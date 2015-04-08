IQ Trade Status MT5

IQ Trade Status - Un panel de operaciones profesional para realizar un seguimiento de todas sus operaciones en vivo en un panel de control.

IQ Trade Status no es sólo un panel de operaciones; es un tablero profesional diseñado para MetaTrader. Sustituye a la ventana de Terminal por defecto con una visión limpia, estructurada y procesable de su cuenta y operaciones abiertas.
El panel está diseñado para ayudarle a responder instantáneamente a tres preguntas críticas:

  • ¿Cuánto he ganado hoy?
  • ¿Cuánto perderé si todas mis operaciones salen mal?
  • ¿Está mi cuenta sobreapalancada?

1. Compatibilidad con indicadores

El indicador es compatible con todos los marcos de tiempo, divisas, metales, índices y símbolos.

2. Monitor de cuenta (cabecera superior)
La sección superior del tablero proporciona una vista de alto nivel de la salud de su cuenta. A diferencia de la vista estándar del terminal, estas métricas se centran en el rendimiento, la seguridad y el conocimiento de los riesgos.


Balance y patrimonio

Muestra el saldo actual de su cuenta y su capital.

Día P/L

  • Muestra los beneficios o pérdidas totales del día de negociación actual.
  • Incluye las operaciones cerradas de hoy más las pérdidas o ganancias flotantes.
  • Muestra tanto el valor monetario como el cambio porcentual.
  • Se vuelve verde cuando es positivo y rojo cuando es negativo.
Riesgo (USD)
  • Muestra la cantidad total que perderá si todas las operaciones abiertas alcanzan el Stop Loss.
  • Representa su exposición en el peor de los casos.
  • Ayuda a identificar el sobreapalancamiento instantáneamente.
DD % (Drawdown)
  • Muestra hasta qué punto el capital actual ha caído desde el equilibrio.
  • Esencial para el cumplimiento y control psicológico.
Margen %
  • Muestra el porcentaje de margen de la cuenta actualmente en uso.
  • Más fácil de interpretar que los valores tradicionales de nivel de margen.

    3. Lista de operaciones activas
    La sección inferior del panel muestra hasta 10 operaciones activas con información simplificada y de gran valor.
    • #: Número de fila.
    • ID: Cuatro últimos dígitos de la orden para facilitar la identificación.
    • Símbolo: Símbolo o instrumento negociado.
    • Tipo: Compra o Venta con clara distinción visual.
    • Vol: Tamaño del lote negociado.
    • TP (USD): Beneficio proyectado en la divisa de la cuenta si se alcanza el Take Profit.
    • SL (USD): Pérdida proyectada en la divisa de la cuenta si se alcanza el Stop Loss.
      Si el Stop Loss se mueve a beneficios, el valor se resalta para indicar una operación sin riesgo.
    • Pips: Ganancia o pérdida flotante medida en pips estándar.
    • Tiempo: Tiempo que ha estado abierta la operación (Días : Horas : Minutos).
    • P/L: Beneficio o pérdida neta incluyendo swaps y comisiones.

    4. Controles del panel
    • Botón Minimizar
       Colapsa la lista de operaciones manteniendo visible la cabecera de la cuenta.

    • BotónCerrar
       Elimina completamente el indicador del gráfico.
      Nota: El botón Cerrar del indicador no cierra sus operaciones abiertas, sólo elimina el indicador del gráfico.

    5. Configuración y personalización
    Al cargar el indicador, se dispone de las siguientes entradas:
    • Tamaño del tablero
       Selección de diseño Pequeño, Estándar o Grande.
    • Dashboard Theme
       Tema oscuro o claro.

    • Desplazamiento X
       Distancia horizontal desde el borde izquierdo del gráfico.

    • Y Offset
       Distancia vertical desde el borde superior del gráfico.

    • Balance& Equity Display
       El indicador tiene la opción de ocultar o mostrar el balance y la equidad en el tablero por razones de privacidad.

    • Dark Theme Col ors
      Personalice el texto positivo, el texto negativo y los colores de las celdas de beneficios/pérdidas.

    • Colores del Tema Claro
      Configuración de colores separada para el modo de fondo claro.

    6. Preguntas más frecuentes

    P: ¿Se reinicia el "Day P/L"?

    R Sí, se reinicia automáticamente cuando la hora del servidor de su corredor inicia un nuevo día (00:00 hora del servidor).

    P: ¿Por qué "Riesgo" muestra 0.00?

    R: El cálculo de Riesgo requiere que se establezca un **Stop Loss** en sus operaciones. Si introduce una operación sin un Stop Loss, no se puede calcular el riesgo.

    7. 7. Soporte y Actualizaciones:

    • Para asistencia, envíenos un mensaje directo en MQL5.
    • Siga nuestro nuevo canal para obtener información diaria sobre el mercado y ofertas.
    • Si tiene algún problema técnico con el indicador, póngase en contacto con nosotros directamente en MQL5.
    IQ Trade Status está construido para un enfoque refinado para los traders serios. Es especialmente útil para los comerciantes de la empresa prop, los comerciantes del día, y cualquier persona que quiera una clara rendición de cuentas sobre el rendimiento diario y la exposición. No opere a ciegas. Conozca su riesgo, realice un seguimiento de su rendimiento y mantenga el control con IQ Trade Status.
    Lea atentamente la descripción del producto antes de adquirirlo.

    Descargo de responsabilidad:

    • Debido a restricciones regulatorias, nuestro servicio no está disponible en ciertos países como India, Pakistán y Bangladesh.
    • Nuestros productos sólo están disponibles en mql5.com.
    • Nunca contactamos con nadie ni vendemos nuestros productos de forma privada.
    • No proporcionamos ningún tipo de asesoramiento comercial personal.
    • No vendemos ninguno de los productos de Intraquotes en Telegram ni en ninguna otra plataforma o sitio web.
    Palabras clave relacionadas: panel de operaciones, estado de operaciones, actualización de operaciones en directo, análisis de riesgo de operaciones
