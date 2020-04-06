Gratis por tiempo limitado A partir de enero 2026 precio de retorno a 7777 $.

Carbon 2 EA - Asesor Experto de Recuperación Basado en Cuadrícula para MetaTrader 5

Carbon 2 EA es un Asesor Experto automatizado desarrollado para MetaTrader 5, diseñado para gestionar las operaciones utilizando un enfoque de recuperación de cuadrícula controlada con parámetros definidos por el usuario y un comportamiento transparente.

Este producto está dirigido a traders experimentados que entienden las estrategias basadas en grid y los riesgos asociados.

Plataforma y Compatibilidad

Plataforma: MetaTrader 5 (sólo MT5)

Tipos de cuenta: Cobertura y compensación

Símbolos: Pares de divisas (a elección del usuario)

Plazos: Cualquiera

Asesor Experto totalmente automatizado

Lógica de negociación (explícita y transparente)

Carbon 2 EA opera utilizando la siguiente lógica:

Abre una posición de mercado inicial basada en condiciones internas

Si el precio se mueve en contra de la posición, se pueden abrir operaciones adicionales a niveles de distancia predefinidos

Las operaciones se gestionan como una cesta

Las posiciones se cierran cuando la cesta alcanza el objetivo configurado

⚠️ Las operaciones adicionales se abren sólo en caso de movimiento adverso del precio, no aleatoriamente.

Gestión de riesgos y operaciones

Las entradas configurables por el usuario incluyen:

Tamaño de lote fijo o progresión

Distancia entre posiciones de la parrilla

Número máximo de posiciones

Lógica de salida basada en la cesta

Control del número mágico

El Stop Loss no se utiliza por defecto.

Este comportamiento es intencionado y debe ser entendido por el usuario.

Aviso de riesgo importante

Las estrategias basadas en la red pueden generar un drawdown significativo.

Una configuración incorrecta puede provocar la pérdida parcial o total de la cuenta.

Este EA no garantiza beneficios y no intenta evitar pérdidas artificialmente.

Lo que este EA NO afirma ni hace

Para cumplir con las reglas del mercado MQL5, Carbon 2 EA:

No garantiza beneficios ni operaciones sin pérdidas

No afirma ser seguro, libre de riesgos, o siempre rentable

No repinta el historial ni manipula los resultados

No utiliza arbitraje, explotación de latencia o métodos prohibidos.

No se basa en condiciones específicas del corredor

Uso recomendado

Se recomienda encarecidamente realizar pruebas de demostración antes de utilizarlo en vivo

Se recomienda un tamaño de lote conservador

Evitar noticias de gran impacto

VPS recomendado para funcionamiento continuo

Personalización

Todo el comportamiento se controla mediante entradas:

Distancia de la rejilla

Tamaño del lote

Operaciones máximas

Lógica de salida

Sin parámetros ocultos. Sin dependencias externas.

Descargo de responsabilidad

Operar en Forex y CFDs implica un riesgo sustancial y puede no ser adecuado para todos los inversores. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros. El usuario es plenamente responsable de todas sus decisiones de negociación.