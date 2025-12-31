Gold Gecko

Gold Gecko EA es un asesor experto totalmente automatizado que utiliza varios indicadores predeterminados de Metatrader. Este robot forex utiliza take profit y stop loss fijos, y cada posición de entrada tiene su propio algoritmo. Este EA funciona en todos los marcos de tiempo y todos los pares, pero está diseñado específicamente para el Oro H1 marco de tiempo.

Características principales:

  • No Grid.
  • No Martingala.
  • No Promedio.

Parámetros de configuración:

  • Expert Name - Nombre del EA y comentario de las operaciones.
  • Número Mágico - Número de identificación del EA para identificar las operaciones, y debe ser diferente a otros EA.
  • Dirección de la operación - Dirección de la operación, compra, venta o ambas.
  • Entradas Múltiples - Si está activado, envía entradas múltiples para ambos lados.
  • Lotes Fijos - Tamaño de lote fijo base.
  • StopLoss - Stop loss fijo para cada posición.
  • Take Profit - Toma de ganancias fija para cada posición.
  • Cesta TP - Cesta TP promediada para todas las posiciones en la divisa de la cuenta.
  • Trailing Start - Punto de partida para activar el trailing y establecer el SL en el punto de equilibrio.
  • Filtros de Tiempo - Horas de entrada del EA y días para abrir posiciones.


Recomendaciones:

  • XAUUSD (Oro vs Dólar USA) H1.
  • Zero spread ECN o cuenta raw spread.
  • Cuenta de cobertura.


