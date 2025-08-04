VJX Gold

VJX ORO MT4

VJX Gold es un Asesor Experto desarrollado para operar con Oro (XAUUSD).

Precio: 99$ -> 149$ .

Se basa en años de experiencia en el comercio y el desarrollo, con un enfoque en la coherencia a largo plazo y análisis de mercado adaptable.


Puntos fuertes

  • Algoritmo propio centrado en tendencias de mercado más amplias

  • Gestión adaptable del riesgo para proteger el capital durante la volatilidad

  • Lógica inteligente de ejecución de operaciones diseñada para diferentes condiciones de mercado

  • Panel de rendimiento integrado directamente en el gráfico


Visión a largo plazo

VJX Gold EA está diseñado con un enfoque en la estabilidad a largo plazo y la gestión equilibrada del riesgo en el comercio de oro (XAUUSD).

Tanto si el mercado es alcista como bajista, el sistema se adapta a las condiciones cambiantes, ayudando a los operadores a mantener un enfoque de trading consistente y disciplinado a lo largo del tiempo.


Características principales

  • Análisis de Volatilidad Propio - Detecta condiciones específicas del mercado basadas en criterios internos.

  • Gestión adaptativa de la caída - Ajusta la exposición en respuesta a las fluctuaciones del mercado.

  • Filtrado de datos de alta frecuencia: se centra en las tendencias generales del mercado en lugar del ruido a corto plazo.

  • Panel de rendimiento: muestra datos de operaciones y del sistema en tiempo real directamente en el gráfico.


Componentes principales del algoritmo

  • Motor de Punto Cero - Define un nivel de referencia diario utilizado para los cálculos internos.

  • Módulo de Análisis de Momento - Evalúa la velocidad de movimiento del precio para determinar la fuerza de la tendencia.

  • Lógica de salida dinámica: ajusta los posibles puntos de salida en respuesta a las condiciones actuales del mercado.

  • Protocolo de protección del capital: aplica controles de riesgo integrados para gestionar movimientos adversos.

  • Función de escalado del riesgo: adapta el tamaño de las operaciones en función del capital de la cuenta.


Parámetros recomendados

  • Broker: Compatible con la mayoría de los brokers

  • Apalancamiento: A partir de 1:30

  • Depósito mínimo: 500 $ (depósitos más elevados pueden permitir una mayor flexibilidad)

  • Símbolo: XAUUSD

  • Marco temporal: Funciona en múltiples marcos temporales; se recomienda H1


Notas importantes Operar en mercados financieros implica riesgos, y los resultados pueden variar en función de las condiciones del mercado y de la configuración del usuario. Operar es arriesgado. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
Productos recomendados
MHA Local Trade Copier
Mohammad Hanif Ansari
Asesores Expertos
MHA Copiador Local de Operaciones Es un EA para copiar operaciones de una cuenta MT4 a otra cuenta MT4. También puede copiar operaciones de cuenta maestra a múltiples cuentas esclavas. Sólo debe ejecutar las cuentas maestra y esclava en el mismo PC o VPS. La cuenta maestra puede usar la contraseña principal o la contraseña de inversor, pero las cuentas esclavas necesitan iniciar sesión con la contraseña principal. Usando este copiador usted puede copiar operaciones entre diferentes brokers co
OB Pro Trader EA gp
DMITRII GRIDASOV
Asesores Expertos
OB PRO TRADER EA: ¡es un sistema de trading intradía de alta calidad basado en la investigación de la acción del precio! ¡Este Asesor Experto "configura y olvida" realiza todas las operaciones por ti! ¡8 Set_files disponibles para 6 pares de divisas! Usa Set_files (v26.17) de la sección "Comentarios" para usar/probar el EA. La idea de trading se basa en el famoso y poderoso patrón de Acción del Precio, que se combina con técnicas de tendencia y scalping. OB PRO TRADER EA funciona en el marco
Dangal
Vitalii Zakharuk
Asesores Expertos
Dangal es el comercio de tendencia utilizando indicadores y niveles. El sistema experto recorre todo el historial y puede trabajar con varios pares de divisas (GBPUSD, USDCHF, USDJPY, EURUSD) con una única configuración. Si hay comisión en la cuenta, debe recalcularse en el equivalente del spread y rellenar el campo MaxSpread, teniendo en cuenta el miércoles y la comisión. El Asesor Experto puede ser lanzado en cualquier período horario, pero funciona con el período H1. Puede empezar a utiliza
TPS Gold Scalper Ea
Gopal Goswami
Asesores Expertos
TPS Gold Scalper EA - Edición de Alto Riesgo: Aproveche las oportunidades de comercio de oro con precisión agresiva Capital Mínimo :- 1000 $ Plazos :- H1 Pares recomendados :- XAUUSD Experimente el siguiente nivel de trading en oro con el TPS Gold Scalper EA - High-Risk Edition. Diseñado para los operadores que prosperan en estrategias de alto riesgo y alta recompensa, este avanzado robot de trading es su billete para aprovechar los rápidos movimientos de precios en el mercado del oro. Algori
Blackpink EA 15M
Looi Guan Chek
Asesores Expertos
POR QUÉ UTILIZAR BLACKPINK EA 15M No-Scalper, back test con 10 años EURUSD 15M Gráfico. 10 años de comercio EURUSD 15M, total 312 operaciones da un resultado ROI 190% con orderSize = 1.0 . (Incremento de orderSize puede dar más ROI). La estrategia Day Trade busca el punto de entrada tanto para mercados alcistas como bajistas. El valor de STOP LOSS se establecerá en cada posición abierta. BLACKPINK EA 15M se considera una estrategia conservadora de tendencia corta que proporciona un beneficio es
GoldHunterCheaper
ZORAN RAJKOV
Asesores Expertos
EA especialmente hecho para el par de divisas XAUUSD. Utiliza inteligencia artificial y complejas operaciones matemáticas, todo ello con el objetivo de arriesgar lo menos posible y obtener beneficios constantes. Soy ingeniero eléctrico y profesor de informática, por lo que todo conmigo está calculado al máximo y no debe haber errores. El EA proporcionará información procesada matemáticamente con el objetivo de arriesgar lo menos posible, y si lo desea, puede aumentar el Lote con el fin de lograr
Big Deal
Ong Wee Kiat
Asesores Expertos
Un Asesor Experto automatizado que utiliza técnicas de acción del precio. Está desarrollado y probado repetidamente. Es el único EA del mercado que ha superado 29 años de backtesting desde 1990 hasta 2019. Recomendación: EURUSD 1hr timeframe Utilice la configuración que se encuentra en la página de comentarios. Puede jugar con los ajustes como los depósitos y lotes. No cambie los ajustes de take profit y stoploss.
Rsi Pure Divergence
Alexander Chertnik
4.25 (8)
Asesores Expertos
El comercio EA Rsi Divergencia estrategia. EA utiliza el método Grid. Cuenta mínima para 1 par : 100 $. Designado para el comercio de todos los principales pares de divisas. Recommended timeframe : 4H / 1H / 30m / 15m desarrollado, probado y optimizado en las plataformas " VantageMarkets " , TGLColmex & IFCMarkets . El usuario puede ejecutar este EA en múltiples gráficos simultáneamente. El usuario puede utilizar este EA sólo como indicador. aviso: en la sección de comentarios hay conjuntos d
Stinger
Maksim Sovenko
Asesores Expertos
El Asesor Experto trabaja en el marco de tiempo H4. Par de divisas EURUSD. Como parámetros de entrada se utilizan: Lotes, TakeProfit, Stoploss.actividad comercial viene en el momento de la aparición de una tendencia local, los mejores resultados se obtienen en las velas de cuatro horas. Se utiliza un tamaño de lote fijo, que no aumenta automáticamente durante la negociación. No se utilizan promedios ni otros "trucos". Una señal - una operación.
Solar Metal
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Asesores Expertos
El Asesor Experto Solar Metal parece ser una herramienta prometedora gracias a su completo sistema automatizado de toma de decisiones para el mercado de divisas. Sin embargo, hay que tener en cuenta algunas cosas antes de utilizarlo: ¡Oferta especial para los 10 primeros compradores! Próximo precio: $1,495 La lista completa está disponible para su comodidad en https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Principales características de Solar Metal: Automatización: El asesor toma decisiones de
Inferno Signals EA
Martin Alejandro Bamonte
Asesores Expertos
Inferno Signals EA está diseñado para aprovechar los movimientos más significativos del mercado, operando en el sólido marco temporal de M30. Es ideal para quienes buscan empezar con un capital reducido, comenzando desde tan solo $100 por par, con una gestión automática del capital que incluye ajustes dinámicos de lotes y niveles de seguridad como el Stop-Loss (SL). Con un drawdown bajo y una estrategia que se enfoca en captar las mejores oportunidades, Inferno Signals EA busca maximizar el rend
HSS Pro Price Action EA rt
DMITRII GRIDASOV
Asesores Expertos
HSS PRO PRICE ACTION EA : ¡un excelente sistema de trading intradía basado en la investigación de la acción del precio! Este Asesor Experto "configura y olvida" realiza todas las operaciones por ti. ¡8 archivos Set_file disponibles para 8 pares correspondientes! La idea de trading se basa en los famosos y poderosos patrones de Acción del Precio: Martillo y Estrella Fugaz, que se combinan con técnicas de tendencia y scalping. El Asesor Experto trabaja en el marco temporal H1 durante las sesio
Arash Gold Expert
Moharram Shoja Jamalabad
Asesores Expertos
Hola, Arash experto en oro es el primer experto lanzado de nuestro equipo de servicios de comercio inteligente. La EA sólo funciona en símbolo de oro con un resultado brillante. La tasa de ganancias de este experto es extremadamente alta. Y los inversores obtendrán beneficios muy altos . back-test de nuestro experto es una prueba de esta afirmación. El experto es muy fácil de usar. Usted no necesita ninguna optimización para ello, ya se ha hecho para usted. Usted acaba de establecer EA en el gr
Speedy EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Asesores Expertos
¡Operar con Expertos es la mejor manera de ganar en Forex! ¡Aquí está nuestro segundo Asesor Experto, donde se puede configurar y olvidar! Marco de tiempo: M1 Todos los pares de divisas funcionarán perfectamente en el EA Tipo de cuenta: Todos (Si la cobertura no está permitido, por favor, desactivar la venta o compra) Por favor, no tome riesgos innecesarios. (El comercio es arriesgado, y no hay garantías de ganar ) Le deseamos éxito en sus operaciones. (El comercio es arriesgado, y no
Grid and MACD
Volodymyr Hrybachov
Asesores Expertos
Este es un Asesor Experto de cuadrícula. Tiene varias estrategias de negociación basadas en el indicador MACD. Los niveles de trailing stop, stop loss y take profit virtuales pueden establecerse en pips, en la divisa del depósito o como porcentaje del saldo. Dependiendo de la configuración, se pueden abrir diferentes órdenes para diversificar los riesgos. Su cierre puede ser una cesta de órdenes dirigida en sentido contrario o unidireccional. La parrilla de órdenes es adaptativa, en ella sólo se
Gold Timo
Tran Thanh Tuyen
3 (2)
Asesores Expertos
Gold Timo EA es un asesor experto multifuncional para los terminales MetaTrader 4. Gold Timo es un robot de trading automático para operar con Oro(XAUUSD). El algoritmo del asesor experto le permite operar tanto con la tendencia como contra la tendencia. El comercio con la tendencia se estructura de tal manera que cada nueva orden se abre sólo si la orden anterior tiene un Stop Loss en la zona de beneficios. La operativa contra tendencia se realiza para cerrar con beneficio las posiciones no re
Moving Average Crossover with RSI
Rowan Stephan Buys
Asesores Expertos
Moving Average Crossover + RSI EA — Un Sistema de Tendencias Limpio, Fiable y Que Simplemente Funciona ¿Buscas un EA simple, disciplinado y efectivo, sin complicaciones innecesarias? Este EA está creado para traders que quieren entradas claras, confirmación sólida y una gestión de riesgo inteligente que se adapta al mercado. MA Crossover + RSI EA combina un método clásico de seguimiento de tendencias con confirmación de impulso, ofreciendo señales de alta calidad, menos falsos positivos y eje
El Dorado Gold
Terry Julius Salo
Asesores Expertos
El Dorado Gold - EA de ruptura de rango para XAUUSD El verdadero negocio para los operadores de oro El Dorado Gold se centra en lo que importa: precisión en la ruptura, riesgo controlado y consistencia. Sin rejilla, sin martingala, sin trucos - sólo un verdadero sistema de ruptura para XAUUSD en el marco de tiempo M1 con stop losses fijos y baja reducción. Compatible con Prop Firm y diseñado para operadores que quieren resultados constantes sin tonterías. Acerca de Operar con oro es difícil - os
MapleLeafs EA
Maksim Shmyrev
3.5 (2)
Asesores Expertos
Un scalper nocturno de cartera para instrumentos en dólares canadienses: AUDCAD, EURCAD, GBPCAD, CADJPY, CADJPY, CADCHF, USDCAD. Marco de tiempo - M15. Parámetros Orders_Comment - comentario a las órdenes abiertas por el EA. Lot_Size - tamaño de lote fijo si Auto_MM = 0. Auto_MM - porcentaje de capital a utilizar en las operaciones. Si Auto_MM = 0, utilizará un lote fijo. Magic_Number - número único de órdenes (establecer valores diferentes para cada símbolo de negociación). Start_Time - hora d
Fusion Gold Scalper
Quoc Dat Lam
Asesores Expertos
La herramienta Expert Advisor ha sido desarrollada para XAUUSD (ORO), basada en el nivel de SOPORTE/RESISTENCIA . Todas las posiciones de trading contienen un TAKE-PROFIT DINÁMICO y un STOP_LOSS DINÁMICO. . La señal: https://www.mql5.com/en/signals/997939?source=Site+Signals+My No hay necesidad de configurar los parámetros - todos los ajustes ya están optimizados y ajustados. Características Cada operación está protegida por un Take-profit dinámico y un Stop-loss dinámico. Se utiliza un lote fi
Indicement MT4
Profalgo Limited
5 (2)
Asesores Expertos
¡Bienvenido a Indicement! ¡PROP FIRM LISTO! -> descargar archivos del conjunto   aquí PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT   aporta mis 15 años de experiencia en la creación de algoritmos comerciales profesionales a l
Hamster Original
Himma Youssef
Asesores Expertos
Hamster Original (Muy rápido, fácil de configurar, ¡más potencia!) Puede comprobar en directo Hamster Original trading en Telegram_Channel El Hamster Original es un Robot de Trading que no utiliza martingala clásica. Programar opciones de scalping. utiliza algunos indicadores como un filtro para maximizar las entradas correctas. Recomendaciones : Lote = 0.01. ( si autolot habilitado Permitir (Lote inicial) por (xx)USD = 50 ). Saldo = 100 USD. Par = EURUSD. TimeFrame = 5Min. Broker = Trusted B
NavigatorGold EA
Nitu Brijesh Yadav
Asesores Expertos
EA Profit Navigator - Su camino hacia ganancias consistentes en Forex ¡Libere el poder del trading inteligente con EA Profit Navigator! EA Profit Navigator es un sofisticado robot de trading automatizado basado en el RSI, diseñado para ayudar a los traders a navegar por el mercado Forex con precisión y confianza. Construido para MetaTrader 4, este Asesor Experto combina una lógica de negociación robusta con una gestión dinámica del riesgo para ofrecer resultados consistentes, tanto si eres un p
GoldRule1 EA
Matas Milevicius
Asesores Expertos
**Regla del Oro 1 - Asesor Experto en Momento de Precisión**. **Regla del Oro 1** es un sistema profesional de operaciones de ruptura-recogida optimizado para el **XAUUSD (Oro)** en los marcos temporales **M5-M15**. Combina la **fuerza de la tendencia**, la **confirmación de la volatilidad** y la **gestión inteligente de las operaciones** para captar los movimientos de impulso con el mínimo ruido. ️ **Características principales** * Detección Inteligente de Tendencias** - utiliza la alinea
DYJ Scalping EA
Daying Cao
Asesores Expertos
Dyj revende es un consultor experto totalmente automatizado. El filtro de índice aleatorio se utiliza para entradas. Los consultores necesitan tipos de cuentas de cobertura y ECN. Las pérdidas de pedidos serán liberadas bajo fianza por el juego y se convertirán en ganancias. Si la dirección del pedido es incorrecta. Puede desactivar la política de juego en cualquier momento. Recomendaciones generales Se recomienda una cuenta ECN con una diferencia de puntos entre 8 y 11 y una diferencia de punt
Capital Gate EA
Irina Cherkashina
Asesores Expertos
This universal expert advisor is based on its own Algorithm, which is an incredibly effective tool due to the simultaneous work in two directions of the trading strategy, which is based on our own trend indicator "   Extreme Spike ProfRoboTrading "  and our proprietary signal filter system together with the Martingale method, which together work out a very interesting hedging system. Traders are also given the opportunity to set up their own risk management system with two filters to control de
King Grid
Luis Mariano Vazquez Marcos
Asesores Expertos
King Gold Grid Presentamos con orgullo el revolucionario Asesor Experto de Sistema Grid, una obra maestra creada por  Mr Beast. Este excepcional producto se distingue como uno de los mejores en su categoría, destacando por su magnífica gestión de riesgos y especialización en el trabajo con el oro. Diseñado meticulosamente para optimizar la eficiencia y maximizar los beneficios, este asesor experto se erige como un líder indiscutible en el mundo de los sistemas de rejilla. Su capacidad para adapt
Quantum Dark Gold
Nguyen Hang Hai Ha
5 (1)
Asesores Expertos
La estrategia Quantum es una combinación de la superposición cuántica y el modelo de señales de trading. EA Quantum Dark Gold determina las posiciones de Compra y Venta simultáneamente para cada señal y coloca simultáneamente 2 órdenes Buy Stop y Sell Stop. A continuación, el impulso determina qué posición de la orden se ejecuta y cancela la orden pendiente restante. Esta idea interesante forma el Quantum Dark Gold con un método de entrada único. Las posiciones abiertas son entonces gestionadas
Hedging Adviser EA
Murodil Eminjonov
Asesores Expertos
Asesor de cobertura EA Asesor de Cobertura EA Le permite convertir operaciones no rentables en rentables mediante el uso de un mecanismo inteligente de cobertura de ida y vuelta. Yo llamo a esta estrategia "No más pérdidas". Deje que el precio vaya donde quiera - El Surefire Forex Hedging EA PRO ADVISOR gana en cualquier situación. ¡Garantizado! El secreto de este increíble Asesor Experto es el conocido algoritmo de trading "Algoritmo de recuperación de zona" o "La Estrategia de Cobertura For
Nephila4
Tian Yu Li
4 (5)
Asesores Expertos
esta es una estrategia semi-auto grid altamente rentable. Versión MT4 ======== Uso======== : Símbolo: Cualquier par principal Marco de tiempo: H1 o superior Lotes recomendados: 0.01 por 1000 USD Nota: La estrategia Grid siempre conlleva cierto riesgo debido a los lotes de riesgo acumulados, pero los altos beneficios hacen que esta estrategia siga siendo popular, independientemente del desarrollo de la industria forex. el comercio semi-auto debe ser la mejor manera de equilibrar el benefici
FREE
Los compradores de este producto también adquieren
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
Asesores Expertos
Vortex - su inversión en el futuro El Asesor Experto Vortex Gold EA creado específicamente para operar con oro (XAU/USD) en la plataforma Metatrader. Construido utilizando indicadores propios y algoritmos secretos del autor, este EA emplea una estrategia de trading integral diseñada para capturar movimientos rentables en el mercado del oro. Los componentes clave de su estrategia incluyen indicadores clásicos como el CCI y el Indicador Parabólico, que trabajan juntos para señalar con precisión l
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan  gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Asesores Expertos
Goldex AI: El éxito de hoy, serán los frutos del mañana ¡SUPER DESCUENTO POR TIEMPO LIMITADO! ÚLTIMAS 2 COPIAS POR 299 USD ANTES DE QUE SUBA EL PRECIO. Señal en vivo > IC Markets Real:  Goldex AI Alto riesgo señal Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio: El precio inicial es de $899 y aumentará en $199 después de cada diez ventas. Copias disponibles: 2 Goldex AI - Robot de trading avanzado con redes neu
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT5:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT4 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Regla       sus operaciones con precisión y
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Asesores Expertos
El XG Gold Robot MT4 está especialmente diseñado para el Oro. Decidimos incluir este EA en nuestra oferta después de extensas pruebas . XG Gold Robot y funciona perfectamente con los pares XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot ha sido creado para todos los traders a los que les gusta operar con Oro e incluye adicionalmente una función que muestra los niveles semanales de Oro con el mínimo y el máximo mostrados en el panel así como en el gráfico, lo que le ayudará en el trading manual. Es una estr
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.73 (30)
Asesores Expertos
Tecnología impulsada por IA con ChatGPT Turbo Infinity EA es un asesor experto de trading avanzado diseñado para GBPUSD y XAUUSD. Se centra en la seguridad, los retornos consistentes y la rentabilidad infinita. A diferencia de muchos otros EA, que se basan en estrategias de alto riesgo como la martingala o el trading en cuadrícula, Infinity EA emplea una estrategia de scalping disciplinada y rentable basada en una red neuronal integrada sobre aprendizaje automático, tecnología basada en intelig
EA Gold Stuff
Vasiliy Strukov
4.73 (1071)
Asesores Expertos
EA Gold Stuff es un asesor experto diseñado específicamente para el comercio de oro. El trabajo se basa en la apertura de órdenes en el indicador Gold Stuff, por lo que el asesor trabaja en la estrategia "Trend Follow", lo que significa seguir la tendencia. IMPORTANTE! Póngase en contacto conmigo inmediatamente después de la compra para obtener instrucciones y bonificación! Puede obtener una copia gratuita de nuestro indicador Strong Support y Trend Scanner, por favor envíe un mensaje privad
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Asesores Expertos
Aura Neuron es un asesor experto distintivo que continúa la serie de sistemas de negociación Aura. Al aprovechar las redes neuronales avanzadas y las estrategias de negociación clásicas de vanguardia, Aura Neuron ofrece un enfoque innovador con un excelente rendimiento potencial. Este asesor experto, totalmente automatizado, está diseñado para operar en pares de divisas como  XAUUSD (ORO). Ha demostrado una estabilidad constante en estos pares desde 1999 hasta 2023. El sistema evita técnicas de
Trend AI EA
Ramil Minniakhmetov
4.76 (41)
Asesores Expertos
El Asesor Experto Trend Ai está diseñado para funcionar con el indicador Trend Ai, que realiza su propio análisis de mercado combinando la identificación de tendencias con puntos de entrada accionables y alertas de reversión, y asume todas las señales del indicador de forma totalmente automática. El Asesor Experto contiene una serie de parámetros externos totalmente ajustables que permiten al operador personalizar el experto según sus preferencias. En cuanto aparezca el punto verde, el Asesor
EA Game Changer
Vasiliy Strukov
3 (2)
Asesores Expertos
Game Change EA es un sistema de trading de seguimiento de tendencias basado en el indicador Game Changer. Vende automáticamente cuando se forma un punto rojo y continúa vendiendo hasta que aparece una X amarilla, lo que indica un posible fin de la tendencia. La misma lógica se aplica a las operaciones de compra. Cuando aparece un punto azul, el EA comienza a comprar y cierra el ciclo de compra en cuanto detecta una X amarilla. Este EA es adecuado para cualquier par de divisas y cualquier marco t
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Asesores Expertos
Una de las estrategias de trading automatizado más potentes de 2025 Hemos convertido una de las estrategias de trading manual más sólidas de 2025 en un Expert Advisor completamente automatizado , basado en TMA (Triangular Moving Average) con lógica CG . Este EA está diseñado para entradas precisas, órdenes pendientes inteligentes y un estricto control del riesgo , siendo adecuado para todos los pares Forex y el oro (XAUUSD) . El sistema ofrece su mejor rendimiento en cuentas ECN con spreads infe
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (85)
Asesores Expertos
El Asesor Experto es un sistema diseñado para recuperar posiciones no rentables. El algoritmo del autor bloquea una posición perdedora, la divide en muchas partes separadas y cierra cada una de ellas por separado. La configuración fácil, el lanzamiento retrasado en caso de reducción, el bloqueo, la desactivación de otros asesores expertos, el promedio con filtrado de tendencias y el cierre parcial de una posición perdedora están integrados en una sola herramienta. Es el uso de cierre de pérdida
Scalp Unscalp MT4
Connor Michael Woodson
3.5 (4)
Asesores Expertos
Scalp Unscalp es un sistema de scalping bidireccional a corto plazo que intenta extraer beneficios rápidamente con entradas muy precisas. ¡La señal en vivo de Scalp Unscalp llegará pronto! El precio actual se incrementará. Precio por tiempo limitado 99 USD Sin grid, sin martingala. Cada operación se realiza de forma independiente Stop loss fijo disponible, con sistema virtual de trailing stop dinámico Panel de operaciones interactivo y configuración precisa del tamaño de lote Recomendado Gráfic
Golden Mirage mt4
Michela Russo
Asesores Expertos
¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
Aurum Trader
Vasiliy Strukov
5 (3)
Asesores Expertos
EA Aurum Trader   combina una estrategia de ruptura y seguimiento de tendencias con un máximo de dos operaciones por día.  ¡Contácteme inmediatamente después de la compra para obtener un bono personal!  Puede obtener una copia gratuita de nuestro Sólido Soporte e indicador de Escáner de Tendencias, por favor envíe un mensaje privado. ¡Yo!  Tenga en cuenta que no vendo mis EA ni sets especiales en telegram, solo está disponible en Mql5 y mis archivos de sets solo están disponibles en mi blog aqu
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la
AlphaCore System MT4
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Asesores Expertos
AlphaCore System es un asesor de trading profesional para MetaTrader 4 , que utiliza una estrategia de trading basada en el análisis dinámico de extremos locales y la predicción estadística de rupturas . === ¡Compre AlphaCore System para MT5 y obtenga AlphaCore System para MT5 gratis! === ¡Para más detalles, contácteme vía mensaje privado! Concepto de Trading El asesor opera utilizando la metodología de corredores de precios adaptativos . El sistema monitorea continuamente la formación de zonas
DCA CycleMax
Jin Sangun
Asesores Expertos
Introducción a DCA CYCLEMAX Live Signal MT4 3000 USD start , BUY / SELL Both set :   Click Here Live Signal MT4 1000 USD start , Almost BUY set :   Click Here Resumen DCA CYCLEMAX es un programa de trading semiautomático basado en una estrategia de grid, optimizado para activos que muestran fuertes tendencias en una sola dirección en el mercado. Es especialmente efectivo para activos con alta volatilidad y tendencias sostenidas en una dirección, como el oro (GOLD), el Nasdaq 100 (NS100) y cr
Fundamental Trader
Sara Sabaghi
4.82 (17)
Asesores Expertos
Ziwox fundamental trader es un asistente comercial que ayuda a los operadores de mercados financieros a tomar decisiones inteligentes informadas por los datos de información de EA.Este EA utiliza fuentes en línea para capturar toda la información necesaria, como el sesgo fundamental de las monedas, el sentimiento de la relación de comerciantes minoristas en tiempo real en un par, el pronóstico del banco y el instituto, los datos del informe COT y otros datos en un panel complejo de EA.En resumen
HFT Prop Firm EA
Dilwyn Tng
4.97 (632)
Asesores Expertos
HFT Prop Firm EA es también conocido como Green Man debido a su logotipo distintivo, es un Asesor Experto (EA) diseñado específicamente para superar los desafíos o las evaluaciones de las empresas de comercio de propiedad (prop firms) que permiten estrategias de comercio de alta frecuencia (HFT). Con la versión 5.8 y superior GreenMan HFT Prop Firm EA es plug and play para casi verdaderos desafíos HFT prop firm sin setfiles con sus características automáticas recientemente mejoradas. Versión
Theranto v3
Hossein Davarynejad
Asesores Expertos
////// THEHRANTO V3 /////// **** Importante ****** Este robot está equipado con un Filtro de Noticias profesional. Durante las pruebas retrospectivas, se detectan todos los eventos económicos importantes y se filtran las operaciones antes y después de las noticias de alto impacto. Aunque las pruebas retrospectivas muestran un riesgo reducido durante la publicación de noticias, la mejor manera de verificar el rendimiento real es a través de señales en directo. https://www.nxfx.ca/ Live Signal =
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (2)
Asesores Expertos
Javier Gold Scalper: ¡Nuestra tecnología a tu lado! Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio: El precio aumenta según la cantidad de licencias vendidas Copias disponibles: 5 Operar con oro, uno de los activos más volátiles del mercado financiero, exige una alta precisión, un análisis riguroso y una gestión de riesgo extremadamente eficaz. El Javier Gold Scalper fue desarrollado precisamente para integrar es
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
Asesores Expertos
Venta flash durante 24 horas - ¡Solo $199.99!  "HFT Pass Prop Firms" es un Asesor Experto (EA) diseñado específicamente para participar en el desafío HFT, operando con el par US30. Para conocer más Asesores Expertos e Indicadores destacados, visita: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller Soy Los, por favor suscríbete para recibir más actualizaciones: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ ¿Qué es HFT? La negociación de alta frecuencia (HFT) es un método de negociación
BB Scalping
Vasiliy Strukov
4.33 (6)
Asesores Expertos
BB Scalping Expert es mi última y poderosa obra maestra de breakouts/scalping sin martingala, ¡operando con oro con precisión! Este sistema opera con breakouts utilizando la banda de Bollinger y el indicador zigzag en combinación. Se colocan múltiples órdenes pendientes en el máximo y el mínimo de las bandas de Bollinger; cuando se activa, se activa un stop loss dinámico que sigue el precio de breakout hasta que las órdenes se detienen. El EA utiliza el indicador zigzag para un stop loss dinámic
The Golden Way
Lin Lin Ma
Asesores Expertos
The Golden Way es un software de trading automatizado para la plataforma MT4. Adopta una estrategia híbrida completa: mediante la colaboración sinérgica de múltiples subestrategias, captura con precisión las oportunidades de compra (long) y venta (short) en el mercado del oro (XAUUSD), ayudándote a aprovechar los momentos de trading oportunos en diferentes escenarios de mercado. Basado en una lógica de trading probada, te permite realizar operaciones profesionales y eficientes en el mercado del
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
Asesores Expertos
CyNera: Su Trading, Nuestra Tecnología Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio: El precio sube según el número de licencias vendidas Copias disponibles: 4 Operar con oro, uno de los instrumentos más volátiles del mercado, exige precisión, análisis profundo y una sólida gestión del riesgo. El Asesor Experto de CyNera integra perfectamente estos elementos en un sistema sofisticado diseñado para la negociació
AW Double Grids EA
AW Trading Software Limited
4.5 (8)
Asesores Expertos
Advisor AW Double Grids MT4 es un asesor de cuadrícula agresivo y totalmente automatizado, con un panel de operaciones de información y una configuración sencilla. La estrategia consiste en trabajar en ambos sentidos simultáneamente, multiplicando el volumen de una dirección. Se implementan cálculos automáticos de lotes integrados, varias variaciones para aumentar el volumen de las posiciones y otras funciones. Instrucciones ->  AQUÍ  / Solución de problemas ->  AQUÍ / Versión MT5 ->  AQUÍ Cómo
KonokaSystemNEO
Nobuyoshi Murase
1 (1)
Asesores Expertos
KonokaSystemNEO es una de las tres hermanas ( NEO, JOY, FUN ) basadas en KonokaSystem con una nueva personalidad y es un EA original. El estilo de comercio es el comercio del día dirigido a la medianoche hasta el mediodía hora de Japón. El par de divisas es "USDJPY" y la entrada se realiza al precio de apertura de M5. Cada una de las tres hermanas tiene una lógica diferente y está equipada con dos tipos de entradas y dos tipos de salidas. No se utiliza ninguna lógica de rejilla ni de martingala
Otros productos de este autor
VJX Gold MT5
Jhad
Asesores Expertos
VJX ORO MT5 VJX Gold es un Asesor Experto desarrollado para operar con Oro (XAUUSD). Precio: 99$ ->   149$   . Se basa en   años de experiencia en el comercio y el desarrollo , con un enfoque en la coherencia   a largo plazo   y análisis de mercado adaptable. Puntos fuertes Algoritmo propio centrado en tendencias de mercado más amplias Gestión adaptable del riesgo para proteger el capital durante la volatilidad Lógica inteligente de ejecución de operaciones diseñada para diferentes condiciones
Filtro:
shakhawan84
19
shakhawan84 2025.12.04 08:43 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Jhad
372
Respuesta del desarrollador Jhad 2025.12.04 19:51
Thank you very much for sharing your experience and for your kind words! I’m really glad to hear that the robot has been working well for you and that its structured approach to gold movements meets your expectations. I also appreciate your feedback about the development and support efforts — this truly motivates me to keep improving the project. If you ever need any help or have suggestions, I’m always here to assist.
Sed
133
Sed 2025.11.25 19:15 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Jhad
372
Respuesta del desarrollador Jhad 2025.11.26 08:35
Thank you very much for your great feedback! I’m really glad to hear that VJX Gold has been working well for you over the past couple of months. Your support means a lot. I’ll keep improving and updating the EA to provide the best experience possible. If you ever need help or have any suggestions, feel free to contact me anytime!
Julido
24
Julido 2025.08.05 22:07 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Jhad
372
Respuesta del desarrollador Jhad 2025.12.03 21:54
Thank you very much for your great feedback! I’m really glad to hear that VJX Gold has been running smoothly on your accounts since you started using it. I appreciate you taking the time to share your experience and for planning to post your results as well — it really helps the community. Your support and encouragement mean a lot. I’ll continue improving and enhancing the EA, and if you ever have ideas, questions, or suggestions, feel free to reach out anytime!
Respuesta al comentario