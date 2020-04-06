EURO Binder
- Asesores Expertos
- Sigit Hariyono
- Versión: 1.0
- Activaciones: 15
EURO Binder EA es un asesor de trading totalmente automático que contiene varios sistemas de trading basados principalmente en Estocástico, Medias Móviles, Desviación Estándar, Momentum, Envolventes, Bandas de Bollinger, Oscilador Impresionante, Oscilador Acelerador, CCI,ATR, ADX, OSMA, MACD, RSI, WPR, Bulls Power,Bears Power, Soporte Resistencia y Formaciones de Velas. Cada sistema de comercio tiene su propia entrada con la pérdida de parada fija y tomar ganancias. Este robot forex se puede utilizar para todos los pares y todos los marcos de tiempo, pero está especialmente diseñado paraEURUSD 1H marco de tiempo.
|¡¡¡Oferta de lanzamiento !!! Sólo $ 50
- Sin Martingala.
- No Grid.
- Sin Promedio.
Parámetros de ajuste:
- Expert Name - Nombre del EA y comentario de las operaciones.
- Número Mágico - Número de identificación del EA para identificar las operaciones, y debe ser diferente a otros EA.
- Dirección de la operación - Dirección de la operación, compra, venta o ambas.
- Entradas Múltiples - Si está activado, envía entradas múltiples para ambos lados.
- LotesFijos - Tamaño de lote fijo base.
- Lote Automático - Cálculo automático del tamaño del lote.
- StopLoss - Stop loss fijo para cada posición.
- Take Profit - Take profit fijo para cada posición.
- Cesta TP - Cesta TP promediada para todas las posiciones en la divisa de la cuenta.
- Trailing Start - Punto de inicio para activar el trailing y establecer el SL en el punto de equilibrio.
- Filtros de tiempo - Horas de entrada del EA y días para abrir posiciones.
- EURUSD H1.
- Cuenta ECN con spread bruto cero.
- Cuenta que soporte hedging.