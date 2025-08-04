VJX ORO MT4

VJX Gold es un Asesor Experto desarrollado para operar con Oro (XAUUSD).

Precio: 99$ -> 149$ .

Se basa en años de experiencia en el comercio y el desarrollo, con un enfoque en la coherencia a largo plazo y análisis de mercado adaptable.





Puntos fuertes

Algoritmo propio centrado en tendencias de mercado más amplias

Gestión adaptable del riesgo para proteger el capital durante la volatilidad

Lógica inteligente de ejecución de operaciones diseñada para diferentes condiciones de mercado

Panel de rendimiento integrado directamente en el gráfico





Visión a largo plazo



VJX Gold EA está diseñado con un enfoque en la estabilidad a largo plazo y la gestión equilibrada del riesgo en el comercio de oro (XAUUSD).

Tanto si el mercado es alcista como bajista, el sistema se adapta a las condiciones cambiantes, ayudando a los operadores a mantener un enfoque de trading consistente y disciplinado a lo largo del tiempo.





Análisis de Volatilidad Propio - Detecta condiciones específicas del mercado basadas en criterios internos.

Gestión adaptativa de la caída - Ajusta la exposición en respuesta a las fluctuaciones del mercado.

Filtrado de datos de alta frecuencia : se centra en las tendencias generales del mercado en lugar del ruido a corto plazo.

Panel de rendimiento: muestra datos de operaciones y del sistema en tiempo real directamente en el gráfico.

Motor de Punto Cero - Define un nivel de referencia diario utilizado para los cálculos internos.

Módulo de Análisis de Momento - Evalúa la velocidad de movimiento del precio para determinar la fuerza de la tendencia.

Lógica de salida dinámica : ajusta los posibles puntos de salida en respuesta a las condiciones actuales del mercado.

Protocolo de protección del capital : aplica controles de riesgo integrados para gestionar movimientos adversos.

Función de escalado del riesgo: adapta el tamaño de las operaciones en función del capital de la cuenta.

Broker: Compatible con la mayoría de los brokers

Apalancamiento : A partir de 1:30

Depósito mínimo: 500 $ (depósitos más elevados pueden permitir una mayor flexibilidad)

Símbolo: XAUUSD

Marco temporal: Funciona en múltiples marcos temporales; se recomienda H1

Operar en mercados financieros implica riesgos, y los resultados pueden variar en función de las condiciones del mercado y de la configuración del usuario. Operar es arriesgado. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.