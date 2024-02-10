FX Correlation Matrix

FX Correlation Matrix es un potente panel de control multihorario que ayuda a los operadores a analizar correlaciones de divisas en tiempo real de hasta 28 símbolos de un vistazo. Con ajustes personalizables, un diseño elegante y la opción de selección manual de símbolos, mejora la precisión de las operaciones, reduce el riesgo e identifica oportunidades rentables basadas en correlaciones.

  • Consiga la versión para Metatrader 5 aquí.
  • ¡Consígalo RÁPIDO! ¡El precio aumentará pronto!
Lea atentamente la descripción del producto antes de comprarlo.

Descargo de responsabilidad:

  • Debido a restricciones normativas, nuestro servicio no está disponible en determinados países como India, Pakistán y Bangladesh.
  • Nuestros productos sólo están disponibles en mql5.com.
  • Nunca contactamos con nadie ni vendemos nuestros productos de forma privada.
  • No proporcionamos ningún tipo de asesoramiento comercial personal.
  • No vendemos ninguno de los productos de Intraquotes en Telegram ni en ninguna otra plataforma o sitio web.
Resumen rápido
  • Cuadro de Múltiples Marcos Temporales y Divisas - Analice la correlación entre múltiples pares de divisas y marcos temporales en un cuadro de mandos de un vistazo.
  • Tamaño adaptable del panel de control - Compatible con monitores SD, HD, Full HD y 4K para una experiencia de trading optimizada.
  • Diseño del panel autoajustable: el panel se redimensiona dinámicamente en tiempo real en función de los símbolos de Market Watch disponibles. Si sólo aparecen cuatro símbolos, el panel se ajusta instantáneamente para mostrar una vista de 4 símbolos sin cambios manuales.
  • Interfaz fácil de usar - Reposicione y personalice el cuadro de mandos para operar sin problemas.
  • Activación en 5 PCs - Utilice el indicador en múltiples brokers y dispositivos para una mayor flexibilidad.

Recomendación: Utilice este indicador en un gráfico separado para un rendimiento óptimo.

1. ¿Por qué es extremadamente útil el Indicador de Matriz de Correlación FX?
  • Aumenta la precisión de las operaciones - Identifique las correlaciones fuertes y débiles de las divisas para tomar mejores decisiones de operación.
  • Maximiza las oportunidades comerciales rentables - Detecte pares correlacionados positiva y negativamente para capitalizar las ganancias.

2. ¿Para quién es este indicador?
Esta herramienta es perfecta para los operadores que entienden la correlación de divisas y quieren mejorar la precisión del comercio, minimizar el riesgo y maximizar los beneficios. Si usted es un scalper, trader intradía, o swing trader, la Matriz de Correlación FX le ayuda a operar de manera más inteligente.

Nota: Este indicador no puede utilizarse únicamente para tomar una decisión final de negociación. Esta herramienta le ayuda a confirmar su decisión antes de realizar la operación. Debe realizar una operación después de analizar la dirección de la tendencia, la formación de la acción del precio y los niveles de soporte y resistencia cercanos para evitar pérdidas financieras.

3. Lista de símbolos admitidos

Funciona con pares de divisas principales y secundarios, metales, índices, criptodivisas y más en todos los marcos temporales.

4. Límite de símbolos
El indicador admite hasta 2 paneles en 2 gráficos a la vez, lo que le permite supervisar hasta 56 símbolos simultáneamente.

5. 5. Pla zosaplicables
Aplicable en los 9 plazos: 1M, 5M, 15M, 30M, 1H, 4H, 1D, 1W, MN.

6. Backtesting Nota
En el Probador de Estrategias, sólo se muestra un símbolo. Los símbolos personalizados y los datos completos de 28 símbolos no están soportados.

7. ¿Cómo empezar con FX Correlation?

  1. Después de la compra, abra MetaTrader Software, inicie sesión en su cuenta y abra Caja de herramientas - Mercado - Comprado.
  2. Instale el indicador.
  3. Abra Navegador - Mercado - Arrastre y suelte el indicador en el gráfico.
  4. Siga el tablero de la matriz para realizar un seguimiento de la correlación para operar con confianza.
8. ¿Cómo funciona la matriz de correlación FX? (Explicación sencilla)
  • Monitoriza correlaciones multidivisa - Proporciona valores de correlación en tiempo real en formato porcentual.
  • Señales de correlaciones positivas y negativas - El verde resalta las correlaciones positivas fuertes, mientras que el rojo indica la correlación negativa de pares divergentes.
  • Soporta estrategias de negociación de cestas - Ayuda a los operadores a gestionar múltiples operaciones a través de activos correlacionados.
9. Características del indicador (en detalle)


  • Cuadro de Múltiples Plazos y Divisas - Visualice las correlaciones a través de múltiples símbolos y plazos con facilidad. Este panel de control ofrece una imagen clara de cómo se mueven los pares de divisas entre sí, lo que le permite aprovechar las oportunidades de pares cruzados y mejorar su estrategia de negociación.
  • Activación de 5 PC para múltiples brokers - Opere a través de múltiples plataformas de brokers con la flexibilidad de cinco activaciones de PC. Tanto si trabaja con distintos corredores como si cambia de una cuenta a otra, esta función le garantiza un acceso fluido e ininterrumpido al indicador.
  • Panel de Correlación Mejorado - El diseño ha sido actualizado para mejorar la legibilidad, un diseño más limpio, y un aspecto más profesional para ayudarle a interpretar los datos con mayor rapidez y precisión.
  • Opciones de tema oscuro y claro - Cambie entre los modos oscuro y claro para una visibilidad y comodidad óptimas en función de su entorno de negociación.
  • Colores del tema personalizables: personalice completamente los resaltadores de correlación y los elementos del panel de instrumentos para los temas oscuro y claro, incluido el texto de correlación positiva y negativa, los fondos neutros/resaltados/fuertes, los encabezados, los bordes y los colores de texto predeterminados.
  • Tooltips inteligentes en las celdas resaltadas - Pase el ratón por encima de cualquier celda de correlación resaltada para ver al instante el par de símbolos exacto y el valor de correlación (por ejemplo, EURUSD vs GBPUSD = 90%), proporcionando claridad instantánea de un vistazo.
  • Comodidad para el usuario - Una interfaz muy intuitiva simplifica su experiencia de negociación, facilitando la navegación, el acceso rápido a los datos y una funcionalidad sin fisuras.
  • Tamaños de panel adaptables - Tanto si utiliza un monitor estándar como una pantalla 4K, el indicador se ajusta perfectamente con cuatro tamaños de panel diferentes entre los que elegir. Esta adaptabilidad garantiza que pueda supervisar el mercado de la forma que mejor se adapte a sus necesidades.

10. Ajustes de entrada del indicador
  • Selección manual de símbolos - Seleccione automáticamente hasta 20 símbolos de Market Watch o introduzca manualmente los símbolos preferidos.
  • Marcos temporales personalizables - Elija cualquier marco temporal para un análisis de correlación instantáneo.
  • Ajuste del porcentaje de correlación - Cambie el porcentaje de correlación desde más del 50% a más del 90% para adaptarlo a su estrategia de negociación.
  • Reorganización de Símbolos - Arrastre y mueva los símbolos hacia arriba o hacia abajo en la lista de Vigilancia del Mercado para cambiar su posición en el tablero del indicador.
  • Cambio del color de resaltado de los símbolos - Ajuste el color de resaltado de los símbolos según sus preferencias.

Nota: El indicador no tiene salida de búfer para la integración de EA.

11. Estrategias de Indicadores: Aumentar los beneficios con el análisis de correlación


Identificación de fuertes correlaciones de divisas

Los símbolos suelen estar interrelacionados, y comprender estas correlaciones puede ser la clave para desbloquear operaciones rentables. Analizando cómo se mueven los pares entre sí, puede identificar correlaciones fuertes que le ayuden a predecir los movimientos de precios en múltiples pares.

Correlación positiva

Si dos símbolos están resaltados en verde con un alto % de correlación, significa que ambos símbolos siguen la misma tendencia (o ambos son alcistas o ambos son bajistas). Si planea realizar una operación en uno de ellos, puede operar en el otro para maximizar los beneficios y obtener ganancias de ambas operaciones.

    • Correlación inferior al 50% - No es tan negociable.
    • Correlación entre el 50% y el 60% - Negociable, pero no preferible.
    • Correlación entre 60% y 90% - Negociable (siguiendo una tendencia similar).
    • Correlación superior al 90% - Muy negociable (siguiendo una tendencia similar).

Correlación negativa

Si dos símbolos están resaltados en rojo con un % de correlación alto, significa que ambos símbolos siguen tendencias opuestas (si uno es alcista, el otro es bajista). Si planea colocar una operación de compra en uno, tendrá que colocar una operación de venta en el otro para ganar simultáneamente de ambas operaciones que muestran un movimiento divergente.

    • Correlación inferior al 50% - No tan negociable.
    • Correlación entre el 50% y el 60% - Negociable, pero no preferible.
    • Correlación entre 60% y 90% - Negociable (siguiendo la tendencia opuesta).
    • Correlación superior al 90% - Muy negociable (sigue fuertemente la tendencia contraria).

Reducir el riesgo mediante la diversificación

Las correlaciones de divisas le permiten reducir el riesgo diversificando las operaciones entre pares correlacionados. Con el Indicador de Correlación de Divisas, puede detectar fácilmente oportunidades para pares correlacionados positiva y negativamente y construir una cartera de negociación más equilibrada.

Aprovechar las divergencias

Cuando dos pares correlacionados positivamente comienzan a divergir, puede ser señal de posibles oportunidades comerciales. Este indicador le ayuda a detectar dichas divergencias con antelación, dándole una ventaja en la captura de operaciones rentables cuando los pares se realinean.

12. Fusión con otros indicadores

Este indicador es una herramienta para confirmar y validar su decisión. Necesita tener una estrategia que funcione basada en el análisis de tendencias, velas y acción del precio. A menudo, los operadores entran en una operación en el momento equivocado y sufren pérdidas financieras. Eche un vistazo a los indicadores de niveles IQ Gann (tanto para divisas como para oro) para conocer los potentes niveles de soporte y resistencia de Gann en los que el mercado reacciona con precisión. Esto emparejado con el tablero Hydra Trend Rider Multi-Timeframe puede proporcionar una sólida confirmación de la tendencia.

13. Indicador de solución de problemas

Problema con el orden de los símbolos: Los símbolos pueden mostrarse en orden inverso y no comenzar desde los diez primeros de la lista de mercado.
Solución: Dé prioridad a los símbolos que utiliza con frecuencia para operar colocándolos en la parte superior de la sección Observación del mercado. Oculte los símbolos innecesarios para mejorar el rendimiento del indicador.

Problema con la carga correcta de datos en el indicador.
Solución: Cargue todos los símbolos deseados en su Market Watch antes de aplicar el indicador. Asegúrese de que los datos históricos de MetaTrader están cargados para los símbolos elegidos. Si encuentra problemas de "Datos no sincronizados", espere 5-10 minutos para que su terminal cargue.

¿Cómo hacer un Backtest Visual con nuestro indicador?
Paso 1: Descargue primero toda la base de datos del centro histórico (pulse F2 para acceder al Centro Histórico).
Paso 2: Haga clic en el botón de descarga.
Paso 3: Una vez completada la descarga, cierre y reinicie MetaTrader.

Posibles problemas con el Backtesting.
Problema 1: Mensaje "Esperando actualización" durante el backtesting.
Solución: Esto significa datos insuficientes o mala conexión a Internet. Descargue los datos completos del History Center como se explicó anteriormente.
Problema 2: MetaTrader se congela durante el backtest.
Solución: Esto también sucede debido a la insuficiencia de datos o una mala conexión a Internet. Arregle la conexión antes de empezar y siga los pasos de nuevo.

14. Aprenda más en el Canal intraquotes MQL5

Aprenda cómo nuestros potentes indicadores le ayudan a analizar gráficos, establecer objetivos y realizar operaciones rentables con actualizaciones y análisis diarios del mercado. Genere confianza y opere sin miedo.

Únase ahora al nuevo canal

15. Soporte
  • Si necesita ayuda, envíenos un mensaje directo en MQL5.
  • Si tiene algún problema técnico con el indicador, póngase en contacto con nosotros directamente en MQL5.
Lleve sus operaciones al siguiente nivel con la Matriz de Correlación FX - una poderosa herramienta diseñada para ayudarle a operar de manera más inteligente, reducir el riesgo y capitalizar las correlaciones de divisas. Si usted está buscando señales de confirmación, la alineación de la tendencia, o la diversificación, este indicador proporciona la última visión del mercado.<br/ translate="no">
Divulgación de riesgos: El comercio de los mercados financieros conlleva riesgos inherentes y puede no ser adecuado para todos los inversores. Este indicador está diseñado como una herramienta para ayudar en las decisiones de negociación, pero no garantiza ganancias o evitar pérdidas. Las rentabilidades pasadas no son un indicador fiable de resultados futuros. Se recomienda a los usuarios que comprendan plenamente los riesgos y busquen asesoramiento financiero independiente en caso necesario. Cualquier decisión comercial tomada utilizando este indicador queda bajo la discreción y responsabilidad del usuario.
Comentarios 1
MP_mpap
569
MP_mpap 2025.06.18 09:50 
 

Excellent developer—friendly and responsive! With Version 1.5, the FX Correlation Matrix becomes a truly powerful tool that helps understand the movement of a large portion of currency pairs. From me, it's 5 stars—both for the collaboration and the flawless result. This dashboard is a must-have for any trader. Congratulations!

Respuesta al comentario