built this EA based on my past trading experience, on my personal needs, on what I already had in my hands, on those useful functions that I needed. I am happy to share it with you at a very small cost considering the potential and the time dedicated to developing it. " POR FAVOR, LEA TODA LA DESCRIPCIÓN ANTES DE USARLO - Gr
RSI trade EA
Mochamad Ridho
Asesores Expertos
Este comercio EA basado en situaciones de sobreventa / sobrecompra RSI, para reducir la señal falsa que utiliza 80 en el nivel de sobrecompra y 20 en el nivel de sobreventa. El mejor marco de tiempo es H1 (mínimo) hasta D1. Un nivel más alto de RSI y un marco de tiempo más alto reducirán las señales falsas y también el EA operará con menos frecuencia. Utilice las restricciones de tiempo para el mejor momento para el comercio. Recomendaciones Depósito inicial = USD 1.000; Apalancamiento = 1:100;
EMA with RSI and Volume
Sergio Izquierdo Rodriguez
Asesores Expertos
Asesor Experto tendencial que actúa con medias móviles exponenciales en momentos de incrementos de la fuerza en la variación de precio monitorizados por un indicador RSI según un incremento, así como del volumen de operaciones, siempre a favor de tendencia. Con control de stoploss opcional según tanto por ciento en variación de precio o "stop and reverse" entre estos momentos de fuerza y escalado de lote según se incrementa el balance. Aprenda qué parámetros ofrecen un mejor rendimiento para cad
Whale Tick Candle Compression Breakout
Mustafa Ozkurkcu
Asesores Expertos
Trade Whale - Tick Compression Breakout (v1.0) es un scalper de ruptura a corto plazo que filtra las configuraciones a través de la compresión basada en ATR . Después de que el precio se enrolla en una banda estrecha en el marco de tiempo elegido (por ejemplo, H1), se abre una posición cuando se rompe el máximo / mínimo de la vela anterior . El riesgo está anclado por SL = ATR × multiplicador , mientras que TP es un múltiplo R de esa distancia de parada (por ejemplo, 2,0R). El tamaño de la posi
MultiPairs MT5
Paranchai Tensit
Asesores Expertos
MultiPairs MT5 es un Asesor Experto totalmente automatizado. Este asesor experto se basa en la estrategia Multidivisa . Este sistema analiza la volatilidad del mercado para encontrar señales de trading basadas en estrategias de cambio de tendencia y se utiliza para evaluar las condiciones de sobreventa y sobrecompra del mercado. Swing trading es una especulación a corto-medio plazo basada en la fuerza de compra-venta en el mercado de negociación con una ventaja y bajo riesgo con un patrón de cam
Pipsquirtv75
Abdulsalim Usman
Asesores Expertos
Configuración del producto Openciahora=10 Opentimemin=00 Hora de cierre=12 Mínimo de cierre = 00 Tp= 6000 Sl= 2000 El Asesor Experto Pipsquirt es una herramienta de comercio diseñado para el comercio de volatilidad 75 par sintético. Este asesor experto realiza unas pocas operaciones al día, pero puede personalizarse para realizar tantas operaciones como desee el usuario. El asesor experto utiliza una combinación de indicadores para determinar la tendencia y utiliza un trailing stop para minimiz
Venom Crown MT5
Antoine Melhem
Asesores Expertos
Venom Crown – Asesor Experto basado en reglas Venom Crown es un Asesor Experto basado en reglas diseñado para GBPUSD , operando en el timeframe H1 mediante múltiples condiciones de confluencia y ejecución diaria controlada. El sistema incorpora filtros de tiempo configurables, reglas de gestión de riesgo y un filtro de noticias opcional, todos ajustables desde los parámetros de entrada. Las operaciones se ejecutan únicamente cuando se cumplen todas las condiciones internas. Live Signal :  https:
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (380)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: MT4 por defecto (Más de 7 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Más de 5 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de trading con EA de Forex en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14.000 miembros en MQL5 . ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades li
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.68 (40)
Asesores Expertos
AOT MT5 - Sistema Multi-Divisa de IA de Nueva Generación Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  | AOT Official Channel   ¡IMPORTANTE! Después de la compra, envíeme un mensaje privado para recibir el manual de instalación y las instrucciones de configuración: Recurso Descripción Comprensión de la Frecuencia de Trading de AOT Por qué el bot no opera todos los días Cómo Configurar el Bot AOT Guía de instalación paso a paso Set files AOT MT5 es un Expert Advisor av
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Asesores Expertos
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (89)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Asesores Expertos
Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Asesores Expertos
Nota importante: Para garantizar total transparencia, estoy proporcionando acceso a la cuenta de inversor real vinculada a este EA, lo que le permite monitorear su rendimiento en vivo sin manipulación alguna. En solo 5 días, todo el capital inicial fue retirado por completo, y desde entonces, el EA ha estado operando exclusivamente con fondos de ganancias, sin ninguna exposición al saldo original. El precio actual de $199 es una oferta de lanzamiento limitada, y se incrementará después de vende
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (11)
Asesores Expertos
X Fusion AI — Sistema de Trading Híbrido con Adaptación Neural Descuento por tiempo limitado. Solo quedan 7 de 20 — casi agotado. El precio promocional actual es de 149 USD y pronto volverá a 999 USD. Demostración de funcionamiento Rendimiento en cuenta real   Después de la compra, no olvides enviarnos un mensaje privado para recibir los parámetros recomendados, instrucciones, precauciones, consejos de uso y otra información. Muchas gracias por tu apoyo. 1. Descripción General X Fusion AI es u
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
4.36 (22)
Asesores Expertos
P recio especial de  $109  (precio regular: $365) . Guía de configuración y uso :  ABS Channel . Monitoreo en tiempo real:   ABS Signal .  Archivo de configuración de señal en vivo Archivo de configuración básica ¿Qué es ABS EA? ABS EA es un robot de trading profesional desarrollado específicamente para XAUUSD (Oro) en el marco temporal H1. Se basa en un sistema Martingala con controles de riesgo integrados . Diseñado tanto para traders nuevos como experimentados, ABS EA es fácil de confi
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Asesores Expertos
Crecimiento a Largo Plazo. Consistencia. Resiliencia. Pivot Killer EA no es un sistema de ganancias rápidas, sino un algoritmo de trading profesional diseñado para hacer crecer tu cuenta de manera sostenible a largo plazo . Desarrollado exclusivamente para XAUUSD (ORO) , Pivot Killer es el resultado de años de investigación, pruebas y desarrollo disciplinado. Su filosofía es simple: la consistencia vence a la suerte . Este sistema ha sido puesto a prueba en distintos ciclos de mercado, cambios d
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (8)
Asesores Expertos
Resumen Golden Hen EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para XAUUSD . Opera combinando ocho estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza grid, martingala ni técnicas de promedios . Todas las operaciones abiertas por e
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (5)
Asesores Expertos
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autónomo con Núcleo Analítico Cuántico SEÑAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoy en día, muchos traders manipulan los resultados ejecutando sus Expert Advisors en cuentas cent o con saldos muy pequeños , lo cual demuestra en realidad que no confían en sus propios sistemas . Este señal, en cambio, opera en una cuenta real de 20.000 USD . Refleja una inversión de capital auténtica y ofrece un rendimiento transparente , sin amplificaciones artificia
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Asesores Expertos
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.42 (26)
Asesores Expertos
Un nuevo paso adelante | Precisión impulsada por IA encuentra la lógica del mercado Con Argos Rage , se introduce un nuevo nivel de automatización en el trading, impulsado por un sistema DeepSeek AI integrado que analiza el comportamiento del mercado en tiempo real. Si bien se basa en las fortalezas de Argos Fury, este EA sigue un camino estratégico diferente: más flexibilidad, una interpretación más amplia y una mayor interacción con el mercado. Live Signal Marco temporal: M30 Apalancamiento
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
3.5 (6)
Asesores Expertos
¡El primer algoritmo de arbitraje público del mundo entre oro y Bitcoin! ¡Ofertas abiertas todos los días! Señal en vivo -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Brokers recomendados a lo largo del tiempo como:   IC Markets Pares negociados:   XAUUSD, BTCUSD Símbolo de archivo adjunto:   XAUUSD H1 ¡Asegúrese de verificar que   los pares de divisas negociados se agreguen   a la ventana   Observación del mercado   ! Tipo de cuenta: ECN/Raw Spread Configuración de prefijo: Si su bróker tie
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.64 (11)
Asesores Expertos
Autorithm AI Descripción Técnica AUTORITHM es un sistema de trading avanzado impulsado por inteligencia artificial, diseñado para MetaTrader 5, que implementa 10 capas especializadas de IA para un análisis integral del mercado. El Asesor Experto utiliza algoritmos sofisticados de IA que trabajan en armonía para procesar datos de mercado, identificar oportunidades de negociación y ejecutar operaciones con protocolos inteligentes de gestión de riesgos. [guide line]     Características Principales
Remstone
Remstone
5 (8)
Asesores Expertos
Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en vivo
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Asesores Expertos
señal en directo https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Señales+Mi Canal público https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp; Ultimate Pulse ***El precio de lanzamiento finaliza el 6 de enero**** Visión general Ultimate Pulse es un Asesor Experto diseñado para extraer beneficios del movimiento natural del mercado. Obtiene beneficios de cada posición individualmente o en cuadrículas dependiendo de las condiciones. Simple, metódico, eficaz. Optimizado para XAUUSD (Oro) en
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Asesores Expertos
Golden Synapse EA es un sistema de trading diseñado con precisión que combina una estrategia avanzada con un estricto análisis técnico para ofrecer un rendimiento constante y de bajo riesgo. Diseñado para operar con disciplina, evita los enfoques arriesgados y se centra totalmente en la calidad sobre la cantidad. Cada operación se selecciona cuidadosamente y siempre está protegida por un stop loss. Golden Synapse nunca utiliza sistemas de cuadrícula o martingala. Sólo abre una posición cada vez,
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Asesores Expertos
PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.69 (29)
Asesores Expertos
¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Asesores Expertos
IMPORTANTE   : Este paquete solo se venderá al precio actual para un número muy limitado de copias.    El precio subirá a 1499$ muy rápido.    ¡+100 estrategias incluidas   y más por venir! BONIFICACIÓN   : Por un precio de $999 o superior -> ¡elige  5     de mis otros EA gratis!  TODOS LOS ARCHIVOS CONFIGURADOS GUÍA COMPLETA DE CONFIGURACIÓN Y OPTIMIZACIÓN GUÍA DE VIDEO SEÑALES EN VIVO REVISIÓN (de terceros) ¡Bienvenido al SISTEMA DE BREAKOUT DEFINITIVO! Me complace presentar el Ultimate Bre
The Techno Deity EA MT5
Solomon Din
Asesores Expertos
The Techno Deity — Dominio Digital en XAUUSD Señal en vivo y monitoreo: Siga el rendimiento del sistema en tiempo real en la cuenta oficial: https://www.mql5.com/en/signals/2349716 Promoción: Puede recibir el asesor Cryon X-9000 como regalo. Para aclarar las condiciones y obtener acceso, contácteme directamente. The Techno Deity es un ecosistema de trading de alta tecnología creado para quienes valoran el orden estructural en el caos del mercado del oro. El sistema se basa en un algoritmo de int
Otros productos de este autor
Gold Surfer
Sigit Hariyono
Asesores Expertos
Gold Surfer MT5 EA es un asesor experto totalmente automatizado que utiliza un complejo algoritmo basado principalmente en varios indicadores meta trader por defecto. Este robot de trading no utiliza martingala, y sí utiliza stop loss y take profit. Este EA Forex funciona en todos los marcos de tiempo y todos los pares, pero está especialmente diseñado para XAUUSD (Oro) H1 marco de tiempo. Características principales: No Grid. No Promedio. No Martingala. Parámetros de configuración: Expert Name
Gold Gambit
Sigit Hariyono
5 (1)
Asesores Expertos
Gold Gambit es un asesor experto totalmente automatizado que utiliza varios indicadores predeterminados de Metatrader. Este robot forex utiliza take profit y stop loss fijos, y cada posición de entrada tiene su propio algoritmo. Este EA funciona en todos los marcos de tiempo y todos los pares, pero está diseñado específicamente para el Oro H1 marco de tiempo. Características principales: No Grid. No Martingala. No Promedio. Parámetros de configuración: Expert Name - Nombre del EA y comentario d
Rover Pro EA MT5
Sigit Hariyono
5 (1)
Asesores Expertos
Rover Pro EA es un asesor de trading totalmente automático que contiene varios sistemas de trading basados principalmente en Medias Móviles, Alligator, CCI, MACD, ADX, Oscilador Estocástico, Envolventes, Momentum, Desviación Estándar, Bandas de Bollinger, Bull Power, WPR, DeMarker, Awesome Oscillator y ATR. Cada sistema de comercio tiene su propia entrada con la pérdida de parada fija y tomar ganancias. Este robot se puede utilizar para todos los pares y todos los marcos de tiempo, pero está es
SH TrendFlow
Sigit Hariyono
Indicadores
El indicador SH Trend Flow se calcula en base a un algoritmo avanzado de varios indicadores. El algoritmo proporciona puntos de entrada altamente fiables, y sus sencillos ajustes permiten utilizarlo para cualquier símbolo y estilo de negociación. Las señales se generan al cierre de una barra y no se repintan. Parámetros iPeriod - Periodo del indicador xSmooth - Bajar este valor suavizará el indicador PopUpAlert - true/false para mostrar una alerta emergente EmailAlert - true/false para enviar u
Robin Scalper Indicator
Sigit Hariyono
Indicadores
El indicador Robin Scalper se calcula en base a un algoritmo avanzado de varios indicadores. El algoritmo proporciona puntos de entrada altamente fiables, y sus sencillos ajustes permiten utilizarlo para todos los símbolos, marcos de tiempo y estilos de negociación. Las señales se generan al cierre de una barra y no se repintan . Parámetros de configuración : Nombre del Indicador - Nombre del indicador. Período de Tendencia - Período de tendencia del indicador. Filtro - Suavidad de la señal
Endless Grid
Sigit Hariyono
Asesores Expertos
Endless Grid es un robot de trading de tipo grid. Utiliza la cuadrícula y el promedio para enviar órdenes y no utiliza martingala. Este robot funciona enviando continuamente órdenes sin indicador de acuerdo a la distancia de la cuadrícula. Puede ser una herramienta útil como cazador de reembolsos. Este EA se puede utilizar en todos los marcos de tiempo y todos los pares de comercio. Parámetros de configuración: Expert Name - Nombre del EA y comentario de las operaciones. Magic Number - Número d
Gold Ranger
Sigit Hariyono
Asesores Expertos
Gold Ranger es un robot de trading totalmente automático. Utiliza la tendencia del mercado para enviar órdenes y utiliza el promedio sólo con fines de recuperación. Este robot está diseñado específicamente para el Oro o XAUUSD con marco de tiempo H1, pero también se puede utilizar en todos los marcos de tiempo y todos los pares de negociación. Parámetros de configuración: Expert Name - Nombre del EA y comentario de las operaciones. Magic Number - Número de identificación del EA para identifica
Rover Pro EA MT4
Sigit Hariyono
Asesores Expertos
Rover Pro EA es un asesor de trading totalmente automático que contiene varios sistemas de trading basados principalmente en Medias Móviles, Alligator, CCI, MACD, ADX, Oscilador Estocástico, Envolventes, Momentum, Desviación Estándar, Bandas de Bollinger, Bull Power, WPR, DeMarker, Awesome Oscillator y ATR. Cada sistema de comercio tiene su propia entrada con la pérdida de parada fija y tomar ganancias. Este robot se puede utilizar para todos los pares y todos los marcos de tiempo, pero está es
Goldenclaw
Sigit Hariyono
Asesores Expertos
Goldenclaw EA es un único scalping Trading Robot basado en múltiples capas de red neuronal y varios indicadores predeterminados. El algoritmo funciona mediante el cálculo de los valores de diferentes marcos de tiempo para proporcionar la señal de salida para el marco de tiempo actual. Este EA no utiliza técnicas peligrosas como martingala, promediación, rejilla o cobertura. Todas las órdenes están protegidas por stop loss y sólo una dirección comercial de compra o venta depende del algoritmo d
Gold Slinger
Sigit Hariyono
5 (1)
Asesores Expertos
Gold Slinger es un asesor experto totalmente automático que contiene varios sistemas de trading basados principalmente en indicadores meta trader por defecto, soporte resistencia, redes neuronales simples y formaciones de velas. Cada sistema de negociación tiene su propio algoritmo de entrada y salida, y a veces se cubren entre sí para reducir la reducción de capital. Este asesor de operaciones puede utilizarse para todos los pares y todos los marcos temporales, pero está diseñado específicamen
Gold Relic
Sigit Hariyono
5 (1)
Asesores Expertos
Gold Relic EA es un robot de trading automatizado que utiliza un algoritmo complejo basado principalmente en MACD, Momentum, Envelopes, Bulls Power, Bears Power, Standard Deviation, ADX, RSI, Support Resistance, Candlestick Formations y otros indicadores predeterminados de MetaTrader. Este asesor experto funciona en todos los marcos de tiempo y todos los pares, pero se recomienda su uso en el marco de tiempo GOLD H1 . Parámetros de configuración: Expert Name - Nombre del Asesor Experto y coment
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario