VJX Gold

  • Эксперты
  • Jhad
  • Версия: 1.70
  • Обновлено: 16 ноября 2025
  • Активации: 10

VJX GOLD MT4

VJX Gold — это экспертный советник, разработанный для торговли золотом (XAUUSD).

Цена: 99$ → 149$

Он основан на многолетнем опыте трейдинга и разработки, с акцентом на долгосрочную стабильность и адаптивный анализ рынка.

Ключевые преимущества

  • Собственный алгоритм, ориентированный на глобальные рыночные тенденции

  • Адаптивное управление рисками для защиты капитала во время волатильности

  • Умная логика исполнения сделок, настроенная под различные рыночные условия

  • Интегрированная панель производительности прямо на графике

Долгосрочная концепция

VJX Gold EA разработан с ориентацией на долгосрочную стабильность и сбалансированное управление рисками при торговле золотом (XAUUSD).

Независимо от того, растущий или падающий рынок, система адаптируется к изменяющимся условиям и помогает трейдерам сохранять последовательный и дисциплинированный подход.

Основные функции

  • Собственный анализ волатильности — определяет специфические рыночные условия на основе внутренних критериев.

  • Адаптивное управление просадкой — регулирует торговую нагрузку в зависимости от рыночных колебаний.

  • Фильтрация высокочастотных данных — концентрируется на глобальных трендах, исключая краткосрочный шум.

  • Панель производительности — отображает данные о системе и сделках в реальном времени.

Основные компоненты алгоритма

  • Zero-Point Engine — формирует дневной базовый уровень для внутренних расчётов.

  • Модуль анализа импульса — оценивает скорость движения цены для определения силы тренда.

  • Динамическая логика выхода — корректирует потенциальные точки закрытия сделок в зависимости от текущих условий.

  • Протокол защиты капитала — встроенные механизмы контроля риска при неблагоприятных движениях.

  • Функция масштабирования риска — регулирует размер позиции в зависимости от капитала счёта.

Рекомендуемые параметры

  • Брокер: совместим с большинством брокеров

  • Кредитное плечо: от 1:30

  • Минимальный депозит: $500 (больший депозит даёт больше возможностей)

  • Торговый инструмент: XAUUSD

  • Таймфрейм: работает на разных таймфреймах; рекомендуется H1

Важно

Торговля на финансовых рынках связана с риском. Результаты могут отличаться в зависимости от рыночных условий и настроек. Прошлые результаты не гарантируют будущую прибыль.


Рекомендуем также
MHA Local Trade Copier
Mohammad Hanif Ansari
Эксперты
MHA Local Trade Copier It's an EA to copy trade from one MT4 account to another MT4 account. Also you can copy trades from single master account to multiple slave accounts. Only you should run master and slave accounts at same PC or VPS. Master account could use main password or investor password, but slave accounts needs to login by main password. Using this copier you can copy trades between different brokers with different symbol suffix. For example if broker of master account has EURUSDi
OB Pro Trader EA gp
DMITRII GRIDASOV
Эксперты
Советник OB PRO TRADER — это высококачественная внутридневная торговая система, основанная на анализе ценового действия! Это советник, работающий по принципу «установил и забыл», который выполняет всю торговую работу за вас! Доступно 8 Set_files для 6 валютных пар! Используйте Set_files (v26.17) из раздела «Комментарии» для использования/тестирования советника. Торговая идея основана на известном мощном паттерне Price Action в сочетании с трендовыми и скальпинговыми техниками! Советник OB PR
Dangal
Vitalii Zakharuk
Эксперты
Dangal - это трендовая торговля с помощью индикаторов и уровней. Экспертная система проходит всю историю и может работать с несколькоми валютными парами (GBPUSD, USDCHF, USDJPY, EURUSD) с одной-единственной настройкой. Если на счете есть комиссия, ее необходимо пересчитать в эквивалент спреда и заполнить поле MaxSpread учитывая сред и комиссию. Советник можно запускать на любом часовом периоде, но работает он с периодом H1. Вы можете начать использовать его со 100 $ и лотом 0.01. Рекомендуется
TPS Gold Scalper Ea
Gopal Goswami
Эксперты
TPS Gold Scalper EA - High-Risk Edition: Seize Gold Trading Opportunities with Aggressive Precision Minimum Equity :- 1000 $ Trading Timeframes :- H1 Recommended pair :- XAUUSD Experience the next level of gold trading with the TPS Gold Scalper EA - High-Risk Edition. Designed for traders who thrive on high-risk, high-reward strategies, this advanced trading robot is your ticket to harnessing rapid price movements in the gold market. Aggressive Scalping Algorithm: The TPS Gold Scalper EA is p
Blackpink EA 15M
Looi Guan Chek
Эксперты
WHY USE BLACKPINK EA 15M Non-Scalper, back test with 10 years EURUSD 15M Chart. 10 years trade EURUSD 15M, total  312 trades gives a result  ROI 190% with orderSize = 1.0 . (Increment of orderSize can give more ROI). Day Trade strategy looking entry point for both uptrend and downtrend market. STOP LOSS value will be set on every open positions. BLACKPINK EA 15M is consider as a conservative short trend forex strategy that give a stable profit for long run. Contact Email forex.gurulite@gmail.co
GoldHunterCheaper
ZORAN RAJKOV
Эксперты
EA specially made for currency pair XAUUSD. It uses artificial intelligence and complex mathematical operations, all with the goal of as little risk as possible and constant profit. I am an electrical engineer and a professor of informatics, so everything with me is calculated to the maximum and there must be no mistakes. The EA will provide mathematically processed information with the aim of as little risk as possible, , and if you wish, you can increase the Lot in order to achieve the desired
Big Deal
Ong Wee Kiat
Эксперты
An automated Expert Advisor that uses Price action techniques. It is developed and tested repeatedly. It is the only EA in the market that has passed 29 years of backtesting from 1990 to 2019. Recommendation: EURUSD 1hr timeframe Use the settings found on the comment page. You can play around with the settings like the deposits and lots. Do not change the take profit and stoploss settings.
Rsi Pure Divergence
Alexander Chertnik
4.25 (8)
Эксперты
The EA trading Rsi Divergence strategy. EA uses Grid method. Minimum trading account for 1 pair :  100 $. Designated for trading all major forex pairs. Recommended timeframe : 4H / 1H / 30m / 15m developed, tested and optimized   on "   VantageMarkets   ", TGLColmex & IFCMarkets  platforms. user can run this EA on multiple charts simultaneously. user can use this EA as indicator only. notice: in the comment section there are settings sets for various charts and brokers. in any case, optimize
Stinger
Maksim Sovenko
Эксперты
Советник работает на тайм-фрейме H4. Валютная пара EURUSD. В качестве входных параметров используются: Lots, TakeProfit, Stoploss.Торговая активность наступает в момент появления локального тренда, наилучшие результаты при этом достигаются на четырехчасовых свечах. Используется фиксированный размер лота, в процессе торговли он автоматически не увеличивается. Усреднение и прочие "хитрости" не используются. Один сигнал - одна сделка.
Solar Metal
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
Эксперт Solar Metal представляется перспективным инструментом, благодаря своей комплексной системе автоматизированного принятия решений на валютном рынке. Однако, необходимо учитывать некоторые моменты перед его применением: Специальное предложение для первых 10 покупателей!  следующая цена $1495 полный список для Вашего удобства доступен https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Основные характеристики Solar Metal: Автоматизация: Советник принимает решения независимо, опираясь на сложные
Inferno Signals EA
Martin Alejandro Bamonte
Эксперты
Inferno Signals EA создан для максимального использования значительных движений на рынке, работая на устойчивом таймфрейме M30. Он идеален для тех, кто хочет начать с небольшим начальными капиталом от $100 на пару, обеспечивающим автоматическое управление капиталом, включая динамические корректировки лотов и уровни безопасности, такие как Stop-Loss (SL). С низким уровнем просадки и стратегией, нацеленной на поиск лучших возможностей, Inferno Signals EA стремится максимизировать прибыль без компр
HSS Pro Price Action EA rt
DMITRII GRIDASOV
Эксперты
Советник HSS PRO PRICE ACTION — отличная внутридневная торговая система, основанная на анализе ценового действия! Это советник, работающий по принципу «установил и забыл», который выполняет всю торговую работу за вас! Доступно 8 Set_files для 8 соответствующих валютных пар! Торговая идея основана на известных мощных паттернах Price Action — «Молот» и «Падающая звезда», — которые сочетаются с трендовыми и скальпинговыми техниками! Советник работает на таймфрейме H1 во время европейской и амер
Arash Gold Expert
Moharram Shoja Jamalabad
Эксперты
Hi, Arash gold expert is the first launched expert of our team intelligent trade services. The EA works only on GOLD symbol with brilliant outcome. The win rate of this expert is extremely high. And investors will gain very high profit . back-test of our expert is a proof of this claim. The Expert is very simple to use. You don't need any optimization for it, it has been already done for you. You just set EA on the chart. The final advice;  for first week, start trading with demo account. Sym
Speedy EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Эксперты
Trading using Experts are the best ways to win in Forex! Here are our second Expert Advisor, where you can Set and forget! Time frame: M1 All currency Pairs will work perfectly on the EA Account type: All (If hedging is not allowed, please disable either Sell or Buy) Please please do not take unnecessary risks. (Trading is risky, and there are no guarantees for winning)   We wish you successful trading. (Trading is risky, and there are no guarantees for winning)   Check our other pro
Grid and MACD
Volodymyr Hrybachov
Эксперты
Сеточный советник. Имеет несколько торговых стратегий основанных на индикаторе MACD. Установка виртуальных уровней трейлинг-стоп, стоп-лосс, тейк-профит могут быть в пипсах, в валюте депозита или процентах от баланса. В зависимости от настроек могут быть открыты разнонаправленные ордера для диверсификации рисков, закрытие которых может быть как и разнонаправленной так и однонаправленной корзиной ордеров. Сетка ордеров адаптивная, ведется рыночными ордерами. Если цена ушла в противоположную стор
Gold Timo
Tran Thanh Tuyen
3 (2)
Эксперты
Gold Timo EA  is a multi-functional expert advisor for the MetaTrader 4 terminals. Gold Timo is an automatic trading robot to trade  Gold(XAUUSD).  The algorithm of the expert advisor allows you to trade both with the trend and against the trend. Trading with the trend is structured in such a way that each new order is opened only if the previous order has a Stop Loss in the profit zone. Trading against the trend is conducted in order to close unprofitable positions with a profit. The advisor
Moving Average Crossover with RSI
Rowan Stephan Buys
Эксперты
Moving Average Crossover + RSI EA — Чистая и Надёжная Трендовая Система, Которая Просто Работает Ищете советник, который простой, дисциплинированный и эффективный — без лишней сложности? Этот Expert Advisor создан для трейдеров, которым нужны чёткие входы по тренду, сильное подтверждение и умное управление рисками, адаптирующееся к рынку. MA Crossover + RSI EA объединяет классическую трендовую стратегию с подтверждением импульса, обеспечивая качественные сигналы, меньше ложных входов и полнос
El Dorado Gold
Terry Julius Salo
Эксперты
El Dorado Gold – Range Breakout EA for XAUUSD The Real Deal for Gold Traders El Dorado Gold focuses on what matters: breakout precision, controlled risk, and consistency. No grid, no martingale, no gimmicks — just a real breakout system for XAUUSD on the M1 timeframe with fixed stop losses and low drawdown. Prop firm compatible and built for traders who want steady results without the nonsense. About Trading gold is tough — wild swings, false breakouts, big drawdowns. That’s why we built El Dora
MapleLeafs EA
Maksim Shmyrev
3.5 (2)
Эксперты
Портфельный ночной скальпер, работающий по парам с канадским долларом: AUDCAD, EURCAD, GBPCAD, CADJPY, CADCHF, USDCAD. Таймфрейм - М15. Параметры Orders_Comment - комментарий к ордерам открытым советником. Lot_Size - размер фиксированного лота, если Auto_MM равен 0. Auto_MM - процент от эквити, который будет использоваться в торговле. Если Auto_MM = 0, будет торговать фиксированным лотом. Magic_Number - уникальный номер ордеров (для каждого торгового инструмента устанавливать разные значения).
Fusion Gold Scalper
Quoc Dat Lam
Эксперты
The Expert Advisor tool has been developed for XAUUSD (GOLD), based on SUPPORT/RESISTANCE level . All trading positions contain a DYNAMIC TAKE-PROFIT and DYNAMIC STOP_LOSS. .  The signal: https://www.mql5.com/en/signals/997939?source=Site+Signals+My There is no need to set up parameters - all settings are already optimized and fine-tuned. Features Each deal is protected by Dynamic Take-profit and Dynamic Stop-loss. A fixed lot are used. No martingale, no grid. All settings optimized. Long-term
Indicement MT4
Profalgo Limited
5 (2)
Эксперты
Добро пожаловать в Indicement! ПОДСТАВКА ГОТОВА! -> скачать файлы набора   здесь ЗАПУСК ПРОМО: По текущей цене осталось всего несколько экземпляров! Окончательная цена: 990$ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) Лучшее комбо-предложение     ->     нажмите здесь ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ПУБЛИЧНОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT   привносит мой 15-летний опыт создания профессиональных торговых алгоритмов на рынки индекс
Hamster Original
Himma Youssef
Эксперты
Hamster Original (Very Fast, Easy Setup, More Power!) You can check live Hamster Original trading  on  Telegram_Channel The  Hamster Original  is a Trading Robot with no use of Classic martingale. Schedule scalping Options. it uses some Indicators as a filter to maximize Correct entries. Recommendations :  Lot = 0.01. ( if autolot enabled  Allow (initial Lot) per (xx)USD  = 50 ). Balance  = 100 USD. Pair = EURUSD. TimeFrame = 5Min. Broker = Trusted Brokers Inputs descriptions :  Initial Lot
NavigatorGold EA
Nitu Brijesh Yadav
Эксперты
EA Profit Navigator - Your Path to Consistent Forex Profits Unlock the Power of Smart Trading with EA Profit Navigator! EA Profit Navigator is a sophisticated, RSI-based automated trading robot designed to help traders navigate the Forex market with precision and confidence. Built for MetaTrader 4, this Expert Advisor combines robust trading logic with dynamic risk management to deliver consistent results, whether you're a beginner or a seasoned trader. With its user-friendly interface and cust
GoldRule1 EA
Matas Milevicius
Эксперты
**Gold Rule 1 – Precision Momentum Expert Advisor** **Gold Rule 1** is a professional breakout–pullback trading system optimized for **XAUUSD (Gold)** on **M5–M15** timeframes. It combines **trend strength**, **volatility confirmation**, and **smart trade management** to catch momentum moves with minimal noise.  ️ **Core Features** * **Smart Trend Detection** – uses dual EMA alignment to identify the dominant market direction. * **Momentum Breakout Logic** – waits for a structured pullbac
DYJ Scalping EA
Daying Cao
Эксперты
ди - Джей продаётся полностью автоматически как эксперт - консультант. фильтр случайных индикаторов для записи. Консультанты нуждаются в хеджировании и типах счетов ECN. убытки по заказу будут покрываться игрой под залог и приносить прибыль. если заказ неверный. Вы можете отключить игровую стратегию в любое время. Общие рекомендации Рекомендуемые счета ECN, разница между точками XAUSS в диапазоне от 8 до 11 или ниже, разница в евро по отношению к доллару США 1 минимальная сумма взноса составляе
Capital Gate EA
Irina Cherkashina
Эксперты
This universal expert advisor is based on its own Algorithm, which is an incredibly effective tool due to the simultaneous work in two directions of the trading strategy, which is based on our own trend indicator "   Extreme Spike ProfRoboTrading "  and our proprietary signal filter system together with the Martingale method, which together work out a very interesting hedging system. Traders are also given the opportunity to set up their own risk management system with two filters to control de
King Grid
Luis Mariano Vazquez Marcos
Эксперты
King Gold Grid Presentamos con orgullo el revolucionario Asesor Experto de Sistema Grid, una obra maestra creada por  Mr Beast. Este excepcional producto se distingue como uno de los mejores en su categoría, destacando por su magnífica gestión de riesgos y especialización en el trabajo con el oro. Diseñado meticulosamente para optimizar la eficiencia y maximizar los beneficios, este asesor experto se erige como un líder indiscutible en el mundo de los sistemas de rejilla. Su capacidad para adapt
Quantum Dark Gold
Nguyen Hang Hai Ha
5 (1)
Эксперты
Quantum strategy is a combination of quantum superposition and trading signal model. EA Quantum Dark Gold determines Buy and Sell positions simultaneously for each signal and simultaneously places 2 orders Buy Stop and Sell Stop. Then the momentum determines which order position is executed and cancels the remaining pending order. This interesting idea forms the Quantum Dark Gold with a unique entry method. Open positions are then managed by Trailing, Stop Loss and position balancing strategies
Hedging Adviser EA
Murodil Eminjonov
Эксперты
Hedging Adviser EA Советник Hedging Adviser EA позволяет превратить убыточные сделки в прибыльные благодаря использованию интеллектуального хеджирующего механизма "туда-сюда". Я называю эту стратегию "Больше никаких убытков". Пусть цена идет, куда хочет - советник The Surefire Forex Hedging EA PRO зарабатывает в любых ситуациях. Гарантированно! Секрет этого удивительного советника - всем известным торговый алгоритм "Алгоритм зоны восстановления" (Zone recovery algorithm) или "Верная форекс-стр
Nephila4
Tian Yu Li
4 (5)
Эксперты
this is a highly profitable semi-auto grid strategy. MT4 Version ======== Usage======== : Symbol: Any Main pairs Timeframe: H1 or higher Recommend Lots: 0.01 per 1000 USD Note: Grid strategy is alwasy with some risk due to the increasely accumulated risk lots. but the high profit makes such strategy still being popular no matter how forex industry developed.   semi-auto trading should be the best way to equilibrate profit and risk. this EA has integrated many useful options for user to con
FREE
С этим продуктом покупают
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
Эксперты
Vortex - ваши инвестиции в будущее Советник Vortex Gold EA создан специально для торговли золотом (XAU/USD) на платформе Metatrader. Построенный с использованием запатентованных индикаторов и секретных авторских алгоритмов, этот советник использует комплексную торговую стратегию, направленную на захват прибыльных движений на рынке золота. Ключевыми компонентами стратегии являются такие классические индикаторы, как CCI и Parabolic Indicator, которые работают вместе, чтобы точно сигнализировать о
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить   Quantum StarMan бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Эксперты
Aura Black Edition — полностью автоматизированный советник, предназначенный только для торговли GOLD. Expert показал стабильные результаты на XAUUSD в период 2011–2020 гг. Не использовались опасные методы управления капиталом, мартингал, сетка или скальп. Подходит для любых брокерских условий. Советник, обученный с помощью многослойной персептронов нейронной сети (MLP), — это класс искусственных нейронных сетей (ИНС) прямого распространения. Термин MLP используется неоднозначно, иногда вольно по
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.73 (30)
Эксперты
Технология на основе искусственного интеллекта с ChatGPT Turbo Infinity EA — это продвинутый торговый экспертный советник, разработанный для GBPUSD и XAUUSD. Он ориентирован на безопасность, постоянную прибыль и бесконечную прибыльность. В отличие от многих других советников, которые полагаются на высокорисковые стратегии, такие как мартингейл или сеточная торговля. Infinity EA использует дисциплинированную, прибыльную стратегию скальпинга, основанную на нейронной сети, встроенной в машинное об
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Эксперты
Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал:       КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT5:   ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King:       Кликните сюда ***Купите Quantum King MT4, и вы сможете получить Quantum StarMan бесплатно!*** За более подробной информацией обращайтесь в личном сообщении! Правило  
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Эксперты
Aura Neuron — это уникальный экспертный советник, который продолжает серию торговых систем Aura. Используя передовые нейронные сети и передовые классические торговые стратегии, Aura Neuron предлагает инновационный подход с превосходной потенциальной производительностью. Полностью автоматизированный, этот экспертный советник предназначен для торговли валютными парами, такими как XAUUSD (GOLD). Он продемонстрировал постоянную стабильность на этих парах с 1999 по 2023 год. Система избегает опасных
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Эксперты
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial intel
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Эксперты
Goldex AI:  сегодняшний успех станет завтрашним плодом СУПЕРСКИДКА В ТЕЧЕНИЕ ОГРАНИЧЕННОГО ВРЕМЕНИ! ПОСЛЕДНИЕ 2 ЭКЗЕМПЛЯРА ЗА 299 USD ДО ПОВЫШЕНИЯ ЦЕНЫ. Живые сигналы > IC Markets Real: Goldex AI Набор высокого риска Руководство и файлы конфигурации: Свяжитесь со мной после покупки, чтобы получить руководство и файлы конфигурации. Цена: Стартовая цена $899 и будет увеличиваться на $199 после каждых десяти продаж. Доступные копии: 2 Goldex AI - продвинутый торговый робот с нейронными сетями, т
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Эксперты
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Trend AI EA
Ramil Minniakhmetov
4.85 (40)
Эксперты
Советник Trend Ai разработан для работы с индикатором Trend Ai, который выполняет собственный анализ рынка, сочетая определение тренда с оперативными точками входа и оповещениями о развороте, и автоматически обрабатывает все сигналы индикатора! Советник содержит ряд внешних параметров, которые полностью настраиваются и позволяют трейдеру настроить советник по своему усмотрению. Как только появится зеленая точка, советник будет готов к покупке. Как только восходящий тренд подтвердится синей стр
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (85)
Эксперты
Советник является системой, предназначенной для восстановления убыточных позиций. Авторский алгоритм локирует убыточную позицию, дробит ее на множество отдельных частей, и закрывает каждую из них отдельно. Простая настройка, отложенный запуск при просадке, локирование, отключение других советников, усреднение с фильтрацией тренда и частичное закрытие убыточной позиции встроенные в один инструмент Именно использование закрытия убытков частями позволяет уменьшать убытки с меньшей загрузкой депозит
Scalp Unscalp MT4
Connor Michael Woodson
3.5 (4)
Эксперты
Scalp Unscalp — это краткосрочная двунаправленная скальпинг-система, которая стремится быстро извлечь прибыль за счёт точных входов. Сигнал Scalp Unscalp в реальном времени скоро появится! Текущая цена будет повышена. Ограниченная цена 99 USD Без сетки, без мартингейла. Каждая сделка открывается отдельно Доступен фиксированный стоп-лосс с виртуальной системой динамического трейлинг-стопа Интерактивная торговая панель и точные настройки размера лота Рекомендуется График: EURUSD, GBPUSD, USDCHF,
Golden Mirage mt4
Michela Russo
Эксперты
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Эксперты
ПРОП ФИРМА ГОТОВА!   (   скачать SETFILE   ) ЗАПУСК ПРОМО: Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Окончательная цена: 990$. Получите 1 советник бесплатно (для 2 торговых счетов) -> свяжитесь со мной после покупки Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Добро пожаловать в Gold Reaper! Созданный на основе очень успешного Goldtrade Pro, этот советник был разработан для одновременной работы на нескольких таймфреймах и имеет возможность уста
AlphaCore System MT4
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Эксперты
AlphaCore System   - это профессиональный торговый советник для MetaTrader 5, использующий стратегию торговли на основе динамического анализа локальных экстремумов и статистического прогнозирования пробоев. === Купите AlphaCore System MT4, и вы сможете получить AlphaCore System для MT5 бесплатно! === За более подробной информацией обращайтесь в личном сообщении! Торговая концепция Советник работает по методологии   адаптивных ценовых коридоров . Система непрерывно отслеживает формирование локал
DCA CycleMax
Jin Sangun
Эксперты
Введение в DCA CYCLEMAX Live Signal MT4 3000 USD start , BUY / SELL Both set :   Click Here Live Signal MT4 1000 USD start , Almost BUY set :   Click Here Обзор DCA CYCLEMAX — это мощная полуавтоматическая программа торговли по сетке (EA), оптимизированная для активов с сильными однонаправленными трендами на рынке. Она особенно эффективна для активов с высокой волатильностью и устойчивыми трендами в одном направлении, таких как золото (GOLD), Nasdaq 100 (NS100) и криптовалюты. Используя стра
SNeox AI
Anastasiya Morozova
Эксперты
SNeox AI — автоматический мультивалютный торговый робот для стабильной долгосрочной торговли на рынке Forex. Советник разработан на базе проверенных алгоритмов анализа рыночной цены и волатильности и ориентирован на аккуратную торговлю с контролируемыми рисками. ВНИМАНИЕ! Новогодняя акция, первые 15 покупок - 99$ Следующие 15 - 159$ Финальная цена - 229$ Торопитесь воспользоваться предложением! MT5 Version:  https://www.mql5.com/ru/market/product/158518 Торговые инструменты: EURUSD GBPUSD NZDUS
The Golden Way
Lin Lin Ma
Эксперты
The Golden Way — это автоматическое торговое программное обеспечение для платформы MT4. Оно использует комплексную гибридную стратегию, которая работает благодаря совместному действию нескольких субстратегий. Это позволяет точно выявлять возможности для покупки (лонгов) и продажи (шортов) на рынке золота (XAUUSD), помогая вам своевременно воспользоваться торговыми моментами при различных рыночных условиях. Основываясь на продуманной торговой логике, The Golden Way обеспечивает профессиональные
Fundamental Trader
Sara Sabaghi
4.82 (17)
Эксперты
Ziwox Fundamental trader Ziwox Fundamental trader — это торговый помощник, который помогает трейдерам финансовых рынков принимать взвешенные решения на основе информационных данных советника. Этот советник использует онлайн-источники для сбора всей необходимой информации, такой как фундаментальное смещение валют, отношение розничных трейдеров в реальном времени к паре, прогноз банка и института, данные отчета COT и другие данные в сложной панели советника. Вкратце, это интегрированный источник
HFT Prop Firm EA
Dilwyn Tng
4.97 (632)
Эксперты
HFT Prop Firm EA, также известный как Green Man из-за своего отличительного логотипа, является экспертом-советником (EA), специально созданным для преодоления проблем или оценок со стороны проприетарных торговых компаний (prop firms), которые разрешают стратегии высокочастотной торговли (HFT). На ограниченный период: бесплатные утилиты стоимостью $198 при покупке HFT Prop Firm EA Версия для MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/117386 Мониторинг производительности при прохождении HFT Ch
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (2)
Эксперты
Javier Gold Scalper: Наша технология на вашей стороне! Руководство и файлы конфигурации: свяжитесь со мной после покупки, чтобы получить руководство и файлы конфигурации Цена: Цена увеличивается в зависимости от количества проданных лицензий Доступные копии: 5 Торговля золотом, одним из самых волатильных активов на финансовом рынке, требует высокой точности, тщательного анализа и крайне эффективного управления рисками. Javier Gold Scalper был разработан именно для объединения этих основ в надеж
GoldMiner mt4 pro
Van Hoa Nguyen
Эксперты
GOLDMINER MT4 PRO is a Gold trading robot on the M15 or H1 timeframe, combining candlestick patterns, technical indicators and support and resistance breakouts. The robot uses a smart trend recognition strategy to keep the EA stable. Committed to accompanying you in new versions and being updated SETFILE closely following each market cycle helps the robot to be stable and suitable for the market slope at each time. GOLDMINER MT4 PRO is a safe strategy with manually entered pipstep coefficient d
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
Эксперты
CyNera: Ваш трейдинг, наши технологии Руководство и файлы набора: свяжитесь со мной после покупки, чтобы получить руководство и файлы набора Цена: Цена увеличивается в зависимости от количества проданных лицензий Доступно копий: 4 Торговля золотом, одним из самых волатильных инструментов на рынке, требует точности, глубокого анализа и эффективного управления рисками. Экспертный советник CyNera безупречно интегрирует все эти элементы в сложную систему, разработанную для оптимальной торговли золо
AW Double Grids EA
AW Trading Software Limited
4.5 (8)
Эксперты
Cоветник AW Double Grids MT4 - это агрессивный, полностью автоматизированный сеточный советник, с информационно торговой панелью и простой настройкой. Стратегия заключается в одновременной двухсторонней работе, мультиплицируя объем одного направления. Встроенный автоматический расчет лота, реализованы разные вариации увеличения объема позиций, и другие функции.  Инструкция ->   ЗДЕСЬ   /  Решение проблем - >  ЗДЕСЬ  /  МТ5 версия  - >   ЗДЕСЬ   Как торгует советник: AW Double Grids ведет двухст
KonokaSystemNEO
Nobuyoshi Murase
1 (1)
Эксперты
KonokaSystemNEO - одна из трех сестер ( NEO, JOY, FUN ), основанных на KonokaSystem, с новой индивидуальностью и является оригинальным советником. Торговый стиль - дневная торговля с полуночи до середины дня по японскому времени. Валютная пара - "USDJPY", вход осуществляется по цене открытия M5. Каждая из трех сестер имеет свою логику и оснащена двумя типами входов и двумя типами выходов. Никакой логики сетки или мартингейла не используется. Внутренняя логика повторяет прибыль и убыток, проглат
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.1 (10)
Эксперты
Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
Infinity Trader EA
Lachezar Krastev
5 (15)
Эксперты
CHRISTMAS SALE — LIMITED TIME! Get Infinity Trader EA with a huge –65% discount AND receive Trend Matrix EA as a FREE BONUS ! Special Christmas Price: $187 (Regular Price: $547 — You Save $360!) FREE BONUS: Trend Matrix EA A powerful multi-symbol strategy packed with advanced features, supporting 10 trading pairs — real value: $447! After completing your purchase, simply contact me and I will send you your BONUS EA immediately. Don’t miss this once-a-year opportunity! Infinity Trader EA Live
ThraeX
Vasile Verdes
3.6 (5)
Эксперты
ThraeX – скальпирование на M1. (DAX, XAU, etc) Вдохновлённый дисциплиной и точностью римской эпохи, ThraeX — это специализированный экспертный советник для MetaTrader 4, разработанный специально для высокочастотной торговли с использованием 1-минутного графика. Он предназначен для обработки быстрых колебаний рынка, стремясь выявлять и реагировать на краткосрочные ценовые движения с высокой скоростью и адаптивностью. Ключевые характеристики: ️ Логика скальпинга для M 1 – Предназначен для высокоч
Gold Zenith mt4
Marina Arkhipova
5 (1)
Эксперты
Gold Zenith — премиальный советник для золота (XAUUSD) Gold Zenith — премиальный советник для золота (XAUUSD) Gold Zenith — мощный и дисциплинированный алгоритм для XAUUSD (золото). Он не использует опасные методы (сетка, мартингейл и т. п.), а каждая сделка защищена стоп-лоссом. Логика: поиск трендового движения и работа на откатах, при этом открывается только одна сделка по сигналу. Никаких сложных настроек — по умолчанию всё готово к работе: добавьте советник на график и торгуйте. Почему это
Kaufman Smart Regime EA
Davit Beridze
Эксперты
Настройки по умолчанию для теста по золоту (Gold M15) с 2024 года Kaufman Smart Regime EA: Адаптивный Рыночный Интеллект СПЕЦИАЛЬНОЕ ВСТУПИТЕЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: Мощь советника Smart Regime EA выпускается по цене, составляющей лишь часть его истинной ценности. Забронируйте свою лицензию прямо сейчас за $50 , прежде чем цена начнет поэтапно расти до финальной стоимости в $500 . Это инвестиция в беспрецедентную рыночную логику. Раскройте потенциал адаптивного алгоритмического трейдинга. Kaufman Smar
Другие продукты этого автора
VJX Gold MT5
Jhad
Эксперты
VJX GOLD MT5 VJX Gold — это экспертный советник, разработанный для торговли золотом (XAUUSD). Цена: 99$ → 149$ Он основан на многолетнем опыте трейдинга и разработки, с акцентом на долгосрочную стабильность и адаптивный анализ рынка. Ключевые преимущества Собственный алгоритм, ориентированный на глобальные рыночные тенденции Адаптивное управление рисками для защиты капитала во время волатильности Умная логика исполнения сделок, настроенная под различные рыночные условия Интегрированная панель пр
Фильтр:
shakhawan84
19
shakhawan84 2025.12.04 08:43 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Jhad
372
Ответ разработчика Jhad 2025.12.04 19:51
Thank you very much for sharing your experience and for your kind words! I’m really glad to hear that the robot has been working well for you and that its structured approach to gold movements meets your expectations. I also appreciate your feedback about the development and support efforts — this truly motivates me to keep improving the project. If you ever need any help or have suggestions, I’m always here to assist.
Sed
133
Sed 2025.11.25 19:15 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Jhad
372
Ответ разработчика Jhad 2025.11.26 08:35
Thank you very much for your great feedback! I’m really glad to hear that VJX Gold has been working well for you over the past couple of months. Your support means a lot. I’ll keep improving and updating the EA to provide the best experience possible. If you ever need help or have any suggestions, feel free to contact me anytime!
Julido
24
Julido 2025.08.05 22:07 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Jhad
372
Ответ разработчика Jhad 2025.12.03 21:54
Thank you very much for your great feedback! I’m really glad to hear that VJX Gold has been running smoothly on your accounts since you started using it. I appreciate you taking the time to share your experience and for planning to post your results as well — it really helps the community. Your support and encouragement mean a lot. I’ll continue improving and enhancing the EA, and if you ever have ideas, questions, or suggestions, feel free to reach out anytime!
Ответ на отзыв