VJX Gold — это экспертный советник, разработанный для торговли золотом (XAUUSD).
Цена: 99$ → 149$
Он основан на многолетнем опыте трейдинга и разработки, с акцентом на долгосрочную стабильность и адаптивный анализ рынка.
Ключевые преимущества
Собственный алгоритм, ориентированный на глобальные рыночные тенденции
Адаптивное управление рисками для защиты капитала во время волатильности
Умная логика исполнения сделок, настроенная под различные рыночные условия
Интегрированная панель производительности прямо на графике
Долгосрочная концепция
VJX Gold EA разработан с ориентацией на долгосрочную стабильность и сбалансированное управление рисками при торговле золотом (XAUUSD).
Независимо от того, растущий или падающий рынок, система адаптируется к изменяющимся условиям и помогает трейдерам сохранять последовательный и дисциплинированный подход.
Основные функции
Собственный анализ волатильности — определяет специфические рыночные условия на основе внутренних критериев.
Адаптивное управление просадкой — регулирует торговую нагрузку в зависимости от рыночных колебаний.
Фильтрация высокочастотных данных — концентрируется на глобальных трендах, исключая краткосрочный шум.
Панель производительности — отображает данные о системе и сделках в реальном времени.
Основные компоненты алгоритма
Zero-Point Engine — формирует дневной базовый уровень для внутренних расчётов.
Модуль анализа импульса — оценивает скорость движения цены для определения силы тренда.
Динамическая логика выхода — корректирует потенциальные точки закрытия сделок в зависимости от текущих условий.
Протокол защиты капитала — встроенные механизмы контроля риска при неблагоприятных движениях.
Функция масштабирования риска — регулирует размер позиции в зависимости от капитала счёта.
Рекомендуемые параметры
Брокер: совместим с большинством брокеров
Кредитное плечо: от 1:30
Минимальный депозит: $500 (больший депозит даёт больше возможностей)
Торговый инструмент: XAUUSD
Таймфрейм: работает на разных таймфреймах; рекомендуется H1
Важно
Торговля на финансовых рынках связана с риском. Результаты могут отличаться в зависимости от рыночных условий и настроек. Прошлые результаты не гарантируют будущую прибыль.
