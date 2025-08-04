VJX Gold

  • エキスパート
  • Jhad
  • バージョン: 1.70
  • アップデート済み: 16 11月 2025
  • アクティベーション: 10

VJX GOLD MT4

VJX Gold は、ゴールド（XAUUSD）取引のために開発されたエキスパートアドバイザー（EA）です。

価格：99ドル → 149ドル

長年のトレード経験と開発経験を基に設計されており、長期的な安定性と市場への適応分析に重点を置いています。

主な強み

  • 市場全体のトレンドに焦点を当てた独自アルゴリズム

  • ボラティリティが高い局面で資金を保護する適応型リスク管理

  • 様々な市場環境に対応するスマートな注文処理ロジック

  • チャート上に直接表示される統合パフォーマンスダッシュボード

長期的ビジョン

VJX Gold EA は、ゴールド（XAUUSD）取引において長期的な安定性とバランスの取れたリスク管理を実現するよう設計されています。

市場が上昇局面でも下降局面でも、変化する状況に合わせてシステムが自動的に適応し、トレーダーが一貫した規律あるトレードアプローチを維持できるようサポートします。

主な機能

  • 独自のボラティリティ分析 — 内部基準に基づき特定の市場状況を検出

  • 適応型ドローダウン管理 — 市場変動に応じてリスクエクスポージャーを調整

  • 高頻度データフィルタリング — 短期ノイズを排除し、市場全体のトレンドに集中

  • パフォーマンスダッシュボード — システムおよび取引情報をリアルタイムで表示

アルゴリズムの主要コンポーネント

  • Zero-Point Engine — 内部計算に使用される日次基準レベルを設定

  • モメンタム分析モジュール — 価格変動速度を評価し、トレンドの強さを判断

  • ダイナミックエグジットロジック — 現在の市場状況に応じて利確・損切りポイントを調整

  • 資金保護プロトコル — 不利な値動きに対する内蔵リスクコントロール

  • リスクスケーリング機能 — 口座残高に応じて自動的にロットサイズを調整

推奨パラメータ

  • ブローカー： ほとんどのブローカーに対応

  • レバレッジ： 1:30 以上

  • 最低入金額： 500ドル（より大きな資金は柔軟性を向上）

  • シンボル： XAUUSD

  • 時間足： 複数の時間足で動作、H1 推奨

重要事項

金融市場での取引にはリスクが伴います。結果は市場状況や設定により異なる場合があります。過去のパフォーマンスは将来の成果を保証するものではありません。


おすすめのプロダクト
FREE
このプロダクトを購入した人は以下も購入しています
作者のその他のプロダクト
フィルタ:
shakhawan84
19
shakhawan84 2025.12.04 08:43 
 

ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした

Jhad
372
開発者からの返信 Jhad 2025.12.04 19:51
Thank you very much for sharing your experience and for your kind words! I’m really glad to hear that the robot has been working well for you and that its structured approach to gold movements meets your expectations. I also appreciate your feedback about the development and support efforts — this truly motivates me to keep improving the project. If you ever need any help or have suggestions, I’m always here to assist.
Sed
133
Sed 2025.11.25 19:15 
 

ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした

Jhad
372
開発者からの返信 Jhad 2025.11.26 08:35
Thank you very much for your great feedback! I’m really glad to hear that VJX Gold has been working well for you over the past couple of months. Your support means a lot. I’ll keep improving and updating the EA to provide the best experience possible. If you ever need help or have any suggestions, feel free to contact me anytime!
Julido
24
Julido 2025.08.05 22:07 
 

ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした

Jhad
372
開発者からの返信 Jhad 2025.12.03 21:54
Thank you very much for your great feedback! I’m really glad to hear that VJX Gold has been running smoothly on your accounts since you started using it. I appreciate you taking the time to share your experience and for planning to post your results as well — it really helps the community. Your support and encouragement mean a lot. I’ll continue improving and enhancing the EA, and if you ever have ideas, questions, or suggestions, feel free to reach out anytime!
レビューに返信