TriParity AfterShock PRO Scanner AiPrompt

Escáner TriParity AfterShock PRO (NOWCAST incorporado)

TriParity AfterShock PRO Scanner es una herramienta discrecional de filtrado de mercados MT5 basada en la paridad triangular (AB×BC≈AC). Le ayuda a comprimir su lista de vigilancia y a identificar rápidamente regímenes "aftershock" de alta calidad: configuraciones de distorsión de corta duración que pueden aparecer en marcos temporales inferiores después de flujos de corrección interbancarios.

✅ Importante: Esto NO es una ejecución de arbitraje triangular. El arbitraje triangular requiere una ejecución casi simultánea de 3 tramos, una latencia ultrabaja y unos diferenciales minúsculos, normalmente fuera del alcance de la ejecución minorista. TriParity se centra en la réplica negociable que puede quedar tras la corrección de la paridad (desfase temporal / rebasamiento → convergencia).

Precios (Modelo Step-Up)

El precio de lanzamiento comienza en 180 $. El precio aumenta en 10 $ por cada 10 copias vendidas, con un tope de 280$.

Qué hace este escáner

Escanea Tríadas × plazos y califica el régimen actual con NOWCAST (A / B / C / NG)

y califica el régimen actual con (A / B / C / NG) Le ayuda a decidir qué vigilar frente a qué ignorar

(empiece por A/B) Destaca dónde la distorsión es "digna de atención" en este momento, para que no pierda tiempo supervisando todo

NUEVO (v5.1+): Exportación de avisos AI con un solo clic

En la cuadrícula del escáner, haga clic en una celda NOWCAST para su Triad × marco temporal de destino:

El Scanner emite un "AI prompt".

Péguelo en ChatGPT (o en un AI compatible) para obtener un breve informe : Resumen de fundamentos (política / tipos / eventos / flujos) Comprobación de la alineación con el régimen técnico (NOWCAST / distorsión) A/B/C/NG global + hasta 3 "comprobaciones adicionales"

✅ Esto no es predicción de mercado. Es una comprobación rápida de puntos ciegos para evitar la visión de túnel exclusivamente técnica.

Flujo de trabajo de negociación recomendado

El trading TriParity está diseñado para completarse en 3 pasos:

Escáner (NOWCAST) → filtrar y elegir candidatos A/B AI check (prompt → short report) → alineación rápida / comprobación de puntos ciegos Catcher → ejecutar con Entrada estructurada / TP / SL / Stats

Venta cruzada (recomendado):

👉 Para la ejecución y gestión de operaciones, utilice TriParity AfterShock PRO Catcher (se vende por separado).

El Scanner es la forma más rápida de encontrar candidatos; el Catcher es donde la ejecución se vuelve repetible.

LiveGAP (se vende por separado, opcional)

LiveGAP es una herramienta de visualización independiente de bajo coste para verificar que existe distorsión:

SYN (sintético) - AC (real) = GAP (pips)

✅ LiveGAP es para aprender/verificar y NO forma parte de la toma de decisiones comerciales.

A quién va dirigido

Traders que quieren velocidad + estructura , no predicciones

, no predicciones Traders abrumados por la monitorización de múltiples pares

Traders que quieren un sistema de filtrado repetible antes de ejecutar

No es ideal si desea

Operaciones totalmente automatizadas

Beneficios garantizados / "siempre devuelve" reclamaciones

Notas / Descargo de responsabilidad