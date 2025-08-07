Professional CDV with Aggressive Score

Herramienta avanzada de análisis de mercado. 📖 Full Documentation: Download 🎓 Free Professional Education Course: After purchasing, contact me to receive access to the complete CDV Professional Training Video Course. — It will help you master CDV, Aggressive Buyer & Seller dynamics, and Volume Microstructure concepts through a clear, step-by-step learning process. Visión general

El CDV Profesional con Puntuación Agresiva es una completa herramienta de análisis de volumen que combina la representación visual del Volumen Delta Acumulativo (CDV) con un avanzado sistema de puntuación agresiva. Construido utilizando la metodología probada de la Plataforma Profesional Orderflow, este indicador proporciona a los operadores una visión profunda de la microestructura del mercado y la dinámica del volumen.

Características principales

Implementación de CDV de Professional Orderflow

Auténtica metodología de cálculo del multiplicador delta de la Plataforma Profesional Orderflow

Construcción precisa de velas OHLC CDV utilizando la distribución del volumen intrabarra

Seguimiento delta acumulativo en tiempo real con posicionamiento preciso del volumen

Suavizado Heikin Ashi opcional para análisis de tendencias

Análisis visual avanzado

Velas CDV codificadas por colores que indican diferentes condiciones de mercado

Detección de divergencias alcistas y bajistas entre precio y volumen

Resaltado especial para patrones de absorción y agotamiento

Esquemas de color personalizables para diferentes estrategias de negociación

Sistema de Puntuación Agresiva

Mediciones de agresividad compradora y vendedora en tiempo real

Periodos de retrospectiva dinámicos ajustados a la volatilidad del mercado

Filtrado de valores atípicos de volumen para generar señales precisas

Ponderación de alineación de tendencias para una mayor precisión

Características profesionales

Ventana de indicador independiente con visualización completa de OHLC CDV

Etiquetas de puntuación agresivas en el gráfico con posicionamiento personalizable

Múltiples opciones de colocación en las esquinas para la visualización de la puntuación

Organización exhaustiva de los parámetros de entrada

Gestión del cambio de tamaño del gráfico y optimización de la visualización

Especificaciones técnicas

Método de cálculo El indicador utiliza el enfoque de la Plataforma Profesional Orderflow para calcular los multiplicadores delta basándose en la posición del precio dentro del rango de cada barra. Este método proporciona una precisión superior en comparación con las aproximaciones básicas de volumen por tick, ya que considera dónde cae el precio de cierre en relación con el rango alto-bajo.

Análisis de la distribución del volumen

Estima el volumen de compra y venta utilizando la metodología de posicionamiento de precios

Calcula los posibles extremos de delta intrabarra para un análisis exhaustivo.

Realiza un seguimiento de los cambios acumulativos de delta en todos los plazos.

Aplica métodos estadísticos avanzados para la detección de valores atípicos.

Reconocimiento del estado del mercado El sistema identifica automáticamente tres condiciones principales del mercado:

Mercado normal con movimientos de precio y volumen alineados

Zonas de absorción en las que un gran volumen produce un movimiento mínimo del precio

Patrones de agotamiento en los que el precio se mueve sin confirmación de volumen.

Parámetros de entrada

Configuración del color de las velas

Color alcista por defecto: Color primario para velas CDV positivas

Color por defecto bajista: Color principal para velas CDV negativas

Colores de Divergencia: Colores especiales para divergencias precio-volumen

Colores de Condición: Colores específicos para la identificación del estado del mercado

Controles de cálculo

Opción Heikin Ashi: Alternar entre visualización estándar y suavizada CDV

Retroceso agresivo: Periodo base para los cálculos de agresión

Lookback del estado del mercado: Periodo para el análisis del estado del mercado

Periodo de volatilidad: Periodo para los ajustes basados en la volatilidad

Parámetros de puntuación

Umbral de valores atípicos: Filtro de desviación estándar para picos de volumen

Peso de la tendencia: Influencia de la alineación de la tendencia en la puntuación

Tamaño y posición de la fuente: Personalización completa de la visualización

Aplicaciones de negociación

Scalping y Day Trading

Identifique puntos de entrada de alta probabilidad utilizando señales de divergencia

Supervise en tiempo real los cambios agresivos de las puntuaciones para detectar cambios de impulso

Utilice las zonas de absorción para las oportunidades contra tendencia

Seguimiento de los patrones de agotamiento para la sincronización de inversión

Swing Trading

Analizar la confirmación de volumen para la validación de rupturas

Identificar las fases de acumulación y distribución

Supervisar la presión de compra y venta institucional

Confirmar señales de continuación o inversión de tendencia

Análisis profesional

Análisis de la microestructura del mercado para la negociación institucional

Integración de perfiles de volumen para una visión completa del mercado

Análisis multitemporal con diferentes periodos de retrospección

Gestión del riesgo mediante la confirmación basada en el volumen

Por qué elegir este indicador

Metodología probada Construido sobre la plataforma profesional Orderflow enfoque establecido y probado para el cálculo del volumen delta, lo que garantiza la fiabilidad y la precisión en el análisis de volumen.

Información en tiempo real Proporciona información inmediata sobre las condiciones del mercado a través de la visualización del CDV y de una puntuación numérica agresiva.

Grado Profesional Diseñado para operadores serios que requieren herramientas precisas de análisis de volumen para la toma de decisiones informadas.

Solución Integral Combina múltiples métodos de análisis en una única herramienta integrada, eliminando la necesidad de múltiples indicadores separados.

Instalación y configuración

Descargue e instale el archivo del indicador Adjuntar a cualquier gráfico en una ventana separada del indicador Personalice los colores y parámetros según su estilo de negociación Posicione etiquetas de puntuación agresivas mediante la configuración de esquinas y márgenes Inicie el análisis utilizando tanto el CDV visual como la puntuación numérica

Documentación profesional El manual en PDF incluido le proporciona todo lo que necesita para dominar este indicador, desde la instalación básica hasta las aplicaciones de negociación avanzadas.

