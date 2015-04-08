IQ Trade Status MT5
- Indicadores
- INTRAQUOTES
- Versión: 1.1
- Actualizado: 15 diciembre 2025
- Activaciones: 5
IQ Trade Status - Un panel de operaciones profesional para realizar un seguimiento de todas sus operaciones en vivo en un panel de control.
IQ Trade Status no es sólo un panel de operaciones; es un tablero profesional diseñado para MetaTrader. Sustituye a la ventana de Terminal por defecto con una visión limpia, estructurada y procesable de su cuenta y operaciones abiertas.
El panel está diseñado para ayudarle a responder instantáneamente a tres preguntas críticas:
- ¿Cuánto he ganado hoy?
- ¿Cuánto perderé si todas mis operaciones salen mal?
- ¿Está mi cuenta sobreapalancada?
Obtenga la versión MT4 aquí.
1. Compatibilidad con indicadores
El indicador es compatible con todos los marcos de tiempo, divisas, metales, índices y símbolos.
Balance y patrimonio
Muestra el saldo actual de su cuenta y su capital.
Día P/L
- Muestra los beneficios o pérdidas totales del día de negociación actual.
- Incluye las operaciones cerradas de hoy más las pérdidas o ganancias flotantes.
- Muestra tanto el valor monetario como el cambio porcentual.
- Se vuelve verde cuando es positivo y rojo cuando es negativo.
- Muestra la cantidad total que perderá si todas las operaciones abiertas alcanzan el Stop Loss.
- Representa su exposición en el peor de los casos.
- Ayuda a identificar el sobreapalancamiento instantáneamente.
- Muestra hasta qué punto el capital actual ha caído desde el equilibrio.
- Esencial para el cumplimiento y control psicológico.
- Muestra el porcentaje de margen de la cuenta actualmente en uso.
- Más fácil de interpretar que los valores tradicionales de nivel de margen.
- #: Número de fila.
- ID: Cuatro últimos dígitos de la orden para facilitar la identificación.
- Símbolo: Símbolo o instrumento negociado.
- Tipo: Compra o Venta con clara distinción visual.
- Vol: Tamaño del lote negociado.
- TP (USD): Beneficio proyectado en la divisa de la cuenta si se alcanza el Take Profit.
- SL (USD): Pérdida proyectada en la divisa de la cuenta si se alcanza el Stop Loss.
Si el Stop Loss se mueve a beneficios, el valor se resalta para indicar una operación sin riesgo.
- Pips: Ganancia o pérdida flotante medida en pips estándar.
- Tiempo: Tiempo que ha estado abierta la operación (Días : Horas : Minutos).
- P/L: Beneficio o pérdida neta incluyendo swaps y comisiones.
- Botón Minimizar
Colapsa la lista de operaciones manteniendo visible la cabecera de la cuenta.
- BotónCerrar
Elimina completamente el indicador del gráfico.
Nota: El botón Cerrar del indicador no cierra sus operaciones abiertas, sólo elimina el indicador del gráfico.
- Tamaño del tablero
Selección de diseño Pequeño, Estándar o Grande.
- Dashboard Theme
Tema oscuro o claro.
- Desplazamiento X
Distancia horizontal desde el borde izquierdo del gráfico.
- Y Offset
Distancia vertical desde el borde superior del gráfico.
- Balance& Equity Display
El indicador tiene la opción de ocultar o mostrar el balance y la equidad en el tablero por razones de privacidad.
- Dark Theme Col ors
Personalice el texto positivo, el texto negativo y los colores de las celdas de beneficios/pérdidas.
- Colores del Tema Claro
Configuración de colores separada para el modo de fondo claro.
6. Preguntas más frecuentes
P: ¿Se reinicia el "Day P/L"?
R Sí, se reinicia automáticamente cuando la hora del servidor de su corredor inicia un nuevo día (00:00 hora del servidor).
P: ¿Por qué "Riesgo" muestra 0.00?
R: El cálculo de Riesgo requiere que se establezca un **Stop Loss** en sus operaciones. Si introduce una operación sin un Stop Loss, no se puede calcular el riesgo.
7. 7. Soporte y Actualizaciones:
- Para asistencia, envíenos un mensaje directo en MQL5.
- Siga nuestro nuevo canal para obtener información diaria sobre el mercado y ofertas.
- Si tiene algún problema técnico con el indicador, póngase en contacto con nosotros directamente en MQL5.
Descargo de responsabilidad:
- Debido a restricciones regulatorias, nuestro servicio no está disponible en ciertos países como India, Pakistán y Bangladesh.
- Nuestros productos sólo están disponibles en mql5.com.
- Nunca contactamos con nadie ni vendemos nuestros productos de forma privada.
- No proporcionamos ningún tipo de asesoramiento comercial personal.
- No vendemos ninguno de los productos de Intraquotes en Telegram ni en ninguna otra plataforma o sitio web.