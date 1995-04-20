IQ Trade Status

IQ Trade Status - Un panel de operaciones profesional para realizar un seguimiento de todas sus operaciones en vivo en un panel de control.

IQ Trade Status no es sólo un panel de operaciones; es un panel profesional diseñado para MetaTrader. Sustituye a la ventana de Terminal por defecto con una visión limpia, estructurada y procesable de su cuenta y operaciones abiertas.
El panel está diseñado para ayudarle a responder instantáneamente a tres preguntas críticas:

  • ¿Cuánto he ganado hoy?
  • ¿Cuánto perderé si todas mis operaciones salen mal?
  • ¿Está mi cuenta sobreapalancada?

Oferta especial de lanzamiento - ¡Cómprelo a $45 en lugar de $65 y ahorre$20!

Obtenga la versión MT5 aquí.

1. Compatibilidad con indicadores

Indicador es compatible con todos los plazos, divisas, metales, índices símbolos.

2. Monitor de cuenta (cabecera superior)
La sección superior del tablero proporciona una vista de alto nivel de la salud de su cuenta. A diferencia de la vista estándar del terminal, estas métricas se centran en el rendimiento, la seguridad y el conocimiento de los riesgos.


Balance y patrimonio

Muestra el saldo actual de su cuenta y su capital.

Día P/L

  • Muestra los beneficios o pérdidas totales del día de negociación actual.
  • Incluye las operaciones cerradas de hoy más las pérdidas o ganancias flotantes.
  • Muestra tanto el valor monetario como el cambio porcentual.
  • Se vuelve verde cuando es positivo y rojo cuando es negativo.
Riesgo (USD)
  • Muestra la cantidad total que perderá si todas las operaciones abiertas alcanzan el Stop Loss.
  • Representa su exposición en el peor de los casos.
  • Ayuda a identificar el sobreapalancamiento instantáneamente.
DD % (Drawdown)
  • Muestra hasta qué punto el capital actual ha caído desde el equilibrio.
  • Esencial para el cumplimiento y control psicológico.
Margen %
  • Muestra el porcentaje de margen de la cuenta actualmente en uso.
  • Más fácil de interpretar que los valores tradicionales de nivel de margen.

    3. Lista de operaciones activas
    La sección inferior del panel muestra hasta 10 operaciones activas con información simplificada y de gran valor.
    • #: Número de fila.
    • ID: Cuatro últimos dígitos de la orden para facilitar la identificación.
    • Símbolo: Símbolo o instrumento negociado.
    • Tipo: Compra o Venta con clara distinción visual.
    • Vol: Tamaño del lote negociado.
    • TP (USD): Beneficio proyectado en la divisa de la cuenta si se alcanza el Take Profit.
    • SL (USD): Pérdida proyectada en la divisa de la cuenta si se alcanza el Stop Loss.
      Si el Stop Loss se mueve a beneficios, el valor se resalta para indicar una operación sin riesgo.
    • Pips: Ganancia o pérdida flotante medida en pips estándar.
    • Tiempo: Tiempo que ha estado abierta la operación (Días : Horas : Minutos).
    • P/L: Beneficio o pérdida neta incluyendo swaps y comisiones.

    4. Controles del panel
    • Botón Minimizar
       Colapsa la lista de operaciones manteniendo visible la cabecera de la cuenta.

    • BotónCerrar
       Elimina completamente el indicador del gráfico.
      Nota: El botón Cerrar del indicador no cierra sus operaciones abiertas, sólo elimina el indicador del gráfico.

    5. Configuración y personalización
    Al cargar el indicador, se dispone de las siguientes entradas:
    • Tamaño del tablero
       Selección de diseño Pequeño, Estándar o Grande.
    • Dashboard Theme
       Tema oscuro o claro.

    • Desplazamiento X
       Distancia horizontal desde el borde izquierdo del gráfico.

    • Y Offset
       Distancia vertical desde el borde superior del gráfico.

    • Balance& Equity Display
       El indicador tiene la opción de ocultar o mostrar el balance y la equidad en el tablero por razones de privacidad.

    • Dark Theme Col ors
      Personalice el texto positivo, el texto negativo y los colores de las celdas de beneficios/pérdidas.

    • Colores del Tema Claro
      Configuración de colores separada para el modo de fondo claro.

    6. Preguntas más frecuentes

    P: ¿Se reinicia el "Day P/L"?

    R Sí, se reinicia automáticamente cuando la hora del servidor de su Broker inicia un nuevo día (00:00 hora del servidor).

    P: ¿Por qué "Riesgo" muestra 0.00?

    R: El cálculo de Riesgo requiere que se establezca un **Stop Loss** en sus operaciones. Si introduce una operación sin un Stop Loss, no se puede calcular el riesgo.

    7. 7. Soporte y Actualizaciones:

    • Para asistencia, envíenos un mensaje directo en MQL5.
    • Siga nuestro nuevo canal para actualizaciones y perspectivas del mercado.
    • Si tiene algún problema técnico con el indicador, póngase en contacto con nosotros directamente en MQL5.
    IQ Trade Status está construido para un enfoque refinado para los traders serios. Es especialmente útil para los comerciantes de la empresa prop, los comerciantes del día, y cualquier persona que quiera una clara rendición de cuentas sobre el rendimiento diario y la exposición. No opere a ciegas. Conozca su riesgo, realice un seguimiento de su rendimiento y mantenga el control con IQ Trade Status.
    Lea atentamente la descripción del producto antes de adquirirlo.

    Descargo de responsabilidad:

    • Debido a restricciones regulatorias, nuestro servicio no está disponible en ciertos países como India, Pakistán y Bangladesh.
    • Nuestros productos sólo están disponibles en mql5.com.
    • Nunca contactamos con nadie ni vendemos nuestros productos de forma privada.
    • No proporcionamos ningún tipo de asesoramiento comercial personal.
    • No vendemos ninguno de los productos de Intraquotes en Telegram ni en ninguna otra plataforma o sitio web.
    Palabras clave relacionadas: panel de operaciones, estado de operaciones, actualización de operaciones en directo, análisis de riesgo de operaciones
    Productos recomendados
    Chinetti pip collector XL
    Andrey Kozak
    Indicadores
    El colector de pepitas Chinetti XL es un completo sistema de comercio llave en mano. Si un comerciante aún no tiene su propio sistema de negociación, puede aplicar el colector de pepitas XL de Chinetti al comercio. Operar con este indicador es muy sencillo. Incluso un principiante en Forex puede manejarlo. Reglas comerciales: espere a que el indicador comience a dibujar una línea azul. Esto significa que la tendencia de precios comienza ahora. Ahora estamos esperando que el indicador analice e
    Market Profile 3
    Hussien Abdeltwab Hussien Ryad
    3 (2)
    Indicadores
    Indicador Market Profile 3 MetaTrader 4 - es una implementación clásica de Market Profile que puede mostrar la densidad de precios a lo largo del tiempo, destacando los niveles de precios más importantes, el área de valor y el valor de control de una sesión de negociación determinada. Este indicador puede adjuntarse a marcos temporales entre M1 y D1 y mostrará el Perfil de Mercado para sesiones diarias, semanales, mensuales o incluso intradía. Los plazos inferiores ofrecen una mayor precisión. L
    FREE
    DualVWAP
    Kourosh Hossein Davallou
    Indicadores
    Dual Timeframe Indicador VWAP para MT4 Descripción Indicador profesional VWAP que muestra tanto **Daily** como **Weekly** VWAP simultáneamente en su gráfico. Características : - Líneas VWAP duales: Azul para Diario, Rojo para Semanal - Bandas configurables: Dos bandas de desviación para cada marco temporal - Control de sesión: Horas de negociación personalizables para el VWAP diario - Visualización clara: Líneas continuas para el VWAP principal, discontinuas para las bandas - Optimizable: Los
    MASi Three Screens
    Aleksey Terentev
    5 (2)
    Indicadores
    MASi Three Screens se basa en la estrategia de trading del Dr. Alexander Elder. Este indicador es una colección de algoritmos. Los algoritmos se basan en el análisis de gráficos de varios marcos temporales. Puede aplicar cualquiera de los algoritmos proporcionados. Lista de versiones de algoritmos: ThreeScreens v1.0 - Una implementación simple, con el análisis de la línea MACD; ThreeScreens v1.1 - Una implementación simple, con análisis del histograma MACD; ThreeScreens v1.2 - Combina los dos
    FREE
    Auto Fibo Pro m
    DMITRII GRIDASOV
    Indicadores
    El indicador "Auto FIBO Pro" de Crypto_Forex es una gran herramienta auxiliar para operar. - El indicador calcula y coloca automáticamente en el gráfico los niveles de Fibonacci y las líneas de tendencia locales (color rojo). - Los niveles de Fibonacci indican áreas clave donde el precio puede revertirse. - Los niveles más importantes son 23,6 %, 38,2 %, 50 % y 61,8 %. - Puede usarlo para scalping de reversión o para operar en cuadrículas de zonas. - También existen muchas oportunidades para m
    Trendline indicator
    David Muriithi
    2 (1)
    Indicadores
    ¿Está cansado de dibujar líneas de tendencia cada vez que analiza gráficos? O tal vez le gustaría tener más coherencia en su análisis técnico. Entonces esto es para usted. Este indicador dibujará líneas de tendencia automáticamente cuando se deje caer sobre un gráfico. Cómo funciona Funciona de forma similar al canal de desviación estándar que se encuentra en mt4 y mt5. Tiene 2 parámetros: 1. Barra de inicio 2. Número de barras para el cálculo La barra de inicio es la barra en la que comenzará e
    FREE
    MTF Heiken Ashi MA
    Brian Lillard
    Indicadores
    MTF Heiken Ashi MA es un indicador de Heiken Ashi y Media Móvil con múltiples marcos temporales. Totalmente personalizable para cálculos avanzados y únicos de Heiken Ashi y Media Móvil. Características principales Apariencia modificada y atractivo del tradicional usando solo cuerpos Heiken Ashi MA. MTF Disponible en marcos de tiempo más altos o más bajos, lo que lo hace ideal para tendencias y scalping. Hay muchos ajustes que pueden ser no repintados para señales en una nueva barra y en la barr
    FREE
    WPR with 2 Moving Averages mr
    DMITRII GRIDASOV
    Indicadores
    Indicador Crypto_Forex "WPR y 2 Medias Móviles" para MT4, sin repintado. - WPR es uno de los mejores osciladores para scalping. - El indicador "WPR y 2 Medias Móviles" permite visualizar las Medias Móviles Rápidas y Lentas del oscilador WPR. - El indicador permite visualizar correcciones de precios con mucha antelación. - Es muy fácil de configurar mediante parámetros y se puede utilizar en cualquier marco temporal. - Puede ver las condiciones de entrada de compra y venta en las imágenes. - Co
    Volume Compair
    Thiago Pereira Pinho
    Indicadores
    Indicador Profesional de Delta Acumulado y Mediana de Volumen Rastree la presión real de compra/venta con esta potente herramienta de análisis de volumen. El Volume Compare Indicator combina el Delta Acumulado y las Medianas de Volumen para ayudarle a identificar actividad institucional, desequilibrios y posibles reversiones. Características Clave: Histograma de Delta Acumulado – Visualiza el volumen neto de compra frente al volumen neto de venta en tiempo real. Medianas de Volumen de
    Trendlines Chart Patterns Indicator
    Shiffolika Kapila
    5 (1)
    Indicadores
    Indicador Trendlines Chart Patterns (MT4) Patrones gráficos automatizados y señales de ruptura para MT4: ¡Opere con Precisión! El "Trendlines Chart Patterns Indicator" es una herramienta avanzada de trading para MetaTrader 4 (MT4 ), meticulosamente diseñada para identificar señales de compra y venta de alta probabilidad basadas en la formación dinámica de líneas de tendencia robustas y patrones gráficos populares. Este potente indicador de divisas automatiza el complejo proceso de identificación
    Smart FVG indicator MT4
    Ahmad Kazbar
    5 (1)
    Indicadores
    Indicador Smart FVG MT4 – Detección Avanzada de Fair Value Gap para MetaTrader 4 El indicador Smart FVG para MetaTrader 4 ofrece detección, seguimiento y alertas profesionales de Fair Value Gap (FVG) directamente sobre tus gráficos. Combina filtrado basado en ATR con lógica consciente de la estructura del mercado para eliminar ruido, adaptarse a la liquidez y mantener solo los desequilibrios más relevantes para decisiones precisas. Ventajas clave Detección precisa de FVG: identifica ineficienc
    FREE
    History Pattern Search
    Yevhenii Levchenko
    Indicadores
    El indicador construye cotizaciones actuales, que se pueden comparar con las históricas y, sobre esta base, hacer un pronóstico de movimiento de precios. El indicador tiene un campo de texto para una navegación rápida a la fecha deseada. Opciones: Símbolo - selección del símbolo que mostrará el indicador; SymbolPeriod - selección del período del cual el indicador tomará datos; IndicatorColor - color del indicador; HorisontalShift: cambio de cotizaciones dibujadas por el indicador por el núm
    Rira Renko
    Vitor Palmeira Abbehusen
    Indicadores
    RENKO en Gráfico de Tiempo Este indicador es un Renko mejorado, por lo que puede ver los ladrillos Renko en el gráfico para entender el movimiento del precio con mayor claridad la otra mejora es el tamaño de la caja automatizado de acuerdo con ATR (Average True Range) período puede establecer el número de ATR como desee y el tamaño de la caja de Renko cambia automáticamente en función del movimiento del precio Entradas Modo: Tamaño de Caja es la entrada para especificar el tamaño de la caj
    Rainbow MT4
    Jamal El Alama
    Indicadores
    Rainbow MT4 es un indicador técnico basado en medias móviles con periodo 34 y muy fácil de usar. Cuando el precio cruza por encima de MA y MA cambia de color a verde, es una señal de compra. Cuando el precio cruza por debajo de MA y MA cambia de color a rojo, es una señal de venta. El Asesor Experto (Rainbow EA MT4) basado en el indicador Rainbow MT4, como se puede ver en el vídeo de abajo está disponible aquí .
    FREE
    ProEngulfing
    Ashkan Hazegh Nikrou
    4.5 (2)
    Indicadores
    Presentamos ProEngulfing: su indicador profesional de patrón Engulf para MT4 Desbloquee el poder de la precisión con ProEngulfing, un indicador de vanguardia diseñado para identificar y resaltar patrones Engulf calificados en el mercado de divisas. Desarrollado para MetaTrader 4, ProEngulfing ofrece un enfoque meticuloso para el reconocimiento de patrones Engulf, asegurando que solo reciba las señales más confiables para sus decisiones comerciales. Cómo funciona ProEngulfing: ProEngulfing utili
    Robi Auto
    Yvan Musatov
    Asesores Expertos
    Robi Auto Expert Advisor funciona utilizando movimientos de ticks agudos. Recorre todo el historial y todos los pares de divisas con un solo ajuste. Cuanta más latencia tenga su broker en la cantidad del canal de Internet, más alto tendrá que fijar el stop loss, take profit y trailing stop para que el servidor pueda procesarlos al precio deseado y menor será la frecuencia de negociación. La singularidad del Asesor Experto es que se puede ejecutar en cualquier período horario, en cualquier par d
    Trade Manager AIO MT4
    Zhilwan Hussein
    Utilidades
    Esta herramienta es una solución completa y fácil de usar que cubre todos los aspectos del proceso de negociación. Desde la Gestión de Riesgos hasta la Ejecución y Monitorización Avanzada de Órdenes, Proporciona a los Operadores un Potente Conjunto de Características para Mejorar sus Capacidades de Toma de Decisiones y Ejecución en el Mercado Forex. Alerta : ¡Esta herramienta no funciona en el probador de estrategias! Versión MT5 Características: Gestión de Riesgos: Proporciona herramientas p
    Power Renko MT4
    Pierce Vallieres
    Indicadores
    Power Renko es un indicador que traza ladrillos Renko debajo del gráfico utilizando un histograma. Puede seleccionar el tamaño del ladrillo y el marco temporal de los ladrillos Renko, así como si desea o no utilizar el precio de cierre o el precio alto/bajo de las velas. Los ladrillos Renko se basan únicamente en el precio, no en el tiempo, por lo que los ladrillos Renko no estarán alineados con el tiempo del gráfico. Son extremadamente útiles para el comercio de tendencia y muchas estrategias d
    Vanexio
    Sayan Vandenhout
    Asesores Expertos
    VANEXIO UTILIZA EL INDICADOR DE ONDA DE TENDENCIA Y PUEDE IDENTIFICAR EL COMIENZO Y EL FINAL DE UN MOVIMIENTO DE TENDENCIA DE NUEVA ONDA. COMO OSCILADOR, EL INDICADOR IDENTIFICA LAS ZONAS DE SOBRECOMPRA Y SOBREVENTA. FUNCIONA MUY BIEN PARA CAPTAR LAS INVERSIONES DE PRECIOS A CORTO PLAZO Y UTILIZA UNA ESTRATEGIA DE MARTINGALA PARA CERRAR TODAS LAS OPERACIONES CON BENEFICIOS. UTILICE LA CONFIGURACIÓN POR DEFECTO EN H1 O UN MARCO DE TIEMPO SUPERIOR EN CUALQUIER PAR PARA OPERACIONES MÁS PRECISAS
    FREE
    Adjustable Fractals mt
    DMITRII GRIDASOV
    Indicadores
    "Adjustable Fractals" es una versión avanzada del indicador fractal, ¡una herramienta de trading muy útil! - Como sabemos, el indicador fractal estándar de mt4 no tiene ninguna configuración, lo que resulta muy incómodo para los traders. - Adjustable Fractals ha resuelto ese problema: tiene todas las configuraciones necesarias: - Período ajustable del indicador (valores recomendados: por encima de 7). - Distancia ajustable de los máximos y mínimos del precio. - Diseño ajustable de las flechas
    Free automatic fibonacci
    Tonny Obare
    4.67 (49)
    Indicadores
    Fibonacci automático gratuito es un indicador que traza automáticamente un retroceso de Fibonacci en función del número de barras que seleccione en la configuración BarsToScan del indicador. El Fibonacci se actualiza automáticamente en tiempo real a medida que aparecen nuevos valores máximos y mínimos entre las barras seleccionadas. Puede seleccionar qué valores de nivel se mostrarán en la configuración del indicador. También puede seleccionar el color de los niveles, permitiendo así que el oper
    FREE
    Fibonacci Retracement And Trend Lines
    Vasyl Kulyk
    2 (1)
    Indicadores
    Basado en ondas indicadoras MACD con parámetros estándar Aplica los niveles de Fibonacci a las dos últimas ondas MACD, positivas y negativas respectivamente, si en el momento en que el indicador MACD se queda sin Onda negativa - el color es verde, si en el momento en que el indicador MACD se queda sin Onda positiva - el color es rojo. El criterio de terminación de onda son dos ticks con un signo MACD diferente. Aplica líneas de tendencia en las últimas cuatro ondas MACD. Trabaja bien con e
    Sessions NY London Tokyo
    Makarii Gubaydullin
    Utilidades
    El indicador muestra el horario de operación de las bolsas mundiales. Te ayuda a ver qué mercados están más activos en este momento Mira mi  #1 Pro  Utility : 66+ funciones, incluyendo esta herramienta  |   Contáctame  si tienes alguna pregunta Ayuda a seleccionar los instrumentos más volátiles en este momento; Especialmente útil para traders intradía; 1) Cuando se usa en marcos temporales 1H e inferiores: las líneas corresponderán a la ubicación real de las barras en el gráfico, y al mover el
    Trend Ray
    Andriy Sydoruk
    Indicadores
    El indicador muestra la dirección potencial de la tendencia por dependencia de la onda cíclica. Así, todos los rayos de la intersección serán rayos óptimos, en cuya dirección se espera que se mueva el precio, teniendo en cuenta el periodo del indicador. Los rayos pueden utilizarse como una dirección para el movimiento potencial del mercado. Pero no hay que olvidar que el enfoque debe ser integral, las señales del indicador requieren información adicional para entrar en el mercado.
    Min Max spread study
    Dimitri Nepomniachtchi
    Indicadores
    ¿Conoce los diferenciales con los que se abren / abrirán sus operaciones? ¿Conoce bien los diferenciales con los que se abren / abrirán sus operaciones? La tarea principal del indicador. Ayudar al usuario/operador a estudiar los diferenciales en el terminal de negociación. Obtener información sobre el spread mínimo y máximo en cada vela, desde M1 en adelante. Esta información ayudará en los siguientes casos: - Spread máximo de negociación EA --- Si su broker tiene spreads más pequeños o la me
    Daily Candle Predictor
    Oleg Rodin
    5 (11)
    Indicadores
    Daily Candle Predictor es un indicador que predice el precio de cierre de una vela. El indicador está destinado principalmente para su uso en gráficos D1. Este indicador es adecuado tanto para el comercio de divisas tradicional como para el comercio de opciones binarias. El indicador se puede utilizar como un sistema de negociación independiente o puede actuar como una adición a su sistema de negociación existente. Este indicador analiza la vela actual, calculando ciertos factores de fuerza dent
    Candle Pattern Finder MT4
    Dwi Nur Prasetyo
    Indicadores
    Buscador de velas Candle Pattern Finder es un potente indicador de MT4 diseñado para ayudar a los operadores a detectar fácilmente patrones de velas clave en tiempo real. Tanto si opera con tendencias, retrocesos o consolidaciones, esta herramienta resalta las señales importantes de la acción del precio directamente en el gráfico, ayudándole a tomar decisiones de trading más rápidas y seguras. Detecta patrones de velas populares: Envolvente alcista/bajista Martillo y Martillo invertido Estrella
    FREE
    WH Price Wave Pattern MT4
    Wissam Hussein
    4.4 (5)
    Indicadores
    Bienvenido a nuestro   patrón de ondas de precios   MT4 --(Patrón ABCD)--     El patrón ABCD es un patrón comercial poderoso y ampliamente utilizado en el mundo del análisis técnico. Es un patrón de precio armónico que los comerciantes utilizan para identificar oportunidades potenciales de compra y venta en el mercado. Con el patrón ABCD, los operadores pueden anticipar posibles movimientos de precios y tomar decisiones informadas sobre cuándo ingresar y salir de las operaciones. Versión EA:  
    FREE
    Fibonacci Bollinger Bands MT4
    Diego Arribas Lopez
    Indicadores
    MT5 Version Most indicators draw lines. This one draws the battlefield. If you ever bought an EA or indicator based on a perfect equity curve — and then watched it bleed out live — you’re not alone. The problem? Static logic in a dynamic market. Fibonacci Bollinger Bands   adapts. It combines Bollinger structure with customizable Fibonacci levels to mark   zones of control   — where price reacts, pauses, or reverses. No magic. Just logic that follows volatility. Why this tool matters   It
    FREE
    Color Macd Tf
    Syarif Nur Arief
    Indicadores
    MACD es un indicador bien conocido que todavía se puede utilizar para la predicción de donde el precio va a ir próximos minutos, horas o incluso semanal Con color barra de Macd, sus ojos pueden coger fácilmente cuando el color se cambia basado qué movimiento del precio de mercado para encontrar cualquier tendencia temprana en mercado. Aquí está el parámetro del indicador: TF_MACD , por defecto es 1 Hora , esto significa que usted puede ver claramente MACD de 1 Hora TimeFrame en TimeFrame inferio
    FREE
    Los compradores de este producto también adquieren
    Gann Made Easy
    Oleg Rodin
    4.83 (150)
    Indicadores
    Gann Made Easy es un sistema de comercio de Forex profesional y fácil de usar que se basa en los mejores principios de comercio utilizando la teoría del Sr. W. D. Gann. El indicador proporciona señales precisas de COMPRA y VENTA, incluidos los niveles de Stop Loss y Take Profit. Puede comerciar incluso sobre la marcha utilizando notificaciones PUSH. POR FAVOR, CONTÁCTEME DESPUÉS DE LA COMPRA PARA OBTENER CONSEJOS DE COMERCIO, BONIFICACIONES Y EL ASISTENTE DE EA "GANN MADE EASY" ¡GRATIS! Probable
    Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
    Bernhard Schweigert
    4.79 (101)
    Indicadores
    ¡Actualmente 20% OFF ! ¡La mejor solución para cualquier novato o trader experto! Este software funciona con 28 pares de divisas. Se basa en 2 de nuestros principales indicadores (Advanced Currency Strength 28 y Advanced Currency Impulse). Proporciona una gran visión general de todo el mercado de divisas. Muestra los valores de Advanced Currency Strength, la velocidad de movimiento de las divisas y las señales para 28 pares de divisas en todos los (9) marcos temporales. Imagine cómo mejorará
    Scalper Inside PRO
    Alexey Minkov
    4.74 (69)
    Indicadores
    Un indicador exclusivo que utiliza un algoritmo innovador para determinar con rapidez y precisión la tendencia del mercado. El indicador calcula automáticamente los niveles de apertura, cierre y beneficios, proporcionando estadísticas de negociación detalladas. Con estas características, puede elegir el instrumento de negociación más adecuado para las condiciones actuales del mercado. Además, puede integrar fácilmente sus propios indicadores de flecha en Scalper Inside Pro para evaluar rápidamen
    Game Changer Indicator
    Vasiliy Strukov
    4.67 (9)
    Indicadores
    Game Changer es un indicador de tendencia revolucionario, diseñado para usarse en cualquier instrumento financiero y transformar su metatrader en un potente analizador de tendencias. El indicador no se redibuja ni se retrasa. Funciona en cualquier marco temporal y facilita la identificación de tendencias, señala posibles reversiones, actúa como mecanismo de trailing stop y proporciona alertas en tiempo real para una respuesta rápida del mercado. Tanto si es un experto, un profesional o un princi
    M1 Sniper
    Oleg Rodin
    4.89 (18)
    Indicadores
    M1 SNIPER es un sistema de indicadores de trading fácil de usar. Se trata de un indicador de flecha diseñado para el marco temporal M1. Puede utilizarse como sistema independiente para scalping en M1 o como parte de su sistema de trading actual. Aunque este sistema de trading fue diseñado específicamente para operar en M1, también puede utilizarse con otros marcos temporales. Originalmente, diseñé este método para operar con XAUUSD y BTCUSD. Sin embargo, también lo encuentro útil para operar en
    Apollo SR Master
    Oleg Rodin
    5 (1)
    Indicadores
    Apollo SR Master es un indicador de Soporte/Resistencia con características especiales que facilitan y hacen más fiable la operación con zonas de Soporte/Resistencia. El indicador calcula las zonas de Soporte/Resistencia en tiempo real, sin retrasos, detectando máximos y mínimos locales. Para confirmar la nueva zona de Soporte/Resistencia, el indicador muestra una señal especial que indica que la zona de Soporte/Resistencia puede considerarse y utilizarse como una señal de VENTA o COMPRA. En est
    Smc Blast Signal
    Mohit Dhariwal
    5 (2)
    Indicadores
    OFERTA DE NAVIDAD PRECIO A SOLO 70 DOLARES POCOS EJEMPLARES SOLO HASTA EL 25 DE DICIEMBRE A MEDIANOCHE HAZTE CON TU EJEMPLAR EN ESTA NAVIDAD SMC Blast Señal con FVG, BOS y tendencia Breakout El SMC Blast Signal es un sistema de trading preciso para Meta Trader 4 que utiliza Smart Money Concepts (SMC) , incluyendo Fair Value Gaps (FVG) y Break of Structure (BOS) , para identificar operaciones de alta probabilidad. Incorpora un Filtro de Tendencia que utiliza una media móvil de marco temporal sup
    FX Power MT4 NG
    Daniel Stein
    4.95 (20)
    Indicadores
    FX Power: Analiza la Fuerza de las Divisas para Decisiones de Trading Más Inteligentes Descripción General FX Power es tu herramienta esencial para comprender la fuerza real de las principales divisas y el oro en cualquier condición de mercado. Al identificar divisas fuertes para comprar y débiles para vender, FX Power simplifica las decisiones de trading y descubre oportunidades de alta probabilidad. Ya sea que quieras seguir las tendencias o anticipar reversiones utilizando valores extremos
    Currency Strength Exotics
    Bernhard Schweigert
    4.88 (33)
    Indicadores
    ¡ACTUALMENTE 20% DE DESCUENTO ! ¡La mejor solución para cualquier operador novato o experto! Este indicador está especializado en mostrar la fuerza de la divisa para cualquier símbolo como Pares Exóticos, Materias Primas, Índices o Futuros. Es el primero de su clase, cualquier símbolo se puede añadir a la 9 ª línea para mostrar la verdadera fuerza de la moneda de Oro, Plata, Petróleo, DAX, US30, MXN, TRY, CNH etc. Se trata de una herramienta de trading única, de alta calidad y asequible porqu
    Currency Strength Wizard
    Oleg Rodin
    4.84 (55)
    Indicadores
    Currency Strength Wizard es un indicador muy poderoso que le proporciona una solución todo en uno para operar con éxito. El indicador calcula el poder de este o aquel par de divisas utilizando los datos de todas las monedas en múltiples marcos de tiempo. Estos datos se representan en forma de índice de moneda fácil de usar y líneas eléctricas de moneda que puede usar para ver el poder de esta o aquella moneda. Todo lo que necesita es adjuntar el indicador al gráfico que desea operar y el indicad
    Trend indicator AI
    Ramil Minniakhmetov
    4.95 (76)
    Indicadores
    Trend Ai indicator es una gran herramienta que mejorará el análisis de mercado de un operador al combinar la identificación de tendencias con puntos de entrada procesables y alertas de reversión. Este indicador permite a los usuarios navegar por las complejidades del mercado forex con confianza y precisión Más allá de las señales primarias, el indicador Trend Ai identifica puntos de entrada secundarios que surgen durante retrocesos o retrocesos, lo que permite a los operadores capitalizar las c
    SMC Easy Signal
    Mohamed Hassan
    4.73 (15)
    Indicadores
    Quedan 3 copias a $65, el próximo precio es $120 SMC Easy Signal fue construido para eliminar la confusión en torno al concepto de dinero inteligente, convirtiendo los cambios estructurales como BOS (Break of Structure) y CHoCH (Change of Character) en simples señales de compra y venta. Simplifica la operativa en la estructura del mercado identificando automáticamente las rupturas y retrocesos en el momento en que se producen, lo que permite a los operadores centrarse en la ejecución en lugar
    Dynamic Forex28 Navigator
    Bernhard Schweigert
    4.43 (7)
    Indicadores
    Dynamic Forex28 Navigator: la herramienta de trading de Forex de última generación. ACTUALMENTE CON UN 49 % DE DESCUENTO. Dynamic Forex28 Navigator es la evolución de nuestros indicadores populares de larga data, que combina el poder de tres en uno: Indicador avanzado Currency Strength28 (695 reseñas) + Indicador avanzado Currency IMPULSE con ALERT (520 reseñas) + Señales combinadas CS28 (bonificación). Detalles sobre el indicador https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 ¿Qué ofrece el indi
    Supply and Demand Dashboard PRO
    Bernhard Schweigert
    4.8 (20)
    Indicadores
    ¡Actualmente 20% OFF ! Este tablero de instrumentos es una pieza muy poderosa de software de trabajo en múltiples símbolos y hasta 9 marcos de tiempo. Se basa en nuestro indicador principal (Mejores críticas: Advanced Supply Demand ).  El tablero de instrumentos da una gran visión general. Se muestra:  Valores filtrados de Oferta y Demanda, incluyendo la calificación de fuerza de la zona, Pips distancias a / y dentro de las zonas, Destaca las zonas anidadas, Da 4 tipos de alertas para los sím
    Advanced Supply Demand
    Bernhard Schweigert
    4.91 (296)
    Indicadores
    ¡Actualmente con 33% de descuento! ¡La mejor solución para cualquier tráder principiante o experto! Este indicador es una herramienta comercial única, de alta calidad y asequible, porque incorpora una serie de características patentadas y una nueva fórmula. Con esta actualización, podrá mostrar zonas de doble marco temporal. No solo podrá mostrar un marco temporal más alto, sino también mostrar ambos, el marco temporal del gráfico MÁS el marco temporal más alto: MOSTRANDO ZONAS ANIDADAS. A todos
    M1 Arrow
    Oleg Rodin
    5 (19)
    Indicadores
    Una estrategia intradía basada en dos principios fundamentales del mercado. El algoritmo se basa en el análisis de volúmenes y ondas de precios utilizando filtros adicionales. El algoritmo inteligente del indicador da una señal solo cuando dos factores de mercado se combinan en uno. El indicador calcula ondas de cierto rango en el gráfico M1 utilizando los datos del marco de tiempo más alto. Y para confirmar la onda, el indicador utiliza el análisis por volumen. Este indicador es un sistema come
    Trending Volatility System
    Vitalyi Belyh
    5 (3)
    Indicadores
    Volatility Trend System - un sistema de comercio que da señales para las entradas. El sistema de volatilidad da señales lineales y puntuales en la dirección de la tendencia, así como señales para salir de ella, sin redibujar ni demoras. El indicador de tendencia monitorea la dirección de la tendencia a mediano plazo, muestra la dirección y su cambio. El indicador de señal se basa en cambios en la volatilidad y muestra entradas en el mercado. El indicador está equipado con varios tipos de alert
    RFI levels PRO
    Roman Podpora
    Indicadores
    Indicador de avance       determina los niveles y zonas de reversión del mercado   , permite esperar a que el precio regrese al nivel y entrar al comienzo de una nueva tendencia, y no a su final. Él demuestra       niveles de reversión       donde el mercado confirma un cambio de dirección y forma más movimiento. El indicador funciona sin necesidad de redibujar, está optimizado para cualquier instrumento y revela su máximo potencial cuando se combina con el       LÍNEAS DE TENDENCIA PRO      
    Meravith
    Ivan Stefanov
    5 (1)
    Indicadores
    El indicador analiza el volumen desde cada punto y calcula los niveles de agotamiento del mercado para ese volumen. Consiste en tres líneas: Línea de agotamiento del volumen alcista Línea de agotamiento del volumen bajista Línea que indica la tendencia del mercado. Esta línea cambia de color para reflejar si el mercado es bajista o alcista. Puedes analizar el mercado desde cualquier punto de inicio que elijas. Una vez que se alcance una línea de agotamiento de volumen, identifica un nuevo punto
    FX Volume
    Daniel Stein
    4.62 (37)
    Indicadores
    FX Volume: Experimente el Verdadero Sentimiento del Mercado desde la Perspectiva de un Bróker Resumen Rápido ¿Desea llevar su estrategia de trading a otro nivel? FX Volume ofrece información en tiempo real sobre cómo los traders minoristas y los brókers están posicionados, mucho antes de que aparezcan informes retrasados como el COT. Ya sea que busque beneficios consistentes o simplemente quiera una ventaja más profunda en los mercados, FX Volume le ayuda a identificar desequilibrios important
    Smart Trend Trading System
    Issam Kassas
    Indicadores
    Si compras este indicador, recibirás mi Gestor de Operaciones Profesional   + EA  GRATIS. Primero que todo, vale la pena enfatizar que este Sistema de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Curso en línea, manual y descarga de ajustes preestablecidos. El "Sistema de Trading Inteligente MT5" es una solución completa de trading diseñada para traders nuevos y experimentados. Combina más de 10
    Day Trader Master
    Oleg Rodin
    5 (15)
    Indicadores
    Day Trader Master es un sistema de comercio completo para comerciantes de día. El sistema consta de dos indicadores. Un indicador es una señal de flecha para comprar y vender. Es el indicador de flecha que obtienes. Le proporcionaré el segundo indicador de forma gratuita. El segundo indicador es un indicador de tendencia especialmente diseñado para usarse junto con estas flechas. INDICADORES ¡NO REPETIR Y NO TARDE! El uso de este sistema es muy sencillo. Solo necesita seguir las señales de flech
    Scalper Vault
    Oleg Rodin
    5 (34)
    Indicadores
    Scalper Vault es un sistema profesional de reventa que le brinda todo lo que necesita para una reventa exitosa. Este indicador es un sistema comercial completo que puede ser utilizado por operadores de divisas y opciones binarias. El marco de tiempo recomendado es M5. El sistema le proporciona señales de flecha precisas en la dirección de la tendencia. También le proporciona señales superiores e inferiores y niveles de mercado de Gann. Los indicadores proporcionan todo tipo de alertas, incluidas
    PZ Lopez Trend MT4
    PZ TRADING SLU
    Indicadores
    Este indicador sigue la tendencia del mercado con una confiabilidad inigualable, al ignorar las fluctuaciones repentinas y el ruido del mercado. Ha sido diseñado para intercambiar gráficos intradía de tendencia y plazos pequeños. Su relación ganadora es de alrededor del 85%. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Increíblemente fácil de comerciar Encuentra situaciones de sobreventa / sobrecompra Disfrute de operaciones sin ruido en to
    Index Statistics and Session Level Analysis
    LEE SAMSON
    Indicadores
    Deja de adivinar. Empieza a operar con una ventaja estadística. Los índices bursátiles no se negocian como el forex. Tienen sesiones definidas, gaps nocturnos y siguen patrones estadísticos predecibles. Este indicador te proporciona los datos de probabilidad que necesitas para operar índices como el DAX, S&P 500 y Dow Jones con confianza. Qué lo hace diferente La mayoría de los indicadores te muestran lo que pasó. Este te muestra lo que probablemente pasará después. Cada día de trading, el indic
    PRO Renko System
    Oleg Rodin
    5 (29)
    Indicadores
    El sistema PRO Renko es un sistema de trading de alta precisión especialmente diseñado para operar gráficos RENKO. Se trata de un sistema universal que se puede aplicar a diversos instrumentos de negociación. El sistema neutraliza eficazmente el llamado ruido de mercado, lo que le brinda acceso a señales de reversión precisas. El indicador es muy fácil de usar y solo tiene un parámetro responsable de la generación de señales. Puede adaptar fácilmente la herramienta a cualquier instrumento come
    Trend Screener
    STE S.S.COMPANY
    4.79 (95)
    Indicadores
    Indicador de tendencia, solución única e innovadora para el comercio y filtrado de tendencias con todas las funciones de tendencias importantes integradas en una sola herramienta. Es un indicador 100% sin repintar de marcos temporales y monedas múltiples que se puede usar en todos los símbolos/instrumentos: divisas, materias primas, criptomonedas, índices y acciones. OFERTA POR TIEMPO LIMITADO: El indicador de detección de soporte y resistencia está disponible por solo 50$ y de por vida. (Precio
    Market Structure Break Out
    Ashkan Hazegh Nikrou
    5 (8)
    Indicadores
    Market Structure Break Out (MSB) es una herramienta avanzada diseñada para MT4 y MT5 que ayuda a los traders a analizar el movimiento del mercado en forma de estructura. Detecta y muestra señales de trading clave mediante flechas y alertas , tanto en la dirección de la tendencia como en reversas . Una de sus funciones más importantes es el dibujo de zonas de oferta y demanda continuas , lo que permite identificar niveles clave de precios. Además, su capacidad de backtesting en vivo permite a lo
    WaveTheoryFully automatic calculation
    Kaijun Wang
    5 (3)
    Indicadores
    ¡Este indicador es un indicador para el análisis automático de ondas que es perfecto para practicar el trading real! Caso... Nota:   No estoy acostumbrado a usar nombres occidentales para clasificar las ondas. Debido a la influencia de la convención de nomenclatura de Tang Lun (Tang Zhong Shuo Zen), nombré la onda básica como   pluma   y la banda de onda secundaria como   segmento   . Al mismo tiempo, el segmento tiene la dirección de la tendencia. Se nombra   el segmento de tendencia principa
    TrendLine PRO MT4
    Evgenii Aksenov
    4.83 (167)
    Indicadores
    El indicador   Trend Line PRO   es una estrategia comercial independiente. Muestra el cambio de tendencia, el punto de entrada a la transacción, así como calcula automáticamente tres niveles de Take Profit y la protección contra la pérdida de Stop Loss Trend Line PRO   es perfecto para todos los símbolos de Meta Trader: monedas, metales, criptomonedas, acciones e índices. El indicador se utiliza en el comercio con cuentas reales, lo que confirma la fiabilidad de la estrategia. Los robots que ut
    Otros productos de este autor
    Volatility Master MT5
    INTRAQUOTES
    Indicadores
    Volatility Master para MetaTrader es una herramienta de tablero en tiempo real que escanea hasta 56 símbolos utilizando hasta 2 tableros flexibles en diferentes gráficos para identificar mercados de alta volatilidad y tendencia al instante. Con señales claras alcistas/bajistas, alertas personalizables y una interfaz fácil de usar, le ayuda a evitar condiciones de rango limitado y a centrarse en operaciones de alta probabilidad. La claridad genera confianza. Opere con confianza y proteja su capit
    IQ Gold Gann Levels
    INTRAQUOTES
    5 (4)
    Indicadores
    Presentamos un indicador de Gann único en su clase para XAUUSD IQ Gold Gann Levels es una herramienta de precisión sin repintado diseñada exclusivamente para el trading intradía en XAUUSD/Oro. Utiliza el método de la raíz cuadrada de W.D. Gann para trazar niveles de soporte y resistencia en tiempo real, ayudando a los operadores a detectar entradas de alta probabilidad con confianza y claridad. William Delbert Gann (W.D. Gann) fue un excepcional analista de mercado cuya técnica de trading se bas
    IQ FX Gann Levels MT5
    INTRAQUOTES
    Indicadores
    IQ FX Gann Levels es un indicador de precisión basado en los métodos de raíz cuadrada de W.D. Gann. William Delbert Gann (W.D. Gann) fue un excepcional analista de mercado, cuya técnica de negociación se basaba en una compleja mezcla de matemáticas, geometría, astrología y matemáticas antiguas que demostró ser extremadamente precisa. Descargue la versión de Metatrader 4 Lea atentamente la descripción del producto antes de adquirirlo . Descargo de responsabilidad: Debido a restricciones regulator
    Volatility Master
    INTRAQUOTES
    5 (6)
    Indicadores
    Volatility Master para MetaTrader es una herramienta de tablero en tiempo real que escanea hasta 56 símbolos utilizando hasta 2 tableros flexibles en diferentes gráficos para identificar mercados de alta volatilidad y tendencia al instante. Con señales claras alcistas/bajistas, alertas personalizables y una interfaz fácil de usar, le ayuda a evitar condiciones de rango limitado y a centrarse en operaciones de alta probabilidad. La claridad genera confianza. Opere con confianza y proteja su capit
    Hydra Trend Rider MT5
    INTRAQUOTES
    Indicadores
    Hydra Trend Rider es un indicador de tendencia multitemporal sin repintado que ofrece señales precisas de compra/venta y alertas en tiempo real para configuraciones comerciales de alta probabilidad. Con su línea de tendencia codificada por colores, panel personalizable y notificaciones móviles, es perfecto para los operadores que buscan claridad, confianza y consistencia en las operaciones de tendencia. Descargar la versión para Metatrader 4 Lea el Manual de Usuario del Indicador aquí. ¡ PRONTO!
    Hydra Trend Rider
    INTRAQUOTES
    5 (4)
    Indicadores
    Hydra Trend Rider es un indicador de tendencia multitemporal sin repintado que ofrece señales precisas de compra/venta y alertas en tiempo real para configuraciones comerciales de alta probabilidad. Con su línea de tendencia codificada por colores, panel personalizable y notificaciones móviles, es perfecto para los operadores que buscan claridad, confianza y consistencia en las operaciones de tendencia. Descargar la versión para Metatrader 5 Lea el Manual de Usuario aquí. ¡ PRONTO! ¡Precio en au
    IQ FX Correlation Matrix
    INTRAQUOTES
    Indicadores
    FX Correlation Matrix es un potente panel de control multihorario que ayuda a los operadores a analizar correlaciones de divisas en tiempo real de hasta 28 símbolos de un vistazo. Con ajustes personalizables, un diseño elegante y la opción de selección manual de símbolos, mejora la precisión de las operaciones, reduce el riesgo e identifica oportunidades rentables basadas en correlaciones. Consiga la versión para Metatrader 4 aquí. ¡Consígalo RÁPIDO! ¡El precio aumentará pronto! Lea atentamente
    IQ Star Lines MT5
    INTRAQUOTES
    Indicadores
    Por primera vez en MetaTrader, presentamos IQ Star Lines - un indicador original basado en la Astrología Védica. IQ Star Lines, un indicador astrológico único basado puramente en cálculos de astrología védica , publicado por primera vez en Metatrader. Esta herramienta única traza líneas de cuadrícula planetarias dinámicas basadas en estrellas, constelaciones y movimientos celestes en tiempo real, lo que le permite trazar el poder del cosmos directamente en sus gráficos de negociación. Este indic
    IQ Gold Gann Levels MT5
    INTRAQUOTES
    Indicadores
    Presentamos un indicador de Gann único en su clase para XAUUSD IQ Gold Gann Levels es una herramienta de precisión sin repintado diseñada exclusivamente para el trading intradía en XAUUSD/Oro. Utiliza el método de la raíz cuadrada de W.D. Gann para trazar niveles de soporte y resistencia en tiempo real, ayudando a los operadores a detectar entradas de alta probabilidad con confianza y claridad. William Delbert Gann (W.D. Gann) fue un excepcional analista de mercado cuya técnica de trading se bas
    IQ Star Lines
    INTRAQUOTES
    Indicadores
    Por primera vez en MetaTrader, presentamos IQ Star Lines - un indicador original basado en la Astrología Védica. IQ Star Lines, un indicador astrológico único basado puramente en cálculos de astrología védica , publicado por primera vez en Metatrader . Esta herramienta única traza líneas de cuadrícula planetarias dinámicas basadas en estrellas en tiempo real, constelaciones y movimientos celestes, lo que le permite trazar el poder del cosmos directamente en sus gráficos de trading. Este indicado
    FX Correlation Matrix
    INTRAQUOTES
    5 (1)
    Indicadores
    FX Correlation Matrix es un potente panel de control multihorario que ayuda a los operadores a analizar correlaciones de divisas en tiempo real de hasta 28 símbolos de un vistazo. Con ajustes personalizables, un diseño elegante y la opción de selección manual de símbolos, mejora la precisión de las operaciones, reduce el riesgo e identifica oportunidades rentables basadas en correlaciones. Consiga la versión para Metatrader 5 aquí. ¡Consígalo RÁPIDO! ¡El precio aumentará pronto! Lea atentamente
    IQ FX Gann Levels
    INTRAQUOTES
    5 (2)
    Indicadores
    IQ FX Gann Levels es un indicador de precisión basado en los métodos de raíz cuadrada de W.D. Gann. William Delbert Gann (W.D. Gann) fue un excepcional analista de mercado, cuya técnica de negociación se basaba en una compleja mezcla de matemáticas, geometría, astrología y matemáticas antiguas que demostró ser extremadamente precisa. Descargue la versión de Metatrader 5 Lea atentamente la descripción del producto antes de adquirirlo . Descargo de responsabilidad: Debido a restricciones regulator
    IQ Chart Cleaner
    INTRAQUOTES
    Utilidades
    IQ Chart Cleaner - Obtenga un gráfico fresco en segundos. Un gráfico desordenado puede hacer que el trading sea estresante y confuso. Entre docenas de indicadores antiguos, líneas sobrantes, flechas, formas y notas, es fácil perder la concentración en lo que realmente importa: sus operaciones. Ahí es donde entra IQ Chart Cleaner. Con un solo clic, IQ Chart Cleaner le ofrece un gráfico fresco y libre de distracciones para que pueda analizar los mercados con claridad y confianza. Consiga la versió
    Hydra Multi Trend Dashboard
    INTRAQUOTES
    Indicadores
    El Hydra Multi Trend Dashboard es una poderosa herramienta de escaneo de mercado diseñada para MetaTrader 4 y MetaTrader 5. Monitoriza hasta 25 pares de divisas o activos simultáneamente en los 9 marcos temporales estándar (de M1 a Mensual). Utilizando una Fórmula de Tendencia Especial patentada, el panel filtra el ruido del mercado y proporciona señales alcistas o bajistas claras y visuales, permitiendo a los operadores identificar alineaciones de tendencia de un vistazo sin cambiar de gráfico
    IQ Chart Cleaner MT5
    INTRAQUOTES
    Utilidades
    Obtenga un gráfico limpio en un instante. Este script es extremadamente útil para eliminar no sólo todos los objetos gráficos del gráfico , sino también todos los indicadores del gráfico. Obtenga la versión MT4 aquí . Características: Diálogo de Confirmación : Pide confirmación antes de limpiar el gráfico. Limpieza completa : Elimina todos los objetos gráficos (líneas, flechas, formas, etc.) Elimina todos los indicadores de todas las ventanas del gráfico (principal y subventanas) Registro : I
    IQ Trade Status MT5
    INTRAQUOTES
    Indicadores
    IQ Trade Status - Un panel de operaciones profesional para realizar un seguimiento de todas sus operaciones en vivo en un panel de control. IQ Trade Status no es sólo un panel de operaciones; es un tablero profesional diseñado para MetaTrader. Sustituye a la ventana de Terminal por defecto con una visión limpia, estructurada y procesable de su cuenta y operaciones abiertas. El panel está diseñado para ayudarle a responder instantáneamente a tres preguntas críticas: ¿Cuánto he ganado hoy? ¿Cuánt
    Hydra Multi Trend Dashboard MT5
    INTRAQUOTES
    Indicadores
    El Hydra Multi Trend Dashboard es una poderosa herramienta de escaneo de mercado diseñada para MetaTrader 4 y MetaTrader 5. Monitoriza hasta 25 pares de divisas o activos simultáneamente en los 9 marcos temporales estándar (de M1 a Mensual). Utilizando una Fórmula de Tendencia Especial patentada, el panel filtra el ruido del mercado y proporciona señales alcistas o bajistas claras y visuales, permitiendo a los operadores identificar alineaciones de tendencia de un vistazo sin cambiar de gráfico
    Filtro:
    No hay comentarios
    Respuesta al comentario