Gold trading manager
- Asesores Expertos
- Chak Fung Chan
- Versión: 1.1
- Activaciones: 5
XAU Gold Expert es un Robot de Trading diseñado específicamente para operar con oro. Totalmente automatizado y sin necesidad de preocuparse.
Más de 200% de beneficio en 6 meses (Probado por Real Acc)
|Símbolo
|XAUUSD(Oro)
|Marco de tiempo
|Cualquier
|Depósito : Lotes
|Ratio recomendado £500 : 0.2 (o equivalente en otra divisa)
|Tipo de cuenta
|Mejor con el spread más bajo
|Apalancamiento
|1:500
|Tamaño de lote
|0.2
Para un mejor resultado, se recomienda ejecutar este EA en un VPS, simplemente puede ejecutar este EA en el VPS más barato que pueda encontrar, o simplemente el VPS más barato proporcionado por Metatrader.