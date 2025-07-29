Double EMA Scalping EA

EA de scalping de doble EMA - Cruce limpio con lógica de inversión

Este Asesor Experto utiliza una estrategia inteligente de cruce de EMA a través de dos marcos temporales diferentes para entrar en operaciones con alta precisión. Sólo se realiza una operación cuando la EMA rápida cruza la EMA lenta, confirmando los cambios de tendencia a corto plazo.

También incluye lógica de inversión automática, SL/TP basado en el precio y un sistema opcional de trailing stop.

🎯 Características principales:

  • 📊 Multi-Timeframe EMA Crossover
    Periodos EMA y plazos personalizables para una entrada precisa.

  • 🔄 Auto Reversal Logic
    Cuando se detecta el cruce opuesto, la posición actual se cierra y se invierte.

  • ✅ Una operación activa a la vez
    Reduce el exceso de operaciones y mejora la claridad de las operaciones.

  • 📈 S L/TP y Trailing Stop basados en el precio
    SL y TP establecidos en unidades de precio, no en puntos.
    El Trailing Stop se activa sólo cuando hay beneficios (TrailStart → TrailEnd).

  • 🖥️ Panel Gráfico
    Muestra el estado del EA (Compra/Venta/Inversión), valores de EMA1 y EMA2 con marcos temporales.

⚠️ Notas:

  • 🪙 Mejor utilizado en XAUUSD (Oro), BTCUSD, u otros activos de tendencia.

  • ⚙️ Funciona bien en M15 a H1 gráficos

  • ❌ No Martingale, No Grid, No Scalping

🔧 Entradas:

Incluye control total sobre:
Períodos EMA, Plazos, SL/TP (basado en el precio), Trailing SL, Tamaño del Lote y Número Mágico.

📌 Uso gratuito. Totalmente compatible con todos los corredores de la cuenta, pruebe con la cuenta de demostración 1 ª.

Otros productos de este autor
Double RSI Trend EA
Hasmukh B Kholia
4.5 (4)
Asesores Expertos
Doble RSI EA - Estrategia inteligente en múltiples marcos de tiempo. Este Asesor Experto utiliza dos indicadores RSI de diferentes marcos temporales para confirmar las señales de Compra/Venta. Una operación se abre sólo cuando ambos valores de RSI cumplen con el nivel requerido - reduciendo las entradas falsas y mejorando la precisión. Confirmación de doble RSI (por ejemplo, H1 + M15). SL/TP basado en el precio y trailing stop opcional. Sólo una operación activa a la vez Operacio
FREE
Copy Trade MT5 Receiver
Hasmukh B Kholia
Asesores Expertos
EA Esclavo (v1.x) - Todas las características principales Lector de señales Agarra las señales de comercio del Maestro (a través de GlobalVariable o CSV) en tiempo real. F uturo más potente - Copia desde cualquier cuenta de sólo lectura o con contraseña de inversor también . Copiador de Operaciones - Abre nuevas operaciones para igualar a Maestro - Actualiza SL/TP instantáneamente cuando Maestro modifica - Cierra operaciones en el momento que Maestro las cierra ️ Filtros Intelige
FREE
Copy Trade MT5 Sender
Hasmukh B Kholia
5 (1)
Asesores Expertos
EA Maestro y EA Esclavo - ¡Configuración de Trading de Copia Perfecta! EA Maestro (v1.x) Transmisión en tiempo real : Envía señales de apertura/modificación/cierre al instante. ️ 5s Retransmisión de toda la cartera : Cada 5 segundos retransmite todas las operaciones activas. F uturo más potente Copia desde cualquier cuenta de sólo lectura o con contraseña de inversor también Micro Segundo Copia Trading de MT5 a MT5 con el mismo VPS. Totalmente trabajando con Slave EA MT5 (Recep
Copy Trade MT4 Receiver
Hasmukh B Kholia
Asesores Expertos
EA Esclavo (v1.x) - Todas las características principales Lector de Señales Toma las señales de operación del Maestro (vía GlobalVariable o CSV) en tiempo real. Copiador de Operaciones - Abre nuevas operaciones para igualar a Maestro - Actualiza SL/TP instantáneamente cuando Maestro modifica - Cierra operaciones en el momento que Maestro las cierra. ️ Filtros Inteligentes y Opciones - Filtro de Símbolos - Copia sólo pares especificados o "TODOS" - Filtro de Dirección - Sólo
FREE
Copy Trade MT4 Sender
Hasmukh B Kholia
Asesores Expertos
EA Maestro y EA Esclavo - ¡Configuración de Trading de Copia Perfecta! EA Maestro (v1.x) Transmisión en tiempo real : Envía señales de apertura/modificación/cierre al instante. ️ 5s Retransmisión en tiempo real : Cada 1 segundo retransmite todas las operaciones activas Micro Second Copy Trading de MT4 a MT5 o MT4 con el mismo VPS. Funciona completamente con Slave EA MT5 (Receiver EA) & Slave EA MT4 (Receiver EA) Master EA & Slave EA ambos trabajando juntos solamente. 3 días de pr
VTech 3in1 Gold EA
Hasmukh B Kholia
Asesores Expertos
VTech 3in1 EA - GOLD Edition es un sistema de trading totalmente automatizado diseñado específicamente para el Oro (XAUUSD) . Combina estrategias de Cuadrícula, Cobertura y Martingala con filtros avanzados y funciones de control inteligente, lo que le proporciona un rendimiento sólido en mercados de oro con tendencia, oscilantes y laterales. Nota: Este EA está diseñado para trabajar sólo en XAUUSD (Oro). Puede que no funcione en otros instrumentos. Características principales: 50 Comprar + 50
Gold Sentiment EA
Hasmukh B Kholia
Asesores Expertos
Powered by Multi-Timeframe Sentiment Filters + USD Strength Logic Características principales: Operaciones basadas en el sentimiento: EA abre sólo un comercio de alta convicción a la vez basado en una puntuación de sentimiento único (rango: -200 a +200). Lógica de entrada de operaciones: Comprar: Puntuación de sentimiento ≥ +125 Vender: Puntuación de sentimiento ≤ -125 Lógica de salida de la operación: Cerrar Compra: Puntuación < +50 Cierre Venta: Puntuación > -50 F iltros téc
VTech Gold Miracle EA
Hasmukh B Kholia
Asesores Expertos
Impulsado por el filtro de dirección de comercio único + gestión de comercio inteligente . Características principales: O peraciones Direccionales con Alta Precisión: EA abre operaciones en una dirección única utilizando volatilidad avanzada y detección de impulso, manteniendo sólo una operación activa a la vez para un máximo control. Lógica de gestión de operaciones: Entrada: Detecta automáticamente la dirección de entrada precisa y coloca una operación con su SL/TP definido. Segu
VTech BTC Miracle EA
Hasmukh B Kholia
Asesores Expertos
Impulsado por el filtro de dirección de comercio único + gestión de comercio inteligente . Características principales: O peraciones Direccionales con Alta Precisión: EA abre operaciones en una dirección única usando detección avanzada de volatilidad y momentum, manteniendo sólo una operación activa a la vez para un máximo control. Lógica de gestión de operaciones: Entrada: Detecta automáticamente la dirección de entrada precisa y coloca una operación con su SL/TP definido. S eg
shreyash5
24
shreyash5 2025.08.01 09:44 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Hasmukh B Kholia
2523
Respuesta del desarrollador Hasmukh B Kholia 2025.08.01 09:47
Your review is very important for us.....Appriciated
vtech2
24
vtech2 2025.07.30 17:25 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Hasmukh B Kholia
2523
Respuesta del desarrollador Hasmukh B Kholia 2025.07.30 17:27
Appriciated and Thank you
Respuesta al comentario