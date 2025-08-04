VJX GOLD MT4

VJX Gold é um Expert Advisor desenvolvido especificamente para negociações de Ouro (XAUUSD).

Preço: 99$ → 149$

Ele foi criado com base em anos de experiência em trading e desenvolvimento, com foco em estabilidade de longo prazo e análise de mercado adaptativa.

Principais Vantagens

Algoritmo proprietário focado em tendências amplas do mercado

Gestão de risco adaptativa para proteger o capital durante períodos de alta volatilidade

Lógica inteligente de execução para diferentes condições de mercado

Painel de desempenho integrado diretamente no gráfico

Visão de Longo Prazo

O VJX Gold EA foi projetado para oferecer estabilidade e gestão de risco equilibrada no trading de Ouro (XAUUSD).

Em mercados de alta ou de baixa, o sistema se adapta às mudanças para ajudar o trader a manter uma abordagem disciplinada e consistente ao longo do tempo.

Principais Funcionalidades

Análise Proprietária de Volatilidade – detecta condições específicas de mercado com base em critérios internos

Gestão Adaptativa de Drawdown – ajusta a exposição conforme a movimentação do mercado

Filtragem de Dados de Alta Frequência – concentra-se em tendências amplas, eliminando ruídos de curto prazo

Painel de Desempenho – exibe dados do sistema e das operações em tempo real no gráfico

Componentes Centrais do Algoritmo

Zero-Point Engine – define um nível diário de referência para cálculos internos

Módulo de Análise de Momentum – avalia a velocidade do preço para medir a força da tendência

Lógica Dinâmica de Saída – ajusta pontos de saída conforme as condições atuais do mercado

Protocolo de Proteção de Capital – implementa controles internos de risco contra movimentos desfavoráveis

Função de Escalonamento de Risco – adapta o tamanho das posições com base no saldo da conta

Parâmetros Recomendados

Corretora: compatível com a maioria das corretoras

Alavancagem: a partir de 1:30

Depósito mínimo: $500 (depósitos maiores permitem maior flexibilidade)

Símbolo: XAUUSD

Timeframe: funciona em múltiplos timeframes; recomendado H1

Notas Importantes

Operar nos mercados financeiros envolve riscos. Os resultados podem variar de acordo com as condições de mercado e as configurações utilizadas. Desempenho passado não garante resultados futuros.