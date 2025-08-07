Professional CDV with Aggressive Score

5

Herramienta avanzada de análisis de mercado. 
📖 Full Documentation: Download
🎓 Free Professional Education Course: After purchasing, contact me to receive access to the complete CDV Professional Training Video Course.




— It will help you master CDV, Aggressive Buyer & Seller dynamics, and Volume Microstructure concepts through a clear, step-by-step learning process.
Visión general

El CDV Profesional con Puntuación Agresiva es una completa herramienta de análisis de volumen que combina la representación visual del Volumen Delta Acumulativo (CDV) con un avanzado sistema de puntuación agresiva. Construido utilizando la metodología probada de la Plataforma Profesional Orderflow, este indicador proporciona a los operadores una visión profunda de la microestructura del mercado y la dinámica del volumen.

Características principales

Implementación de CDV de Professional Orderflow

  • Auténtica metodología de cálculo del multiplicador delta de la Plataforma Profesional Orderflow
  • Construcción precisa de velas OHLC CDV utilizando la distribución del volumen intrabarra
  • Seguimiento delta acumulativo en tiempo real con posicionamiento preciso del volumen
  • Suavizado Heikin Ashi opcional para análisis de tendencias

Análisis visual avanzado

  • Velas CDV codificadas por colores que indican diferentes condiciones de mercado
  • Detección de divergencias alcistas y bajistas entre precio y volumen
  • Resaltado especial para patrones de absorción y agotamiento
  • Esquemas de color personalizables para diferentes estrategias de negociación

Sistema de Puntuación Agresiva

  • Mediciones de agresividad compradora y vendedora en tiempo real
  • Periodos de retrospectiva dinámicos ajustados a la volatilidad del mercado
  • Filtrado de valores atípicos de volumen para generar señales precisas
  • Ponderación de alineación de tendencias para una mayor precisión

Características profesionales

  • Ventana de indicador independiente con visualización completa de OHLC CDV
  • Etiquetas de puntuación agresivas en el gráfico con posicionamiento personalizable
  • Múltiples opciones de colocación en las esquinas para la visualización de la puntuación
  • Organización exhaustiva de los parámetros de entrada
  • Gestión del cambio de tamaño del gráfico y optimización de la visualización

Especificaciones técnicas

Método de cálculo El indicador utiliza el enfoque de la Plataforma Profesional Orderflow para calcular los multiplicadores delta basándose en la posición del precio dentro del rango de cada barra. Este método proporciona una precisión superior en comparación con las aproximaciones básicas de volumen por tick, ya que considera dónde cae el precio de cierre en relación con el rango alto-bajo.

Análisis de la distribución del volumen

  • Estima el volumen de compra y venta utilizando la metodología de posicionamiento de precios
  • Calcula los posibles extremos de delta intrabarra para un análisis exhaustivo.
  • Realiza un seguimiento de los cambios acumulativos de delta en todos los plazos.
  • Aplica métodos estadísticos avanzados para la detección de valores atípicos.

Reconocimiento del estado del mercado El sistema identifica automáticamente tres condiciones principales del mercado:

  • Mercado normal con movimientos de precio y volumen alineados
  • Zonas de absorción en las que un gran volumen produce un movimiento mínimo del precio
  • Patrones de agotamiento en los que el precio se mueve sin confirmación de volumen.

Parámetros de entrada

Configuración del color de las velas

  • Color alcista por defecto: Color primario para velas CDV positivas
  • Color por defecto bajista: Color principal para velas CDV negativas
  • Colores de Divergencia: Colores especiales para divergencias precio-volumen
  • Colores de Condición: Colores específicos para la identificación del estado del mercado

Controles de cálculo

  • Opción Heikin Ashi: Alternar entre visualización estándar y suavizada CDV
  • Retroceso agresivo: Periodo base para los cálculos de agresión
  • Lookback del estado del mercado: Periodo para el análisis del estado del mercado
  • Periodo de volatilidad: Periodo para los ajustes basados en la volatilidad

Parámetros de puntuación

  • Umbral de valores atípicos: Filtro de desviación estándar para picos de volumen
  • Peso de la tendencia: Influencia de la alineación de la tendencia en la puntuación
  • Tamaño y posición de la fuente: Personalización completa de la visualización

Aplicaciones de negociación

Scalping y Day Trading

  • Identifique puntos de entrada de alta probabilidad utilizando señales de divergencia
  • Supervise en tiempo real los cambios agresivos de las puntuaciones para detectar cambios de impulso
  • Utilice las zonas de absorción para las oportunidades contra tendencia
  • Seguimiento de los patrones de agotamiento para la sincronización de inversión

Swing Trading

  • Analizar la confirmación de volumen para la validación de rupturas
  • Identificar las fases de acumulación y distribución
  • Supervisar la presión de compra y venta institucional
  • Confirmar señales de continuación o inversión de tendencia

Análisis profesional

  • Análisis de la microestructura del mercado para la negociación institucional
  • Integración de perfiles de volumen para una visión completa del mercado
  • Análisis multitemporal con diferentes periodos de retrospección
  • Gestión del riesgo mediante la confirmación basada en el volumen

Por qué elegir este indicador

Metodología probada Construido sobre la plataforma profesional Orderflow enfoque establecido y probado para el cálculo del volumen delta, lo que garantiza la fiabilidad y la precisión en el análisis de volumen.

Información en tiempo real Proporciona información inmediata sobre las condiciones del mercado a través de la visualización del CDV y de una puntuación numérica agresiva.

Grado Profesional Diseñado para operadores serios que requieren herramientas precisas de análisis de volumen para la toma de decisiones informadas.

Solución Integral Combina múltiples métodos de análisis en una única herramienta integrada, eliminando la necesidad de múltiples indicadores separados.

Instalación y configuración

  1. Descargue e instale el archivo del indicador
  2. Adjuntar a cualquier gráfico en una ventana separada del indicador
  3. Personalice los colores y parámetros según su estilo de negociación
  4. Posicione etiquetas de puntuación agresivas mediante la configuración de esquinas y márgenes

  5. Inicie el análisis utilizando tanto el CDV visual como la puntuación numérica

Documentación profesional El manual en PDF incluido le proporciona todo lo que necesita para dominar este indicador, desde la instalación básica hasta las aplicaciones de negociación avanzadas.
Comentarios 1
Wan Suryolaksono
1871
Wan Suryolaksono 2025.12.08 12:31 
 

I love it. This is the indicator I have been looking for the most, to accompany my scalping trading

