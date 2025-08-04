VJX GOLD MT4

VJX Gold ist ein Expert Advisor, der für den Handel mit Gold (XAUUSD) entwickelt wurde.

Preis: 99$ -> 149$

Er basiert auf jahrelanger Handels- und Entwicklungserfahrung, wobei der Schwerpunkt auf langfristiger Konsistenz und adaptiver Marktanalyse liegt.





Hauptstärken

Proprietärer Algorithmus, der sich auf breitere Markttrends konzentriert

Adaptives Risikomanagement zum Schutz des Kapitals bei Volatilität

Intelligente Handelsausführungslogik, die für unterschiedliche Marktbedingungen entwickelt wurde

Integriertes Performance-Dashboard direkt auf dem Chart





Langfristige Vision



VJX Gold EA wurde mit dem Fokus auf langfristige Stabilität und ausgewogenes Risikomanagement im Goldhandel (XAUUSD) entwickelt.

Unabhängig davon, ob sich der Markt in einer Hausse- oder Baisse-Phase befindet, passt sich das System an die sich ändernden Bedingungen an und hilft den Händlern, im Laufe der Zeit einen konsistenten und disziplinierten Handelsansatz zu verfolgen.





Proprietäre Volatilitätsanalyse - Erkennt spezifische Marktbedingungen auf der Grundlage interner Kriterien.

Adaptives Drawdown-Management - Passt das Engagement in Reaktion auf Marktschwankungen an.

Hochfrequenz-Datenfilterung - Konzentriert sich auf breitere Markttrends und nicht auf kurzfristige Störungen.

Performance Dashboard - Zeigt Handels- und Systemdaten in Echtzeit direkt auf dem Chart an.

Nullpunkt-Engine - Definiert ein tägliches Referenzniveau, das für interne Berechnungen verwendet wird.

Momentum-Analysemodul - Bewertet die Geschwindigkeit der Kursbewegung zur Beurteilung der Trendstärke.

Dynamische Ausstiegslogik - Passt potenzielle Ausstiegspunkte als Reaktion auf die aktuellen Marktbedingungen an.

Kapitalschutzprotokoll - Implementiert integrierte Risikokontrollen für die Verwaltung ungünstiger Bewegungen.

Risiko-Skalierungsfunktion - Passt die Handelsgröße basierend auf dem Kontokapital an.

Broker: Kompatibel mit den meisten Brokern

Hebelwirkung: Ab 1:30

Mindesteinlage: 500 $ (höhere Einlagen können mehr Flexibilität ermöglichen)

Symbol: XAUUSD

Zeitrahmen: Funktioniert auf mehreren Zeitrahmen; H1 empfohlen

Der Handel an den Finanzmärkten ist mit Risiken verbunden, und die Ergebnisse können je nach Marktbedingungen und Benutzereinstellungen variieren. Der Handel ist riskant. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.