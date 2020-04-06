Fer Goldhunter

Fer Goldhunter es un Expert Advisor (EA) avanzado para MetaTrader 4 que combina la precisión del seguimiento de tendencias con un potente sistema de recuperación tipo Grid/Martingala. Diseñado para adaptarse a diferentes condiciones de mercado mediante filtros ADX y Medias Móviles triples.


Características Principales:

  • Estrategia de Entrada Híbrida: Utiliza un cruce de tres Medias Móviles Exponenciales (Rápida, Lenta, Lentísima)  para confirmar la dirección real del mercado antes de operar.

  • Filtro de Volatilidad ADX: Incluye un filtro ADX avanzado  configurable para operar solo en tendencia, solo en rango, o en ambos escenarios , evitando entradas falsas en mercados muertos.

  • Sistema de Recuperación (Grid & Martingala): Si el mercado se mueve en contra, el bot puede activar un sistema de Grid inteligente con multiplicador de Martingala ajustable  para recuperar posiciones en promedio. Este módulo es totalmente opcional y puede desactivarse .

  • Gestión Monetaria Dinámica: Elige entre lotaje fijo o Lotaje Dinámico basado en el balance , permitiendo que el riesgo crezca proporcionalmente con tu cuenta (Interés Compuesto).


  • Protección de Capital Avanzada:

    • Límite de Drawdown Diario: Detiene el trading si la pérdida flotante supera un % definido de tu equidad diaria .

    • Objetivos de Ganancia Diaria: Cierra todo y detiene el trading al alcanzar un % de ganancia o un monto en dinero específico por día .


  • Gestión de Salida: Cuenta con Stop Loss, Take Profit Global en pips y un Trailing Stop dinámico para asegurar ganancias en movimientos fuertes .


Parámetros Destacados:

  • LotSizingMethod: Define si usas riesgo fijo o dinámico.

  • EnableGrid / MartingaleMultiplier: Activa o desactiva la estrategia de recuperación.

  • EnableADXFilter: Filtra entradas según la fuerza de la tendencia.

  • Horarios de Trading: Configura horas de inicio y fin para evitar spreads altos o sesiones volátiles .


Recomendaciones:

  • Par Recomendado: XAUUSD.

  • Temporalidad: M1, M5.

  • Depósito Mínimo: Se recomienda un balance acorde al uso de Grid/Martingala ($1000 para cuentas Standard o $100 para cuentas Cents).


    Soporte:

    Solicitar sets optimizados y soporte por mensaje privado de MQL5.

