Carbon 2 EA

Gratis por tiempo limitado A partir de enero 2026 precio de retorno a 7777 $.

Carbon 2 EA - Asesor Experto de Recuperación Basado en Cuadrícula para MetaTrader 5

Carbon 2 EA es un Asesor Experto automatizado desarrollado para MetaTrader 5, diseñado para gestionar las operaciones utilizando un enfoque de recuperación de cuadrícula controlada con parámetros definidos por el usuario y un comportamiento transparente.

Este producto está dirigido a traders experimentados que entienden las estrategias basadas en grid y los riesgos asociados.

Plataforma y Compatibilidad

  • Plataforma: MetaTrader 5 (sólo MT5)

  • Tipos de cuenta: Cobertura y compensación

  • Símbolos: Pares de divisas (a elección del usuario)

  • Plazos: Cualquiera

  • Asesor Experto totalmente automatizado

Lógica de negociación (explícita y transparente)

Carbon 2 EA opera utilizando la siguiente lógica:

  • Abre una posición de mercado inicial basada en condiciones internas

  • Si el precio se mueve en contra de la posición, se pueden abrir operaciones adicionales a niveles de distancia predefinidos

  • Las operaciones se gestionan como una cesta

  • Las posiciones se cierran cuando la cesta alcanza el objetivo configurado

⚠️ Las operaciones adicionales se abren sólo en caso de movimiento adverso del precio, no aleatoriamente.

Gestión de riesgos y operaciones

Las entradas configurables por el usuario incluyen:

  • Tamaño de lote fijo o progresión

  • Distancia entre posiciones de la parrilla

  • Número máximo de posiciones

  • Lógica de salida basada en la cesta

  • Control del número mágico

El Stop Loss no se utiliza por defecto.
Este comportamiento es intencionado y debe ser entendido por el usuario.

Aviso de riesgo importante

Las estrategias basadas en la red pueden generar un drawdown significativo.
Una configuración incorrecta puede provocar la pérdida parcial o total de la cuenta.

Este EA no garantiza beneficios y no intenta evitar pérdidas artificialmente.

Lo que este EA NO afirma ni hace

Para cumplir con las reglas del mercado MQL5, Carbon 2 EA:

  • No garantiza beneficios ni operaciones sin pérdidas

  • No afirma ser seguro, libre de riesgos, o siempre rentable

  • No repinta el historial ni manipula los resultados

  • No utiliza arbitraje, explotación de latencia o métodos prohibidos.

  • No se basa en condiciones específicas del corredor

Uso recomendado

  • Se recomienda encarecidamente realizar pruebas de demostración antes de utilizarlo en vivo

  • Se recomienda un tamaño de lote conservador

  • Evitar noticias de gran impacto

  • VPS recomendado para funcionamiento continuo

Personalización

Todo el comportamiento se controla mediante entradas:

  • Distancia de la rejilla

  • Tamaño del lote

  • Operaciones máximas

  • Lógica de salida

Sin parámetros ocultos. Sin dependencias externas.

Descargo de responsabilidad

Operar en Forex y CFDs implica un riesgo sustancial y puede no ser adecuado para todos los inversores. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros. El usuario es plenamente responsable de todas sus decisiones de negociación.

