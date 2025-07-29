Double EMA Scalping EA

EA de scalping de doble EMA - Cruce limpio con lógica de inversión

Este Asesor Experto utiliza una estrategia inteligente de cruce de EMA a través de dos marcos temporales diferentes para entrar en operaciones con alta precisión. Sólo se realiza una operación cuando la EMA rápida cruza la EMA lenta, confirmando los cambios de tendencia a corto plazo.

También incluye lógica de inversión automática, SL/TP basado en el precio y un sistema opcional de trailing stop.

🎯 Características principales:

📊 Multi-Timeframe EMA Crossover

Periodos EMA y plazos personalizables para una entrada precisa.

🔄 Auto Reversal Logic

Cuando se detecta el cruce opuesto, la posición actual se cierra y se invierte.

✅ Una operación activa a la vez

Reduce el exceso de operaciones y mejora la claridad de las operaciones.

📈 S L/TP y Trailing Stop basados en el precio

SL y TP establecidos en unidades de precio, no en puntos.

El Trailing Stop se activa sólo cuando hay beneficios (TrailStart → TrailEnd).

🖥️ Panel Gráfico

Muestra el estado del EA (Compra/Venta/Inversión), valores de EMA1 y EMA2 con marcos temporales.

⚠️ Notas:

🪙 Mejor utilizado en XAUUSD (Oro) , BTCUSD , u otros activos de tendencia.

⚙️ Funciona bien en M15 a H1 gráficos

❌ No Martingale, No Grid, No Scalping

🔧 Entradas:

Incluye control total sobre:

Períodos EMA, Plazos, SL/TP (basado en el precio), Trailing SL, Tamaño del Lote y Número Mágico.

