VJX GOLD MT4

VJX Gold는 골드(XAUUSD) 거래를 위해 개발된 전문가용 자동매매 시스템(EA)입니다.

가격: 99달러 → 149달러

EA는 다년간의 트레이딩 및 개발 경험을 바탕으로 제작되었으며, 장기적인 안정성과 시장 적응형 분석에 중점을 두고 있습니다.

핵심 강점

거시적 시장 흐름에 집중한 독자 알고리즘

변동성 상황에서 자본을 보호하는 적응형 리스크 관리

다양한 시장 환경에 대응하는 스마트 거래 실행 로직

차트에 직접 표시되는 통합 성능 대시보드

장기적 전략

VJX Gold EA는 골드(XAUUSD) 거래에서 장기적인 안정성과 균형 잡힌 리스크 관리를 목표로 설계되었습니다.

상승장, 하락장 여부와 관계없이 시장 변화에 맞춰 시스템이 자동으로 적응하여 트레이더가 꾸준하고 규칙적인 매매 방식을 유지하도록 지원합니다.

주요 기능

독자적 변동성 분석 – 내부 기준을 바탕으로 특정 시장 상태를 감지

적응형 드로우다운 관리 – 시장 변동에 따라 노출 규모 자동 조정

고빈도 데이터 필터링 – 단기 노이즈를 제거하고 큰 흐름에 집중

성능 대시보드 – 시스템 및 거래 데이터를 실시간으로 차트에 표시

알고리즘 핵심 구성 요소

Zero-Point Engine – 내부 계산에 사용되는 일일 기준 레벨 설정

모멘텀 분석 모듈 – 가격 움직임 속도를 평가하여 추세 강도 판단

동적 청산 로직 – 시장 조건에 따라 잠재적인 청산 지점 자동 조정

자본 보호 프로토콜 – 불리한 움직임에 대비한 내장 리스크 제어

리스크 스케일링 기능 – 계좌 자산에 기반한 자동 포지션 조절

추천 설정

브로커: 대부분의 브로커와 호환

레버리지: 1:30 이상

최소 입금액: 500달러 (더 높은 자본은 더 큰 유연성 제공)

종목: XAUUSD

타임프레임: 멀티 타임프레임 지원, H1 권장

중요 안내

금융 시장 거래에는 위험이 따릅니다. 결과는 시장 상황 및 사용자 설정에 따라 달라질 수 있으며, 과거 실적은 미래 수익을 보장하지 않습니다.