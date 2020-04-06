Fer Goldhunter
- Asesores Expertos
- Fernando David Costa
- Versión: 4.0
- Actualizado: 11 agosto 2025
- Activaciones: 5
Fer Goldhunter es un Expert Advisor (EA) avanzado para MetaTrader 4 que combina la precisión del seguimiento de tendencias con un potente sistema de recuperación tipo Grid/Martingala. Diseñado para adaptarse a diferentes condiciones de mercado mediante filtros ADX y Medias Móviles triples.
Características Principales:
-
Estrategia de Entrada Híbrida: Utiliza un cruce de tres Medias Móviles Exponenciales (Rápida, Lenta, Lentísima) para confirmar la dirección real del mercado antes de operar.
-
Filtro de Volatilidad ADX: Incluye un filtro ADX avanzado configurable para operar solo en tendencia, solo en rango, o en ambos escenarios , evitando entradas falsas en mercados muertos.
-
Sistema de Recuperación (Grid & Martingala): Si el mercado se mueve en contra, el bot puede activar un sistema de Grid inteligente con multiplicador de Martingala ajustable para recuperar posiciones en promedio. Este módulo es totalmente opcional y puede desactivarse .
-
Gestión Monetaria Dinámica: Elige entre lotaje fijo o Lotaje Dinámico basado en el balance , permitiendo que el riesgo crezca proporcionalmente con tu cuenta (Interés Compuesto).
-
Protección de Capital Avanzada:
-
Límite de Drawdown Diario: Detiene el trading si la pérdida flotante supera un % definido de tu equidad diaria .
-
Objetivos de Ganancia Diaria: Cierra todo y detiene el trading al alcanzar un % de ganancia o un monto en dinero específico por día .
-
Gestión de Salida: Cuenta con Stop Loss, Take Profit Global en pips y un Trailing Stop dinámico para asegurar ganancias en movimientos fuertes .
Parámetros Destacados:
-
LotSizingMethod: Define si usas riesgo fijo o dinámico.
-
EnableGrid / MartingaleMultiplier: Activa o desactiva la estrategia de recuperación.
-
EnableADXFilter: Filtra entradas según la fuerza de la tendencia.
-
Horarios de Trading: Configura horas de inicio y fin para evitar spreads altos o sesiones volátiles .
Recomendaciones:
-
Par Recomendado: XAUUSD.
-
Temporalidad: M1, M5.
-
Depósito Mínimo: Se recomienda un balance acorde al uso de Grid/Martingala ($1000 para cuentas Standard o $100 para cuentas Cents).
Soporte:
Solicitar sets optimizados y soporte por mensaje privado de MQL5.