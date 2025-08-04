VJX Gold

  • 专家
  • Jhad
  • 版本: 1.70
  • 更新: 16 十一月 2025
  • 激活: 10

VJX GOLD MT4

VJX Gold 是一款专为黄金（XAUUSD）交易开发的智能交易系统（EA）。

价格：99 美元 → 149 美元

EA 基于多年的交易与开发经验构建，专注于长期稳定性和自适应市场分析。

核心优势

  • 专属算法，聚焦宏观市场趋势

  • 自适应风险管理，在高波动时期保护资金

  • 智能交易执行逻辑，应对不同市场环境

  • 集成式绩效面板，实时显示在图表上

长期理念

VJX Gold EA 以黄金（XAUUSD）交易的长期稳定性和风险平衡为核心设计。

无论市场处于上涨或下跌阶段，系统都会自动适应不断变化的市场条件，帮助交易者保持持续、稳定和纪律性的交易方式。

主要功能

  • 专属波动性分析 — 根据内部条件识别特定的市场状态

  • 自适应回撤管理 — 根据市场波动自动调整风险暴露

  • 高频数据过滤 — 关注整体趋势，而非短期噪音

  • 实时绩效面板 — 在图表上显示系统与交易相关的数据

算法核心组件

  • Zero-Point Engine — 生成每日参考基准用于内部计算

  • 动能分析模块 — 评估价格运动速度以判断趋势力度

  • 动态退出逻辑 — 根据当前市场条件调整潜在退出点

  • 资金保护协议 — 内置风险控制机制，应对不利行情

  • 风险缩放功能 — 根据账户净值自动调整交易手数

推荐参数

  • 经纪商： 兼容大多数主流经纪商

  • 杠杆： 1:30 起

  • 最低入金： 500 美元（更高资金可提高灵活性）

  • 交易品种： XAUUSD

  • 时间周期： 支持多周期；推荐 H1

重要说明

金融市场交易存在风险。结果可能因市场环境和用户设置而异。历史表现不代表未来收益。


推荐产品
MHA Local Trade Copier
Mohammad Hanif Ansari
专家
MHA Local Trade Copier It's an EA to copy trade from one MT4 account to another MT4 account. Also you can copy trades from single master account to multiple slave accounts. Only you should run master and slave accounts at same PC or VPS. Master account could use main password or investor password, but slave accounts needs to login by main password. Using this copier you can copy trades between different brokers with different symbol suffix. For example if broker of master account has EURUSDi
OB Pro Trader EA gp
DMITRII GRIDASOV
专家
OB PRO TRADER EA   - 是一款基于价格行为研究的高质量日内交易系统！ 这是一款“设置后即可忘记”的EA，为您完成所有交易工作！提供8个Set_files，涵盖6个外汇货币对！ 使用/测试此EA时，请使用“评论”部分中的 Set_files (v26.17) 。 交易理念基于著名的强大价格行为模式，并结合了趋势和剥头皮交易技巧！ OB PRO TRADER EA在欧美交易时段的H1时间框架下运行。 EA功能： - EA可同时运行6个货币对（8张图表）。 - 根据账户余额自动计算交易手数。 - EA默认内置复利资金管理。 - 止损和获利是动态的——它们默认能够适应市场波动。 - 每笔交易都有止损和获利，但经纪商无法看到它们。 - 智能过滤系统：趋势过滤器、振荡过滤器、工作日过滤器、工作时间过滤器、点差过滤器等。 - 运行机器人所需的最低账户余额仅为 100 美元。 - 账户杠杆：1:30 至 1:2000 范围内任意选择。 - 交易对：欧元/美元 (EURUSD)、新西兰元/美元 (NZDUSD)、美元/瑞郎 (USDCHF)、澳元/美元 (AUDUSD)、英镑
Dangal
Vitalii Zakharuk
专家
Dangal is trend trading using indicators and levels. The expert system goes through the whole history and can work with several currency pairs (GBPUSD, USDCHF, USDJPY, EURUSD) with a single setting. If there is a commission on the account, it must be recalculated into the equivalent of the spread and fill in the MaxSpread field, taking into account the Wednesday and the commission. The Expert Advisor can be launched on any hourly period, but it works with the H1 period. You can start using it
TPS Gold Scalper Ea
Gopal Goswami
专家
TPS Gold Scalper EA - High-Risk Edition: Seize Gold Trading Opportunities with Aggressive Precision Minimum Equity :- 1000 $ Trading Timeframes :- H1 Recommended pair :- XAUUSD Experience the next level of gold trading with the TPS Gold Scalper EA - High-Risk Edition. Designed for traders who thrive on high-risk, high-reward strategies, this advanced trading robot is your ticket to harnessing rapid price movements in the gold market. Aggressive Scalping Algorithm: The TPS Gold Scalper EA is p
Blackpink EA 15M
Looi Guan Chek
专家
WHY USE BLACKPINK EA 15M Non-Scalper, back test with 10 years EURUSD 15M Chart. 10 years trade EURUSD 15M, total  312 trades gives a result  ROI 190% with orderSize = 1.0 . (Increment of orderSize can give more ROI). Day Trade strategy looking entry point for both uptrend and downtrend market. STOP LOSS value will be set on every open positions. BLACKPINK EA 15M is consider as a conservative short trend forex strategy that give a stable profit for long run. Contact Email forex.gurulite@gmail.co
GoldHunterCheaper
ZORAN RAJKOV
专家
EA specially made for currency pair XAUUSD. It uses artificial intelligence and complex mathematical operations, all with the goal of as little risk as possible and constant profit. I am an electrical engineer and a professor of informatics, so everything with me is calculated to the maximum and there must be no mistakes. The EA will provide mathematically processed information with the aim of as little risk as possible, , and if you wish, you can increase the Lot in order to achieve the desired
Big Deal
Ong Wee Kiat
专家
An automated Expert Advisor that uses Price action techniques. It is developed and tested repeatedly. It is the only EA in the market that has passed 29 years of backtesting from 1990 to 2019. Recommendation: EURUSD 1hr timeframe Use the settings found on the comment page. You can play around with the settings like the deposits and lots. Do not change the take profit and stoploss settings.
Rsi Pure Divergence
Alexander Chertnik
4.25 (8)
专家
The EA trading Rsi Divergence strategy. EA uses Grid method. Minimum trading account for 1 pair :  100 $. Designated for trading all major forex pairs. Recommended timeframe : 4H / 1H / 30m / 15m developed, tested and optimized   on "   VantageMarkets   ", TGLColmex & IFCMarkets  platforms. user can run this EA on multiple charts simultaneously. user can use this EA as indicator only. notice: in the comment section there are settings sets for various charts and brokers. in any case, optimize
Stinger
Maksim Sovenko
专家
Советник работает на тайм-фрейме H4. Валютная пара EURUSD. В качестве входных параметров используются: Lots, TakeProfit, Stoploss.Торговая активность наступает в момент появления локального тренда, наилучшие результаты при этом достигаются на четырехчасовых свечах. Используется фиксированный размер лота, в процессе торговли он автоматически не увеличивается. Усреднение и прочие "хитрости" не используются. Один сигнал - одна сделка.
Solar Metal
Dmitriq Evgenoeviz Ko
专家
The Solar Metal Expert Advisor appears to be a promising tool thanks to its comprehensive automated decision-making system for the forex market. However, there are a few things to consider before using it: Special offer for the first 10 buyers! Next price: $1,495 The full list is available for your convenience at https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Main characteristics of Solar Metal: Automation: The advisor makes decisions independently, relying on sophisticated algorithms for anal
Inferno Signals EA
Martin Alejandro Bamonte
专家
Inferno Signals EA 旨在利用市场的重大波动，运行在稳健的 M30 时间框架上。 它非常适合那些希望以较少的初始资金开始的用户，最低只需每对 100 美元，具有自动资金管理功能，包括动态手数调整和安全措施，如止损（SL）。 凭借低回撤和专注于捕捉最佳机会的策略，Inferno Signals EA 旨在在确保投资安全的前提下最大化收益。该 EA 避免过度交易，仅在特定区域开仓，能够检测到强劲趋势的延续和可能的反转点。当价格处于最佳区域时，Inferno Signals EA 将采取行动并持续进行交易，而当没有明确的机会时，它将暂停操作。 EA 操作： EA 使用挂单方式，如 Buy Stop 和 Sell Stop，这些挂单将相应地变成买单或卖单，并始终通过止损 (SL) 进行保护。 默认设置适用于大多数环境。然而，根据账户类型（推荐使用 ECN 或 Zero Spread 账户），可能需要调整“Distance”参数（默认设置为 21）。根据经纪商和滑点情况，可能需要将其增加到 51。例如，这一调整需要每位交易者根据他们的账户特性和交易的货币对进行测试。 EA 包含最
HSS Pro Price Action EA rt
DMITRII GRIDASOV
专家
HSS PRO PRICE ACTION EA - 是一款基于价格行为研究的出色日内交易系统！ 这是一款“设置后即可忘记”的智能交易系统，它将为您完成所有交易工作！提供 8 个设置文件，分别对应 8 个货币对！ 交易理念基于著名的强大价格行为形态——锤子线和射击之星，并结合了趋势交易和超短线交易技巧！ 该 EA 在欧元区和美国交易时段的 H1 时间框架下运行。 下载 EA 设置文件进行测试和交易： GBPCHF Set_file NZDUSD Set_file GBPCAD Set_file USDCHF Set_file USDJPY Set_file EURAUD Set_file EURCAD Set_file EURJPY Set_file 智能交易系统功能： - EA 可同时运行 8 个货币对。 - 根据账户余额自动计算手数。 - EA 默认内置复利资金管理功能。 - 止损和止盈是动态的，默认情况下可根据市场波动进行调整。 - 每笔交易都设有止损 (SL) 和止盈 (TP)，经纪商不可见。 - 智能过滤系统：趋势过滤器、震荡指标过滤器、交易日过滤器、交易时段过滤器
Arash Gold Expert
Moharram Shoja Jamalabad
专家
Hi, Arash gold expert is the first launched expert of our team intelligent trade services. The EA works only on GOLD symbol with brilliant outcome. The win rate of this expert is extremely high. And investors will gain very high profit . back-test of our expert is a proof of this claim. The Expert is very simple to use. You don't need any optimization for it, it has been already done for you. You just set EA on the chart. The final advice;  for first week, start trading with demo account. Sym
Speedy EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
专家
Trading using Experts are the best ways to win in Forex! Here are our second Expert Advisor, where you can Set and forget! Time frame: M1 All currency Pairs will work perfectly on the EA Account type: All (If hedging is not allowed, please disable either Sell or Buy) Please please do not take unnecessary risks. (Trading is risky, and there are no guarantees for winning)   We wish you successful trading. (Trading is risky, and there are no guarantees for winning)   Check our other pro
Grid and MACD
Volodymyr Hrybachov
专家
This is a grid Expert Advisor. It has several trading strategies based on the MACD indicator. The virtual trailing stop, stop loss, take profit levels can be set pips, in the deposit currency or as a percentage of the balance. Depending on the settings, different orders may be opened for diversifying risks. Their closure can be either an oppositely directed or unidirectional basket of orders. The orders grid is adaptive, only market orders are used in it. If the price moves the distance of Order
Gold Timo
Tran Thanh Tuyen
3 (2)
专家
Gold Timo EA  is a multi-functional expert advisor for the MetaTrader 4 terminals. Gold Timo is an automatic trading robot to trade  Gold(XAUUSD).  The algorithm of the expert advisor allows you to trade both with the trend and against the trend. Trading with the trend is structured in such a way that each new order is opened only if the previous order has a Stop Loss in the profit zone. Trading against the trend is conducted in order to close unprofitable positions with a profit. The advisor
Moving Average Crossover with RSI
Rowan Stephan Buys
专家
Moving Average Crossover + RSI EA — 一个简洁、可靠、真正有效的趋势交易系统 想要一个简单、纪律性强、真正有效、且没有多余复杂性的EA？ 这个EA专为需要清晰趋势信号、强势确认以及能够适应市场变化的风险管理的交易者打造。 MA Crossover + RSI EA 将经典趋势跟随策略与动能确认相结合，为您提供高质量信号、更少误判，以及在任何品种与周期上的全自动执行。 交易者选择这个EA的原因 1️⃣ 简洁可靠的趋势入场 EA通过可自定义的快/慢均线（SMA、EMA、SMMA、LWMA）识别趋势转折。 只执行真正有效的信号——拒绝猜测，拒绝“或许”。 2️⃣ RSI 确认 = 更高准确度 在开仓之前，RSI必须确认趋势方向： 仅在 RSI > 50 时买入 仅在 RSI < 50 时卖出 此过滤器有效减少震荡行情中的噪音和弱势反转。 3️⃣ 内置自适应风险管理 提供两种风格： ATR 动态 SL/TP（波动率模式） 使用 ATR 动态计算止损和止盈——适合不断变化的市场。 均线反向交叉平仓（趋势模式） 完全不使用固定 SL/TP：
El Dorado Gold
Terry Julius Salo
专家
El Dorado Gold – Range Breakout EA for XAUUSD The Real Deal for Gold Traders El Dorado Gold focuses on what matters: breakout precision, controlled risk, and consistency. No grid, no martingale, no gimmicks — just a real breakout system for XAUUSD on the M1 timeframe with fixed stop losses and low drawdown. Prop firm compatible and built for traders who want steady results without the nonsense. About Trading gold is tough — wild swings, false breakouts, big drawdowns. That’s why we built El Dora
MapleLeafs EA
Maksim Shmyrev
3.5 (2)
专家
A portfolio night scalper for Canadian dollar instruments: AUDCAD, EURCAD, GBPCAD, CADJPY, CADJPY, CADCHF, USDCAD. Timeframe - M15. Parameters Orders_Comment - comment to orders opened by the EA. Lot_Size - fixed lot size if Auto_MM = 0. Auto_MM - percent of equity to be used in trading. If Auto_MM = 0, it will use a fixed lot. Magic_Number - unique number of orders (set different values for each trading symbol). Start_Time  - the EA's operation start hour (default is 00.00; we do not recommend
Fusion Gold Scalper
Quoc Dat Lam
专家
The Expert Advisor tool has been developed for XAUUSD (GOLD), based on SUPPORT/RESISTANCE level . All trading positions contain a DYNAMIC TAKE-PROFIT and DYNAMIC STOP_LOSS. .  The signal: https://www.mql5.com/en/signals/997939?source=Site+Signals+My There is no need to set up parameters - all settings are already optimized and fine-tuned. Features Each deal is protected by Dynamic Take-profit and Dynamic Stop-loss. A fixed lot are used. No martingale, no grid. All settings optimized. Long-term
Indicement MT4
Profalgo Limited
5 (2)
专家
歡迎來到指數！ 道具準備就緒！ -> 在這裡 下載設定文件 推出促銷活動： 目前價格只剩幾本！ 最終價格：990$ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) 終極組合優惠   ->   點擊此處 加入公共團體： 點擊此處   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT 將我 15 年在創建專業交易演算法方面的經驗帶入指數市場。 EA 使用經過深思熟慮的演算法來找到最佳入場價格，並在內部運行多種策略來分散交易風險。 所有交易都有停損和止盈，但也使用追蹤停損和追蹤停盈來最小化風險並最大化每筆交易的潛力。 該系統建立在非常流行且經過驗證的策略之上：交易突破重要的支撐位和阻力位。   我很高興地說，在多年的 EA 開發過程中，我已經完善了這個策略 該 EA 專為 US500、US30 和 NAS100 指數交易而開發。 這些市場特別適合這種類型的策略交易。 回測顯示出非常穩定的成長曲線，回撤非常可控且恢復很快。  該
Hamster Original
Himma Youssef
专家
Hamster Original (Very Fast, Easy Setup, More Power!) You can check live Hamster Original trading  on  Telegram_Channel The  Hamster Original  is a Trading Robot with no use of Classic martingale. Schedule scalping Options. it uses some Indicators as a filter to maximize Correct entries. Recommendations :  Lot = 0.01. ( if autolot enabled  Allow (initial Lot) per (xx)USD  = 50 ). Balance  = 100 USD. Pair = EURUSD. TimeFrame = 5Min. Broker = Trusted Brokers Inputs descriptions :  Initial Lot
NavigatorGold EA
Nitu Brijesh Yadav
专家
EA Profit Navigator - Your Path to Consistent Forex Profits Unlock the Power of Smart Trading with EA Profit Navigator! EA Profit Navigator is a sophisticated, RSI-based automated trading robot designed to help traders navigate the Forex market with precision and confidence. Built for MetaTrader 4, this Expert Advisor combines robust trading logic with dynamic risk management to deliver consistent results, whether you're a beginner or a seasoned trader. With its user-friendly interface and cust
GoldRule1 EA
Matas Milevicius
专家
**Gold Rule 1 – Precision Momentum Expert Advisor** **Gold Rule 1** is a professional breakout–pullback trading system optimized for **XAUUSD (Gold)** on **M5–M15** timeframes. It combines **trend strength**, **volatility confirmation**, and **smart trade management** to catch momentum moves with minimal noise.  ️ **Core Features** * **Smart Trend Detection** – uses dual EMA alignment to identify the dominant market direction. * **Momentum Breakout Logic** – waits for a structured pullbac
DYJ Scalping EA
Daying Cao
专家
DYJ Scalping是一个全自动专家顾问。 随机指标过滤器用于入场条件。顾问需要对冲型、ECN账户类型 EA具备解套辅助策略，当方向错误时，自动激活解套策略，使其变为获利. 你可以随时禁用解套策略. 一般性建议 推荐ECN账户，XAUUSD点差在8到11或更低，EURUSD点差1 最低存款为200美元。 请在产品评论区下载XAUUSD and EURUSD设置文件 输入参数 InpLotsRisk                = 0.002  -- 批量风险x%， 如果余额为$10000与500杠杆，则默认为0.002%; 如果余额是$100或$200 与500杠杆 ，设置risk 0.1%; 如果 余额为$10000与 是2000杠杆，则rsik 0.008% 如果 余额为$100或$200与 是2000杠杆，则rsik 0.4% InpLots                      = 0      --  InpLots: 0-->自动 InpBlanceLimitMode   = EQUITY_LIMIT -- 净值限额模式，或删除EA                
Capital Gate EA
Irina Cherkashina
专家
This universal expert advisor is based on its own Algorithm, which is an incredibly effective tool due to the simultaneous work in two directions of the trading strategy, which is based on our own trend indicator "   Extreme Spike ProfRoboTrading "  and our proprietary signal filter system together with the Martingale method, which together work out a very interesting hedging system. Traders are also given the opportunity to set up their own risk management system with two filters to control de
King Grid
Luis Mariano Vazquez Marcos
专家
King Gold Grid Presentamos con orgullo el revolucionario Asesor Experto de Sistema Grid, una obra maestra creada por  Mr Beast. Este excepcional producto se distingue como uno de los mejores en su categoría, destacando por su magnífica gestión de riesgos y especialización en el trabajo con el oro. Diseñado meticulosamente para optimizar la eficiencia y maximizar los beneficios, este asesor experto se erige como un líder indiscutible en el mundo de los sistemas de rejilla. Su capacidad para adapt
Quantum Dark Gold
Nguyen Hang Hai Ha
5 (1)
专家
Quantum strategy is a combination of quantum superposition and trading signal model. EA Quantum Dark Gold determines Buy and Sell positions simultaneously for each signal and simultaneously places 2 orders Buy Stop and Sell Stop. Then the momentum determines which order position is executed and cancels the remaining pending order. This interesting idea forms the Quantum Dark Gold with a unique entry method. Open positions are then managed by Trailing, Stop Loss and position balancing strategies
Hedging Adviser EA
Murodil Eminjonov
专家
Hedging Adviser EA Hedging Adviser EA It allows you to turn unprofitable transactions into profitable ones through the use of an intelligent back-and-forth hedging mechanism. I call this strategy "No more losses". Let the price go where it wants - The Surefire Forex Hedging EA PRO ADVISOR earns in any situation. Guaranteed! The secret of this amazing Expert Advisor is the well-known trading algorithm "Zone recovery algorithm" or "The Surefire Forex Hedging Strategy". Hedging Adviser EA uses
Nephila4
Tian Yu Li
4 (5)
专家
this is a highly profitable semi-auto grid strategy. MT4 Version ======== Usage======== : Symbol: Any Main pairs Timeframe: H1 or higher Recommend Lots: 0.01 per 1000 USD Note: Grid strategy is alwasy with some risk due to the increasely accumulated risk lots. but the high profit makes such strategy still being popular no matter how forex industry developed.   semi-auto trading should be the best way to equilibrate profit and risk. this EA has integrated many useful options for user to con
FREE
该产品的买家也购买
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
专家
Vortex - 您对未来的投资 Vortex Gold EA 专家顾问专门用于在 Metatrader 平台上交易黄金（XAU/USD）。该 EA 使用专有指标和作者的秘密算法构建，采用全面的交易策略，旨在捕捉黄金市场中的盈利走势。其策略的关键组成部分包括 CCI 和抛物线指标等经典指标，这些指标共同作用，准确地发出理想的进入和退出点信号。Vortex Gold EA 的核心是先进的神经网络和机器学习技术。这些算法持续分析历史和实时数据，使 EA 能够更准确地适应和应对不断变化的市场趋势。通过利用深度学习，Vortex Gold EA 可以识别模式，自动调整指标参数，并随着时间的推移不断提高性能。Vortex Gold EA 是专有指标、机器学习和适应性交易算法的强大组合。使用 Vortex Gold EA 为您的未来投资。 售价 675 美元（还剩 2/10），下一个价格 795 美元 https://www.mql5.com/en/signals/2345024 Check out the live results in Profile >>>>>>  Check my pro
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
专家
介绍     QuantumEmperor EA 是一款突破性的 MQL5 专家顾问，它正在改变您交易著名的 GBPUSD 货币对的方式！由拥有超过13年交易经验的经验丰富的交易者团队开发。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***购买 Quantum Emperor EA，即可免费获得  Quantum StarMan   !*** 私信询问更多详情 已验证信号：   点击此处 MT5版本：  点击这里 量子 EA 通道：       点击这里 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 量子皇帝EA     采用独特的策略，将单笔交易连续拆分成五笔较小的交易。这意味着每次 EA 执行一笔交易时，它都会自动将其拆分成五个较小的仓位。 量子皇帝EA     量子帝王EA凭借其卓越的亏损交易处理方法，在众多专家顾问中脱颖而出。与
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
专家
Aura Black Edition 是一款完全自动化的 EA，仅用于交易黄金。专家在 2011-2020 年期间在 XAUUSD 上表现出稳定的结果。没有使用危险的资金管理方法，没有马丁格尔，没有网格或剥头皮。适用于任何经纪商条件。使用多层感知器神经网络 (MLP) 训练的 EA 是一类前馈人工神经网络 (ANN)。术语 MLP 的使用含糊不清，有时松散地指任何前馈 ANN，有时严格指由多层感知器组成的网络（具有阈值激活）。多层感知器有时被通俗地称为“原始”神经网络，尤其是当它们只有一个隐藏层时。MLP 由至少三层节点组成：输入层、隐藏层和输出层。除了输入节点之外，每个节点都是使用非线性激活函数的神经元。MLP 利用一种称为反向传播的监督学习技术进行训练。多层结构和非线性激活使 MLP 与线性感知器区别开来。它可以区分非线性可分的数据。 此价格还剩 2 份，之后价格将上涨至 3000 美元 如何设定及参数说明 (阅读这里) Live results: https://www.mql5.com/en/signals/2313678 More Signals:   Check my pr
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
专家
Aura Neuron 是一款独特的 EA 交易系统，延续了 Aura 系列交易系统。通过利用先进的神经网络和尖端的经典交易策略，Aura Neuron 提供了一种具有出色潜在性能的创新方法。这款 EA 交易系统完全自动化，旨在交易 XAUUSD (GOLD) 等货币对。从 1999 年到 2023 年，它在这些货币对中表现出了一致的稳定性。该系统避免了危险的资金管理技术，例如马丁格尔、网格或剥头皮，使其适用于任何经纪商条件。Aura Neuron 由多层感知器 (MLP) 神经网络驱动，利用它来预测市场趋势和走势。MLP 是一种前馈人工神经网络 (ANN)，通常被称为“原始”神经网络，尤其是当它们由单个隐藏层组成时。MLP 包括三个基本层：输入层、隐藏层和输出层。除输入节点外，每个神经元都使用非线性激活函数。该网络使用称为反向传播的监督学习技术进行训练。 MLP 的多层结构和非线性激活使其有别于线性感知器，使其能够识别数据中非线性可分的模式。通过其复杂的 NN 智能，Aura Neuron 能够识别模式并适应不断变化的市场条件，例如汇率或交易者行为的变化。其处理复杂数据的能力使其能够
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
专家
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial intel
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
专家
Goldex AI：今天的成功将是明天的果实 限时超级折扣！ 最后两份售价为 299 美元，之后将涨价。 实时信号 > IC Markets Real: Goldex AI 高风险设置 手册和配置文件：购买后请联系我获取手册和配置文件。 价格： 起始价格为 899 美元，每售出 10 台将增加 199 美元。 可用副本：2 Goldex AI - 具有神经网络、趋势和价格行为的高级交易机器人。 Goldex AI 是一款高性能交易机器人，它利用价格走势打破黄金的支撑位和阻力位，充分利用纽约市场的走势，从而获得尽可能高的利润。 该机器人有一个名为 “智能恢复 ”的策略，在出现亏损后会启动该策略，并开设更大的手数，以便在短时间内挽回可能出现的亏损。 Goldex AI 有一个内置的智能新闻过滤器，可以过滤掉没有中等和高影响新闻的日子，从而禁止交易，这是因为这些日子的市场非常缓慢，没有足够的运动来实现突破支撑和阻力的正确价格行动。Goldex AI 使用 ForexFactory 作为数据源，这是当今最好的新闻提供商之一。如果您要进行实时交易，建议启用它；如果您要进行回溯测试，建议禁用它
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
专家
量子之王EA——智能力量，专为每位交易者打造 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 特价上市 实时信号：       点击这里 MT5版本：   点击此处 量子之王频道：       点击这里 ***购买 Quantum King MT4，即可免费获得 Quantum StarMan！*** 详情请私信咨询！ 规则   你的交易精准而自律。 量子之王 EA     将结构化网格的优势和自适应马丁格尔策略的智能性融合到一个无缝系统中——专为 M5 上的 AUDCAD 而设计，适合希望实现稳定、可控增长的初学者和专业人士。 量子之王 EA     是一个为澳元/加元货币对在 M5 时间框架上开发的全自动交易系统。 它将网格策略的结构与马丁格尔策略的自适应恢复逻辑相结合，形成了一个能够智能管理所有市场阶段交易的系统。 专为易用性和一致性而设计   量子王
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
专家
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.73 (30)
专家
ChatGPT Turbo 人工智能驱动技术 Infinity EA 是一款专为 GBPUSD 和 XAUUSD 设计的高级交易专家顾问。它专注于安全性、持续回报和无限盈利能力。与许多其他依赖高风险策略（如马丁格尔或网格交易）的 EA 不同。Infinity EA 采用基于神经网络的规范、有利可图的剥头皮策略，该神经网络嵌入机器学习、数据分析 AI 技术，由最新的 ChatGPT 版本提供，可让您的整体交易体验卓越不凡。 加入我们拥有超过 6000 名成员的 MQL5 社区， 与其他交易者建立联系。及时了解最新的产品更新、提示和独家内容。 MT5 版本 如何设置 Infinity EA 特征 Infinity EA 利用人工智能驱动的剥头皮策略。 该 EA 与 ChatGPT-4 Turbo 集成，可进行实时数据分析。 Infinity EA 利用机器学习不断从市场数据中学习。 风险管理是 Infinity EA 的核心，具有固定止损和获利设置等功能，可以保护资本并锁定利润。 该 EA 还进行高级蜡烛图分析，以识别高质量的交易条目。 Infinity EA 与道具公司完全兼容。 促销
Trend AI EA
Ramil Minniakhmetov
4.85 (40)
专家
Trend Ai EA 旨在与 Trend Ai 指标配合使用，该指标会结合趋势识别、可操作的入场点和反转警报，自行进行市场分析，并自动接收指标的所有信号！该 EA 包含一系列完全可调的外部参数，允许交易者根据自己的选择定制 EA。 一旦出现绿点，EA 就会准备买入交易。一旦出现蓝色箭头确认上涨趋势，EA 就会在下一个 K 线下单买入。如果市场反转，EA 将采用网格和马丁格尔策略管理一系列交易。如果出现相反信号，并且图表上出现红点，EA 将准备卖出；一旦出现红色箭头，EA 就会在下一个 K 线下单卖出，并采用网格和马丁格尔策略管理一系列交易。 交易对和时间范围： 此 EA 适用于所有上市资产、期货、股票、外汇、商品、加密货币或指数。它适用于 xauusd 或主要货币对，例如 eurusd、gbpusd、usdcad、audusd、audcad、nzdcad、nzdusd，在 m15 或更高时间框架（例如 H1）上可获得更高的准确性。 --------------------------------------------------------------------------
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (85)
专家
智能交易系统是一个旨在恢复无利可图头寸的系统。 作者的算法锁定了一个亏损仓位，将其拆分为多个独立的部分，并分别平仓。简单的设置、在回撤的情况下延迟启动、锁定、禁用其他 EA 交易、使用趋势过滤进行平均以及部分关闭亏损头寸都内置在一个工具中。 与仅在整个组中关闭订单的网格策略相比，使用部分关闭损失可以让您以较低的存款负载减少损失，从而确保更安全地处理损失。 如何恢复订单： 1 EA 关闭所选工具的其他窗口以关闭无利可图的 EA（可选）。 2 EA 重置所有已处理订单的止盈和止损水平，并删除具有相应标识符的挂单。 3 EA 关闭所有已处理的盈利订单，以便使用其利润来弥补部分非盈利订单并减少总头寸量（可选）。 4 EA 通过打开锁定订单来锁定亏损头寸。 5 然后，通过打开恢复订单，它开始通过部分关闭不盈利的订单来减少损失。 6 当部分关闭时，算法首先恢复定位最不成功的订单，或者最接近盈利的无利润订单。每个无利可图的订单都分为许多部分，顾问分别关闭每个部分。恢复订单以小量开仓，以免大幅增加入金负担 包含注释、设置和测试说明的完整输入设置列表  ->   这里  MT5 版本 ->   这里
Scalp Unscalp MT4
Connor Michael Woodson
3.5 (4)
专家
Scalp Unscalp 是一个短期双向剥头皮系统，旨在通过高度精准的进场快速获取利润。 Scalp Unscalp 实时信号即将推出！当前价格将会上涨。限时价格 99 美元 无网格，无马丁策略。每笔交易独立进行 提供固定止损，搭配虚拟动态追踪止损系统 交互式交易面板和精确的手数设置 推荐设置 图表：EURUSD，GBPUSD，USDCHF，AUDUSD 时间框架：H1 输入参数 手数计算方式 - 选择自动手数或固定手数 固定手数 - 固定的交易手数 自动手数 - 每此金额账户货币对应 0.01 手 最大点差 - 设置允许开仓的最大点差 自动检测 GMT - 自动计算你所在经纪商的 GMT 偏移 禁用周末持仓 - 启用或禁用 自定义止损 - 输入止损数值 魔术数字 - 每个订单的魔术编号 备注 - 订单备注
Golden Mirage mt4
Michela Russo
专家
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
专家
道具準備就緒！ （ 下載SETFILE ） 推出促銷活動： 目前價格只剩幾本！ 最終價格：990$ 免費取得 1 個 EA（適用於 2 個交易帳號）-> 購買後聯絡我 Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal 歡迎來到黃金收割者！ 該 EA 以非常成功的 Goldtrade Pro 為基礎，設計為同時在多個時間框架上運行，並且可以選擇將交易頻率從非常保守到極端波動設定。 EA 使用多種確認演算法來找到最佳入場價格，並在內部運行多種策略來分散交易風險。 所有交易都有停損和止盈，但也使用追蹤停損和追蹤停盈來最小化風險並最大化每筆交易的潛力。 該系統建立在非常流行且經過驗證的策略之上：交易突破重要的支撐位和阻力位。   黃金非常適合這種策略，因為它是一種波動性很大的貨幣對。 系統根據您的帳戶規模和最大允許提款設定自動調整交易頻率和手數！ 回測顯示出非常穩定的成長曲線，回撤非常可控且恢復很快。  該 EA 已針對黃金的最長可用期限進行了壓力測試，為不同經紀商使用了多
AlphaCore System MT4
Evgeniy Zhdan
5 (1)
专家
AlphaCore System   is a professional trading advisor for   MetaTrader 4 , utilizing a trading strategy based on   dynamic analysis of local extremes   and   statistical breakout forecasting . === Buy AlphaCore System for MT5 and get AlphaCore System for MT5 for free! === For more details, contact me via private message! Trading Concept The advisor operates using the methodology of   adaptive price corridors . The system continuously monitors the formation of   local liquidity accumulation zones
DCA CycleMax
Jin Sangun
专家
DCA CYCLEMAX 介绍 Live Signal MT4 3000 USD start , BUY / SELL Both set :   Click Here Live Signal MT4 1000 USD start , Almost BUY set :   Click Here 概述 DCA CYCLEMAX 是一个功能强大且专为在市场上显示出强烈单向趋势的资产而优化的半自动网格交易程序 (EA)。 它特别适用于黄金（GOLD）、纳斯达克100（NS100）和加密货币等具有高波动性且稳步呈现单向趋势的资产。 利用 DCA（定投）策略，该系统在管理损失风险的同时，逐步对资产进行管理。 该 EA 策略性地设计了进入区间，在趋势持续时通过网格方式打开多个头寸，并包括手动入场和手动止盈功能，当达到预定目标时自动平仓。 在横盘时，DCA CycleMax EA 可以与反向操作的 DCA CycleMax Hedge EA 搭配使用，以实现更有效的应用。 DCA CYCLEMAX 提升了网格交易系统，具有特定的入场次数、自定义头寸大小设置以及通过对短期头寸的对冲功能，从而增强
The Golden Way
Lin Lin Ma
专家
The Golden Way 是一款应用于 MT4 平台的自动交易软件，The Golden way采用一套全面的混合策略，通过多种策略协同运作，能准确捕捉黄金（XAUUSD）市场中的做多与做空机会，帮助您在不同市场行情下及时把握交易时机，依托成熟的交易逻辑，帮助您在黄金市场中进行专业、高效的交易操作。 设置信息:      货币对:  XAUUSD       时间范围:  M5周期      入金：建议500USD以上      杠杆：1：100 至 1：1000      账户：任何高性能，低点差的账户 如何准确的回测？       请选择最低500的存款，选择M5周期，自定义日期，选择每个报价，选择一个在范围内适合您的杠杆，点击开始测试。 如何使用？       购买产品后，请及时在MQL5论坛上联系，我们会帮助您进行设置 根据设置将ea添加至图表中，开始自动交易，就这么简单 (推荐使用vps降低延迟并进行24小时交易） 特点：      The Golden Way采用一套先进且高效的混合策略，通过整合多种子策略以灵活应对不同市场行情。The Golden Way相较于
Fundamental Trader
Sara Sabaghi
4.82 (17)
专家
Ziwox fundamental trader Ziwox Fundamental Trader 是一款交易助手，可帮助金融市场交易者根据 EA 信息数据做出明智的决策。该 EA 使用在线资源来获取所有必要信息，例如货币的基本面偏差、实时零售交易者对货币对的情绪比率、银行和机构预测、COT 报告数据以及复杂 EA 面板中的其他数据。简而言之，它是一个集成的外汇数据源和信息，可帮助手动交易者做出更好的决策。 除此之外，这是一个完整的基本机器人交易，它使用这些数据根据货币基本偏差和技术数据自动交易对 EA 组件： 阅读 EA 组件，然后阅读以下内容 您交易所需的所有必要信息都在这里收集为一组集成到数据面板中的外汇数据流组件。 每个组件单独充当交易辅助指标或解释性市场报告，以帮助交易者做出决策。 这些组件提供了一个前景，但所有组件的协同作用形成了一个集成的决策辅助系统输出，帮助交易者通过买入、卖出或等待决策来改善交易结果。机构、对冲基金和银行持有大量的市场流动性，它们可以驱动市场并建立趋势。他们是市场流动性最常见的持有者，并且了解散户交易者的头寸和流动性地图。 使用所有这些组件并保持智能货
HFT Prop Firm EA
Dilwyn Tng
4.97 (632)
专家
HFT Prop Firm EA 也被称为 Green Man，因为其独特的标志，是专为克服允许高频交易 (HFT) 策略的专有交易公司 (prop firms) 的挑战或评估而设计的专家顾问 (EA)。 限时优惠：购买 HFT Prop Firm EA 免费赠送价值 $198 的工具 MT5 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/117386 通过 HFT 挑战表现监控（起价 $200）： 1) 经纪商：IC Markets 账号 66603384 服务器：ICmarketsSC-Demo06 密码：Greenman 2) 经纪商：IC Markets 账号 21718043 服务器：ICmarketsSC-Demo02 密码：Greenman 结果 1： https://c.mql5.com/31/1055/hft-prop-firm-ea-screen-4333.gif 结果 2： https://c.mql5.com/31/1055/hft-prop-firm-ea-screen-4648.gif 超过 600 条五星好
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (2)
专家
Javier Gold Scalper：让我们的技术伴您左右！ 手册和配置文件：购买后请联系我获取手册和配置文件 价格：根据已售许可数量逐步上涨 剩余可用副本：5 交易黄金这一金融市场上最具波动性的资产之一，需要极高的精准度、严谨的分析以及极其有效的风险管理。 Javier Gold Scalper 正是为整合这些核心要素而设计，打造出一个强大而复杂的系统，旨在优化黄金市场中的交易表现。借助尖端技术与先进策略，Golden Scalper 为初学者与专业交易者提供支持，使其能够安全应对挑战，把握这个动态市场中的各种机遇。有了 Golden Scalper，您将拥有一款专为应对黄金特性而开发的可靠工具。 交易品种 XAUUSD（黄金） 时间周期 M30 PropFirm 已准备好 起始资金 最低 $1000 经纪商 任意经纪商 账户类型 任意，推荐低点差账户 杠杆 最低 1:500 VPS 推荐使用，但不是强制 深入了解 Javier Gold Scalper！ 图表形态分析市场 Golden Scalper 不仅能存储图表的全部数据，还能实时进行图表分析，精准识别图中频繁出现的价
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
专家
24小时限时抢购 - 仅售 $199.99 "HFT Pass Prop Firms" 是一款专为参与HFT挑战而设计的专家顾问（EA），交易美元指数对。 欲了解更多顶级专家顾问和指标，请访问： https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller 我是洛斯，请订阅以获取更多更新： https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ 什么是HFT？ 高频交易（HFT）是一种利用强大的计算机程序在几分之一秒内执行大量订单的交易方法。HFT利用复杂的算法分析多个市场，并根据当前市场条件执行订单。拥有最快执行速度的交易者往往更有利润，HFT以高周转率和订单到交易比率为特征。 因此，此EA仅适用于挑战的1步或2步，并且不适用于真实或资金账户。 2/ 主要特点 - 一次购买，可用于无限账户 - 使用高风险-回报比和非常小的止损的策略 - 支持超过14家为挑战的1步或2步提供HFT支持的专业公司 - 在购买机器人后提供终身支持 - 提供安装的视频教程 - 针对初学者提供Team Viewe
SNeox AI
Anastasiya Morozova
专家
SNeox AI 是一款自动化多货币交易机器人，用于在外汇市场进行稳定的长期交易。 该投资顾问采用成熟的算法分析市场价格和波动性，专注于在可控风险下进行谨慎交易。 注意！ 新年促销：前 15 名顾客 - 99 美元 接下来 15 件 - 159 美元 最终价格：229 美元 赶紧抓住这个机会！ MT5 Version:  https://www.mql5.com/ru/market/product/158518 交易工具： EURUSD GBPUSD NZDUSD AUDUSD USDCAD USDCHF 该机器人能够同时处理多个货币对，从而实现交易操作的多元化。 运作原理： 缺乏鞅 缺乏平均值 缺乏锁定 缺乏订单网格 所有交易均基于专有算法进行，该算法分析当前市场状况，而不使用激进的资金管理方法。 顾问功能： 准确的价格和市场波动性分析 针对高订单执行速度进行了优化 专注于最大限度地减少回撤 设置简便，无需持续监控 适用于“设置好就不用管”的形式 推荐用于： 长期自动化交易 可在真实账户和模拟账户上使用 负责执行市场交易的账户
GoldMiner mt4 pro
Van Hoa Nguyen
专家
GOLDMINER MT4 PRO is a Gold trading robot on the M15 or H1 timeframe, combining candlestick patterns, technical indicators and support and resistance breakouts. The robot uses a smart trend recognition strategy to keep the EA stable. Committed to accompanying you in new versions and being updated SETFILE closely following each market cycle helps the robot to be stable and suitable for the market slope at each time. GOLDMINER MT4 PRO is a safe strategy with manually entered pipstep coefficient d
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
专家
CyNera：您的交易，我们的技术 手册和设置文件：购买后请联系我以获取手册和设置文件 价格: 价格根据售出的许可证数量上涨 可用副本: 4 交易黄金，市场上最波动的工具之一，需要精确的操作、深入的分析和强有力的风险管理。CyNera 专家顾问将这些要素无缝集成到一个复杂的系统中，专为优化黄金交易而设计。CyNera 的先进策略和技术旨在帮助经验丰富的交易员和新手应对黄金交易所带来的独特挑战和机遇。 有了 CyNera，您就拥有了一套可靠的解决方案，专门针对黄金市场的复杂性。它结合了自适应、智能策略以及多时间框架分析、自动交易调整和精确的风险管理等高级功能。正是这种适应性，使得 CyNera 成为一种多功能工具，能够应对快速的市场变化，同时确保您的资本在长期内得到保护。 符号 XAUUSD (黄金) 时间周期 M30   资本 最少 100 美元 经纪商 任何经纪商 账户类型 任何，较低点差优先 杠杆 从 1:20 起 VPS 首选，但不是必须，也可以使用 MQL VPS CyNera 的核心力量 前沿的 AI 驱动策略 CyNera 的核心是一种强大的神经网络技术组合，旨在增
AW Double Grids EA
AW Trading Software Limited
4.5 (8)
专家
AW Double Grids MT5 智能交易系统是一款激进的、全自动的基于网格的智能交易系统，具有信息交易面板和简单的设置。该策略包括同时进行的两侧工作，将一个方向的体积相乘。内置自动计算手数，以及订单乘法的变化。 说明 -> 此处  /  问题解决 ->   此处 / MT4 版本 ->   此处 顾问如何交易： AW 双网格通过一对方向相反的订单进行双向交易。 AW Double Grids 通过开立两个反向订单开始交易。在关闭盈利订单后，顾问会再次开立两个订单，将开仓方向的交易量乘以倍数。如果有未结订单，顾问可以根据设置更改获利点数。获利点可以是动态的，也可以是固定的。 输入参数： 主要设置 Size_of_the_first_order - 定义第一个订单大小的变量。 在“Enable_Autolot_calculation”禁用时使用。 Enable_Autolot_calculation - 使用自动手数计算。此功能允许您在更改存款时保存风险设置。     如果您使用 autolot，则不使用“   Size_of_the_first_order”   。 Autol
KonokaSystemNEO
Nobuyoshi Murase
1 (1)
专家
KonokaSystemNEO 是基于KonokaSystem的三姐妹（ NEO、JOY、FUN ）之一，具有全新的个性，是一款原创EA。 交易风格是日间交易，目标是日本时间午夜至中午。 货币对是 "USDJPY"，在开盘价M5时入场。 三姐妹中的每一个都有不同的逻辑，并配备了两种类型的进场和两种类型的出场。 没有使用网格或马丁格尔逻辑。 内部逻辑重复盈利和亏损，吞噬损失和增长。 KonokaSystemNEO 不强调胜率。 TP和SL都是稍大的100点。(停止猎取的措施）。 虽然这些损失很大，但本质上最危险的是一连串的损失。 KonokaSystemNEO 的设计是为了减少由反弹和崩溃造成的连续损失，这也是逆向交易的薄弱之处。 EA是NEO的来源： https://www.mql5.com/ja/signals/573517 ＜参数说明＞ ・MagicNumber = 1007;   Magic Number（运行多个EA时需要） ・MaxSpread = 20;   最大点差（日本时间清晨点差扩大） ・Slippage = 30;   滑移 ・MaxOrders = 3;
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.1 (10)
专家
Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
Infinity Trader EA
Lachezar Krastev
5 (15)
专家
CHRISTMAS SALE — LIMITED TIME! Get Infinity Trader EA with a huge –65% discount AND receive Trend Matrix EA as a FREE BONUS ! Special Christmas Price: $187 (Regular Price: $547 — You Save $360!) FREE BONUS: Trend Matrix EA A powerful multi-symbol strategy packed with advanced features, supporting 10 trading pairs — real value: $447! After completing your purchase, simply contact me and I will send you your BONUS EA immediately. Don’t miss this once-a-year opportunity! Infinity Trader EA Live
ThraeX
Vasile Verdes
3.6 (5)
专家
ThraeX – M1剥头皮交易   (DAX, XAU, etc) 受罗马时代的纪律与精确精神启发， ThraeX 是一款专为 MetaTrader 4 平台设计的 高频交易智能顾问（EA） ，特别适用于 1分钟图表（M1） 。 它旨在处理市场的快速波动，以极高的速度和适应性识别并响应短期价格变动。 主要特性： ️ M1剥头皮逻辑 – 基于实时数据进行高频决策。 ️ 快速执行系统 – 针对波动性强的市场中微小价格波动，具备迅速响应能力。 自适应参数 – 内置算法可根据市场动态自动调整，无需外部数据或平台连接。 持续优化机制 – 系统会根据最新市场数据不断改进自身行为，使策略随着时间推移更加精炼。 ️ 无外部依赖 – 完全自主运行；无需连接外部平台、API或文件。 紧凑型剥头皮结构 – 针对低延迟、高执行速度的交易环境而优化。 技术参数： 时间周期： 1分钟（M1） 执行方式： 高频剥头皮交易 输入数据： 由内部逻辑自动管理 兼容性： 适用于手动和自动化交易环境 本工具按“原样”提供，不保证任何交易结果。建议用户根据自身交易偏好与市场条件进行独立测试与
Gold Zenith mt4
Marina Arkhipova
5 (1)
专家
Gold Zenith — 黄金（XAUUSD）高级智能交易系统 Gold Zenith — 黄金（XAUUSD）高级智能交易系统 Gold Zenith 是面向 XAUUSD（黄金）的强大且自律的算法交易系统。 它 不 使用高风险手法（如网格、马丁等），并且每一笔交易都由 止损 保护。 逻辑：识别 趋势行情 并交易 回撤 ，每个信号只开 一 单。 无需复杂设置——默认参数已为实盘优化：将 EA 拖到图表即可开始交易。 为什么更可靠 安全结构： 无网格、无加倍、无摊平——仅按纪律性入场并设置 SL。 入场纪律： 一信号 → 一持仓。 聚焦 XAUUSD： 逻辑针对黄金在 M5 周期的波动特性精调。 少见优势（黄金）： 固定 TP:SL = 1:1 。 一次 TP 盈利可覆盖一次 SL 亏损，便于控制回撤与规划收益。 限量价格 当前价格仅限 5 份 。之后价格 将上调 。 立即以优惠价格入手 Gold Zenith 。 Live signal 运行环境与用法 交易品种： XAUUSD 周期： M5 账户类型： ECN / RAW / RAZOR（非强制，但点差越低越好） 运行时间： 全天
作者的更多信息
VJX Gold MT5
Jhad
专家
VJX GOLD MT5 VJX Gold 是一款专为黄金（XAUUSD）交易开发的智能交易系统（EA）。 价格：99 美元 → 149 美元 EA 基于多年的交易与开发经验构建，专注于长期稳定性和自适应市场分析。 核心优势 专属算法，聚焦宏观市场趋势 自适应风险管理，在高波动时期保护资金 智能交易执行逻辑，应对不同市场环境 集成式绩效面板，实时显示在图表上 长期理念 VJX Gold EA 以黄金（XAUUSD）交易的长期稳定性和风险平衡为核心设计。 无论市场处于上涨或下跌阶段，系统都会自动适应不断变化的市场条件，帮助交易者保持持续、稳定和纪律性的交易方式。 主要功能 专属波动性分析   — 根据内部条件识别特定的市场状态 自适应回撤管理   — 根据市场波动自动调整风险暴露 高频数据过滤   — 关注整体趋势，而非短期噪音 实时绩效面板   — 在图表上显示系统与交易相关的数据 算法核心组件 Zero-Point Engine   — 生成每日参考基准用于内部计算 动能分析模块   — 评估价格运动速度以判断趋势力度 动态退出逻辑   — 根据当前市场条件调整潜在退出点 资金保护协
筛选:
shakhawan84
19
shakhawan84 2025.12.04 08:43 
 

用户没有留下任何评级信息

Jhad
372
来自开发人员的回复 Jhad 2025.12.04 19:51
Thank you very much for sharing your experience and for your kind words! I’m really glad to hear that the robot has been working well for you and that its structured approach to gold movements meets your expectations. I also appreciate your feedback about the development and support efforts — this truly motivates me to keep improving the project. If you ever need any help or have suggestions, I’m always here to assist.
Sed
133
Sed 2025.11.25 19:15 
 

用户没有留下任何评级信息

Jhad
372
来自开发人员的回复 Jhad 2025.11.26 08:35
Thank you very much for your great feedback! I’m really glad to hear that VJX Gold has been working well for you over the past couple of months. Your support means a lot. I’ll keep improving and updating the EA to provide the best experience possible. If you ever need help or have any suggestions, feel free to contact me anytime!
Julido
24
Julido 2025.08.05 22:07 
 

用户没有留下任何评级信息

Jhad
372
来自开发人员的回复 Jhad 2025.12.03 21:54
Thank you very much for your great feedback! I’m really glad to hear that VJX Gold has been running smoothly on your accounts since you started using it. I appreciate you taking the time to share your experience and for planning to post your results as well — it really helps the community. Your support and encouragement mean a lot. I’ll continue improving and enhancing the EA, and if you ever have ideas, questions, or suggestions, feel free to reach out anytime!
回复评论