Carbon 2 EA
- Asesores Expertos
- Abbas Ahmed Jasim Abdulredha
- Versión: 3.0
- Actualizado: 15 diciembre 2025
Gratis por tiempo limitado A partir de enero 2026 precio de retorno a 7777 $.Carbon 2 EA - Asesor Experto de Recuperación Basado en Cuadrícula para MetaTrader 5
Carbon 2 EA es un Asesor Experto automatizado desarrollado para MetaTrader 5, diseñado para gestionar las operaciones utilizando un enfoque de recuperación de cuadrícula controlada con parámetros definidos por el usuario y un comportamiento transparente.
Este producto está dirigido a traders experimentados que entienden las estrategias basadas en grid y los riesgos asociados.
Plataforma y Compatibilidad
-
Plataforma: MetaTrader 5 (sólo MT5)
-
Tipos de cuenta: Cobertura y compensación
-
Símbolos: Pares de divisas (a elección del usuario)
-
Plazos: Cualquiera
-
Asesor Experto totalmente automatizado
Lógica de negociación (explícita y transparente)
Carbon 2 EA opera utilizando la siguiente lógica:
-
Abre una posición de mercado inicial basada en condiciones internas
-
Si el precio se mueve en contra de la posición, se pueden abrir operaciones adicionales a niveles de distancia predefinidos
-
Las operaciones se gestionan como una cesta
-
Las posiciones se cierran cuando la cesta alcanza el objetivo configurado
⚠️ Las operaciones adicionales se abren sólo en caso de movimiento adverso del precio, no aleatoriamente.
Gestión de riesgos y operaciones
Las entradas configurables por el usuario incluyen:
-
Tamaño de lote fijo o progresión
-
Distancia entre posiciones de la parrilla
-
Número máximo de posiciones
-
Lógica de salida basada en la cesta
-
Control del número mágico
El Stop Loss no se utiliza por defecto.
Este comportamiento es intencionado y debe ser entendido por el usuario.
Aviso de riesgo importante
Las estrategias basadas en la red pueden generar un drawdown significativo.
Una configuración incorrecta puede provocar la pérdida parcial o total de la cuenta.
Este EA no garantiza beneficios y no intenta evitar pérdidas artificialmente.
Lo que este EA NO afirma ni hace
Para cumplir con las reglas del mercado MQL5, Carbon 2 EA:
-
No garantiza beneficios ni operaciones sin pérdidas
-
No afirma ser seguro, libre de riesgos, o siempre rentable
-
No repinta el historial ni manipula los resultados
-
No utiliza arbitraje, explotación de latencia o métodos prohibidos.
-
No se basa en condiciones específicas del corredor
Uso recomendado
-
Se recomienda encarecidamente realizar pruebas de demostración antes de utilizarlo en vivo
-
Se recomienda un tamaño de lote conservador
-
Evitar noticias de gran impacto
-
VPS recomendado para funcionamiento continuo
Personalización
Todo el comportamiento se controla mediante entradas:
-
Distancia de la rejilla
-
Tamaño del lote
-
Operaciones máximas
-
Lógica de salida
Sin parámetros ocultos. Sin dependencias externas.
Descargo de responsabilidad
Operar en Forex y CFDs implica un riesgo sustancial y puede no ser adecuado para todos los inversores. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros. El usuario es plenamente responsable de todas sus decisiones de negociación.